Разбился самолет, следовавший из Баку в Грозный

Пассажирский самолет "Embraer 190", выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 км от аэропорта города Актау.

Как сообщает ЗАО "Azerbaijan Airlines", по предварительной информации, причиной инцидента стало столкновение самолета со стаей птиц, передает Day.Az.

"Дополнительная информация о происшествии будет предоставлена общественности", - сказали в авиакомпании.

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