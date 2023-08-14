Анти-азербайджанский доклад Окампо необоснован и не заслуживает доверия

Утверждения, сделанные в экспертном заключении бывшего прокурора Международного уголовного суда (МУС) Луиса Морено Окампо от 7 августа 2023 года, необоснованны и полностью не заслуживают доверия.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт Temple Garden Chambers, об этом говорится в заключении ведущего юриста и эксперта в области международного права, советника юридической фирмы Temple Garden Chambers Родни Диксона.

В нем отмечается, что Азербайджан обратился к Р. Диксону с просьбой дать правовую оценку заключения М.Окампо в качестве независимого эксперта: "Моя полная оценка будет опубликована в ближайшее время. Однако крайне важно, чтобы провокационные обвинения, не имеющие твердого обоснования в международном праве, не препятствовали мирным переговорам, ведущимся в настоящее время между Азербайджаном и Арменией, тем самым вызывая напряженность на местах", - говорится в заключении Р. Диксона.

Подчеркивается, что в докладе Окампо "отсутствуют признаки беспристрастного и строгого экспертного анализа, который необходим для отчетов такого рода, особенно при наличии сложных и деликатных обстоятельств": "Нет никаких оснований утверждать, что в настоящее время в Карабахе совершается геноцид. Это беспочвенное и крайне опасное утверждение, которое не следует воспринимать всерьез ни одной из вовлеченных сторон, ни международному сообществу в целом. В заключении есть определенные фундаментальные недостатки".

В заключении Р. Диксона отмечается, что во-первых, как ясно дал понять М.Окампо на платформе X (ранее известной как Twitter) 30 июля 2023 г., его мнение было подготовлено по запросу человека, которого он называет "президентом Арцаха". "Несмотря на изоляцию со стороны международного сообщества, спустя десятилетия данное образование сохранило свое существование благодаря поддержке правительства Армении. Но в 2020 г. после 44-дневного конфликта Азербайджан вернул себе часть территории. С тех пор правительство Армении прямо признало, что в соответствии с международным правом Карабах действительно является частью Азербайджана. Таким образом, незаконное образование "Арцах" лишилось своего покровителя. Вызывает разочарование тот факт, что такой поборник международного права, как М.Окампо внес свой вклад в то, что выглядит как попытка этой ослабленной администрации восстановить утраченные позиции в армянской политике. Вызывает вопросы то, что в своем стремлении сделать это М.Окампо удовлетворился тем, что всего за неделю представил свое мнение и предвосхитил свой анализ, разместив хэштеги: "#StopArmenianGenocideinArtsakh" и "StopArmenianGenocide2023".

Это не методика работы независимого и беспристрастного эксперта. Скорее, это служит политизации правовых и фактических вопросов, и использованию их в политических целях, что вызывает сожаление", - говорится в заключении Диксона.

Во-вторых, отмечается, что мнение М.Окампо поразительно необоснованно. Нет никаких доказательств, подтверждающих ключевые элементы "геноцида".

"Как пояснил Международный Суд (МС) в деле Хорватия против Сербии, "геноцид содержит два составных элемента: физический элемент, а именно совершенное действие или actus reus, и ментальный элемент, или mens rea". Принимая во внимание прежде всего физический элемент, М.Окампо считает, что это, по-видимому, связано с тем, что Азербайджан "блокирует" Лачынский коридор и тем самым лишает этнических армян, проживающих в Карабахе, самого необходимого для жизни. В заключении предполагается, что этот "факт" был установлен Международным судом в ходе судебного разбирательства между Арменией и Азербайджаном в отношении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Даже отметив с одной стороны, что эти дела (одно, возбужденное Азербайджаном против Армении, а другое, возбужденное Арменией против Азербайджана) вовсе не касаются геноцида, было бы ошибочным полагать, что Суд установил наличие факта такой блокады со стороны Азербайджана", - отмечает Диксон.

"Самые последние решения Суда можно найти в его постановлении от 6 июля 2023 г. по иску, внесенному Арменией. Это постановление было вынесено в ответ на заявление Армении о том, что, устанавливая военные блокпосты Азербайджан существенно препятствует движению транспорта по Лачынскому коридору. В постановлении отмечены фактические несоответствия в иске Армении и сделан вывод о том, что Суд не может установить, что что-либо изменилось на земле, чтобы оправдать изменение уже вынесенного им постановления в отношении Лачынского коридора. М.Окампо вовсе не упоминает данное решение.

В этом более раннем постановлении Суд указал на обстоятельства на земле по состоянию на февраль 2023 г., что "с 12 декабря 2022 г. связь между Нагорным Карабахом и Арменией через Лачынский коридор была прервана", и поэтому Азербайджан должен был "принять все имеющиеся в его распоряжении меры для обеспечения беспрепятственного движения людей, транспортных средств и грузов по Лачынскому коридору в обоих направлениях". Суд не сделал конкретных выводов ни в отношении протестов, на которые ссылается заключение М.Окампо (которые, как объяснила Суду Армения, больше не проводятся), ни в отношении обсуждаемого им контрольно-пропускного пункта. Суд не вынес решения о том, выполнили ли Армения или Азербайджан распоряжения, вынесенные им в ходе разбирательства между ними.

Таким образом, заключение М.Окампо полностью искажает ход разбирательства в Международном суде", отметил Р. Диксон.

"Нет никаких доказательств, подтверждающих определяющий элемент геноцида, который имеет высокий порог с точки зрения международного права - конкретное намерение физически уничтожить группу полностью или частично. Ссылки в заключении не касаются этого краеугольного требования. Безответственно со стороны эксперта обвинять в геноциде, не обладая какими-либо доказательствами", - говорится в отчете.

В любом случае, Азербайджан не является участником Римского статута и не признал юрисдикцию Международного уголовного суда в отношении своей территории, которая включает Карабах, что косвенно признается в заключении Окампо.

Кроме того, как отмечает Диксон, мнение Окампо явно избирательно в отношении "фактов", на которые оно ссылается. Например, в нем не рассматривается предложение Азербайджана об альтернативном маршруте ("маршрут Агдам-Ханкенди") для снабжения этнических армян, проживающих в Карабахе.

"Соответствующие фактические обстоятельства, противоречащие выводам заключения, для удобства замалчиваются и не упоминаются. Таким образом, Мнение далеко не является сбалансированным и всеобъемлющим экспертным отчетом", - отмечает эксперт в области межправа.

Кроме того, по его мнению, заключение М.Окампо является неполным и неточным в своем анализе.

"Поэтому важно, чтобы оно было тщательно изучено. Нельзя допустить, чтобы его резкость вбила неоправданный клин между стремящимися к миру правительствами Армении и Азербайджана. Наоборот, его публикация должна побудить международное сообщество удвоить свои усилия по содействию установлению прочного мира в соответствии с международным правом.

По всем этим причинам стороны в регионе и международное сообщество должны остерегаться так называемых выводов и рекомендаций мнения М.Окампо", - резюмировал Р. Диксон.