Автор: Байрам Эльшадов

Сегодня мировое армянство постигло сокрушительное фиаско. Началось все с того, что несколько швейцарских депутатов предложили правительству организовать в 2025 году конференцию для переговоров о неком "возвращении армян в Карабах". Нижняя палата парламента поддержала идею, призвав Федеральный совет действовать в регионе на дипломатическом уровне. Но армянам пришлось радоваться недолго, поскольку вскоре СМИ сообщили грустную для официального Еревана новость - министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис отклонил инициативу депутатов о созыве международной конференции по Карабаху, сообщает Федеральный совет страны. Глава внешнеполитического ведомства выступил против проармянской резолюции, добавив, что Армения и Азербайджан должны сами решить имеющиеся разногласия. Словом, господин Кассис открыто намекнул, что если проармянская бумажка и поступит в Сенат Швейцарии, то там ее ждет провал. Вот так, в течение короткого периода времени, армянская провокация в Швейцарии с треском провалилась.

Что касается швейцарских депутатов, продавших свое достоинство за бутылку армянского коньяка (который уже больше не армянский), то они действуют на основе искаженной реальности, не соответствующей фактическому положению дел в регионе. Словно попугаи, повторяющие мантру армянской пропаганды про "насильственное изгнание армян" с их "исторической родины", эти парламентарии в лишний раз показали себя всему миру в непривлекательном свете. Ведь правда состоит в том, что многие армяне уехали из Карабаха не по принуждению, а по собственному выбору. Никто насильно не выгонял их оттуда, им был предоставлен выбор остаться с условием получения азербайджанского гражданства. Те, кто принял это условие, преспокойно остаются в Карабахском экономическом регионе, те кто нет - выехали в Армению.

Кучка дармоедов, гордо именуемая себя "швейцарскими депутатами" в очередной раз продемонстрировала свою политическую недальновидность и некомпетентность в вопросах международных отношений. Вместо того чтобы придерживаться объективности, характерных для швейцарской дипломатии, они предпочли потакать армянской пропаганде. Поддержка швейцарскими депутатами армянского лживого нарратива выглядит, по меньшей мере, странной. Такое поведение так называемых парламентарией лишь способствует дальнейшему раскачиванию ситуации и отдаляет возможности для мирного урегулирования. Швейцария, как нейтральная страна, должна придерживаться принципов справедливости в своей внешней политике. Она не должна становиться ареной для продвижения армянской пропаганды, игнорируя новые реалии, созданные в регионе Азербайджаном после Второй Карабахской войны. Преклонение перед армянскими лоббистами и их политической повесткой могло иметь долгосрочные негативные последствия для международной репутации Швейцарии. Вот почему глава МИД Швейцарии вовремя отфутболил провокационную проармянскую инициативу.

Отклонение псевдорезолюции демонстрирует желание швейцарской стороны избежать вмешательства в вопросы, которые должны решать непосредственно Баку и Ереван. Очевидно, что попытка поддержать армянскую пропаганду на международном уровне не имеет шансов на успех, если она противоречит фактической ситуации и устоявшейся дипломатической линии. Действительно, Армения и Азербайджан могут самостоятельно найти решение своих разногласий, не полагаясь на вмешательство внешних игроков. Такой подход также соответствует международным стандартам, которые предполагают, что разногласия должны быть урегулированы через прямой диалог между заинтересованными сторонами. Именно поэтому отклонение Кассиса инициативы швейцарских парламентариев воспринимается как шаг в сторону соблюдения принципов объективности и честности. Вмешательство в вопрос, в котором так или иначе затронуты вопросы территориальной целостности, является контрпродуктивным для самой Швейцарии. И в отличие от главы МИД этой страны, у местных проармянских депутатов не хватает мозгов чтобы додуматься до этого.

Став на сторону армянского агитпропа, швейцарские депутаты помимо того, что утрачивают доверие к своей политической независимости, оказываются в положении, когда их голос в международных делах будет восприниматься как второстепенный, окрашенный в односторонний и политически выгодный для определенных групп свет. Это не просто ошибка, это опасная политическая игра, которая в будущем может сыграть с ними злую шутку, подрывая авторитет Швейцарии в целом. Пора бы пустоголовым дармоедам понять, что никакие резолюции и другие истерические выпады не в состоянии изменить геополитическую реальность на Южном Кавказе.