Автор: Байрам Эльшадов

Сомнительная позиция Канады в отношении Азербайджана, наконец, получила отпор. Возможно, странно, что человек, заговоривший о глупости антиазербайджанской риторики главы МИД страны Мелани Жоли, является послом Канады в Армении. Но тем не менее, рациональный подход в канадской внешней политике, кажется, начал проявляться.

Посол Канады в Армении Эндрю Тернер на заседании комитета по иностранным делам и международному развитию нижней палаты парламента Канады заявил, что санкции против Баку могут деструктивно отразиться на попытках достижения мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном.

В своей речи он затронул несколько чрезвычайно важных аспектов.

"Хотя мы не видели, чтобы кто-то выбрал путь санкций, но стали свидетелями заявлений о возможности военной поддержки со стороны Франции. Это заставило Азербайджан отказаться от запланированных международных встреч и обсуждений, которые могли бы способствовать прогрессу мирного процесса", - отметил он.

И то, что сказал Эндрю Тернер, является очень важным, так как указывает на сомнительную ценность подхода главы канадской дипломатии. В первую очередь, Мелани Жоли пытается позиционировать себя как борца за мир и справедливость. Но в реальности, она занимается манипуляциями реальностью и подменой фактов, что очевидно любому беспристрастному лицу. В конечном счете это ведет к тому, что возрастают антиканадские настроения в азербайджанском обществе. И если Канада будет проводить такую же предвзятую политику и в отношении других стран, то это негативно отразится на мировых позициях страны, так как она создаст себе большое количество неприятелей.

Во-вторых, такой подход контрпродуктивен по сути. Ведь зачем Азербайджану участвовать в каких-либо заседаниях, где канадцы и прочие французы рьяно продвигают проармянскую позицию. А ведь если задуматься, то господин Тернер прав. Если дипломаты не будут говорить, то и никакого мира не будет.

Армянам надо "поблагодарить" канадский МИД за эту позицию. Ведь именно такой подход, который демонстрирует Жоли, не дает стране решить проблемный вопрос со своими соседями. Но, с другой стороны, это позволяет армянам продолжать жаловаться на свою участь. Так и работает замкнутый принцип канадской поддержки Армении.