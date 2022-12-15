Азербайджанские протестующие на Лачинской дороге изменили требования

Проводящие на Лачинской дороге уже четвертый день мирную акцию протеста азербайджанцы изменили требования.

Об этом сообщил в четверг командированный в Шушу корреспонденту Trend, передает Day.Az.

Активисты, в частности, требуют установления отдельных постов пограничного и таможенного контроля на границе с Арменией в Лачинском направлении. Они подчеркивают, что на суверенных землях Азербайджана должны быть размещены КПП всех госструктур, в том числе МВД, Государственной пограничной службы и Госкомтаможни.

"Перевозка вооружения на территорию Азербайджана допускаться не будет", - отмечают они.

Данные требования участников протеста имеют под собой основания.

Так, во время оккупации по Лачинской дороге Армения провезла на территорию Азербайджана более 1 миллиона мин. По этой дороге также перевозилась мина, взорвавшаяся накануне в Кяльбаджаре, которая унесла жизнь азербайджанского военнослужащего. Лачинская дорога, где в настоящее время проходит акция протеста, активно использовалась Арменией с целью минирования территорий Азербайджана.

Тот факт, что только в конце ноября террористическим группам из Ирана дважды разрешили пройти на суверенные территории Азербайджана на глазах у российских миротворцев, создает необходимость установления постов государственных органов Азербайджана по всей территории, где временно дислоцированы российские миротворцы.

Участники акции готовы создать условия для прохода мирного армянского населения. Мирные жители, проживающие в Карабахе, являются гражданами Азербайджана, и Азербайджан готов обеспечить их медицинские и другие социальные нужды.