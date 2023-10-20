Поддержка сепаратизма и терроризма

Автор: Эмин Севдималиев

В числе проармянских стран пополнение. В лице очередной защитницы Армении, в этот раз, выступает Канада. Стоит отметить, что такая тенденция прослеживалась уже давно, но сейчас ситуация переходит границы логики и становится опасной для системы глобальной стабильности.

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли отметила, что вопрос "ввода санкций против Азербайджана остается на рассмотрении" и "что всем странам в мире нужно уважать границы своих соседей". Сложно понять подход главы канадской дипломатии, так как он основан на ряде серьезных ошибочных суждений.

Начнем с тезиса о необходимости об уважении границ и территориальной целостности. Думаю, что по этому вопросу с госпожой Жоли согласится любое официальное лицо Азербайджана, так как именно такого подхода придерживается Баку в международных политических вопросах. Долгое время вопрос территориальной целостиности был в числе самых приоритетных вопросов, и по этой причине, в Азербайджане намного лучше понимают суть вопроса, чем в Канаде.

Второй момент - вопрос потенциальных санкций. Не совсем ясно о чем говорит главный дипломат Канады в этом контексте. Если она хочет наложить санкции на Азербайджан за защиту своей территории, то ей придется найти очень серьезный аргумент, так как события в Карабахе проходили на территории Азербайджана и попадают под статью 51 Устава ООН, которая гласит следущее:

"Настоящий Устав ни в коей мере не затрагивает неотъемлемого права на индивидуальную или коллективную самооборону, если произойдет вооруженное нападение на Члена Организации, до тех пор пока Совет Безопасности не примет мер, необходимых для поддержания международного мира и безопасности. Меры, принятые Членами Организации при осуществлении этого права на самооборону, должны быть немедленно сообщены Совету Безопасности и никоим образом не должны затрагивать полномочий и ответственности Совета Безопасности, в соответствии с настоящим Уставом, в отношении предпринятия в любое время таких действий, какие он сочтет необходимыми для поддержания или восстановления международного мира и безопасности".

Складывается странная ситуация. С одной стороны, Канада, якобы, пытается сделать мир более правильным и справедливым. С другой стороны, методы, с помощью которых североамериканская страна пытается добиться этого являются странными и сомнительными в силу того, что такой подход нарушает основнополагающий принцип международных отношений - невмешательство во внутренние дела другого государства. Таким образом, мы подходим к ситуации, сканадальной по своей сути, в которой неосторожные и в корне неправильные мысли Мелани Жоли могут привести к серьезному скандалу между Азербайджаном и Канадой.

Также, в этом контексте, хочется отметить еще один момент. Односторонние действия Канады угрожают международной политической системе, фундаментальным аспектом которой является безопасность. Угрожая Азербайджану введением санкций Канада, фактически является пособником антиазербайджанского сепаратизма и терроризма. Отношение к сепаратизму и терроризму является бинарной переменной, т.е. страна или его поддерживает или отвергает. Невозможно ситуативно поддерживать эти явления в одних случаях и отвергать в других, так как это создает опасный прецедент и ограничивает пространство для дипломатических маневров в будущем. Таким образом, получается странная ситуация - на основании каких критериев поддерживается терроризм и сепаратизм в разных случаях?

Общеизвестный факт, что около 30 лет часть азербайджанской территории была оккупирована Арменией. Также известным является тот факт, что до сентябрьских событий не мало азербайджанцев пострадали от взрывов мин, но Канада не реагировала на эти события. Получается интересный список возможностей: либо Канада не заинтересована в жизнях азербайджанцев, что делает ее весьма лицемерным защитником прав человека, либо все дело в количестве. А если все дело в количестве, и численность пострадавших армян выше, то почему в расчет не принимаются ущемленные права около миллиона азербайджанцев? Если брать в расчет аргумент о "количестве", то получается, что сегодняшняя поддержка Канадой Армении не вписывается в "канадскую модель защиты прав человека".

Последний момент, который необходимо затронуть - фривольное использование санкций как инструмента внешнеполитического влияния. Большинство западных стран избрали путь санкционной политики в силу отсутствия других эффективных инструментов продвижения своих внешнеполитических целей. Другие западные страны используют санкции для минимизации возможности военнополитической эскалации в отношении неугодных стран. Проблема с санкциями заключается в том, что накладывая санкции на все страны без разбора, запад поляризирует мир, жертвует своими интересами и создает экономический противовес, так как толкает санкционированные страны на более тесное сотрудничество друг с другом.

Но если госпожа Жоли желает поддержать именно армян в силу культурной, цивилизационной близости или по каким-либо другим причинам, то такова воля нынешнего канадского правительства. Однако, такой подход ставит под угрозу глобальную систему безопасности и ограничивает эффективность санкций, как инструмента принуждения в действительно важных случаях. Поставив во главу угла модные политические тенденции, Канада переходит в лагерь стран, поддерживающих сепаратизм и терроризм. Это является серьезным риском, в том числе, и для самой Канады.