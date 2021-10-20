https://news.day.az/officialchronicle/1394181.html Президент Ильхам Алиев: Дан старт процессу привлечения к ответственности международных компаний, участвовавших в незаконной эксплуатации золотого месторождения Вежнали
Президент Ильхам Алиев: Дан старт процессу привлечения к ответственности международных компаний, участвовавших в незаконной эксплуатации золотого месторождения Вежнали
Дан старт процессу привлечения к ответственности международных компаний, участвовавших в незаконной эксплуатации золотого месторождения Вежнали.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 20 октября на встрече с представителями общественности Зангиланского района.
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