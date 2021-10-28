Канада разоряется из-за любви к армянам

Есть такое понятие - мгновенная карма. Это когда последствия тех или иных действий наступают сразу. Такое случается не часто, чаще расплата настигает тогда, когда ее уже и не ждешь.

Канадская оборонная компания Telemus Systems Inc. тоже, наверное, не думала, что пляски под дудку армянского лобби могут для нее плохо кончиться. Но закон кармы непреклонен, просто иногда он дает шанс избежать последствий. Пропустил его - пеняй на себя.

Как сообщают мировые СМИ, запрет канадского правительства на экспорт технологий в Турцию, введенный в период 44-дневной войны и ужесточенный в апреле этого года, привел к тому, что Telemus потеряла своего основного клиента, Turkish Aerospace Industries (TAI), и стала банкротом. О банкротстве она объявила в августе. До этого она неоднократно пыталась добиться разрешения на восстановление сотрудничества с Турцией, но получила решительный отказ, ставший для нее роковым.

Канадская компания несколько лет сотрудничала с турецкой Baykar Defence - поставляла ряд компонентов военной техники, включая системы камер для БПЛА Байрактар TB2 и Анка. И все было хорошо, пока в 2019 году Турция не подключилась к сирийской операции. Тогда армянство и армянское лобби в Канаде подняли вой и развели демагогию о, дескать, применении канадских технологий против "мирных сирийцев". Правительство Канады с готовностью приостановило экспортные лицензии своих компаний для Турции. Затем ограничения были на некоторое время сняты, пока не разразилась очередная армянская истерика - теперь в связи с применением турецких дронов против оккупационных подразделений ВС Армении в Карабахе. Отмечалось, что в громящих армянскую армию БПЛА используются двигатели, а также системы визуализации и наведения канадского производства.

Впервые резолюцию против экспорта оружия в Турцию в Канаде приняли еще в 2016 году, мотивируя это демагогическими аргументами о "правах" и демократии".

5 октября 2020 года министр иностранных дел Канады Шампань заявил о прекращении поставок канадских вооружений в Турцию, "поскольку они могут быть использованы в ходе боевых действий в зоне карабахского конфликта. По-видимому, канадский министр до того, как армяне открыли ему глаза, считал, что вооружение и компоненты к нему производятся для отпугивания ворон на полях и стрельбы по тарелочкам в тире. Запрет, следуя официальным заявлениям, преследовал цель "остановить насилие и защитить мирных жителей", хотя в действительности турецкие дроны использовались Азербайджанской армией исключительно против легитимных армянских военных целей.

Вслед за Telemus Systems Inc. была вынуждена отказать Турции в сотрудничестве компания Bombardier Recreational Products, владеющая австрийской Rotax и поставлявшая двигатели Rotax 912 для беспилотных летательных аппаратов.

Вдохновленный шагами правительства Канады, главе которого он как-то подарил носки, Никол Пашинян призвал и другие страны брать пример с Канады и прекратить сотрудничать с турками.

После решения Канады армянские и проармянские круги устроили пляски, считая, что БПЛА, ставшие кошмаром "железных ашотов", больше не появятся над их головами. Ангажированные российские и прочие эксперты в один голос утверждали, что Турции не удастся заменить потерянные запчасти своих дронов и в ближайшей перспективе перейти к серийному производству двигателей. Однако уже 30 октября 2020-го технический директор Bayrak Makina Сельджук Байрактар сообщил о запуске производства турецких двигателей для БПЛА: "Компания ТЕI разработала отечественный авиационный двигатель. Авиационный двигатель с самыми высокими характеристиками в своем классе в мире".

Как выяснилось, тестовые испытания мотор прошел еще до второй карабахской войны, и представленный техническим директором компании авиационный двигатель PD-170 компании TEI (Tusaş Engine Industries) - это не образец, как хотелось бы думать кому-то, а продукт серийного производства.

Кстати, нашлась замена и камерам ныне обанкротившейся Telemus, в которых Байрактарам было отказано в разгар войны. После решения Канады турецкий оборонный гигант Aselsan разработал и выпустил камеры системы наведения с общей апертурой.

Уже введенных ограничений Канаде показалось мало, и в апреле 2021 года канадское правительство ввело полное эмбарго на экспорт в Турцию военных технологий. В ответ на это Сельджук Байрактар заявил, что вооруженный беспилотник TB2 был разработан с полностью национальным и уникальным дизайном, включая все его компоненты, компьютеры, программное обеспечение, аппаратное обеспечение, аэродинамику и механику. 93 процента начинки дрона являются плодом интеллектуального труда и военпрома Турции. А Канада и многие другие страны с развитой авиационной отраслью, в настоящее время не обладает вооруженными беспилотниками тех классов, которые производит Турция.

Таким образом, в проигрыше осталась канадская компания. Теперь самое время армянскому лобби как главному виновнику такого конца, взять на себя заботу о возмещении потерь канадских военных промышленников, потому что правительство Канады пошло на поводу у армянства. Мы не случайно упомянули выше носки, подаренные Николом Пашиняном канадскому премьеру Джастину Трюдо. Среди стран франкофонии, в число которых каким-то невообразимым образом затесалась Армения, принято ублажать армянскую сторону и выступать с враждебных и провокационных позиций в отношении Турции. У самой Канады к Турции не может быть и нет никаких претензий, и если бы не странная солидарность с армянством, две страны могли бы продолжать взаимовыгодное сотрудничество без потрясений.

Джастин Трюдо возглавил правительство в 2015 году, и уже в 2016-м, как мы отметили выше, была принята резолюция против военного сотрудничества с Турцией. В 2018 году в Ереване прошел саммит стран франкофонии, во время которого Пашинян с Трюдо ходили чуть ли не под ручку. А подарок в виде носков в цветах армянского флага, видимо, окончательно растопил сердце канадского премьера, как выяснилось, являющегося большим ценителем этого предмета одежды. Фото двух премьеров с флагом Армении на ногах не вызывает умиления. Только иронию и ощущение несерьезности самого мероприятия в Ереване.

Решение об эмбарго для Турции, принятое под аккомпанемент нытья армянского лобби Канады, тоже было очень неправильным шагом, свидетельствующем о несерьезности политиков, его принимавших.

Вообще, неадекватность решений - не новость для канадского правительства. Возьмем хотя бы поведение этой страны в период пандемии коронавируса. Канада умудрилась прихватить с рынка вакцин 154 миллиона доз, в то время как население этой страны в четыре раза меньше. Не будь обеспечение вакциной проблемой для слаборазвитых стран, этот факт не вызвал бы столько вопросов. Первым обратил внимание на вопиющую несправедливость Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Азербайджанский лидер заступился не за свою страну, которая имеет возможности полностью обеспечить население вакцинами, а за тех, у кого нет доступа к справедливому распределению этих средств спасения. В одном из своих интервью глава Азербайджана заявил:

"Согласно предоставленной недавно информации, Канада заказала вакцины для 154 миллионов человек. Население Канады составляет 38 миллионов. Это страна, правительство которой демонстрировало чисто проармянскую позицию во время Отечественной войны, поддерживало оккупантов, пыталось бросить тень на наше правое дело и даже ввело необоснованное эмбарго на экспорт в Турцию камер беспилотных летательных аппаратов "Байрактар". Эта проармянская страна заказывает 154 миллиона вакцин, платит за них, в то время, как население страны составляет 38 миллионов человек. То есть, в четыре раза больше. Значит, 120 миллионам не хватит этой вакцины. Они ее не получат, заболеют, умрут. А им и дела нет до этого. Предаваясь эгоистическим чувствам, они лишь хотят обеспечить свои интересы. О какой демократии в таком случае может идти речь? О какой справедливости, милосердии, правах человека? Значит, права жителей бедных стран попираются, их здоровье подвергается риску. При этом богатые страны обеспечивают свои интересы, как говорится, с избытком - в 4-5-кратном размере".

В случае с турецкими дронами правительство Канады подставило уже не африканцев, а свои собственные компании. Уже неоднократно на примере самых разных стран было доказано, что пляски под армянскую дудку не приносят ничего хорошего и создают проблемы там, где их не было и, по идее, не могло быть.

Турция сегодня все более укрепляет свои позиции на мировом оружейном рынке, и никакие эмбарго этой тенденции помешать не могут. Поэтому сотрудничество с турецкими оружейными компаниями будет становиться все более выгодным. И тут вряд ли стоит долго обсуждать, что выгоднее для канадских производителей, когда на одной чаше весов дивиденды от контрактов с Турцией, а на другой - стершиеся на пятках носки в цветах армянского флага.

Лейла Таривердиева