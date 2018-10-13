О саммите в Ереване премьеру Канады напомнят... носки

Как бы ни расписывался в армянских медиа состоявшийся в Ереване саммит Франкофонии, мероприятие не запомнится его участникам ничем. Уже надоевшие всем звуки дудука, прилипчивые массовики, заставляющие всех плясать псевдоармянские танцы на улицах, угощения, которые сами армяне по причине нищеты не видели уже давно, - все это лишь одномоментные впечатления. Уехал - и забыл.

Но у премьер-министра Канады Джастина Трюдо все же останется кое-что, что не даст ему забыть об Армении и бородатом коллеге, пока не сотрется до дыр. Если, конечно, будет носиться.

Как сообщает радио "Азатутюн", Никол Пашинян подарил Трюдо... носки в цветах армянского флага. Подарок был специально приготовлен армянским дизайнером в качестве сюрприза для канадского лидера, который известен как любитель экстравагантных носков.

"Договорились с Джастином, что завтра на встрече оба наденем эти носки", - на своей странице в Facebook поздно вечером в пятницу написал Пашинян.

Султан Керим