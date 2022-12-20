Международным организациям направлено письмо в связи с грабежом армян в рудниках Карабаха

В международные организации и учреждения направлено письмо в связи с незаконной эксплуатацией природных ресурсов в Карабахе.

Anglo Asian Mining PLC (англо-азиатская горнодобывающая компания) направила письмо высокопоставленным представителям ряда международных организаций и правительств, включая ООН, Государственный департамент США, Министерство иностранных дел Великобритании и Европейский союз (ЕС), в связи с деловой деятельностью компании и правами на добычу полезных ископаемых на месторождениях, которые в настоящее время незаконно эксплуатируются, сообщает во вторник Day.Az.

Компания обратилась к этим структурам с просьбой оказать поддержку в восстановлении законных прав бизнеса и обеспечении безопасного доступа сотрудников компании к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" и прилегающим территориям в Карабахе.

До этого в 2006 году компания "Anglo Asian" направила в каждую из этих правительственных структур аналогичные письма с подтверждением своего имущественного преимущества.

Помимо основных активов в Азербайджане, копмания имеет законные права на две контрактные территории в Карабахе - медно-золотое месторождение "Гызылбулаг" и медно-молибденовое месторождение "Демирли". Хотя эти контрактные территории находятся в зоне, контролируемой российскими миротворцами, компания заявляет, что армянские компании продолжают незаконную эксплуатацию на этих территориях.

PLC "Anglo Asian Mining", производитель золота, меди и серебра в Центральной Азии, обладает обширным производственным портфелем и добывающими активами в Азербайджане. По состоянию на 31 декабря 2021 года компания произвела 64 610 унций золотого эквивалента.

В декабре 2021 года компания инвестировала 19,8 процентов в Libero Copper & Gold Corporation (Libero). Libero входит в листинг Канадской фондовой биржи (TSX Venture Exchange) и владеет или имеет возможность приобрести это право на добычу нескольких медных рудников в Северной и Южной Америке, где находятся крупнейшие в мире неосвоенные медно-молибденовые месторождения, в том числе Mokoa в Колумбии.

5 июля 2022 года парламент Азербайджана утвердил изменения в соглашение компании "Распределение доли добычи". Эти изменения дали компании 3 дополнительные концессии общей площадью 882 квадратных километра, включая месторождение медь-профир в Карабахе. В советское время запасы месторождения оценивались в более чем 300 тысяч тонн.