Что стоит за антиазербайджанской провокацией «Politico»

Автор: Пярвин Мирзазаде

Недавно небезызвестное американское издание "Politico" распространило "сенсационную новость" о том, что якобы госсекретарь США Э. Блинкен на встрече с группой проармянских членов Конгресса заявил, что в ближайшее время Азербайджан собирается напасть на Армению и "оккупировать" провинцию Сюник (Западный Зангезур), чтобы проложить по этой территории новый транспортный коридор, который соединит Азербайджан и Турцию. Сразу же эту "новость" подхватили армянские масс медиа и политиканы, которые стали тиражировать эту "правдивую" информацию на весь "цивилизованный" мир, с криками о помощи. Мол не сегодня - завтра "кровожадный" Азербайджан "развяжет" новую войну против "бедной пушистой" Армении и оккупирует часть ее территории. А так как все надежды на помощь союзников по ОДКБ не оправдались, Западу необходимо спасать "единственный оплот демократии" на Южном Кавказе.

Возможно, неискушенному читателю эта "сенсация" показалась правдивой. Однако, учитывая тот факт, что эта медиа-организация специализируется в области политической журналистики и существует на деньги спонсоров (среди которых немало представителей богатой армянской диаспоры), в последнее время активно выступает с проармянскими статьями и анализами, в которых обвиняет Азербайджан и Турцию во всех смертных грехах. Следует разобраться в истинной причине распространения этой дезинформации, которая была немедленно отвергнута официальным представителем Госдепартамента США как не соответствующая истине.

Прежде всего необходимо отметить, что после событий 19- 20 сентября 2023 года, когда Азербайджан восстановил полный контроль на территории Карабахского региона, армянская сторона впала в состояние полного ступора, так как окончательно лишилась аргументов, препятствующих подписанию мирного соглашения. Ведь именно спекулируя на теме будущего армянского населения Карабахского региона, Ереван делал все возможное, чтобы заморозить ситуацию, сохранить сепаратистскую хунту на территории, где временно размещены миротворцы и не подписывать мирное соглашение под предлогом того, что необходимы гарантии обеспечения "прав и безопасности" армян, проживающих на этой территории.

С момента завершения Второй Карабахской Войны (в ноябре 2020 года) прошло почти три года, армянская сторона, несмотря на попытки посредников (ЕС, России и США), фактически саботировала мирный процесс и отвергла все предложения по нормализации двусторонних отношений, неоднократно публично озвученных Президентом Ильхамом Алиевым с различных международных площадок.

Периодически на линии соприкосновения сторон вдоль условной азербайджано- армянской границы, а также вокруг территории, где временно размещены миротворцы, в результате провокаций армянской стороны возникали локальные боевые столкновения, которые грозили перерасти в новую широкомасштабную войну. Каждый раз эти столкновения заканчивались полным поражением армянской стороны, которая сразу же поднимала вселенский плачь и использовала этот фактор, как отказ от дальнейшего ведения переговоров. Все попытки международных посредников и Азербайджана призвать Ереван к ведению конструктивных переговоров, сесть за стол и наконец начать обсуждение конкретных вопросов, связанных с делимитацией и демаркацией границы, оканчивались неудачей. Армянские официальные лица каждый раз выдвигали новые невыполнимые предусловия, пытались запутать посредников, требовали использовать для процесса предварительного определения границы по несуществующим в реалии картам советского времени, отказываясь освобождать 8 оккупированых азербайджанских эксклавов, а также рассматривать другие картографические источники. Все это наводило на мысль, что Ереван старается по возможности затянуть переговорный процесс как можно дольше, чтобы потом, используя зарубежных покровителей, набраться сил и вновь попытаться осуществить реванш, под предлогом "защиты" армянского населения Карабаха.

Естественно такое положение дел не могло устраивать Баку, который проявляя добрую волю и призывы посредников, честно и открыто вел переговоры, чего нельзя было сказать об армянской стороне. К сожалению, из-за деструктивной позиции Еревана за прошедшие почти 3 года, стороны не продвинулись не на йоту ни по одному вопросу нормализации двусторонних отношений:

-не начался процесс делимитации и демаркации границы;

-армянская сторона, выдвигая все новые и новые отговорки, не вела предметный разговор по достижению мирного договора;

-не сделала ничего конкретного для открытия региональных транспортных коммуникаций, стараясь под возможными предлогами достичь открытия более выгодного (в политическом плане) для Армении северного маршрута, который имеет значительные ограничения по транспортировке грузов из-за рельефа местности и значительной протяженности маршрута до Нахчыванской Автономной Республики.

Кроме того, не выполнив данных обещаний и пользуясь отсутствием должного контроля на трассе Лачинской дороги, армянская сторона не только не вывела остатки вооруженных сил Армении (численностью почти 10 тысяч человек) из Карабахского региона Азербайджана, но и наоборот, стала наращивать свою группировку, осуществляя ротацию военнослужащих и доставляя туда военное снаряжение, боеприпасы и топливо.

Президент Ильхам Алиев неоднократно предупреждал армянскую сторону и международных посредников, что терпение Азербайджана не безгранично, призывал руководителей Армении перестать имитировать переговорный процесс и говорил о том, что подобный саботаж приведет к тяжелым для Еревана последствиям. Однако руководство Армении продолжало играть с огнём, надеясь, что используя свой псевдо- демократический имидж, им удасться добиться полной поддержки западных стран, некоторые руководители которых, связаны с богатой армянской диаспорой и обещали встретить перебежчиков "с горячими объятиями".

Воодушевленный несбыточными обещаниями новых западных "друзей", Ереван встал в позу и занял абсолютно неприемлемую позицию на переговорах, одновременно устраивая вооруженные провокации на линии соприкосновения сторон, развернув широкую пропагандистскую компанию в мировых средствах информации, обвиняя Азербайджан в "оккупации" части армянской территории. Все это сопровождалось активной тюркофобской деятельностью армянской диаспоры и связанных с ней прикормленных западных парламентариев, таких как Б. Менендес, М. Кальюранд, А. Шифт и многих другие, которые используя ложные лозунги о "христианской" солидарности, неприязнью к Турции и лично к президенту Р. Эрдогану, стали агрессивно нагнетать антиазербайджанскую истерию на различных международных площадках, требуя "наказания" и введения санкций против Азербайджана и Турции.

Неблаговидную роль в этой грязной компании сыграл и фактор того, что некоторым лидерам западных стран для достижения своих внутриполитических целей приходится опираться на армянскую диаспору и связанных с ней радикальных туркофобских и исламофобских кругов. Не случайно главными покровителями и "защитниками" Армении в последнее время стали Франция, Канада, Испания, Люксембург, Литва и некоторые другие. Несмотря на наличие в этих странах влиятельных сепаратистских движений и исторических территориальных проблем с соседями, политики этих стран открыто встали на сторону Армении, отказавшись признать новые геополитические реалии в регионе и поставив принципы международного права в зависимость от внутренней конъюнктуры и сомнительных сиюминутных "успехов".

Этим можно объяснить и то, как депутаты Европарламента и ПАСЕ вместо того, чтобы приветствовать восстановление территориальной целостности Азербайджана и принципов Конституции на всей территории страны, приняли далекие от реалий, ангажированные клеветнические заявления, полные лжи и дезинформации, отражающие только позицию Еревана. Эти заявления никак не будут способствовать примирению двух народов, а наоборот, будут способствовать раскручиванию новой спирали напряженности.

Ереван, не прислушавшись к призывам из Баку, своим вызывающим поведением в 2023 году спровоцировал несколько кризисных ситуаций, которые вынудили Азербайджан провести антитеррористическую операцию локального характера 19- 20 сентября, заставив остатки армянских вооруженных сил и незаконных вооруженных формирований сложить оружие. В течении нескольких месяцев предшествующих этой операции, армянская сторона делала все возможное, чтобы интернационализировать ситуацию в регионе, вовлечь новых акторов и постараться добиться того, чтобы в регионе появились некие новые миротворческие силы и наблюдатели стран, расположенных в тысячи километров от Южного Кавказа, что несомненно вызвало бы недовольство некоторых сопредельных государств.

Все это сопровождалось истерической пропагандисткой компанией о мифической блокаде армянского населения Карабаха, развязанной Ереваном. После установления Азербайджаном погранично-пропускного пункта (ППП) Лачин в соответствии с законодательством страны, было прекращено снабжение остатков армянских вооруженных сил и незаконных вооруженных формирований. Армянская сторона и ее зарубежные покровители устроили из этого законного акта азербайджанских властей шум на весь мир с криком о том, что мол это акт "нового геноцида", хотя это не противоречило ни подписанным трёхсторонним Заявлениям, ни международному праву. В один момент армянские власти и сепаратистская хунта одновременно перекрыли движение транспортных средств армянского населения, требуя "беспрепятственного" доступа к дороге, одновременно преподнося обыкновенные техногенные аварии на газопроводе и линиях ЛЭП идущих из Армении, как "блокаду" мирного населения.

Хотя следует заметить, что все претензии Армении и ее зарубежных покровителей в этом вопросе полностью несостоятельны и не находят никакого объяснения, так как все страны мира (включая Армению), признавая Карабахский регион частью Азербайджана, одновременно должны были признать нонсенс в том, что снабжение населения части территории суверенного государства - Азербайджана осуществляется без его ведома и в нарушение национального законодательства, которое не позволяет поставки энергоносителей из-за рубежа, в обход местных поставщиков.

Все это в конце концов обернулось против Армении и армянского народа, как и предупреждал Азербайджан. Окончательное поражение и полная капитуляция сепаратистов 20 сентября 2023 года привело к тому, что под влиянием армянской пропаганды большинство армянских жителей Карабахского региона добровольно выехало в Армению, опасаясь за свою безопасность, хотя власти Азербайджана дали полные гарантии обеспечения всех прав, в соотвествии с Конституцией страны, всему населению региона. Теперь же армянские официальные лица усиленно развивают нарратив относительно "предстоящей агрессии", чтобы в качестве мести добиться санкций против Азербайджана. К сожалению, поддавшись этой пропаганде, ряд политиков и парламентариев некоторых зарубежных стран стали повторять фальшивые тезисы армянской стороны и используя двойные стандарты, требуют "наказания" Азербайджана за восстановление конституционного порядка на всей суверенной территории страны. У этих новоявленных "крестоносцев" вызывает раздражение и недовольство независимая политика, проводимая Президентом Ильхамом Алиевым, который без оглядки на кого бы то ни было, твердо ведет Азербайджан к новым победам и достижениям.

Всего несколько дней до "сенсационной" публикации "Politico", Посол Армении в Королевстве Бельгия, глава представительства Армении в Евросоюзе Тигран Балаян, в интервью одной из бельгийских газет заявил, что "если Запад не предпримет жестких шагов, то вторжение Азербайджана в Армению - вопрос нескольких недель". Эта информация выглядела настолько неправдоподобной и смешной, что даже армянские масс медиа поспешили опубликовать заявление, что мол текст его заявления был "искажен" и не соответствует истине.

Так что информация в американском издании, вызвавшая столь "громкую" реакцию на Западе, лишь жалкий перепев обыкновенной пропагандисткой "утки" армянского дипломата, запущенной по указанию официального Еревана, с целью испортить отношения Азербайджана со странами Запада и добиться введения экономических санкций в качестве мести за окончательную победу, положившей конец кровавому проекту "арцах- миацум".

Но к глубокому сожалению Еревана, очередная провокация закончилась, не успев начаться. В ответ на "сенсацию", которую ужe стали раздувать зарубежные и армянские средства массовой информации, последовал холодный душ из Вашингтона, положивший конец всем этим глупым и грязным инсинуациям: ничего подобного никто не говорил и текст этой информации далёк от истины. Вот и все. На этом очередной провокационный опус армянской пропаганды оказался выстрелом в холостую и стал еще одним доказательством того, что как бы Ереван не старался доказать мировому сообществу свою "правоту", все его усилия оказываются тщетными, так как никакие декларации ангажированных западных парламентариев, носящие декларативный характер и никакое давление на Азербайджан, не способны поменять ход истории вспять и изменить реалии.

Ход событий еще раз подтвердил историческую правоту политики, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым, который выполнил все данные им 20 лет назад обещания азербайджанскому народу, когда он был впервые избран главой Азербайджанского государства сказав, что выполнит заветы своего великого отца, Общенационального Лидера Гейдара Алиева-восстановит территориальную целостность страны и обеспечит возвращения всех беженцев к себе домой. 15 октября 2023 года, подняв азербайджанский флаг в Ханкенди, Президент Ильхам Алиев еще раз доказал всему миру, что его слова никогда не расходятся с делом и что служение национальным интересам азербайджанского народа-основа его успешной, победоносной внутренней и внешней политики.