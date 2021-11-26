Азербайджанская армия расширила зону безопасности в Зангезуре

Вместо того, чтобы приложить усилия для окончательного решения по делимитации и демаркации границ двух стран путем диалога, власти Армении продолжают заниматься имитацией. Однако, Вооруженные силы Азербайджана на практике продемонстрировали, что способны сделать так, чтобы политическое решение всех территориальных вопросов стало единственным требованием граждан соседней страны.

Так, в азербайджанских СМИ были опубликованы карты, наглядно показывающие плачевные результаты недавней вооруженной провокации отчаявшейся страны-агрессора.

На опубликованных картах видно, что после незаконного визита экс-министра обороны Армении Аршака Карапетяна на территории, находящиеся в зоне временной ответственности российских миротворцев, и попыток установки поста на путях снабжения Вооруженных сил Азербайджана, азербайджанская армия установила контроль над четырьмя опорными пунктами армянской армии у озера Гарагель. 16 ноября, после очередной провокации со стороны Армении, азербайджанскими военнослужащими были заняты еще два стратегических поста.

В результате грамотных действий азербайджанской армии и занятия ряда стратегически важных высот вдоль государственной границы на указанном участке, включая гору Килсяли, противник лишился возможости занять хоть какие-то приоритетные участки на территории.

В юго-восточном направлении появились новые возможности для огневого воздействия в направлении озера Чиллигёль, армянского села Веришен и города Гёрус, а в западном направлении городов Шаки и Ишханасар.

Таким образом, ВС Азербайджана обезопасили пути сообщения, ведущие к северному участку озера - за вулканической горой Беюк Ишыглы, и взяли под прямой визуальный контроль участок трассы Сисиан-Гёрус. То есть, при необходимости, азербайджанская армия может отсечь весь юг Армении от столицы, еще больше сократить расстояние до Нахчывана, или фактически заблокировать подъезд к Лачинскому коридору.

В ответ на армянскую провокацию, в результате которого погибли 7 и были ранены 10 военнослужащих Азербайджана, ВС Азербайджана успешно установили полный контроль над Восточно-Гёйчинской горной грядой, которая является естественным пограничным барьером между странами. На ключевых точках на государственной границе были снесены убогие посты противника.

В итоге, азербайджанской армией были заняты все стратегически важные точки и установлены новые опорные пункты, начиная с горы Гатаргая и на южных безымянных высотах по Восточно-Гёйчинской горной гряде вплоть до горы Дямирдаг, в результате чего был установлен контроль над участками, где враг мог бы совершить проход на нашу территорию для совершения терактов и диверсий.

Как следствие, в настоящее время с позиций ВС Азербайджана полностью контролируют обстановку возле сел Зод, Азад, Заркенд, Нариманлы Западного Азербайджана со всей дорожной инфраструктурой. Также, благодаря новым опорным пунктам, установленным на высотах, была обеспечена безопасность нескольких сел Кяльбаджарского района Азербайджана.

Помимо этого, были заняты позиции на горах Гумурдаг и Кёмюрдаг, что расширяет сектор визуального наблюдения и возможности для огневого воздействия в направлении села Азизли и трассы, ведущей к селу Нариманлы, обезопасить фланговые подходы к нашим позициям.

Села Юхары Шорджа и Ашагы Шорджа, а также их единственный выход на локальную трассу в направлении села Дашкенд Западного Азербайджана оказались как на ладони у азербайджанской армии.

Таким образом, ВС Азербайджана не только пресекли армянскую провокацию, но и обеспечили полную безопасность прилегающей территории, наладили постоянное и бесперебойное обеспечение новых опорных пунктов, тем самым приблизив решение по демаркации и делимитации границ. Достойно выполнив все поставленные задачи, азербайджанские военнослужащие нанесли армянским реваншистам сокрушительный удар и захватили в качестве трофеев вооружение, технику противника, среди которых имеются также образцы, применяемые для ведения диверсионно-террористической деятельности.

Армения же получила такой жесткий урок, что до сегодняшнего дня не может официально огласить потери своих уничтоженных и плененных диверсантов.

Байрам Эльшадов