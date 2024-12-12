Чушь, ересь и фейки

Автор: Байрам Эльшадов

Мир реагирует на массовые преступления уже после их совершения, мы стали очевидцами этого в нашем регионе в 2023 году.

Такую мысль сегодня высказал глава МИД Армении Арарат Мирзоян на форуме в Ереване, говоря об однодневной антитеррористической операции Азербайджана в Карабахе.

То, что мир реагирует на преступления поздно, правда в этих словах есть. На примере нашей страны, которая почти три десятка лет ждала справедливости в отношении преступлений, совершенных Арменией против мирных азербайджанцев. Но тот факт, что Мирзоян использует данное утверждение для того, чтобы выдать добровольный уход армян из Карабахского экономического района Азербайджана как некое "преступление", не только абсурдно, но и вызывает смех.

Выступление Мирзояна является полнейшим нонсенсом, ибо все преподносится чуть ли не как "геноцид", которого, естественно, нет в помине.

Его слова - это не просто искажение реальности, а попытка сформировать ложное международное мнение о событиях, произошедших в Карабахе. Он манипулирует фактами, называя восстановление территориальной целостности Азербайджана "преступлением". Однако истина заключается в том, что операция была проведена с целью нейтрализации и полного искоренения незаконных вооруженных формирований на суверенной территории Азербайджана, признанной таковой как международным сообществом, так и с недавнего времени самой Арменией.

Что касается уехавших из Карабаха армян, то и здесь Мирзоян перевирает всем, чем только можно. Весь мир облетели кадры, как азербайджанские пограничники раздавали воду и сладости армянам, принявшим решение покинуть Карабах. Они также работали над беспрепятственным передвижением через пограничный пост в Лачине. Армяне покидали оккупированные территории без принуждения и угроз, о чем неоднократно сообщалось даже независимыми наблюдателями. Более того, карабахским армянам был предложен выбор остаться для дальнейшего проживания в Карабахском регионе с условием принятия гражданства Азербайджана. Некоторые граждане армянского происхождения обратились с просьбой о получении азербайджанского гражданства со всеми соответствующими правами и обязанностями.

В таком случае, о каком "геноциде", "этнической чистке" и т.д. может идти речь? С каких пор добровольно собрать вещи и уехать является "преступлением"?

Очевидно, что подобные заявления со стороны главы МИД Армении направлены не только на внутреннюю аудиторию, но и на международные структуры, с целью выставить Армению жертвой. Такая позиция полностью извращает реальность произошедшего.

Вместо того чтобы использовать уникальную возможность для скорейшего подписания мирного договора, Ереван вновь прибегает к старым риторическим приемам, направленным на эскалацию напряженности. Именно действия армянской дипломатии подрывают доверие международного сообщества и препятствуют построению прочного мира на Южном Кавказе. Ереван продолжает игнорировать реальные возможности нормализации отношений с Азербайджаном, вместо этого сосредотачиваясь на обвинениях, которые не находят подтверждения в фактах.

Если Армения действительно заинтересована в мире, ее руководство должно прекратить политику дезинформации и сосредоточиться на конкретных действиях - а именно внести изменения в Конституцию, где до сих пор содержатся территориальные претензии к Азербайджану. Эти поправки в должны стать гарантией о неповторении оккупации и агрессии, и того, что достигнутый мир не будет зависеть от внутриполитической ситуации в Армении.

А пока, действия армянской стороны лишь свидетельствуют о нежелании взять на себя ответственность за собственные ошибки и говорят о стремлении переложить вину на других. Нынешняя риторика армянского руководства лишь замедляет перспективы примирения, делая их отдаленными. Если армянское руководство не пересмотрит свои подходы, то окончательно упустит шанс на достижение устойчивого мира в регионе. Политические и дипломатические возможности не бесконечны, и любое промедление Еревана только усугубляет его позиции. Лгун из Мирзояна, конечно, никудышный.