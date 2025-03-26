Канада на поводке у армянства

Автор: Лейла Таривердиева

Трудно представить, что еще должно случиться, чтобы армянство перестало считать себя центром вселенной.

В армянском сегменте соцсетей распространено обращение Армянского национального комитета Канады, в котором канадские армяне требуют от страны, а в ее лице и от G7 организации всемирной защиты Армении. От кого? От нас с вами, разумеется. В обращении говорится следующее: "Поскольку Азербайджан активно готовит предлог для возобновления войны, Канада - председатель G7 - должна работать на многосторонней основе, чтобы создать международный консенсус стран-единомышленников для защиты неприкосновенности суверенитета и территориальной целостности Армении. Она должна использовать все возможные дипломатические инструменты, чтобы обеспечить это и принять все упреждающие меры, включая введение санкций для сдерживания дальнейшей агрессии Азербайджана".

Стоит обратить внимание, сколько раз в этом обращении употреблено слово "должна". Оказывается, Канада что-то должна армянам. Никаких обязательств перед армянством у этой страны на самом деле нет, но ее руководство при бывшем теперь уже премьере Джастине Трюдо сделало все, чтобы армяне думали иначе. Пламенную поддержку "геноциду" и прочим армянским выдумкам диаспора восприняла как должное, и переубедить это племя уже невозможно. Сам Трюдо для этого очень постарался. Он своим избыточным пристрастием к армянству, происходящему из туркофобии и исламофобии (подчеркиваем это, чтобы в Ереване не обольщались), создал впечатление, что Канада чем-то обязана армянской диаспоре. Избавить последнюю от этих заблуждений теперь будет нелегко.

То, что диаспора так нагло требует от Оттавы решительных действий в рамках ее председательства в G7, происходит из привычки. В свое время Джастин Трюдо разливался соловьем, произнося оды Армении, армянам и некоему их вкладу в развитие Канады. Правда, говоря об этом, он так и не смог найти серьезных примеров этого "вклада". Армяне переселились за океан в 20-х года прошлого века, и не после мнимого "геноцида", как гласят легенды, а после того, как окончательно определились границы появившейся на Кавказе Армении, и стало явно, что "от моря до моря" не состоится. На волне антитурецкой истерии они были обласканы в Канаде и осели там, по сей день спекулируя своей надуманной "многострадальностью". Вклад армянства в развитие Канады ограничивается пекарней тетушки Ануш и рестораном дядюшки Карапета.

Рьяная армянофилия Трюдо и его команды, видимо, происходит из традиционной зависимости канадской политики от Парижа. Собственных интересов на Кавказе у Канады никогда не было, она плелась след в след за Францией, и армянские нарративы активизировались с приходом к власти Эманнюэля Макрона, ставшего нежным другом Трюдо. Попробуй теперь объясни Армянскому национальному комитету Канады, что никто ему ничего не должен. Да еще на площадке G7.

G7 это неформальный клуб ряда экономически развитых стран. В нем членствуют Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США. Как нетрудно заметить, Армении среди них нет. Это просто клуб по интересам, а не организация, G7 не принимает никаких международных решений, на встречах не подписываются официальные документы. Из кого из указанных стран армянство требует создавать "международный консенсус единомышленников" против Азербайджана? Как оно представляет себе участие в таком антиазербайджанском формате Великобритании и Италии, например? Кстати, в прошлом году в G7 председательствовала Италия, но к ней с подобными требованиями армянство обращаться не решалось. А Канада как бы своя, канадские официалы не заморачиваются на дипломатии, пританцовывая под дудку Парижа.

Напомним о визите главы МИД Канады Мелани Жоли в Ереван в октябре 2023 года. Желая доказать армянству свою верность, мадам так перестаралась в заявлениях, что даже посол Канады в Армении не смог сдержаться и высказал свое возмущение. Канадский дипломат заявил, что слова Жоли о санкциях против Азербайджана рискуют подорвать мирный процесса на Южном Кавказе.

Министр иностранных дел Канады, как и глава МИД Франции, особенно активны на ниве пропаганды армянских интересов. Та же Жоли находится в контакте с канадским комитетом "Ай Дата", куда временами адресует послания, чтобы показать, что правительство не забывает об интересах и приоритетах армянства. Из последних ее посланий - письмо, направленное месяц назад канадскому комитету "Ай Дата", в котором глава МИД горячо заверила армянство, что Канада будет стоять на страже суверенитета Армении.

Такие странные отношения между этнической общиной и правительством страны вызывают много вопросов. Особенно если учесть, что "Ай Дат" является структурой "Дашнакцутюн".

Чувствуя слабину, местное армянство ведет себя по-хозяйски и требует, а не просит. В январе прошлого года члены "Ай Дата" пикетировали крупные канадские медиа - TVA Nouvelles и Radio Canada - с требованием "адекватного освещения в СМИ" ареста бывших главарей сепаратистского режима и прочих негодяев, а от правительства требовалась "твердая и принципиальная позиция" в этом вопросе. Террористической организации не понравилось, что канадские медиа и власти недостаточно глубоко вмешались в дела суверенного Азербайджана.

Еще раз отметим - "Ай Дат" не является общественной организацией, это структура АРФД (Армянский революционный фронт Дашнакцутюн), политической партии со всеми вытекающими отсюда нюансами. То есть правительство Канады контактирует с армянской террористической политической партией, которая не приветствуется даже в самой Армении. "Ай Дат" и не скрывает своих политических приоритетов и в этих рамках "активно продолжает работу с представителями как законодательной, так и исполнительной власти Канады". "На днях состоялись официальные политические контакты между канадским комитетом "Ай Дата" и министром иностранных дел Канады Мелани Жоли", - говорилось в одном из сообщений комитета после получения обещаний и разъяснений от министра иностранных дел Канады.

Как видим, канадский МИД контактирует с армянством на политическом уровне, что совершенно меняет ситуацию. Официальный власти этой страны фактически превращаются в подельника и даже хуже - в исполнителя воли армянской террористической политической структуры. Видимо, потому в своих письмах и заявлениях в адрес правительства Канады местное армянство позволяет себе высказываться в повелительном тоне.

Вполне возможно, что новый глава правительства разделяет нездоровые пристрастия Трюдо. Но есть одна проблема - ему Пашинян пока еще не дарил носков в цветах флага Армении, а значит, он армянам пока еще ничем не обязан.