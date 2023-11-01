Носки и дипломатия – Как Канада и Трюдо поддерживают экстремизм

Автор: Лейла Таривердиева

Говорят, премьер-министр Канады Джастин Трюдо большой поклонник носков. Этот предмет туалета является его слабостью. Помнится, во время его приезда в Армению Пашинян лично вручил ему пару носков в цветах армянского флага, изготовленных специально к его визиту. Конечно, яркие носочки это очень мило, и маленькие странности позволительны каждому, но не тогда, когда этот каждый возглавляет страну. Возможно, господин Трюдо этого и не осознает, но носить на ногах и топтать символику своей страны не подобает лидеру государства. Это выглядит не мило и забавно, а странно и подозрительно. И, что важно не забывать, странность и сомнительность в подходе политика к дресс-коду говорит и о странностях в его политике.

Неделю назад глава МИД Канады Мелани Жоли побывала в Ереване и чуть не вызвала скандал своими заявлениями относительно санкций в отношении Баку, которые находятся на повестке канадского правительства. Эти заявления были настолько провокационны, что возмутили даже посла Канады в Армении, который увидел в разговорах о санкциях против Азербайджана риск подрыва мирного процесса на Южном Кавказе.

Канадский дипломат не ошибается - странное и ничем (кроме армянского лоббинга) не мотивированное поведение канадской стороны только вредит мирному процессу и дает Армении ложное ощущение защищенности в своих проблемах с Баку. Зачем Канада поступает именно так, премьер-министр этой страны Джастин Трюдо объяснить не может. Как всегда, мы слышим неубедительные отсылки к правам человека, ни о чем не говорящие. Трюдо и его министры призывают в свидетели международное право, которое находится на стороне как раз Азербайджана. И возникает некий кризис в понимании того, что в Канаде подразумевают под правами человека. Все говорит о том, что под этим канадская сторона понимает защиту сепаратизма и терроризма в других странах. Никак иначе.

Яркой иллюстрацией к этим выводам является скандал, возникший еще в сентябре и продолжающийся по сей день между Канадой и Индией. В июне этого года в канадской провинции Британская Колумбия был убит гражданин Канады, сикхский сепаратист Хардип Сингх Ниджар. Проживая в Канаде, Ниджар продолжал сепаратистскую деятельность портив Индии. Как отмечают зарубежные СМИ, Ниджар был далеко не единственным сикхским сепаратистом, живущим в Канаде. Более того, это страна превратилась сегодня в глобальный центр вооруженного движения за создание "Халистана". Канадская провинция Британская Колумбия избрана сикхскими сепаратистами базой, здесь организуются различные кампании, в том числе террористического толка. Причем, продолжается это давно, и, несмотря на все обращения Дели и даже привлечение к вопросу Интерпола, Канада не принимает никаких мер для пресечения угрозы территориальной целостности Индии и безопасности ее граждан и дипломатов.

После убийства Ниджара, Канада обвинила в случившемся правительство Индии и выслала индийского дипломата, которого посчитала причастным. Эти действия вызвали возмущение индийской стороны, которая в ответ лишила иммунитета и выслала из Индии 41 канадского дипломата. Трюдо это очень не понравилось, и несколько дней назад он обвинил индусов в нарушении Венской конвенции о дипломатических сношениях и пообещал "далеко идущие последствия для дипломатического мира".

Считая себя защитником всех страждущих и угнетенных, премьер-министр Канады ранее уже заявил, что разведка Канады получила "заслуживающие доверия данные о связи между смертью Ниджара и индийским государством". Этот вопрос Трюдо поднял и на последнем саммите G-20, проходившем в Дели, предъявив претензии хозяину форума Нарендре Моди. Это дало старт дипломатическим разборкам и высылке дипломатов.

"Любая причастность иностранного правительства к убийству канадского гражданина на канадской территории - это недопустимое нарушение нашего суверенитета", - говорит канадский премьер. Между тем, Канада сама фактически нарушает суверенитет Индии, создавая условия для сикхских сепаратистов и террористов на своей территории. Сепаратизм и терроризм всегда идут рука об руку. Хотя индийские власти и нельзя похвалить за их часто переходящее все границы отношение к национальным и религиозным меньшинствам, террористы от этого не перестают быть террористами. После учиненных властями в сепаратистском Пенджабе погромов, наиболее активная часть сикхских экстремистов была выдворена из Индии и разбежалась по другим странам. Особенно теплый прием им был оказан в Канаде.

Прогуглив вопрос, можно узнать много интересного. Например, о том, что первым начал давать убежище сикхам отец нынешнего премьера - Пьер Трюдо, руководивший Канадой в 1980-1984 годах. Любитель носков Джастин Трюдо продолжает его дело. Зачем он это делает, неизвестно. Но делает активно и демонстративно. Так, во время своего первого официального визита в Индию в 2018 году Трюдо включил в состав официальной делегации сикхского террориста, отсидевшего несколько лет в канадской тюрьме за попытку убить индийского министра во время его визита в Канаду. Вряд ли это было сделано по неведению. Аналитики больше склоняются к версии, что террорист был включен в делегацию как напоминание властям Индии о том, что Канада стоит за сикхскими сепаратистами и в обиду их не даст.

Как мы уже отметили, сепаратизм и терроризм идут рука об руку. Сепаратистские движения непременно скатываются к терроризму и экстремизму. Белых и пушистых сепаратистских движений не бывает. Кому как не нам, соседствующим с Арменией, об этом не знать.

23 июня 1985 года в токийском аэропорту Нарита разгружали багаж с рейса канадской авиакомпании Canadian Pacific Air Lines, прибывшего из Ванкувера. В разгар процедуры прогремел мощный взрыв. Двух грузчиков убило на месте, еще четверо получили ранения. Расследование показало, что бомба должна была взорваться на борту самолета авиакомпании Air India, но из-за разницы во времени и задержки рейса взрыв произошел раньше. Благодаря этому 177 обреченных на смерть пассажиров опоздавшего рейса остались живы.

А вот пассажирам Boeing 747-237B авиакомпании Air India, в тот же день летевшего по маршруту Монреаль-Лондон-Дели-Бомбей, не повезло. На подлете к Великобритании самолет пропал с радаров. Было установлено, что в багажном отделении лайнера взорвалась сикхская бомба. Самолет упал в океан, погиб весь экипаж и 307 пассажиров, в основном граждан Канады индийского происхождения. После того теракта в мире заговорили о сикхском терроризме. Но на канадские власти это никакого впечатления не произвело. Сегодня мы наблюдаем, насколько убийство одного Ниджара перевесило внимание канадских властей, проявленное к страшной смерти 307 своих граждан.

Анализируя происходящее сегодня между Канадой и Индией, аналитики особое внимание обращают на то, что канадская сторона в своих обвинениях против Дели не представила никаких доказательств. Абсолютно никаких. Джастин Трюдо же напрямую обвинил правительство Индии, ничем не подкрепив эти обвинения, помимо словесных "заслуживающих доверия данных". Он утверждал, что имеет на руках некие разведданные, однако не захотел делиться ими с индийской стороной, что только убедило сторонних наблюдателей в том, что обвинения притянуты за уши. Что там произошло на самом деле, так и остается покрытым мраком неизвестности. Аналитики не исключают, что дело может быть в разросшемся до неимоверных размеров влиянии сикхских радикалов на канадский истеблишмент. Как пишут СМИ, Трюдо удерживает на плаву свое правительство парламентского меньшинства благодаря поддержке Джагмита Сингха, сикхского лидера Новой демократической партии, поддерживающего идею "Халистана". По словам бывшего внешнеполитического советника в правительстве Трюдо, никаких действий с целью перекрыть финансирование халистанских экстремистов не предпринималось, потому что "Трюдо не хотел терять голоса сикхских избирателей" в пользу Сингха.

Да уж, такому продуктивному лоббингу армянство может позавидовать.

На просторах Интернета можно узнать и о том, что Канада покрывает не только сикхских экстремистов. Она также оставила след в проблемах Бангладеш и Шри-Ланки, своеобразно борясь за "права человека". Бангладеш до сих пор пытается заставить Оттаву выдать проживающего в Канаде убийцу основателя бангладешского государства, первого премьер-министра страны Муджибура Рахмана. Рахман был убит экстремистами в августе 1975 года в своей резиденции в Дакке вместе с женой, тремя сыновьями, другими родственниками и близкими семьи. Всего было убито около 20 человек. Один из участников тех событий нашел пристанище в Канаде и живет там. Добиться экстрадиции преступника Бангладеш не удается. Глава МИД этой страны с горечью констатировал, что многие "часто злоупотребляют концепцией прав человека. Это действительно прискорбно, потому что иногда это становится оправданием для защиты убийц и террористов".

Добавим от себя - и не иногда, а довольно часто.

Та же проблема с Канадой есть у Шри-Ланки. Многие члены разгромленной в 2009 году сепаратистской террористической группировки "Тигры Илама", бежали в Канаду.

Как видим, в традициях канадских властей оказывать поддержку сепаратизму, терроризирующему другие страны. У канадских политиков выработались какие-то не поддающиеся логике понятия о правах и свободах, толкающие их к вмешательству во внутренние дела других стран, дипломатическим и политическим скандалам. Видимо, таким образом Канада пытается показать себя активным и влиятельным участником международной политики, находиться на повестке. Ведь о ее скандале с Индией пишут до сих пор.

Знакомясь с вышесказанным, перестаешь удивляться странностям южнокавказской политики Джастина Трюдо. Хотя какая у господина Трюдо может быть политика на Южном Кавказе...