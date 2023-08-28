Грязная "носочная" дипломатия главы МИД Канады

Автор: Пярвин Мирзазаде

Канадский министр иностранных дел Мелани Жоли похоже совсем потеряла ориентир во времени забыв о том, что она глава внешнеполитического ведомства Канады, а не Армении. Отправившись на встречу с представителями армянской общины в родной для нее город Монреаль (мэром которого она мечтает стать), выступая на митинге канадских армян, госпожа М. Жоли умудрилась сделать заявление, которое может рассматриваться, как открытое покушение на территориальную целостность Азербайджана. Оказывается госпожа министр, которая часто гордится своим высшим образованием, полученным в Монреальском университете и опытом работы в парламенте, до сих пор не знает (а может быть не хочет знать), что на карте мира нет такой территории с названием "арцах", а есть территория, которая называется "Карабахский регион Азербайджана".

Судя по всему, мадам М. Жоли в своей политической деятельности предпочитает следовать не международному праву и уважению территориальной целостности других государств, а внутриполитической конъюнктуре, основанной на двойных стандартах, грезя о том, чтобы побыстрее покинуть скромный пост главы МИД Канады и стать мэром самого большого города страны - Монреаля, который известен, как колыбель квебекского сепаратизма.

В 2013 году нынешний главный канадский дипломат уже баллотировалась на этот пост, но с треском проиграла выборы представителю сепаратистов из "Квебекского Блока" - объединения партий, выступающих за отделение франкоговорящей провинции Квебек от Канады. Теперь же понимая, что вожделенного кресла мэра на предстоящих выборах она сможет добиться лишь получив поддержку представителей различных этнических групп, решила начать с того, что в обмен на поддержку территориальных притязаний далекой Армении к соседям, получить голоса влиятельной армянской диаспоры в Канаде, тем более, что они по своим политическим взглядам близки к квебекским сепаратистам.

М.Жоли вначале отправилась на встречу с лидерами армянской общины в Монреале, где сделала совместное фото с выходцами из Ливана и Сирии, которые рисовались в черных майках с надписью "остановите блокаду в "арцахе"", немедленно размещённых в социальных сетях, как доказательство канадской поддержки армянских территориальных притязаний. Затем выступила на митинге, где заявила следующее: "для Канады важно играть дипломатическую роль в регионе, поскольку регион и особенно армяне сталкиваются с реальной угрозой в "арцахе"...вы можете на меня рассчитывать!".

Следует заметить, что госпожа министр выступала перед деятелями канадского комитета известной радикальной армянской организации под названием "Ай Дат", которая занимается тем, что пропагандирует тюркофобские идеи и разжигает межнациональную рознь, под ширмой международного признания так называемого "геноцида 1915 года". Интересно, что глава МИД Канады, отправившись на шабаш этой радикальной организации, даже не соизволила призадуматься о том, что ее поход туда может вконец испортить и так не простые отношения с союзником по НАТО - Турцией, где эта организация находится в списке спонсоров терроризма.

Но для госпожи М. Жоли самое насущное это будущие выборы мэра. Положение правящей Либеральной партии Канады, во главе с ее боссом и покровителем Премьер-Министром Джастином Трюдо довольно шаткое, ведь внеочередные парламентские выборы в 2021 году не дали этой партии абсолютного большинства в парламенте и нынешнее правительство в Оттаве очень зависимо от поддержки депутатов от сепаратисткого Квебекского блока.

Правящая в Канаде Либеральная партия во главе с Премьер-Министром Д. Трюдо всегда отличалась особой симпатией к Армении, которая истекает из детских воспоминаний нынешнего главы канадского правительства, посетившего Советскую Армению вместе с отцом П. Трюдо в далёких 80-ых годах 20 века, где их потчевали армянским бренди (слово коньяк больше не относится к этому продукту, в силу взятых армянским правительством на себя обязательств) и другими яствами под заимствованную азербайджанскую музыку. Эта стародавняя "любовь" канадского премьера передалась и другим членам правительства, которые на перебой соревнуются в выражении поддержки Армении и "братскому" армянскому народу, несмотря на то, что это государство является членом конкурирующего военно-политического блока.

Как тут не вспомнить очаровательные носочки с армянским триколором господина Д. Трюдо, подаренные ему в 2018 году "братом" - коллегой Н. Пашиняном в ходе Саммита Франкофонии в Ереване. С тех пор Оттава и Ереван стали "братьями" навек. Слушая заявления некоторых канадских официальных лиц и парламентариев задаешься вопросом, кто из них больше делает для воплощения мифической идеи о "Великой Армении" от моря до моря-либералы Д.Трюдо или дашнаки И.Сагалетяна?

Вот почему взяв на вооружение тезисы своего шефа-премьера, глава Канады М. Жоли использует любую возможность для воплощения в жизнь принципов "носочной" дипломатии ее шефа в отношении Южного Кавказа, где Канада обрела нового "влиятельного" союзника в лице Армении, которую почему-то обижают "кровожадные" соседи Азербайджан и Турция.

Канада, которая более 30 лет закрывала глаза на армянскую оккупацию более 20% процентов территории Азербайджана и изгнание оттуда почти 1 миллиона азербайджанцев, отговариваясь тем, что находится далеко и, мол, конфликт нужно решать в ходе переговоров, под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ, вдруг с началом Второй Карабахской Войны воспылала особым интересом к этому региону и бросилась на защиту "жертвы агрессии"-Армении, не обращая внимания на то, что все боевые действия велись на суверенной территории Азербайджана, признанной, в том числе и Канадой. Канадский МИД особенно изощрялся в своих односторонних проармянских заявлениях, делая акценты на неких гуманитарных аспектах конфликта, но упоминая в них лишь армянское население Карабаха, как бы не замечая, что жертвами боевых действий стали мирные жители азербайджанских городов Барда, Гянджа, Нафталан и других населенных пунктов, расположенных вдалеке от линии фронта.

Сразу же после окончания Второй Карабахской Войны канадские официальные лица стали соревноваться в выражении чувств солидарности с "братской" Арменией, которая потерпев поражение, была вынуждена покинуть оккупированные азербайджанские территории. Складывалось впечатление, что Канада как член ООН и ОБСЕ, где в уставах этих организаций одними из основополагающих принципов записано о нерушимости границ и территориальной целостности, подходит к этим вопросам избирательно и исходит из двойных стандартов. Вот и глава МИД Канады госпожа М. Жоли постоянно открыто демонстрирует свою проармянскую позицию, основанную на ложной концепции о некой "исторической справедливости" и чувствах христианской солидарности. Еще недавно госпожа министр, в сопровождении своей подружки-депутата парламента, отправилась в забегаловку в Торонто, где вместе с владельцами-армянами по происхождению готовили древнее армянское блюдо лахмаджун (заимствованное из турецкой кухни), щедро сдабривая процесс приготовления тюркофобскими и антиазербайджанскими комментариями, размещенными вскоре в социальных сетях, как примеры "незыблемости" поддержки Армении со стороны нынешнего правительства.

На этот раз глава внешнеполитического ведомства Канады решила, что "момент истины" настал и бросилась вперед, чтобы своими безответственными заявлениями окончательно завоевать поддержку всех канадских армян, продемонстрировав свою полную поддержку армянской "демократии". Для начала госпожа министр открыто посягнув на территориальную целостность Азербайджана, прокричала в микрофон слово "арцах", чтобы всем ее армянским почитателям окончательно стало ясно, что она больше армянка, чем сам премьер-министр Армении, недавно устно, скрипя зубами, признавший территориальную целостность Азербайджана. Далее госпожу М. Жоли так понесло, что диву даешься, как такой незрелый политик может возглавлять такое важное ведомство. Оказывается (согласно словам министра), поддерживая Армению, Канада способствует мирному процессу в регионе и это выражается тем, что в ближайшее время для поддержки "демократических процессов" в Ереване будет открыто канадское посольство, первое в регионе, на открытие которого прибудет сама Мелани джан, чтобы наверняка получить в подарок партию очередных триколорных носочков и ящики известных напитков.

Внимая слезным мольбам своего армянского коллеги А. Мирзояна, госпожа М. Жоли добилась включения в состав миссии наблюдателей ЕС в Армении двух канадских представителей, которые явно будут повторять в своих отчетах все ложные нарративы армянской стороны, чтобы понравиться своему руководству. Кажется ещё недавно канадские дипломаты в неофициальных беседах со своими коллегами из стран Южного Кавказа делали упор на "незыблемости" принципов внешней политики Канады, направленных на поддержку независимости и территориальной целостности всех стран мира, но как показало время, "носочная дипломатия" двойных стандартов имеет избирательные подходы к странам региона.

На встрече с представителями азербайджанской диаспоры глава МИД Канады делает вид, что озабочена судьбой азербайджанских беженцев, изгнанных более 30 лет назад из своих родных очагов, а в тоже самое время открыто поддерживает сепаратистскую хунту в Ханкенди, называя Карабах выдуманным названием "арцах", чтобы понравиться армянской диаспоре.

Удивительно что эта мадам, которая гордится своей приверженностью демократическим традициям канадского общества, готова пожертвовать имиджем родной страны Канады во имя собственных интересов. Естественно, что такая открыто проармянская позиция главы канадского МИД не останется без внимания Азербайджана и мирового сообщества, которые дадут должную оценку подобным деструктивным заявлениям.

Все рассуждения госпожи М. Жоли относительно мнимой блокады и "горькой" судьбы армянского населения Карабахского региона, которые она со слезой произнесла, ни что иное как политическое шарлатанство и откровенное двуличие. Если же канадские власти столь беспристрастны и объективны, как они себя позиционирует, то им лучше перестать играть в эти опасные игры, поощряя сепаратизм в других странах, а заняться собственными проблемами, ведь сепаратисты Квебека лишь ждут момента, чтобы вновь подняться в своей непрекращающейся борьбе за отделение от Канады. Наверное госпоже Министру, которая часто гордится своей принадлежностью к христианской церкви, следовало бы почаще читать Библию, а не произведения армянского коллаборациониста Г. Ндже. Недаром в Библии, в Ветхом Завете (Книга пророка Осии, гл. 8, ст. 7) сказано: "Так как они сеяли ветер, то и пожнут бурю...", что напрямую относится к канадским политикам, которые забыли про объективность и исходят из своих собственных интересов.

Канадским политикам следовало бы внимательно и беспристрастно изучать информацию из Азербайджана, чтобы делать правильные выводы, а не становиться предметом для насмешек своих политических оппонентов внутри Канады и зарубежных коллег, многие из которых давно поняли, что пути назад уже нет и Карабах это Азербайджан и точка. Недаром Президент Ильхам Алиев в своих выступлениях предупреждает сердобольных защитников Армении о том, что такие неконструктивные заявления в пользу одной из сторон конфликта и в ущерб другой, не соответствующие принципам международного права и 4 резолюциям СБ ООН, лишь способствуют разжиганию уже практически затухшего конфликта, что может привести к тяжелым последствиям для армянской стороны.

Канадским друзьям Еревана следует это усвоить пока не поздно. Ярая проармянская позиция Канады, построенная на необъективной и недостоверной информации, ввиду отсутствия канадского дипломатического представительства в Азербайджане (так как Карабахский регион является неотъемлемой частью азербайджанской территории) не способствует тому, чтобы эта страна могла бы выступать в качестве посредника или давать объективную оценку ситуации в регионе.

Канадская дипломатия, которая часто гордится своей показной беспристрастностью, открыто став на сторону Армении, пытается взять эту страну под свое крылышко, надеясь, что этими действиями удастся оторвать от традиционного союзника и готова для этого наплевать на все принципы международного права, под прикрытием обеспечения неких "гуманитарных нужд". При этом, канадская сторона делает вид что не знает о предложениях азербайджанских властей, которые напрочь отвергнуты Ереваном и сепаратистами.

Совместное фото министра иностранных дел с лидерами армянских радикалов, на майках которых было написано несуществующее географическое название, лишь очередное свидетельство ангажированности канадской дипломатии. Видимо помощникам госпожи М. Жоли следует ознакомить нынешнего главу МИД Канады (так как во время проведения этих мероприятий она еще посещала школу) с документами Будапештского 1994 года и Лиссабонского 1996 года Саммитов ОБСЕ, где Канада, как член этой организации, голосовала в поддержку территориальной целостности Азербайджана и других стран этой организации. Ведь реальная дипломатия это умение избегать конфликты, а "носочная дипломатия" их создавать, что она уже "успешно" сделала своим безответственным выступлением, вызвав бурю возмущения среди канадцев-выходцев из Азербайджана, Турции и других мусульманских стран.