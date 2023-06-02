Кто и что мешает руководству Армении подписать мирное соглашение

Автор: Пярвин Мирзазаде

Вторая половина мая 2023 года запомнилась тем, что после долгого перерыва удалось возобновить переговорный процесс между Азербайджаном и Арменией по достижению мирного соглашения между двумя странами. Как известно, переговоры были прерваны по инициативе армянской стороны, которая вначале выдвинула неприемлемые условия участия в процессе третьих сторон, а затем отказалась от них, ссылаясь на мнимую блокаду Лачинского коридора. Довольно долгое время руководство Армении вело себя как "девица на выданье", кривлялось и отказывалось от предложенных международными посредниками, в лице США, ЕС и России, вариантов организации встреч на высшем уровне. Одновременно с этим, лидеры сепаратистов в Карабахском регионе дважды категорически отвергли приглашение официального Баку представителям армянского населения, начать диалог по интеграции в азербайджанское общество, требуя, чтобы переговоры велись только о признании независимости некоего "арцаха" и только на их территории.

После того, как азербайджанские власти, используя свои законные права, установили ППП (пограничный пропускной пункт) на линии условной границы, на въезде на Лачинскую дорогу, который призван обеспечить должный контроль над въездом - выездом пассажиров и гражданских грузов на международно признанную территорию Азербайджана, армянская сторона окончательно впала в истерику и подняла вселенский вой по "умирающему" от голода и холода армянскому населению Карабаха, который мол отрезан от всего мира. При этом, власти Армении и их сепаратистские марионетки, которые когда им выгодно, козыряют подписанным 10 ноября 2020 года трёхсторонним Заявлением, упорно молчат о том, что согласно этому документу, азербайджанская сторона обязалась обеспечить безопасность движения гражданских пассажиров и грузов по Лачинском коридору, а не отказалась от своих прав на эту территорию. Если внимательно прочесть пункт 6 этого Заявления, в котором четко указаны обязательства сторон, то можно заметить, что азербайджанский ППП стоит только у въезда на эту дорогу для обеспечения контроля и безопасности движения, а далее размещены только посты российских миротворцев вдоль трассы всего коридора. Вот почему все претензии армянской стороны не имеют никаких оснований.

Армения продолжает спекулировать на теме мнимой блокады, потому что наличие ППП не позволяет осуществлять снабжение остатков армянской армии (которые должны были давно быть выведены) и незаконных вооруженных формирований сепаратистов, разоружения которых требует Азербайджан, а также доступ на территорию, где размещены миротворцы, граждан третьих стран. Азербайджанские власти уже проявили добрую волю и несмотря на действующий в стране режим карантина, который был введен в связи с эпидемией коронавируса, разрешили, в порядке исключения, пересечение сухопутной границы армянскими жителями Карабахского региона, хотя все сухопутные границы страны остаются пока закрытыми. Однако, армянская сторона, используя все эти отговорки, старается уйти от предметных переговоров по достижению мирного соглашения. Премьер-Министр Н. Пашинян вроде публично признает территориальную целостность Азербайджана, включая Карабахский регион и тут же делает оговорку, требуя неких переговоров между Баку и Ханкенди, с участием понятного только ему международного механизма. При этом, глава армянского правительства прекрасно знает, что такая формулировка абсолютно неприемлема для азербайджанской стороны, которая готова вести диалог со своими гражданами армянской национальности, без всяких посредников.

Никол Воваевич, который в силу своей первой профессии журналиста, неплохо владеет демагогией, постоянно козыряет тем, что мол Армения является "единственной" демократической страной на Южном Кавказе, стараясь этим фальшивым лозунгом подкупить западные страны, чтобы укрыться за ними, так как номер с ОДКБ не прошел. Судя по логике господина Н. Пашиняна, мировое сообщество должно закрывать глаза на "мелкие шалости" армянской стороны, которая продолжает оккупировать часть азербайджанской территории (8 эксклавов), потворствовать сепаратистам и другое, лишь потому что он пришел к власти путем парламентских выборов, к которым в целом есть не мало вопросов, несмотря на довольно "положительные" оценки ангажированных наблюдателей из БДПИЧ - ОБСЕ. Напялив на себя тогу "демократов", армянские власти видимо не совсем понимают, что такое истинная демократия, ведь оккупация части территории другой страны, территориальные претензии к соседним странам и поощрение сепаратизма есть самое грубейшее нарушение этих основополагающих принципов демократического режима, которым так гордится Армения.

Порой кажется, что власти Армении, делая шаг вперед к миру, сразу же делают два шага назад, вставая в позу "непреклонных римлян". Президент Ильхам Алиев, выступая 28 мая 2023 года в Лачине, откровенно разъяснил позицию Азербайджана относительно будущего армянского населения Карабахского региона, определив рамки возможных компромиссов и указав на необходимость скорейшего начала диалога и примирения, обещая амнистию тем, кто добровольно сложит оружие, откажется от сепаратизма и примет азербайджанское гражданство. Сразу же после этого, армянская сторона подняла небывалую пропагандистскую компанию, необоснованно обвиняя Азербайджан в том, что в случае вывода остатков армянской армии, планируется депортация армянского населения из Карабахского региона. Премьер-Министр Н. Пашинян, МИД Армении и другие официальные лица прямо изощрялись в выражениях, стараясь исказить суть и смысл выступления главы Азербайджанского государства. Видимо наибольшую злость у армянских политиков всех мастей вызвали слова Президента Ильхама Алиева о том, что "книга миацума" закрыта, поставив тем самым крест на более 35 летних иллюзиях мирового армянства о присвоении части азербайджанской территории. Господин Н. Пашинян поспешил квалифицировать это выступление как "отход от Брюссельских договоренностей" и заявил, что намерен обратиться к ЕС, с просьбой дать разъяснения по этому вопросу. Армянские масс медиа сразу же бросились в едином порыве трещать на весь свет о том, что Президент Ильхам Алиев "требует роспуска демократически избранного парламента и законных властей арцаха (неизвестной географической и политической науке территории), что мол доказывает то, что Азербайджан намерен очистить Карабах от армянского населения".

В этот туркофобский хор не приминули немедленно включиться сердобольные заступники мирового армянства из западных стран, которых хлебом не корми, дай поорать на каждом перекрестке о "кровожадных" Азербайджане и Турции. Но армянская радость длилась не долго. Как холодный душ, на них последовало заявление представителя Госдепа США о том, что американская сторона приветствует слова Президента Ильхама Алиева, что свидетельствует о положительных шагах в направлении достижения всеобъемлющего мира в регионе. После чего армянский МИД еще немного повытыкался и заглох в преддверии встречи в Кишиневе, на полях Саммита Европейского Политического Сообщества (ЕПС) 1 июня 2023 года, чтобы окончательно не попасть в просак. Складывается впечатление, что армянская сторона сама провоцирует конфликты, чтобы потом под их прикрытием, дезавуировать уже достигнутые договоренности, на которые вынужденно соглашается под давлением Азербайджана и международных посредников, разъясняющих порой Еревану элементарные принципы международного права. Ведь как же можно дать объяснение абсолютно бездарному выступлению Премьера Н. Пашиняна на Саммите ЕАЭС в Москве 25 мая 2023 года, когда он своими неуместными репликами чуть не сорвал уже имевшиеся договоренности о трёхсторонней встрече глав Азербайджана, Армении и России.

Многим показалось, что Никол Воваевич специально пытался вызвать скандал, комментируя выступление Президента Ильхама Алиева, чтобы под этим соусом соскочить с трёхсторонней встречи. Получив должный отпор со стороны Президента Азербайджана, который в присущей ему спокойной манере, посадил Воваевича на место, словно показав всем присутствующим уровень главы армянского правительства, глава Азербайджанского государства проявил в очередной раз высшую государственную мудрость и виртуозное владение дипломатией, согласившись на трёхстороннюю встречу, хотя недостойное поведение армянского коллеги вообще не соответствовало духу и принципам мирного процесса. Чувствовалось, что Никол Воваевич больше обеспокоен тем, как ему удастся вылезти сухим из воды под градом критики своих оппонентов в Армении и диаспоре, которые обвиняют его в предательстве национальной идеи, чем достижением мирного соглашения.

Что же касается выступления Президента Ильхама Алиева в Лачине, которое вызвало такую бурную реакцию у армянской стороны, то наверное им не нужно так козырять своей показной "демократичностью", называя незаконные органы сепаратистов в Карабахском регионе "легитимными" и апеллируя к результатам встречи в Брюсселе 14 мая 2023 года, суть которых потом изложил в своем заявлении для прессы Председатель Европейского Союза Шарль Мишель. Прежде всего все выборы, проведённые сепаратистами нелегитимны по причине того, что они проводились незаконно, в нарушении азербайджанского законодательства, так как согласно Конституции страны, Карабахский регион не является автономией или особым государственным образованием. Кроме того, в выборах не принимали участие азербайджанцы-жители региона, которые были изгнаны оттуда еще в 1992 году. Все армянские незаконные вооруженные формирования подлежат немедленному разоружению, так же как должны быть распущены все незаконно созданные органы государственной власти. Следуя призывам международных посредников, Азербайджан готов осуществить амнистию сепаратистов, при условии того, что они сделают все вышеизложенное добровольно, а не принудительно.

В Брюсселе стороны договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга, но азербайджанская сторона не брала на себя обязательства вести переговоры с сепаратистским режимом на его условиях. Ш. Мишель сказал о том, что необходим диалог Баку с представителями армянского населения Карабахского региона, а не эфемерного, ни кем не признанного "арцаха", что уже дважды безуспешно пытались сделать азербайджанские власти, приглашая представителей Ханкенди к столу переговоров. В случае, если представители армянского населения наконец наберутся смелости и начнут участвовать в этом непростом для них диалоге, которого так не хотят лидеры сепаратистов, политиканы в Ереване и мировое армянство, то очевидно можно будет договориться и о создании законных органов местной власти, и об элементах культурной автономии, и по вопросам образования на армянском языке, и об экологии, и о многом другом, при условии принятия армянскими жителями азербайджанского гражданства и уважения законов страны. При этом, жителями Карабахского региона можно будет считать лишь тех, кто проживал на этой территории на момент 1 января 1988 года и их потомков, а не незаконных переселенцев армянской национальности из других государств, которые прибыли туда после 1991 года.

Официальный Ереван очень часто спекулирует на теме возвращения армянских жителей, которые жили до освобождения на оккупированных азербайджанских территориях, ссылаясь на подписанные трёхсторонние Заявления, но при этом умалчивают о том, что часть из них были переселены туда после оккупации и не имеют право на возвращение. Что же касается армянских жителей города Шуша, Гадрут и некоторых других населенных пунктов, то их возвращение возможно лишь после того, как они примут азербайджанское гражданство и при условии возвращения азербайджанских беженцев в населенные пункты Карабаха в зоне, где временно размещены миротворцы: Ханкенди, Ходжалы, Малабейли, Кяркиджахан и другие, в которых они жили до оккупации в 1991-1992 году.

Никакое внешнее давление не изменит позицию Азербайджана по будущему армянского населения Карабахского региона, которое получит все права и безопасную жизнь после того, как откажутся от сепаратизма и станут полноправными азербайджанскими гражданами. Вероятно, что некоторым политикам в Ереване, которые привыкли к тому, что постоянное нытье и слезы по "бедному, несчастному, всеми угнетаемому" армянскому народу порой приносят дивиденды, наконец нужно образумиться и перестать после каждого шага вперед на переговорном процессе, делать два шага назад и отказываться от ранее достигнутых договоренностей ради того, чтобы не быть подвергнутым обструкции за "предательство и измену" армянскому национальному делу, которое вот уже второе столетие не приносит никакой пользы армянскому народу, кроме вреда и ненужных жертв.

То что нынешние власти в Ереване все время играют на теме открытия транспортных коммуникаций, старясь по возможности не допустить открытия Зангезурского коридора, лишь приносит ущерб самой Армении, которая давно находится в транспортном тупике, откуда выхода нет. Патологическая тюркофобия, которой страдают многие армянские политики, застилает им глаза и наносит огромный вред и так находящейся в глубоком кризисе армянской экономике, что отражается на рядовых гражданах Армении, в массовом порядке покидающих страну. Не наладив отношения с Азербайджаном и Турцией, Армения будет продолжать прозябать на задворках мировой экономики, теряя время и остатки рабочей силы. Единственная возможность для Армении выбраться из этой глубокой ямы, это оставить в сторону иллюзии о "миацуме - арцахе", принять мирные инициативы Президента Ильхама Алиева и перестать блефовать за столом переговоров, чтобы затянуть их в надежде на реванш в будущем, которого у них никогда не будет.