Южный Кавказ: Дождливая осень 2023 года

Автор: Пярвин Мирзазаде

Армянская сторона продолжает нагнетать ситуацию в регионе, агрессивная антиазербайджанская пропагандистская кампания сопровождается постоянными вооруженными вылазками армянских военных на линии условной границы двух стран и линии соприкосновения сторон на территории, где временно размещены миротворцы. Нарративы армянской пропаганды относительно того, что армянское население находится в полной блокаде и буквально "умирает от голода и холода", не выдерживают никакой критики. Несмотря на то, что азербайджанская сторона неоднократно предлагала организовать снабжение через дорогу Агдам-Ханкенди, представители сепаратистов категорически отвергают это предложение, заблокировав эту дорогу бетонными блоками, требуя лишь одного - бесконтрольного доступа на Лачинскую дорогу.

Армянская сторона представляет международному сообществу ситуацию в Карабахском регионе Азербайджана как попытки со стороны Азербайджана "деарменизировать" территорию. По их теории, требования азербайджанских властей о необходимости соблюдения таможенных процедур для движения транспорта по Лачинской дороге противоречат трехстороннему Заявлению от 10 ноября 2020 года, мол подобные действия Баку имеют целью побудить армянское население покинуть места постоянного проживания. Армянская пропаганда активно играет на теме "гуманитарной катастрофы", которой нет и в помине.

К сожалению, ряд зарубежных политиков, проглотивших эту наживку, делают односторонние заявления в поддержку необоснованных требований Еревана, не разобравшись в сути проблемы. Кроме того, армянская сторона в последнее время активно продвигает дезинформацию относительно возможного "нападения" Азербайджана на Армению, чтобы под этим соусом заручиться поддержкой международного сообщества. Официальный Ереван не сумел добиться того, чтобы союзники по ОДКБ вмешались в конфликт на стороне Армении, так как не сумели доказать факты захвата армянской территории ввиду того, что граница между двумя странами является условной, так как делимитация и демаркация границ после распада СССР не была проведена, ввиду армянской оккупации 20% азербайджанской территории.

Обидевшись на традиционного союзника Россию за отказ поддержать территориальные притязания к Азербайджану, армянские власти полностью переключились на то, чтобы привлечь на свою сторону страны Запада, которых открыто шантажируют темой так называемого "геноцида" армянского населения Карабахского региона Азербайджана, надеясь использовать косовский прецедент (одностороннее отделение Косова от Сербии) для того, чтобы спасти остатки сепаратистов в Карабахе, под фальшивым лозунгом "отделение во имя спасения".

Несмотря на то, что власти Армении публично признали территориальную целостность Азербайджана, включая Карабахский регион, действия Еревана доказывают, что это был лишь дипломатический маневр, направленный на то, чтобы обмануть Азербайджан и международных посредников в лице США, России и ЕС, выставив себя в "хорошем свете", как сторонника "мирного соглашения", в то же время не отказываясь от уже сгнившей на свалке истории идеологии "миацум-арцах".

Следует спросить сердобольных защитников Армении о том, что если Ереван в действительности признает территориальную целостность Азербайджана, то почему армянские власти включают в государственный бюджет страны средства на содержание сепаратистского режима на территории другого суверенного государства? Почему армянская сторона направляет транспортные средства с грузами под прикрытием гуманитарной помощи армянскому населению Карабахского региона? При этом, отказывается запросить согласие законных азербайджанских властей, представив необходимые документы для таможенного оформления. Почему снабжение армянского населения Карабаха газом, электроэнергией и связью осуществляется из Армении, без согласия на это официального Баку?

Таких "почему" множество, а ответов на них нет и быть не может.

Защитники армянской "молодой демократии" стараются не замечать, что до сих пор в "Акте о независимости Армении" указано, что Карабах и часть Геранбойского района (бывший Шаумяновский сельский район) Азербайджана записаны "частью" армянской территории. Как после этого Баку должен реагировать на лживые заверения Еревана относительно якобы признания территориальной целостности Азербайджана, тем более, если остатки армянских вооруженных сил до сих пор находятся в Карабахском регионе на территории, где временно размещены миротворцы, а 7 азербайджанских эксклавов Газахского района и селение Кярки Нахчыванской Автономной Республики под армянской оккупацией.

Все это наводит на мысль, что в Ереване пытаются выиграть время и под ширмой решения "гуманитарных" вопросов затянуть переговоры, заморозив ситуацию, в надежде на реванш в будущем. А чего стоят заявления армянских официальных лиц о том, что мол будущее армянского населения Карабаха должно решаться в рамках переговоров между Баку и представителями этого населения, при участии некоего международного механизма, понятного только Еревану. Азербайджан неоднократно приглашал представителей армянского населения к прямому диалогу без посредников, но сепаратистская хунта категорически отказывается встречаться и обсуждать вопросы интеграции в азербайджанское общество, требуя лишь "независимости", что естественно, неприемлемо для азербайджанской стороны.

Мало того, сепаратисты отвергают саму идею встреч на азербайджанской территории, заявляя о том, что мол опасаются за свою безопасность и желают проведения встреч на территории третьих стран, пытаясь представить себя неким "независимым" государственным образованием.

Последнее дешевое шоу, разыгранное сепаратистами при активном участии Еревана, связанное с блокированием грузовиков Российского Красного Креста на дороге Агдам-Ханкенди показывает, что армянская сторона не заинтересована в поставках продовольствия и предметов первой необходимости для населения, а использует надуманные темы о "блокаде и изоляции", чтобы получить бесконтрольный доступ на Лачинскую дорогу в целях возобновления снабжения остатков своих вооруженных сил, которых не намерена выводить. Хотя утром 12 сентября 2023 года под давлением сепаратисты вынуждены были пропустить российский грузовик, но это еще не значит, что от них можно не ждать новых провокационных "сюрпризов", которыми так богата на выдумку армянская сторона.

Азербайджан уже проявил добрую волю и разрешает проход граждан армянской национальности через ППП "Лачин" при посредничестве МККК и российских миротворцев в Армению и обратно, выразив при этом готовность разрешить транзит грузов через этот переход, при соблюдении необходимых формальностей, согласно азербайджанскому законодательству, при условии открытия дороги из Агдама в Ханкенди, которая заблокирована сепаратистами. Уже все заинтересованные стороны, включая ЕС, США и Россию предлагают армянской стороне принять это предложение. В ответ мы слышим лишь мычание армянских политиков, которые как заведенные повторяют нарратив о том, что это неприемлемо для них и требуют бесконтрольного доступа к Лачинской дороге, отказываясь от альтернативных дорог.

Прошедший в Ханкенди дешевый балаган с "избранием" нового лидера сепаратистов, которого армянская пресса немедленно окрестила чуть ли не "восходящей звездой арцахской политики", показывает, что ни Ереван, ни закулисные лидеры сепаратистов не отказались от своих планов по отторжению этой части суверенной территории Азербайджана. Смена одной пешки на другую абсолютно ничего не поменяла в позиции армянской стороны по вопросу интеграции армянского населения Карабаха, а лишь усугубила ситуацию, так как вновь избранный недоумок сразу же заявил, что будет бороться до конца за квазинезависимость, создав тем самым очередной повод для того, чтобы раз и навсегда положить конец этой сепаратистской вакханалии.

Видимо армянским политиканам кажется, что своим ослиным упрямством (да простят меня эти благородные животные) им удастся заставить международных посредников надавить на Азербайджан, не понимая того, что это невозможно априори. Подобные действия армянской стороны, вкупе с вооруженными провокациями на линии соприкосновения сторон ведут к тому, что у Азербайджана не остаётся ничего другого, кроме того как в очередной раз принудить Армению к выполнению взятых на себя обязательств по выводу остатков армянских вооруженных сил из Карабахского региона, которые сейчас, в целях дешевой конспирации, прикрываются нашивками опереточной "армии обороны арцаха", а также заставить сепаратистов распустить свою хунту и незаконные вооруженные формирования для того, чтобы решить вопрос интеграции с мирным армянским населением, которое стало заложником завравшихся террористов.

Президент Ильхам Алиев в своих публичных заявлениях неоднократно призывал руководство Армении отказаться от своих недальновидных провокационных действий, которые грозят тяжелыми последствиями для армянской стороны, занять конструктивную позицию на переговорах, на основе принципов международного права и устава ООН, чтобы достичь всеобъемлющего мирного соглашения в интересах азербайджанского и армянского народов, которое позволит создать в регионе Южного Кавказа зону мира и стабильности. Но судя по всему, руководство Армении пошло на поводу у реваншистских сил и намерено продолжать свои "цирковые кульбиты", рассчитанные на то, чтобы чужими руками добиться своих целей, что явно закончится для них очередным разгромным фиаско.

Испугавшись этой перспективы, глава армянского правительства Н. Пашинян буквально терроризирует своими телефонными звонками лидеров соседних государств и международных посредников, слезно умоляя их вмешаться, пугая возобновлением военных действий и жалуясь на Азербайджан, который якобы не хочет идти на компромиссы, выражая готовность немедленно сесть за стол переговоров для решения всех проблем. Порой кажется, что все его действия напоминают поведение задиры в начальной школе, который сам провоцирует драки, а затем ищет защиты у учителей. При этом, этот "армянский серый волк", напялив на себя овечью шкуру, еще пытается доказать, что он, мол, всегда был привержен мирному процессу, случайно забыв о том, что еще недавно кричал на весь мир о том, что "Карабах это Армения и точка".

Обидевшись на традиционного союзника, который не оказал ожидаемой помощи, армянские власти делают вид, что обойдутся и без них, хотя лишь посредничество России спасло Армению от катастрофы в ноябре 2020 года. Тогда Никол Воваевич чуть ли не на коленях благодарил руководство России и клялся в дружбе и верности до гроба. Но теперь нынешнее армянское руководство предпочитает бравировать своей показной "демократичностью", лишь бы перебежав на сторону другого военно-политического блока добиться того, чтобы новые друзья вступились за Армению и прикрыли своим "зонтиком" армянские территориальные претензии к соседним странам - Азербайджану и Турции, под соусом восстановления некой "исторической справедливости".

Дождливая осень 2023 года может обернуться для Армении тяжелыми катаклизмами, от последствий которых пострадает прежде всего армянский народ. В Ереване должны давно понять, что терпеть подобные выкрутасы Баку больше не намерен. Или армянское руководство перестанет кривляться и сядет за стол переговоров для достижения реального мира, или железный азербайджанский кулак преподаст зарвавшимся реваншистам очередной урок.