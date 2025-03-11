Турецкий эксперт о модернизации регионального энергетического рынка

Энергетическое сотрудничество между Азербайджаном и Турцией развивается в многостороннем формате.

Об этом в интервью Day.Az сказала профессор турецкого Университета Докуз Эйлюль Ульвия Санили Айдын.

По ее словам, сотрудничество охватывает не только традиционные экспортно-импортные отношения в сфере нефти и природного газа между двумя странами, но и множество других направлений, каждое из которых требует отдельного взаимодействия и усилий.

"Этот процесс охватывает широкий спектр взаимодействия - от "трубопроводной дипломатии" до логистики энергетических поставок. Благодаря этому сотрудничеству энергетические ресурсы Каспийского региона, включая азербайджанские, получают выход на мировые рынки, несмотря на то, что Каспийское море является замкнутым водоемом. Нефтеперерабатывающий завод STAR, работающий в рамках SOCAR Türkiye и являющийся крупнейшим нефтеперерабатывающим проектом в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, позиционирует Турцию не только как транзитную страну, но и как страну-производителя энергии будущего", - рассказала она.

Говоря о негативных последниях изменения климата, Ульвия Санили Айдын отметила, что во всем мире все чаще сталкиваются с этой проблемой.

"Для смягчения последствий необходимо взять на себя ответственность на индивидуальном, социальном, местном, национальном, международном и общемировом уровнях. С этим чувством ответственности в ноябре 2024 года Азербайджан принял у себя 29-ю Конференцию ООН по изменению климата (COP29). Как производитель ископаемой энергии, Азербайджан заслуживает признания за эту инициативу, которая уже получила положительные отклики", - подчеркнула она.

Профессор университета отметила, что энергетическое сотрудничество Азербайджана и Турции развивается с учетом принципов устойчивости и энергетической трансформации, адаптируясь к глобальным изменениям.

"В этом смысле энергетическое сотрудничество между двумя странами имеет динамичную структуру, которая может обновляться в соответствии с требованиями времени. В этой связи "зеленые" энергетические коридоры, такие как "Каспий-Черное море-Европа", "Азербайджан-Казахстан-Узбекистан" и "Азербайджан-Турция-Европа", направлены на обеспечение поставок чистой энергии и поддержку энергетического перехода в Евразии. Эти коридоры объединят богатые энергетические ресурсы и системы электроснабжения, обеспечивая единую "зеленую энергетическую платформу", которая облегчает экспорт в Европу через Азербайджан и Турцию", - подчеркнула профессор.

По ее словам, надежное энергоснабжение имеет решающее значение для энергетической карты региона и роль обеих стран на глобальном рынке.

"Энергетическое сотрудничество между Азербайджаном и Турцией полностью соответствует ожиданиям, принося ощутимую пользу обеим сторонам. Более того, оно имеет многосторонний эффект на региональном, международном и глобальном уровнях. Этот формат взаимодействия служит примером того, как торговое партнерство способствует укреплению мира и безопасности в регионе. Кроме того, оно играет ключевую роль в энергетической трансформации стран региона. Сегодня это сотрудничество вышло за рамки двустороннего взаимодействия, оказывая влияние на экономики других государств и способствуя формированию новых энергетических балансов в регионе.", - сказала Ульвия Санили Айдын.

Хаял Хатамзаде