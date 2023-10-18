Пашинян все перепутал - И зачем Армении порт Чабахар?

Автор: Лейла Таривердиева

Азербайджан готов проложить Зангезурский коридор по территории Ирана, если Армения будет затягивать этот процесс, заявил на днях представитель Президента Азербайджанской Республики по особым поручениям Эльчин Амирбеков в интервью русской службе BBC. В интервью было подчеркнуто, что Азербайджан, вопреки домыслам Еревана, вовсе не претендует на международно признанные территории Армении. "Мы признаем, что это суверенная территория Армении. Но нам важно знать, как другая сторона будет обеспечивать безопасность движения по коридору. Нам нужны надежные гарантии безопасности каждого пассажира, который сядет на поезд из основной части Азербайджана в Нахчыван или обратно", - отметил Амирбеков.

В Баку уже устали комментировать этот вопрос. Сколько можно объяснять и разъяснять, что ни о какой экстерриториальности Зангезурского коридора речь никогда не шла. С самого начала азербайджанская сторона жестко ставила лишь вопрос безопасности, а не принадлежности территорий. И совершенно справедливо, потому что армянское общество слишком радикализовано, подвержено националистической истерии и охвачено реваншистскими настроениями, чтобы можно было поверить, что составам и особенно пассажирам, которые поедут через территорию соседней страны, ничего не будет грозить. Любой гражданин Армении при нынешнем эмоционально-истеричном состоянии общества может представлять угрозу. Решить эту проблему - задача властей и правоохранительных органов. От Пашиняна Баку ожидает серьезного подхода и полных гарантий, а не сдачи Зангезура.

Между тем, в Ереване делают вид, что не слышат заявлений из Баку. У наших соседей вообще очень избирательный слух. Там слышат то, чего не было сказано, но в упор отказываются слышать то, о чем разве что не кричат. Армянский нарратив о якобы покушении на суверенные права Армении плавно перетекает в различные западные инстанции, в речи политиков, заявления и резолюции. Хотя нигде, ни разу никто из официальных представителей Азербайджана не говорил о намерении присвоения Зангезура. Несмотря на то, что это историческая земля Азербайджана, перешедшая к Армении всего сто лет назад, несмотря на то, что еще тридцать пять лет назад там проживали сотни тысяч азербайджанцев, Азербайджан не ставит вопрос о территориях, он ставит вопрос только о гарантиях. Да, мы сомневаемся, что Ереван способен дать такие гарантии. Хотя бы потому, что Никол Пашинян в своей стране имеет какую-то власть только номинально, а в регионах царит хаос. Его полиция хорошо разгоняет митинги в Ереване, но сумеет ли она удержать вооруженную банду или террористов, которые поставят цель уничтожить состав или автобус, следующие в Нахчыван?

Вместо того, чтобы задуматься об этом, выступая во вторник в Европарламенте, Никол Пашинян вновь завел старую шарманку. Причем, сам же признавая, что в международной практике под коридором подразумевается просто межгосударственная дорога, он тупо и упрямо продолжил требовать от Азербайджана некоего уважения суверенитета, обоюдности и так далее. Уточним одну важную деталь - коридор в нашем случае не является межгосударственной дорогой, а соединяет две части одного государства, разделенные чуждой территорией. С точки зрения международной практики это очень важный нюанс, который предусматривает несколько иные подходы, чем дорога из Азербайджана в Армению.

Возьмем, например, Лачинскую дорогу, которую Пашинян по старой памяти продолжает величать "Лачинским коридором". Выступая в Европарламенте, он обратился к уже ушедшему в историю Трехстороннему заявлению и предъявил претензии на экстерриториальность Лачинской дороги. Лачинская дорога, упорно все годы карабахского конфликта и оккупации называвшаяся всеми коридором, подразумевая именно ее экстерриториальность, после 44-дневной войны изменила свой статус. То что на первых порах она входила в зону якобы контроля российских миротворцев, никак не влияло на суверенитет Азербайджана над этой территорией. Пашинян заявляет, что Армения никогда не соглашалась на экстерриториальный коридор, но и Азербайджан никогда не подписывался под отторжением от своей территории пятикилометровой зоны. Лачинская дорога, в отличие от Зангезурского коридора, является просто внутренней дорогой, которая идет от государственной границы страны в один из ее регионов. И, тем более, Пашиняну лучше забыть о старых нарративах сегодня, когда от Трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года ничего не осталось.

С поднятием флага в Ханкенди все, что прописано в этом документе, утратило всяческий смысл. Азербайджанская сторона сама выполнила то, что, согласно пунктам заявления, должны были сделать две другие стороны. И Занегзурский коридор она тоже строит. Свою часть работа Азербайджан планирует завершить в будущем году. Так что у Армении еще есть время подумать и разглядеть свою выгоду.

Кстати, Пашинян, видимо, все-таки осознает необходимость открытия коммуникаций. В феврале прошлого года он торжественно заявил об имеющем стратегическое значение проекте "армянского перекрестка". В представлении Пашиняна, перекрещиваться на территории Армении будут коридоры Север-Юг и Запад-Восток. Пока что на армянской территории не сходятся никакие дороги. Проект обещал стать самым дорогим проектом за всю историю независимости Армении. Представляя "армянский перекресток" в правительстве, Никол запутался в сторонах света, и получилась какая-то муть. Ясно только одно - вместо перекрестка получилась игра в крестики-нолики. Задумывать подобные проекты, не имея соответствующей инфраструктуры и финансов для ее создания, смешно.

В принципе, идея Азербайджана о Зангезурском коридоре могла бы заменить собой все это нагромождение из фантазий. Согласившись на проект, Армения стала бы частью Срединного коридора. В дальнейшем, немного встав на ноги, она построила бы наконец железнодорожную ветку до границы с Ираном, о которой в Ереване говорят еще со времен "карабахского клана". Вот и был бы перекресток. Зачем мудрить? Все остальное - забота Азербайджана. Армения по определению не способна ничего построить. В сентябре Азербайджан и Турция подписали протокол о намерениях по строительству железной дороги Карс-Нахчыван. Эта ветка станет частью большого Зангезурского коридора. Армянской стороне не стоит заморачиваться на этих вопросах. Пусть сделает хотя бы то. что может.

В Европарламенте Никол Пашинян снова вернулся к теме "армянского перекрестка", но уже переименовав его в "мирный перекресток". Как же любит армянский премьер бессмысленные игры со словами. Так и не начавшему реализовываться "армянскому перекрестку" скоро два года, и от того, что Ереван придумал этому проекту еще более помпезное название, во рту слаще не станет. Вместо того, чтобы прекратить заниматься словоблудием и включиться в реальную работу, Пашинян ищет какие-то окольные пути для достижения цели. Интересно, что министр территориального управления и инфраструктур Армении в эти дни находится в Мумбае, где проходит Глобальный морской саммит Индии. Армянский министр обсуждает там участие своей страны в проекте порта Чабахар. Зачем? Совершенно законный вопрос, но внятного ответа на него нет. Армения двадцать лет не может построить дорогу до границы с Ираном, зачем ей порт в Индийском океане?

Дело в том, что склонность Никола Пашиняна к гигантизму породила идею превращения Армении в ключевую страну коридора Персидский залив - Черное море. Проект абсолютно для нее нереальный. Несмотря на политическую конъюнктуру, когда доходит до дела, те, кто вкладывают деньги, начинают взвешивать за и против. И Армения отметается даже союзниками. Не хочется сыпать соль на рану, но все же напомним, что задумывавшиеся с расчетом на армянский транзит транспортный и энергетический коридоры Север-Юг в конечном итоге прошли по территории Азербайджана.

Николу следует уяснить одну простую вещь: для того, чтобы вкладывать миллиарды в проблемный армянский транзит, любая трезвомыслящая срана предпочтет того партнера, который способен это сделать сам или же уже имеет соответствующие возможности. Россия и Иран предпочли азербайджанский транзит как самый удобный и надежный. Для того, чтобы думать не о своей выгоде, а об армянской, партнеры должны очень и очень ненавидеть Азербайджан, только это может заставить их пожертвовать собственными интересами. Среди соседей Азербайджана (Армения не в счет) таковых нет.

Армения рассчитывала сыграть на имевшем место в прошлом году резком ухудшении отношений Баку и Тегерана, но не срослось. Представитель Президента Азербайджанской Республики по особым поручениям не случайно предупредил Армению, что Зангезурский коридор пройдет по территории Ирана, если та будет продолжать тянуть время. В отличие от Еревана, Иран уже подписал с Баку соответствующие документы. 6 октября в Агбенде был заложен мост над рекой Араз, который соединит автодорогу Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд с сетью автомобильных дорог Исламской Республики. Это значит, что автомобильный коридор из Восточного Зангезура в Нахчыван уже начал строиться. В сторону Агбенда строится и железная дорога.

"Открытие Зангезурского коридора неизбежно, - говорил Президент Ильхам Алиев. - Чем быстрее он откроется, тем лучше. Во всяком случае, мы увеличим наши усилия в этом направлении. Открытие этого коридора создаст новые возможности для всех стран и положительно повлияет на деловое сотрудничество в регионе".

Ключевые слова - "новые возможности для всех стран". У Армении осталось совсем немного времени, чтобы перехватить инициативу у Ирана. В противном случае она в очередной раз останется в стороне от региональных проектов. И никто уже не сможет обвинить в этом нас. Азербайджан три года пытается указать Армении на ее выгоду, а она не хочет эту выгоду видеть. Как всегда, армяне рассчитывают выиграть что-то большее, но всего лишь снова останутся у разбитого корыта наедине с эфемерными мечтами о порте Чабахар.