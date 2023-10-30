Метаморфозы лицемерной канадской дипломатии

Автор: Пярвин Мирзазаде

В последнее время канадская внешняя политика переживает нелёгкие времена. Что ни день, то правительство премьер-министра Джастина Трюдо совершает такие грубые ошибки на международной арене, что просто диву даешься как этот человек, сын опытного политика, бывшего премьер- министра Канады Пьера Трюдо, может занимать пост лидера правящей Либеральной партии и одновременно возглавлять правительство страны. Ведь Канада, которая входит в десятку наиболее развитых стран мира, входит в известную группу стран G7, объединяющая ведущие страны Запада, что требует от правительства страны принимая внешнеполитические решения, оценивать все возможные риски и руководствоваться национальными интересами страны, опираясь на принципы международного права.

Однако последние многочисленные скандалы, которые потрясают канадское общество показывают, что Трюдо-младший хоть и гордится своей наследственностью, но мало чему научился у своего мудрого отца, который оставил память взвешенного опытного политика и уважал международное право в отличии от своего сына, который просто в силу сиюминутных преференций готов пожертвовать всем и вся, лишь бы удержаться на высоком посту главы правительства.

Джастин Трюдо пришел к власти в Канаде в результате парламентских выборов в 2015 году, на волне недовольства экономической политики правящей тогда Консервативной партии. Молодой Д. Трюдо возглавил Либеральную партию Канады в 2013 году. Тогда юный учитель и борец за экологию стал лидером партии в упорной борьбе, опередив своих более опытных конкурентов, используя память своего отца, который долгое время был лидером партии и премьер-министром страны. П. Трюдо старший в свое время спас Канаду от распада, не допустив отделение франкоязычной провинции Квебек, кнутом и пряником сохранив единство страны. Однако молодой Трюдо, придя к власти, первым делом стал опираться в основном на местные эмигрантские общины, состоящих из вновь прибывших мигрантов, многие из которых были вынуждены покинуть свои страны за участие в различных сепаратистских движениях, антиправительственную деятельность, а также вооруженных конфликтов в различных точках мира. Д. Трюдо рассчитывает, что новоприбывшие жители страны (за последние 20- 25 лет), в отличии от коренных канадцев (то есть эмигрантов первой волны и потомков первых поселенцев), будут всегда поддерживать его на выборах в благодарность за то, что нынешние власти создали для них возможность для легализации и упрощенного получения гражданства.

"Умение" главы канадского правительства портить отношения с традиционно дружественными странами просто удивляет. Для того, чтобы заручиться поддержкой влиятельной сикхской общины выходцев из Индии, многие из которых являются активными сторонниками сепаратистского движения за создание независимого государства сикхов Халистан на территории Республики Индия, господин Д. Трюдо не только предоставил представителю этой общины высокий министерский пост в своем правительстве, но и умудрился во время своего официального визита в Дели в 2018 году лично принять активиста сикхского сепаратистского движения, обвиняемого в связях с террористами. Ну а поводом к последнему резкому ухудшению отношений между двумя странами в сентябре 2023 года, приведшее к громкому дипломатическому скандалу, стало публичное заявление премьер-министра Канады, который прямо обвинил официальный Дели в том, что индийские спецслужбы стоят за убийством в Канаде одного из видных представителей сикхских сепаратистов, наплевав на все приличия, принятые в дипломатии.

Терпению индийских властей пришел конец. Отбросив в сторону традиционную восточную сдержанность и учтивость, МИД Индии сделал резкое заявление, в котором поставил зарвавшегося сынка на место, указав на то, что подобные необоснованные обвинения не к лицу главы правительства одного из ведущих государств мира, а заодно отправил на родину сразу 40 канадских дипломатов из различных дипломатических представительств этой страны, а также потребовав немедленно закрыть ряд консульств Канады, которые занимались деятельностью явно не соответствующему их дипломатического статусу.

Кроме того, официальный Дели свернул ряд больших экономических проектов с участием канадских компаний и рекомендовал индийским компаниям отказаться от сотрудничества с Канадой, которая не только поддерживает сепаратистов, но и при этом еще нагло вмешивается во внутренние дела другого суверенного государства, требуя создать условия для беспрепятственной деятельности различных сепаратистских движений под предлогом "уважения" прав человека и "обеспечения" демократических свобод. Однако судя по всему, господину Д. Трюдо море по колено и ему абсолютно до лампочки, что он своим неосторожным заявлением испортил отношения с одной из самых больших стран мира-Индией с растущей не по дням, а по часам экономикой. Не подав виду, господин Трюдо даже не подумал о том, что канадские компании лишились выгодных многомиллиардных контрактов, так необходимых экономике страны в условиях кризиса.

Не отстают от своего босса и коллеги премьера по партии, которые идут по стопам господина Д. Трюдо, стараясь испортить отношения со всеми странами мира с кем возможно, лишь бы удовлетворить честолюбивые требования некоторых слоев канадских избирателей. Ведь недаром на последних досрочных парламентских выборах в 2021 году Либеральная партия во главе Д. Трюдо с трудом выиграла выборы, получив всего лишь 32% голосов и создало правительство меньшинства, которое зависит от поддержки мелких сепаратистских квебекских партий, с которыми вынуждена сюсюкаться по каждому вопросу, чтобы не обидеть и не лишиться необходимой поддержки.

Вот и недавно один из ближайших соратников господина Д. Трюдо, ныне бывший спикер нижней палаты парламента Канады некто господин Энтони Роту, "отличился" по полной программе, пригласив на выступление Президента Украины В. Зеленского, в качестве "почетного гостя", выходца из этой страны, престарелого бывшего ветерана войск СС некоего Я. Гунько, представив его как "борца за свободу и независимость". Бурная овация, устроенная в канадском парламенте депутатами из правящей Либеральной партии этому военному преступнику окончилась громким скандалом, когда выяснилось, что этот бывший эсэсовец в годы Второй Мировой Войны принимал участие в карательных акциях против мирного населения в Украине и активно участвовал в депортациях еврейского и польского населения.

Но и тут господин Д. Трюдо постарался вылезти сухим из воды. Несмотря на то, что эта выходка вызвала резкую негативную реакцию у представителей еврейской общины, многие из которых являются потомками жертв Холокоста. премьер-министр свалил всю ответственность на незадачливого спикера, который ради спасения репутации босса немедленно подал в отставку, взяв всю вину на себя. При этом, господин Д. Трюдо даже не повел бровью и публично не извинился за эту выходку, которая не только подставила Президента Украины, но и нанесла непоправимый ущерб отношениям Канады с Израилем, Польшей и рядом других стран, для которых нету срока давности для нацистских преступников.

Не отстает от своего босса и министр иностранных дел Канады Мелани Джоли, которая соревнуется с коллегами - парламентариями из Либеральной партии в том, чтобы своими заявлениями и поступками продемонстрировать полную верность принципам беспринципности внешней политики господина Д. Трюдо. Зная о давних симпатиях, которые питает Трюдо младший к Армении и мировому армянству, госпожа министр сделала армянскую тему главным коньком своей деятельности на этом посту. Благодаря этому госпожа М. Джоли превратила Канаду во вторую "сестру" Армении, которая клянётся защищать армянские интересы как свои на всех международных площадках до последнего армянина, делая все возможное, чтобы на Южном Кавказе не воцарился бы мир и стабильность. Любительница "армянского" (в наглую заимствованного из турецкой кухни) лахмаджуна, госпожа М.Джоли на поприще незыблемой любви к Армении, превзошла даже своего любимого шефа, который в юности, побывав вместе с отцом в Советской Армении, навсегда стал поклонником ныне бывшего армянского коньяка и присвоенной у "проклятых тюрков" долмы.

После того, как в ноябре 2018 года господин Д. Трюдо побывал в "независимой" Армении на Саммите Франкофонии, где пообщался с "самым демократическим" армянским лидером премьер-министром Н. Пашиняном, который очаровал канадского премьера неожиданным подарком-носочками цветов армянского флага, Джастин даже по-новому "влюбился" в эту страну, пообещав сделать главным союзником Канады на Южном Кавказе. Господина Д. Трюдо не смутил и тот факт, что Армения не только расположена далеко от Канады, но и входит в качестве полноправного члена в конкурирующий с НАТО военно- политический блок ОДКБ, что накладывает на эту страну определенные обязательства по отношению к странам- союзникам по организации.

С тех пор "восхищенный" господин Д. Трюдо не переставая поет дифирамбы нынешним властям Армении, воодушевляя их на "новые подвиги" во имя "демократии и реформ". При этом ни канадское правительство, ни официальные лица ни разу не обмолвились о том, что Армения оккупировала 20% азербайджанской территории и сделала беженцами 1 миллион азербайджанцев. Для господина Д. Трюдо и его команды принципы международного права и 4 резолюции СБ ООН, которые требовали от Армении немедленно освободить азербайджанские территории не имели никакого значения, ведь голоса избирателей армянского происхождения были для них важнее всего на свете.

Вот почему после начала Второй Карабахской Войны Канада открыто встала на сторону Армении и на протяжении всех 44 дней демонстрировала полную поддержку армянской стороне и сепаратистской хунте, под предлогом обеспечения "прав и безопасности" армянского населения Карабахского региона Азербайджана, словно не замечая, что военные действия ведутся только на азербайджанской территории и жертвами ракетного нападения стало мирное население азербайджанских городов Гянджа, Барда, Нафталан и других населенных пунктов, расположенных вдали от зоны боевых действий.

Поражение и капитуляция Армении стало неприятным сюрпризом для правительства Д. Трюдо, которое пыталось спасти свою "новорожденную сестру" от разгрома. На протяжении всего периода Второй Карабахской Войны канадские официальные лица, включая самого премьер -министра Д. Трюдо, делали проармянские заявления, пытались оказать давление на Азербайджан. Канада даже ввела санкции на поставку комлектующих, используемых турецкой компанией "Байрактар" за то, что беспилотники этой компании были использованы азербайджанской армией в ходе боевых действий, мотивируя это тем, что дроны якобы применялись против гражданских целей, что было абсолютной ложью. Удивительный парадокс: Канада-член НАТО вводит эмбарго на поставку запасных частей для беспилотников, которые производит другая страна, член этого блока, в нарушении союзнических обязательств устава этой организации ради интересов третьей страны - Армении, оккупировавшей территорию соседнего государства и входящей в другой конкурирующий военно- политический союз.

Наряду с Францией, Канада фактически не приняла новых геополитических реалий, сложившихся после окончания войны. На различных международных площадках неоднократно выступала с провокационными заявления в поддержку Армении, которые не способствовали примирению и диалогу сторон. После внеочередных парламентских выборов 2021 года, кресло министра иностранных дел Канады заняла госпожа М. Джоли, которая представляет в парламенте один из округов Монреаля - столицы франкоговорящей провинции Квебек, где всегда сильны сепаратистские настроения. Эта мадам с амбициями, в целях удовлетворения своего болезненного самолюбия, выступает за сохранение территориальной целостности Канады.

В то же самое время активно борется за отторжение территории другой суверенной страны Азербайджана, под лозунгами поддержки молодой "армянской демократии", "спасения" христианского культурного наследия и "обеспечения прав и безопасности" армянского населения Карабаха. Ни разу канадский министр иностранных дел, которая постоянно кичится своей приверженности принципам международного права, не произнесла ни слова в поддержку территориальной целостности Азербайджана, не обеспокоилась судьбой почти миллиона азербайджанских беженцев. Все ее речи и выступления часто скорее всего напоминали повторы нарративов армянской пропаганды самого крайнего толка, взятые из документов партии Дашнакцутюн времен Первой Мировой войны.

Глава канадского МИД не стесняясь использовала каждую представившуюся возможность, чтобы отработать щедрые подношения армянской диаспоры, делая заявления, которые были так далеки от объективности, как расстояние от Армении до Канады. Чего стоит ее выступление перед представителями армянской диаспоры у себя на родине, где она использовала несуществующие географические названия, открыто посягая на территориальную целостность Азербайджана.

И вот момент истины для нее настал. Выполнив данное армянской диаспоре обещание, госпожа главный канадский дипломат наконец 24 октября 2023 года прибыла в Армению, где сразу же наломала столько дров, что восстанавливать после нее отношения с Азербайджаном придется очень долго. Так как госпожа М. Джоли так далека от дипломатии и не владеет элементарными знаниями в области международного права, она вновь стала повторять заранее заученные фразы на основе представленной армянской дезинформации относительно некой агрессии против несуществующего Нагорного Карабаха, мифических этнических чисток и "разрушений" гражданских объектов, которые так не смогла найти миссия ООН.

Чтобы лучше выглядеть в глазах своих спонсоров из диаспоры, мадам министр напустив на себя грозный вид, попытавшись шантажировать Азербайджан в ответ на проведенную 19-20 сентября 2023 года ограниченную антитеррористическую операцию, мол "санкции уже на столе", даже не подумав о том, что в Баку эти глупые угрозы воспринимают как бред не совсем здорового человека, так как товарооборот между двумя странами практически отсутствует. Даже если Канада когда-нибудь введет обещанные санкции, то ущерб понесет прежде всего канадский бизнес, который и так уже лишился выгодных контрактов из- за проармянской политики Оттавы.

Наконец глава канадского МИДа открыла давно обещанное посольство в Ереване, которое будет "содействовать развитию демократии и реформ" в Армении, а в свободное от этого время будет заниматься тем, что будет следить за военными базами традиционного союзника. Наличие канадского посольства в Ереване будет способствовать увеличению роста миграции населения Армении в Канаду, где новые мигранты после легализации своего статуса, с радостью примкнут в качестве знака благодарности в ряды сторонников Либеральной партии и будут голосовать после упрощенного получения канадского гражданства за милого им господина Д. Трюдо, не забыв его заслуг в деле облегчения бегства за океан в погоне за лучшей долей.

После трогательных встреч со всем армянским политическим руководством, которые посвятили большую часть встреч тому, что жаловались на Азербайджан, просили о помощи и умоляли подкинуть немного деньжат, мадам министр отправилась в Зангезур на встречу с добровольно уехавшими из Карабаха переселенцами, которые повторяли заранее заученные фразы о том, как азербайджанские власти "заставляли" их уезжать в Армению. Немного пообнимавшись с переселенцами и пустив немного слезы перед объективами камер, чтобы потом отметиться в социальных сетях с очереднымм злопыхательскими комментариями, госпожа М. Джоли отправилась на линию условной границы, чтобы в бинокль разглядеть на азербайджанской территории следы якобы подготовляемой агрессии и заодно пообщаться с представителями наблюдательной миссии ЕС в Армении, в ряды которых скоро примкнут два канадских представителя.

Не обошлось и без общения с армянскими военными, которые поделилась с канадским министром "сокровенной" информацией об "азербайджанской оккупации" части армянской территории, что вызвало "возмущение" канадской гостьи, которая немедленно сделала очередное заявление о поддержке территориальной целостности Армении, которую, как известно, никто не нарушал.

Для информации мадам министра (у которой помощником-куратором Южного Кавказа является дипломат армянского происхождения), что линия азербайджано- армянской границы является условной, так как из-за 30-летней армянской оккупации части территории Азербайджана не была проведена делимитация и демаркация границы. Поэтому согласно международному праву, претензии на пограничные территории Еревана необоснованы и не принимаются до момента точного определения линии границы.

Посетовав на то, что Азербайджан не "прислушивается" к голосу Оттавы, госпожа М. Джоли отбыла восвояси, обещая не прекращать поддержки Армении и вскоре вернуться, чтобы воочию убедиться в успешности рекомендованных ею "демократических" реформ. Внимательно ознакомившись с заявлениями канадского министра в Ереване можно сделать вывод, что она до сих пор не поняла, что "кино кончилось" и пути назад нет и не будет. Все ее комментарии относительно ситуации в регионе далеки от реальной политики и насквозь пропитаны духом тюркофобии и исламофобии.

Глубокая патологическая ненависть госпожи М. Джоли к Азербайджану и Турции скрывается высокопарными словами о гуманизме и правах человека, которые согласно ее логике, должны быть обеспечены выборочно, исходя из этнической и религиозной принадлежности того или иного народа. Ведь недаром под предлогом заботы об угнетаемых восточных христианах, правительство Канады предоставило убежище более 30 тысячам сирийских беженцев христианского вероисповедания, отказав в аналогичной просьбе беженцам- мусульманам из этой же страны. Таким образом, канадская внешняя политика в очередной раз продемонстрировала свои лицемерные метаморфозы, построенные не на принципах международного права, а на конъюнктурной идеологии искажения исторической правды во имя внутриполитических интересов.

Руководство Канады, публично демонстрируя "приверженность" уставу ООН и других международных организаций, в действительности строит свою внешнюю политику на основе двойных стандартов, которые не служат интересам канадского народа и зачастую способствуют катастрофическому падению имиджа страны на международной арене, потерю доверия партнеров, что наносит серьезный урон интересам канадского бизнеса, который становится заложником бездарной внешней политики правительства. Еще недавно, во время проведения операции НАТО в Афганистане, канадские официальные лица выражали благодарность и обещали полную поддержку Баку за возможность использовать азербайджанскую территорию для транзита канадских военных грузов. После того, как надобность в этом в силу известных причин отпала, резко поменяли политику и стали подвергать критике за то, что Азербайджан, используя свое законное право, восстановил территориальную целостность страны, принудив Армению исполнить 4 резолюции СБ ООН.

Постоянно жонглируя тезисами о правах человека, нынешнее руководство Канады уже испортило отношения с давним союзником на Ближнем Востоке-с Саудовской Аравией, неприкрытым вмешательством во внутренние дела королевства и публичной критикой законодательства страны. Кризис в отношениях двух стран дошел до такой степени, что в 2018 году Саудовская Аравия отозвала своего посла из Оттавы и потребовала, чтобы канадский посол покинул Эр-Рияд, что привело к потери канадскими компаниями огромного количества выгодных контрактов, в том числе и в оборонном секторе. Опомнившись, Оттава попыталась нормализовать отношения, которые вернулись на прежний уровень лишь недавно, но время уже было упущено и место канадцев заняли европейские и американские компании.

Наверное канадским политикам, которые постоянно гордятся тем, что для них принципы международного права превыше всего на свете, стоит напомнить слова Президента Ильхама Алиева, о том, что никто и ничто не заставит Азербайджан свернуть с избранного пути: восстановить территориальную целостность страны и положить конец армянской оккупации. Что и произошло в сентябре 2023 года, поставив точку в 35-летнем кровавом конфликте, начатом армянскими сепаратистами и закончившийся полной победой и торжеством независимой Азербайджанской государственности.