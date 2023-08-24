"Лебединая" песенка Кубика-Рубика, мечтающего захватить власть в Армении

Автор: Пярвин Мирзазаде

Несостоявшийся лидер сепаратистов, бывший московский олигарх, аферист, вывезший за рубеж миллиарды долларов, украденных из госбюджета России Рубен Варданян (он же Кубик-Рубик) продолжает свою деструктивную деятельность, укрывшись на территории Карабахского региона Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы. Оставшись не у дел (так как "удрать" из Карабаха он не может в силу известных причин), сидя в глубоком подполье в окружении телохранителей, Кубик-Рубик раздает интервью средствам массмедиа налево и направо в надежде на то, что ему удастся завоевать симпатии армянских избирателей, чтобы при первой же возможности соскочить в Армению, где мечтает захватить власть.

Наверное не секрет, что Кубик-Рубик в свое время появился в Карабахе лишь для того, чтобы начать оттуда свой "марш на Ереван", где он с треском провалился на прошедших в июне 2021 года парламентских выборах, получив мизерное количество голосов. Вскоре после начала войны в Украине, попав под западные санкции, Рубик джан предпочел покинуть Москву. Используя квазипатриотические лозунги, он укрылся на так называемой "серой территории" Карабахского региона, где пока что орудует сепаратистская хунта, дабы попытаться повторить испытанный опыт своих бывших друзей-подельников Робика (Р. Кочаряна) и Сержика (С.Саргсяна), которые на штыках боевиков захватили власть в Армении в далёком 1998 году.

В свое время Кубик-Рубик, будучи влиятельным московским олигархом, иногда подкидывал немного деньжат в общак сепаратистам и их лидерам из "карабахского клана", чтобы купить их благосклонность на "чёрный день", авось понадобятся когда-нибудь. Теперь же, загнанный в угол Кубик-Рубик ищет хотя бы небольшую щелочку, чтобы выбраться из своей норки в Ханкенди и не попасться в руки азербайджанского правосудия, понимая, что там ему не помогут ни миллиарды, ни влиятельные зарубежные друзья. Ведь Кубик-Рубик знает, что рано или поздно ему придется отвечать перед законом за свои противозаконные действия на азербайджанской территории, направленные на подрыв территориальной целостности государства, поддержку терроризма и сепаратизма.

Вот почему апатрид (лицо без гражданства, так как прибыв в Карабах он отказался от гражданства России) Р. Варданян навострил уши и мечтает выбраться из Ханкенди. Для собственной страховки он раздает интервью как армянским, так и зарубежным средствам массовой информации, в которых преподносит себя как "идейного борца" за права армянского населения Карабахского региона. Создавая себе имидж "бессеребреника и мецената", Кубик-Рубик пытается этим обезопасить себя. Это делается для того, что в случае если ему удастся удрать в Армению (что вряд ли произойдет), тем самым застраховаться от возможных действий армянской Фемиды, которая уже собрала на него целую папку компромата за попытку свержения власти Н. Пашиняна, которого заезжий олигарх ненавидит всеми фибрами своей души.

В целях привлечения интереса зарубежных и армянских средств масс медиа к своей ничтожной персоне, Кубик-Рубик широко раскрыл свой кошелек, щедро оплачивая любую возможность появиться в прайм новостях, где он демонстрируя свой "распухший от голода" живот, отвечает на заранее подготовленные его помощниками вопросы ангажированных журналистов, стараясь вызвать слезу у слушателей и читателей.

На этот раз подзаработать удалось журналистам немецкого интернет издания "Caucasus Watch", которое за "небольшую плату" в евро согласилось проинтервьюировать Кубика-Рубика, благо "деньги не пахнут". Вообще это издание всегда отличалось "большой симпатией" к Азербайджану и Турции, постоянно предоставляя место на своих страницах для тюркофобов и исламофобов всех мастей, которые вместо мира и спокойствия на Кавказе мечтают о новых войнах и конфликтах в этом довольно непростом регионе. И Кубика - Рубика понесло...

Напялив на себя тогу "миротворца", мошенник международного масштаба стал рассуждать о возможных путях мирного урегулирования, полностью исключая возможность интеграции армянского населения в азербайджанское общество. По мнению ничтожно сумняшеся Кубика-Рубика, якобы есть три сценария "спасения" армянского населения.

• Первый: сохранение нынешнего статуса кво лет на 30-50;

• второй сценарий: "интеграция" территории в состав России и;

• третий сценарий предполагает "международный мандат", или вмешательство иностранных сил, с предоставлением определенных гарантий безопасности.

Послушав этот бред сумасшедшего можно спокойно сделать вывод, что установившаяся на Южном Кавказе небывалая жаркая погода оказала критическое влияние на ментальное состояние Кубика-Рубика, который болтает чепуху, обманывая и армянский народ, и немногочисленных зарубежных читателей.

Для того, чтобы вывести Кубика-Рубика на чистую воду, необходимо довести до всех, кто ознакомился с этим "шедевром" фарисейства и политической безграмотности, следующее: Азербайджан никогда не допустит замораживания ситуации и предпримет все необходимые шаги для того, чтобы ликвидировать "осиное гнездо" сепаратистов на своей суверенной территории. Попытки Кубика-Рубика и его покровителей выдвинув утопическую идею "интеграции" Карабахского региона, спровоцировать конфликт между Азербайджаном и Россией ничем иным, как чистой провокацией не назовешь, учитывая тот факт, что российская сторона неоднократно публично подтверждала, что Карабах - это Азербайджан. Очевидно, что это "предложение" Кубика-Рубика исходит из того, что он себя часто позиционирует среди армянского населения как "человек оттуда".

Что касается третьего сценария, предложенный Кубиком-Рубиком: похоже на то, что он абсолютно не разбирается ни в международном праве, ни в уставе ООН, выдвигая фантастические идеи о неком "международном мандате", который никогда не будет выдан. Невозможно добиться того, чтобы часть территории суверенного государства была передана под международный контроль, без согласия на этого законных властей этой страны.

Далее Кубик-Рубик от души поплакался о судьбе "бедных несчастных" армянских жителей Карабахского региона, которые живут в условиях "блокады" и "голодают", но не желают, по его мнению, жить в Азербайджане и хотят лишь одного - "независимости", что явно наводит на мысль о его хронической болезни под названием ""арцах" - миацум", которую можно исправить лишь одним путем - оперативным "хирургическим вмешательством", отправив за ним Байрактар. Это поможет Кубику-Рубику побыстрее переселиться на тот свет и присоединиться к его кумирам - Гарегину Нжде и Монте Мелконяну, которые давно заждались своего собрата.

Все интервью Кубика-Рубика было построено на саморекламе и тезисах о том, что армянское население должно сопротивляться до "победного конца", что еще раз доказывает, что этот проходимец готов пожертвовать всем и вся во имя своих стремлений захватить власть в Ереване, приватизировав страну. Используя высокопарные слова о своем "бескорыстном патриотизме", Кубик-Рубик делал громкие заявления о том, что готов "пожертвовать" всем ради своего народа, но при этом ни слова не обмолвился о том, что все его незаконно нажитые капиталы надежно спрятаны далеко-далеко и тратить их на своих соплеменников он и не планирует.

Ну и как всегда, Кубик-Рубик "откровенно" поделился своими мыслями относительно ситуации в Армении, где приближаются выборы мэра Еревана, на место которого он давно положил глаз и рассматривает его как один из этапов для свержения нынешних властей. Не имея возможности выбраться для личного участия в этих выборах, Кубик-Рубик пытается замутить воду и призывает ереванцев проголосовать за кандидатуру-представителя оппозиции, чтобы отомстить Никол Воваевичу, которого мечтает сместить, обвиняя в предательстве за публичные признания территориальной целостности Азербайджана.

В целом последнее интервью Кубика-Рубика напоминало "лебединую песню" утопающего, которого уже ничего спасти не может и ему остаётся только кричать о спасении, понимая, что никто на помощь не придет. Очевидно, что оказавшись в изоляции на территории, где временно размещены миротворцы, Кубик-Рубик лишь мечтает о том, чтобы спасти свою шкуру, раскрутив новые провокационные действия и удрать под их прикрытием восвояси. Но апатриду Р. Варданяну следует знать, что возмездие необратимо и за все его провокации ему придется ответить. Президент Ильхам Алиев неоднократно предупреждал подобных "искателей приключений", что железный азербайджанский кулак достигнет их, где бы они не были.