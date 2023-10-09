Зангезурский коридор станет важным фактором для общей стабильности на Южном Кавказе

Открытие Зангезурского коридора станет важным фактором для общей стабильности на Южном Кавказе.

Как передает в понедельник Day.Az, об этом сказал заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин в интервью РБК.

"Мы активно помогаем нашим азербайджанским и армянским партнерам в том, чтобы достичь договоренности. Эта договоренность будет способствовать экономическому развитию всех закавказских государств, потому что Армения в этом случае получит возможность стать транспортно-логистическим хабом, укрепит и расширит свои транспортные связи и с Азербайджаном, и с Турцией, и с Россией. Азербайджан получит возможность бесперебойного ритмичного транспортного сообщения между двумя частями страны. И общая стабилизация ситуации в Закавказье послужит укреплению основ доверия между Арменией и Азербайджаном на будущее. Так что мы настроены и дальше продвигать эти консультации в рамках трехсторонней рабочей группы", - заявил Галузин.