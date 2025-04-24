Баку ответил на необоснованные заявления главы МИД Канады

В МИД Азербайджана ответили на необоснованные заявления министра иностранных дел и международного развития Канады Мелани Жоли относительно событий 1915 года, а также касательно антитеррористических мер Азербайджана 2023 года, сообщает в четверг Day.Az.

"Лоббизм в интересах Армянского национального комитета Канады, вместо того чтобы ставить на первое место национальные интересы Канады и сохранять авторитет на международной арене, вызывает серьёзные опасения относительно компетентности и осведомлённости, необходимых для должности министра иностранных дел.

К сожалению, вы ни разу не говорили о страданиях более чем 1 миллиона азербайджанцев, ставших жертвами этнических чисток, массовых убийств, зверств, уничтожения культурного наследия и других преступлений против человечности, совершённых Арменией.

Как метко сказано: "Предвзятость, как тень, затмевает свет разума".

Небольшое напоминание: всегда опирайтесь на факты, а не на ложные нарративы армянской диаспоры", - написал глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде на своей странице в соцсети Х.

Он отметил, что антитеррористические меры Азербайджана в 2023 году были законным и соразмерным ответом на провокации со стороны незаконных армянских вооружённых формирований на территории Азербайджана.

"Операция, длившаяся менее 24 часов, была направлена на нейтрализацию незаконных армянских военных сил и инфраструктуры, в полном соответствии с нормами международного гуманитарного права.

Мирное население и гражданская инфраструктура не подвергались ударам, а отъезд армянских жителей из региона был их добровольным выбором", - добавил А.Гаджизаде.