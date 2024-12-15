Автор: Байрам Эльшадов

Власти Армении провалили репатриацию общин из Сирии и Ливана, так и не сумев воспользоваться громадным потенциалом диаспоры этих стран. Последние события на Ближнем Востоке в очередной раз продемонстрировали неэффективность армянского руководства в данном вопросе.

Такое мнение выразил главред выходящего в Бейруте армянского издания "Зартонк" Севак Акопян в интервью армянским СМИ. По словам Акопяна, действующие власти вовремя не сумели сделать так, чтобы уехавшие из Сирии и Ливана за минувшие годы армяне осели именно на исторической родине. Армению преимущественно использовали в качестве "перевалочного пункта", перебравшись затем в страны Западной Европы, США и Канаду. В Армении осталась лишь незначительная часть.

В этой связи уместно вспомнить, как Армения проводила политику незаконного заселения на тогда еще оккупированные территории Азербайджана ливанских и сирийских армян. С момента начала войны в Сирии в Армению перебрались более десяти тысяч армян, часть из которых была размещена в Лачине. В 2018 году десятки армянских семей были переселены в оккупированный Лачинский район. Там же было начато строительство многоквартирных зданий и индивидуальных домов для прибывших из Сирии. Желание Еревана разместить ливанских армян в тогда еще оккупированном Карабахе было продиктовано намерением получить гуманитарную помощь от международных доноров. Еще одной причиной переселения армян с Ближнего Востока в Карабах стало уменьшение численности населения Армении и ее компенсация за счет ливанских и сирийских "гостей".

Однако переселенческая политика Еревана была обречена на провал. Сразу по прибытию в Карабах ближневосточные армяне поняли, что власти Армении намереваются их использовать в военных провокациях против Азербайджана и начали бежать оттуда. Многие переселенцы вовремя догадались, что им отведена незавидная роль в качестве "пушечного мяса", что не соответствовало их ожиданиям. Целыми семьями переселенцы покидали Карабах, отправляясь в Европу, США и другие более безопасные регионы. Этот процесс наглядно продемонстрировал всю ошибочность подхода армянских властей, которые вместо того, чтобы отказаться от конфронтации с соседями и вернуть добровольно оккупированные территории начали переселять чуждые региону народы, тем самым дразня Азербайджан.

Руководство Армении увлеклось авантюрой, которая лишь усугубила внутреннюю нестабильность и международные проблемы. Переселение армян с Ближнего Востока в Карабах не решило демографическую проблему и международную гуманитарную помощь соседи также не дождались. Планы по "возвращению" армян в этот регион оказались нереалистичными, поскольку попытки заселить оккупированные территории окончательно разрушили шанс на мирное урегулирование. Четыре года назад азербайджанская армия начала антитеррористическую операцию по восстановлению конституционного порядка в Карабахе. По итогам 44 дней боевых действий Азербайджан обеспечил суверенитет над Карабахским регионом. После возврата Карабаха продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев в восстановленный город Лачин и другие освобожденные территории. В Карабах вернулись его истинные хозяева - все больше и больше людей прибывают в заново отстроенные дома, обустроенные для нормальной жизни.

А армянским властям остается только укорять себя. И за полный провал переселения армян из Ближнего Востока в Карабах и за упущенные возможности мирного урегулирования карабахского конфликта.