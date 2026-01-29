Dövlət Gömrük Komitəsinin dörd əməkdaşına ali xüsusi rütbə verilib - SƏRƏNCAM
Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin (DGK) əməkdaşlarına ali xüsusi rütbələr verilib.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bununla bağlı Prezident İlham Əliyev Sərəncam imzalayıb.
Sərəncama əsasən, DGK-nın aşağıdakı əməkdaşlarına ali xüsusi rütbələr verilib.
"gömrük xidməti general-polkovniki" ali xüsusi rütbəsi
Şahin Soltan oğlu Bağırov - Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri
"gömrük xidməti general-mayoru" ali xüsusi rütbəsi
Fuad Elxan oğlu Məmmədov - Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi sədrinin müavini
Fuad Mikayıl oğlu Aslanov - Rəqəmsal İdarəetmə Baş İdarəsinin rəisi
Elmir Bahadur oğlu Ramazanov - Bakı Baş Gömrük İdarəsinin rəisi.
