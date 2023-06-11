Мифы Пашиняна: от армянского перекрестка к электроэнергетическому хабу

Автор: Пярвин Мирзазаде



Все надежды на мифический армянский перекресток для Премьер-Министра Н. Пашиняна окончились полным фиаско, в результате подписания соглашения между Россией и Ираном совместного строительства железной дороги Решт- Астара (Иран), с последующим соединением с Азербайджанской железной дорогой. Но господин Пашинян решил не сдаваться и выдвинул очередную фантастическую идею о превращении Армении в региональный электроэнергетический хаб, в случае строительства ЛЭП Армения-Грузия и Армения-Иран. Конечно, мечтать господину Премьеру не вредно, тем более в условиях тяжелой экономической ситуации в Армении. В результате проведения экспансионистской внешней политики, которую на протяжении долгого времени осуществляли армянские власти, предъявляя территориальные претензии к соседним Азербайджану и Турции, руководство Армении поставило страну в состояние фактической блокады, превратив в региональный транспортный тупик.

Выступая на пленарном заседании Третьего Евразийского конгресса в Сочи 9 июня 2023 года, господин Н. Пашинян выдвинул новую (с его точки зрения) идею превращения Армении в региональный электроэнергетический хаб маршрута Север - Юг, в рамках которого будут построены высоковольтные линии Армения - Грузия и Армения - Иран. Будучи главным редактором малолитражной армянской газеты, Никол Воваевич активно выступал против своих предшественников из "карабахского" клана, обвиняя их в неспособности решать проблемы Армении из-за поголовной коррупции. Выдвигая эту утопическую идею, глава армянского правительства вознамерился в очередной раз "отличиться" в глазах своих избирателей "небывалым" новаторством и оригинальностью. Наверняка узнав из сообщений мировых средств масс медиа, что Президент Ильхам Алиев выступил с предложением превратить Азербайджан в один из главных поставщиков "зеленой" чистой энергии на европейские рынки и начал предпринимать реальные шаги для осуществления этого очередного грандиозного проекта, господин Н. Пашинян решил не отставать и выдвинул очередную фантастическую идею о превращении Армении в региональный электроэнергетический хаб, стараясь конкурировать в области энергетики с Азербайджаном.

Основной упор в своем выступлении господин Н. Пашинян сделал на том, что в ближайшее время Армения вместе с соседними странами построит две высоковольтные ЛЭП в Грузию и из Ирана в Армению, по которым возможен экспорт зеленой электроэнергии в Европу, а также планирует увеличить объем производимой электроэнергии на Армянской атомной электростанции за счет модернизации и строительства нового современного энергоблока. На первый взгляд это заявление выглядело довольно привлекательным для потенциальных инвесторов и могло поразить перспективами развития страны рядовых избирателей. Однако армянский Премьер-Министр, как всегда, лишь выдвинул фантастическую идею, осуществление которой выглядит довольно проблематично.

Руководителей Армении всех времен всегда съедала черная зависть от того, что на исторических азербайджанских территориях, которые они присвоили, создав Республику Армения, не оказалось ни нефти, ни газа. Услышав, что Азербайджан в ближайшее время намерен дифференцировать поставки энергоресурсов на европейские рынки за счет увеличения производства "зеленой" энергетики, наряду с поставками газа, став альтернативным поставщиком энергоресурсов для Грузии, Турции и стран Европы, стали догонять уходящий поезд. Желание армянской стороны поставлять энергию в другие страны понятно, но за счет чего возможно это сделать, вызывает многочисленные вопросы.

Во-первых, строительство ЛЭП из Ирана в Армению требует значительных средств, которых у армянской стороны пока что нет и вряд ли будет.

Во-вторых, учитывая то, что против Ирана введены западные санкции, то даже в случае строительства этой линии за иранские деньги (что тоже пока что видится нереальным), экспорт этой электроэнергии в Европу через Армению невозможен. Иран сам испытывает проблемы с производством электричества в последнее время, в особенности в северных регионах страны, что приводит к значительным перебоям с подачей света населению, вызванные тем, что устаревшие сети и уменьшение мощности производства электростанций не обеспечивают потребности страны. Одной из причин серьезных проблем Ирана с производством электроэнергии являются введенные западные санкции, внутриполитические катаклизмы и отсутствие необходимых средств и техники для модернизации электростанций, что не может обеспечить увеличение производства электроэнергии и тем более экспортировать в долг в соседнюю Армению, у которой нет достаточно средств для оплаты. Если армянская сторона рассчитывает на то, что по этой ЛЭП сумеет в будущем экспортировать излишки электроэнергии в Иран, после увеличения производства на Армянской АЭС, то тут господин Н. Пашинян вновь глубоко ошибается.

Армянская АЭС нуждается в серьезной модернизации ввиду того, что в настоящее время использует устаревшие атомные реакторы, подобные реакторам, установленным в свое время на Чернобыльской АЭС и которые вскоре необходимо вывести из строя. Армянская сторона недавно вдруг заявила, что ведет переговоры с одной из американских компаний по строительству нового блока с современным реактором. В ходе переговоров с представителями Европейской комиссии, армянская сторона неоднократно заявляла о своем желании модернизировать АЭС за счет средств ЕС, но в силу изменившихся геополитических условий все это выглядит не реалистичным. Европейцы намекнули армянским партнерам, что готовы инвестировать в атомную энергетику Армении, при условии закрытия небезопасной устаревшей АЭС, которая может быть заменена на новую, но при условии, что будет заменен владелец электростанции. Оператором АЭС в настоящее время является государственная российская компания Росатом, которая вложила немалые средства в АЭС, поддерживая этот важный источник энергоресурсов в рабочем состоянии после перезапуска станции в конце 90-ых годов 20 века.

Росатом находится в данное время под западными санкциями и вряд ли в этом случае западные партнеры выделят необходимые средства на строительство нового блока АЭС и модернизацию станции. При этом Росатом никогда не допустит, чтобы на его станции стали бы хозяйничать зарубежные конкуренты, которые пытаются вытеснить эту компанию с международного рынка строительства и эксплуатации АЭС.

Что касается экспорта армянской электроэнергии в Грузию и оттуда в Европу и Россию, то тут армянские власти опять не берут в расчет несколько довольно важных факторов. Грузия уже экспортирует излишки своей электроэнергии в Турцию и является транзитной страной для поставок энергоресурсов из Азербайджана в Европу и Турцию. В ближайшее время планируется строительство подводного электрокабеля из Грузии в Румынию для экспорта зеленой электроэнергии из Азербайджана, который планирует увеличить производству до 4 ГВт за счет строительства новых ветряных и солнечных электростанций для поставок на европейский рынок.

Азербайджан, наряду с компаниями из европейских стран, также намерен инвестировать в этот проект значительные средства. Участие Армении в этом проекте без окончательного мирного урегулирования и подписания мирного договора, на принципах признания территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела Азербайджана, не представляется возможным. Что же касается намерений армянских властей увеличить производство "зеленой" энергии, то многие выкладки и данные, представленные Ереваном зарубежным партнерам тоже выглядят неубедительными, так как сложный горный рельеф местности, отсутствие свободных площадей и малое количество солнечных дней делают часть этих предложений сомнительными.

Компания из ОАЭ "Масдар" также подписала контракт с властями Армении на строительство солнечной электростанции, но пока что дальше проектных работ вопрос не продвинулся. Если армянская сторона рассчитывает на экспорт электроэнергии через Грузию в Россию, то эта идея имеет много подводных камней ввиду того, что существующая линия ЛЭП проходит через сепаратистскую Абхазию, что нежелательно для грузинской стороны, которая до восстановления своей территориальной целостности не намерена разрешать подобный транзит. Так что, как бы не крутил господин Н. Пашинян, но без мирного урегулирования и подписания договора с Азербайджаном его пока что иллюзорный проект армянского электроэнергетического хаба обречен остаться невыполнимым мифом так же, как иллюзорный проект армянского перекрестка, которым суждено оставаться на бумаге, пока Армения наконец не признает существующие геополитические реалии и не откажется от территориальных претензий к Турции и Азербайджану.

Порою, кажется, что Н. Пашинян и его команда превратились из политиков в неудачных сказочников, которые пудрят мозги и рассказывают сказки своим соотечественникам и международной общественности, выдумывая всяческие мифы и небылицы про "светлое" будущее с молочными реками и кисельными берегами вместо того, чтобы реально оценить ситуацию, отказаться от иллюзий, начав диалог и региональное сотрудничество. Ведь всем давно очевидно, что без нормализации отношений с Азербайджаном и Турцией, Армения обречена прозябать в стороне от всех региональных проектов, в ожидании подачек от зарубежных спонсоров. Может быть, найдутся наивные простаки, которые поддавшись мифологии Воваевича, согласятся вложить денежные средства в "армянский энергетический хаб", который вновь окажется "армянским тупиком", но события последних лет показывает, что без всеобъемлющего мира с Азербайджаном на принципах международного права, Армения останется у разбитого корыта без перспектив на развитие, в стороне от всех региональных проектов.