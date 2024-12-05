Число застрявших армянских фур на КПП "Верхний Ларс" перевалило за тысячу

Число армянских грузовиков, ожидающих проезда через КПП "Верхний Ларс" на российско-грузинской границе, увеличилось.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, по данным Центра организации дорожного движения Северной Осетии, в очереди находятся 3950 фур из разных стран, из которых 1080 принадлежат армянским перевозчикам.

Движение на участке Гудаури-Коби международной трассы Мцхета-Степанцминда-Ларс остается открытым для всех видов транспорта, однако заторы сохраняются из-за сложных погодных условий.

Ежедневно через "Верхний Ларс" проезжают около 150 армянских фур.

Напомним, что Военно-Грузинская дорога является единственным сухопутным маршрутом, который связывает Армению с Россией через территорию Грузии, что делает этот пункт пропуска критически важным для транспортной логистики страны.

