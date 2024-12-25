https://news.day.az/society/1718048.html Разбился самолет, следовавший из Баку в Грозный - ВИДЕО Пассажирский самолет разбился вблизи казахстанского города Актау. Как передает Day.Az, об этом сообщил новостной портал Tengrinews. По предварительным данным портала, борт следовал из Баку в Грозный. Новость дополняется
Разбился самолет, следовавший из Баку в Грозный - ВИДЕО
Пассажирский самолет "Embraer 190", выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 км от аэропорта города Актау.
Как сообщает ЗАО "Azerbaijan Airlines", по предварительной информации, причиной инцидента стало столкновение самолета со стаей птиц, передает Day.Az.
"Дополнительная информация о происшествии будет предоставлена общественности", - сказали в авиакомпании.
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