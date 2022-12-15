Как сообщал в среду Day.Az, машины снабжения российских миротворцев беспрепятственно проехали по Лачинской дороге. И это очевидное доказательство того, что азербайджанские мирные протестующие не блокировали Лачинскую дорогу, как это пытается представить армянская сторона.

Факт стал настолько очевидным, что даже в Армении были вынуждены признать провал своего информационного вброса.

Так, 15 декабря лидер Европейской партии Армении Тигран Хзмалян подтвердил, что Азербайджан не перекрывал Лачинскую дорогу. Соответствующей публикацией Хзмалян поделился в своем Telegram-канале.

Кроме этого, он также призвал армян провести пикет у посольства России в Ереване.

"Внимательно посмотрите, машины какой страны перекрыли Лачинскую дорогу. Очень жалею, что Артак Бегларян не видит, если бы он видел, наверноt, понял бы у посольства какой страны должен был сидеть", - говорится в публикации Хзмаляна.

Информацию стоило бы принять к сведению пресс-секретарям Министерства иностранных дел Франции, Государственного департамента США и Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, которые 13 декабря призвали азербайджанскую сторону открыть Лачинскую дорогу. Теперь-то в Париже, Вашингтоне и Брюсселе поймут, что их обвинения в адрес Азербайджана безосновательны?