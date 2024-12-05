Автор: Байрам Эльшадов

Громкое признание касаемо протестов в Грузии пришло сегодня из Еревана. По словам политолога Сурена Суренянца, у премьер-министра Армении Никола Пашиняна созрел "гениальный" план "спасти Грузию от России". Он заключается в переброске сотни радикалов в Грузию по указке Запада для дестабилизации ситуации.

"У меня есть информация и они тоже знают: 400-500 граждан Армении принимают в этом процессе (грузинском Майдане - ред). Да, 400-500 намеренно отправлены, 1-2 уже объявлены персоной нон-грана, потому что они пытались начать действовать. Вы знаете о ком речь идёт. Бывший советник Пашиняна (Арсен Харатян - ред.)", - сказал Суренянц.

Упомянутый бывший советник Пашиняна Арсен Харатян является обычным грантоедом, который ведёт русофобские передачи на собственном канале, а жена, по слухам, работает в американском посольстве в Тбилиси.

Ранее грузинские власти сообщали, что треть задержанных "майданщиков" являются иностранными гражданами. Можно предположить, что коллективный Запад спустил разнарядку для сбора митингующих и Пашиняну. Вмешательство Армении в дела соседней Грузии выглядит как прямой акт агрессии, направленный на подрыв стабильности в регионе. Подобные действия только подтверждают, что Пашинян готов пойти на любые крайности ради достижения политических целей и сближения с Западом, включая дестабилизацию соседней страны.

Очевидно, что вся эта затея с переброской радикалов в Грузию была спланирована по указке западных держав, которые заинтересованы в ослаблении России через разжигание протестных движений в странах, находящихся под её влиянием. Действуя как прокси, Армения де-факто становится инструментом для реализации западной стратегии по ослаблению влияния России на Южном Кавказе.

Откровенно враждебное поведение армянских властей приведет не только к ухудшению отношений с Грузией, но и к еще большему разочарованию внутри самой Армении, где внутренний политический климат уже далеко не стабилен. Поддержка радикалов, как инструмент политического давления, в конечном итоге обернется тяжелыми последствиями для армянского государства, поставив её в изоляционное положение. Потому что Грузия в ответ, как минимум, может ввести ограничения, например, на КПП "Верхний Ларс", где, как мы сообщали ранее, уже стоят более 1000 армянских фур. Таким образом, Армения рискует стать не только "посредником" в чужих играх, но и подвергает свою страну угрозам.