Состоялось очередное заседание мониторинговой группы в штабе российских миротворцев

В штабе российских миротворцев состоялось совещание в составе представителей Министерства экономики Азербайджана, Министерства экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам недвижимости при Министерстве экономики и ЗАО "Азерголд".

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сообщил руководитель мониторинговой группы Масим Мамедов.

На встрече было еще раз отмечено, что в соответствии с представленной дорожной картой должен быть осуществлен осмотр золоторудного месторождения Гызылбулаг и медно-молибденового месторождения Демирли, должны быть решены вопросы организации соответствующих мониторинговых и инвентаризационных работ. Не были созданы необходимые условия для проведения осмотра месторождений миноторинговой группой и не достигнуто выполнение поставленных задач.

Члены мониторинговой группы еще раз отметили, что незаконная эксплуатация месторождений должна быть немедленно прекращена и осуществлен комплексный мониторинг территории.