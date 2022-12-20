Варданян поставил себя вне законов Азербайджана

Автор: Лейла Таривердиева

То, что происходит в эти дни на Лачинской дороге, повергло армянскую сторону в шок. Очень многие рассчитывали еще долго продолжать греть руки и пополнять банковские счета за счет природных богатств Азербайджана тем же манером, каким делали это тридцать лет. И нельзя сказать, что эти надежды так уже беспочвенны, потому что спокойствие армянских воров и их иностранных подельников денно и нощно бдительно охраняет российский миротворческий контингент. Может ли быть защита надежнее? Он же в начале декабря не пропустил азербайджанских специалистов к рудникам, несмотря на достигнутую договоренность. Армяне были против, и РМК поддержал их протест. Из чего в Ханкенди и Ереване сделали вывод - можно продолжать в том же духе, так как все останется по-прежнему. На днях вор и мошенник Рубен Варданян посетил компанию Base Metals, оператора незаконной добычи на месторождениях Гызылбулаг и Демирли. Осмотрев место преступления, он заявил, что условия азербайджанской стороны приняты не будут. Правда, сказано это было под предлогом сохранения занятости для местных армян, но каждому понятно, что на самом деле речь идет о сохранении собственных доходов.

Тем не менее, Варданяну стоит начать паковать чемоданы.

Золотой рудник Гызылбулаг и медно-молибденовое месторождение Демирли оказались в эпицентре серьезных потрясений, которые грядут в зоне временной ответственности российских миротворцев. Над незаконными доходами от азербайджанского золота и других ценных металлов нависла серьезная угроза, и это в разы повысило градус истерики лиц, причастных к грабежу.

Армянская сторона, конечно же, прекрасно понимает, что эксплуатирует рудники незаконно. Ни в Ереване, ни в Ханкенди никто не имеет никаких прав на разработку природных богатств, принадлежащих Азербайджанскому государству. Эти территории на международном уровне признаны неотъемлемой частью Азербайджана, и жаловаться в какие-то инстанции на Баку не имеет никакого смысла. Понимают в Армении и то, что будет очень сложно скрыть факт и объемы незаконно вывезенных ресурсов. Золоторудное Гызылбулаг открыто, исследовано и оформлено азербайджанскими геологами еще в советское время. Задокументированы все параметры, согласно которым азербайджанская сторона будет требовать возмещение ущерба с Армении или же занимавшихся незаконной добычей компаний. По большей части это компании, действующие в Армении, либо компании, руководимые армянами. Независимо от места приписки, всем грабителям будут предъявлены соответствующие иски. Это ожидает, в частности Base Metals - дочку армянской Vallex Group, зарегистрированную в Швейцарии. Эта компания в качестве оператора занимается разграблением рудника Гызылбулаг с 2002 года, к незаконной выработке Демирли Base Metals приступила в 2013 году.

Оба месторождения "поступили" в руки армянских оккупантов нетронутыми, потому что азербайджанская сторона не успела из-за оккупации начать практическую разработку. По словам наших геологов, Гызылбулаг содержит золото самой высокой пробы среди золоторудных месторождений страны и, по расчетам, сделанным еще до оккупации, имеет очень высокую производительность. Это месторождение, расположенное на территории Агдеринского района, находится недалеко от крупнейшего в регионе месторождения золота - Сеюдлю (Кяльбаджарский район). Сеюдлю в результате 44-дневной войны было возвращено под азербайджанский контроль, однако Гызылбулаг остался в зоне временной ответственности РМК, где армяне и их компании, как известно, чувствуют себя очень вольготно.

Между тем, основную ответственность за незаконную деятельность несет даже не Base Metal, а управляющая обоими рудниками Vallex Group. Генпрокуратурой Азербайджана было установлено, что в 2009-2017 годах группа компаний Vallex благодаря незаконной эксплуатации природных богатств Азербайджана получила доход в размере 302 миллионов манатов.

Процесс выработки золота и меди на указанных месторождениях в период оккупации находился под наблюдением азербайджанских спутников. Однако остановить процесс практически Азербайджан не мог. В различные международные инстанции неоднократно направлялись обращения с просьбой о содействии в прекращении беззакония, но они остались без ответа. В каком точно состоянии сегодня, после многих лет бесконтрольного грабежа, находятся рудники, сказать трудно, но известно, что запасы золота в Гызылбулаге изначально составляли 13,6 промышленных единиц, плюс к этому 47,9 миллиона тонн меди. Месторождение Демирли содержит 100 миллионов тонн меди. Попытавшиеся пройти 7 декабря на территорию рудника Демирли азербайджанские специалисты, хоть и были остановлены армянами и миротворцами, но с расстояния сумели провести некоторую оценку ситуации. По их словам, на территории месторождения идут очень интенсивные работы, а площадь разработок увеличилась вдвое. Точный ущерб будет определен в результате мониторинга, который, не сомневаемся, на принадлежащих Азербайджану месторождениях все же будет проведен. Несмотря на все возмущения сепаратистов и политиков Армении, армянская сторона не имеет никаких прав на полезные ископаемые, остающиеся пока в зоне временной ответственности россиян. То, что они придумали для рудников собственные непроизносимые названия, не означает, что вместе с этим они получили и какие-то юридические права.

После войны незаконная эксплуатация месторождений даже в зоне РМК была прекращена. Однако несколько месяцев назад армянские дельцы с привлечением иностранных партнеров возобновили разграбление Демирли. Было установлено, что непосредственное отношение к этому беззаконию имеет российский миллиардер Рубен Варданян.

По сведениям азербайджанских специалистов, за год площадь незаконной эксплуатации железорудного медно-молибденового месторождения Демирли выросла в два раза. Только представьте - в два раза! Благодаря своим орбитальным спутникам Азербайджану нетрудно было установить этот факт. Месторождение незаконно эксплуатируется с 2017 года, но за последний год темпы грабежа ускорились. По всему видно, что армянская сторона очень торопится. Никакие экологические стандарты, конечно, никогда армянами не соблюдались и не соблюдаются. Обо всем этом говорят снимки со спутника. По большому счету, дельцам наплевать, что будет с местной экологией, это же чужая земля. Правда, оправдываясь, представители Base Metal заявляют, что регулярно проводят мониторинги с участием международных экспертов. Но эти оправдания смешны, а проводимые экспертизы нелегитимны, потому что не санкционированы истинными хозяевами недр и проведены без их участия.

Кстати, у рудника Гызылбулаг есть законный оператор. Это британская компания Anglo-Asian Mining Plc., имеющая с азербайджанской стороной Соглашение о совместной разработке и долевом распределении добычи по ряду месторождений в Азербайджане, среди которых золоторудные месторождения Сеюдлю (Кяльбаджар), Гызылбулаг (Агдере) и Вежнели (Зангилан). В начале декабря финансовый директор компании Ильхам Халилов заявил журналистам, что Anglo-Asian Mining Plc после установления размера ущерба может обратиться в международный суд в связи с незаконной эксплуатацией Гызылбулага. Пока что провести такое расследование нет возможности, но "после того, как политические вопросы будут решены, компания начнет разведывательные работы на Гызылбулаге и расположенном в его верхней части контрактном участке Демирли".

Anglo Asian Mining PLC уже направила письмо высокопоставленным представителям ряда международных организаций и правительств, включая ООН, Государственный департамент США, министерство иностранных дел Великобритании и Европейский союз (ЕС), в связи с деловой деятельностью компании и правами на добычу полезных ископаемых на месторождениях, которые в настоящее время незаконно эксплуатируются. Компания обратилась к этим структурам с просьбой оказать поддержку в восстановлении законных прав бизнеса и обеспечении безопасного доступа сотрудников компании к месторождениям Гызылбулаг и Демирли и прилегающим территориям в Карабахе.

К сожалению, к проблеме, поднятой азербайджанской стороной, пока что не проявила интереса ни одна международная организация. Хотя проблема очень серьезная и многоплановая. Налицо экоцид, целенаправленное уничтожение экосреды в зоне временной ответственности РМК, противоречащее всем международным нормам хищения ресурсов Азербайджана. Грабеж продолжался все годы оккупации в противовес международному гуманитарному праву, гаагским и женевским документам. В частности, Женевская конвенция об оккупированных территориях запрещает компаниям вести добычу полезных ископаемых на территориях, которые были оккупированы в течение длительного времени и чей фактический статус неясен. Оккупирующее государство не имеет законных полномочий эксплуатировать какие-либо природные ресурсы или собственность на оккупированных территориях. Много лет Азербайджан пытался обратить внимание мира на эту проблему. Реакции, как мы уже выше отметили, не последовало. Теперь, уже после Второй карабахской войны, армянская сторона продолжает незаконную добычу. И снова мы видим отсутствие интереса к этой теме. Хотя, в соответствии с международной стратегией Инициативы прозрачности в добывающей отрасли, компании должны заключить договор с государством, имеющим юридические права на добычу природных ресурсов. Добыча же на территории, временно находящейся под контролем российских миротворцев и сепаратистов, производится без каких-либо договоренностей с азербайджанской стороной.

Помнится, в период 44-дневной войны армяне оправдывали присутствие в их рядах большого числа иностранных наемников тем, что у этих лиц, дескать, армянские фамилии и они просто патриоты. Теперь грабители азербайджанских недр так же делают большие глаза и утверждают, что воровством занимаются на "армянской земле" предприниматели-армяне, то есть совершаемое преступление является правомерным. Но есть одна пикантная деталь - никто в мире не признает Карабахский регион Азербайджана "армянской землей". А потому отвечать придется по всей строгости закона. Во всяком случае, азербайджанская сторона сделает для этого все.