Президент Ильхам Алиев: Дан старт процессу привлечения к ответственности международных компаний, участвовавших в незаконной эксплуатации золотого месторождения Вежнали

Дан старт процессу привлечения к ответственности международных компаний, участвовавших в незаконной эксплуатации золотого месторождения Вежнали.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 20 октября на встрече с представителями общественности Зангиланского района.

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