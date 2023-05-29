Несколько штрихов к последним выступлениям "ПОПа" Эдмона Марукяна

Автор: Пярвин Мирзазаде

"Известный" армянский дипломат, бывший критик нынешних властей Армении, а ныне Посол по особым поручениям (ПОП) МИД Эдмон Марукян, продолжает свою "неутомимую" деятельность в твиттере, направленную на разжигание новой войны между Арменией и Азербайджаном. После недолгого молчания, вызванного шоком от того, как его ныне "любимый" босс, глава армянского правительства Никол Пашинян получил "удар по носу" 25 мая 2023 года, в ходе дискуссии с Президентом Ильхамом Алиевым на заседании ЕАЭС в Москве, ПОП решил дать комментарий относительно задержания азербайджанскими пограничниками 2 армянских диверсантов в Зангиланском районе Азербайджана 27 мая 2023 года. Вместо того, чтобы хотя бы выразить сожаление в связи с произошедшим, ПОП опять начал валить все с больной головы на здоровую, обвинив азербайджанскую сторону в том, что они "выкрали" двух военнослужащих армянской армии, которые мирно "паслись" на территории Азербайджана и "доставляли" (по версии армянского министерства обороны) продовольствие по неким, известным только им, межпозиционным дорогам. Господин ПОП пропел свою старую песню о том, что все ранее осужденные в Азербайджане армянские диверсанты "удерживаются незаконно" и потребовал их немедленного освобождения.

Посчитав на этом свою миссию "обвинителя" и "бесплатного адвоката" захваченных диверсантов исполненной, господин ПОП немедленно отправился в Стокгольм на съезд европейской партии "Альянс либералов и демократов за Европу - АЛДЕ", куда возглавляемая им небольшая партия "Просвещенная Армения" вступила в те "благословенные" времена, когда Эдмон Грачикович был мелким политиком районного масштаба и активно выступал за выход страны из ОДКБ и ЕАЭС. Перейдя в свое время из стана оппозиции на сторону нынешних властей, господин Э. Марукян (которому нужно отдать должное, всегда обладал неплохим нюхом) понял, что свергнуть нынешние власти пока что бесперспективно. Получив "тепленькое место", посредством которого господин Э. Марукян может ничего не делать, предпочитает кататься за границу, на средства и так нищенского армянского госбюджета, чтобы понравиться зарубежным покровителям Армении и влиятельной диаспоре. Вот почему вся его безуспешная деятельность в качестве ПОПа МИД Армении направлена на то, чтобы его заметили богатые зарубежные спонсоры, как возможного кандидата на роль нового лидера страны в будущем.

Прибыв в Стокгольм, после небольшого отдыха в фешенебельном отеле, на полях съезда господин ПОП принял участие в круглом столе (организованным небезызвестным Фондом Фридриха Наумана) на тему "Война в Украине: последствия для Южного Кавказа". В ходе круглого стола, вместе с представителями оппозиционных партий из Грузии и Азербайджана, господин ПОП, на время забыв о том, что он пока что госслужащий и обязан соблюдать дисциплину, обрушился с критикой на традиционного союзника - Россию, а заодно, повторил все свои беспочвенные обвинения в адрес Азербайджана относительно "покушения" на территориальную целостность Армении и мнимой блокады Лачинского коридора. После чего, с чувством исполненного долга, поторопился написать свой очередной пафосный твит и отправился отмечать очередное "достижение" в один из стокгольмских ресторанов, в компании спонсоров из диаспоры. Наверное подобную активность господина ПОПа можно было бы оставить без всякого внимания, ведь в конце концов, он ничего не решает и ничего сделать не может, если бы армянские средства масс медиа не представляли бы его армянскому народу, как "влиятельного аналитика" международного уровня, с мнением которого "считаются" зарубежные политики. Вот почему иногда приходиться уделять время деструктивной деятельности этого политикана и проводить для него небольшие уроки ликбеза, чтобы он не вводил в заблуждение армянский народ и международную общественность своими высокопарными "патриотическими" твитами, направленными на срыв хрупкого мирного процесса и разжигание межнациональной розни.

Прежде всего, господин ПОП давно должен уяснить для себя, что он государственный служащий, сотрудник МИДа, а не "свободный художник", который может болтать и писать все, что ему придет в голову. Пора Эдмону Грачиковичу понять, что будучи "дипломатом" по должности, ему нужно хотя бы на время заморозить свою деятельность в качестве лидера мелкой партии, которая даже не прошла в парламент на последних выборах не набрав голосов, необходимых для того, чтобы преодолеть избирательный барьер. Многие твиты и выступления господина ПОПа, суть которых зачастую отличается от официальных заявлений руководства Армении, показывают, что он не отказался от своих иллюзий в один день запрыгнуть на армянский политический Олимп. Интересно, как в Ереване воспримут его последнее выступление в Стокгольме за круглым столом, где он открыто критиковал главного союзника за действия в Украине, что может серьезно испортить и так непростые отношения двух стран. То что рядом с ним сидели представители оппозиционных партий из Грузии и Азербайджана, не освобождает его от ответственности за сказанное, так как они не являются чиновниками и могут пороть всяческую чепуху. Видимо господин ПОП думает, что периодически может болтать все что в голову придет и не нести за это ответственности лишь потому, что он был оппозиционером, которого перекупили на время и прощают мелкие шалости.

Относительно заявлений господина ПОПа касательно того, что Азербайджан "покушается" на территориальную целостность Армении, то может быть Эдмон Грачикович запамятовал, что в Декларации независимости государства, которое он представляет, записано, что часть суверенной территории Азербайджана - Карабахский регион, незаконно объявлен территорией Армении. Так кто тогда агрессор и экспансионист, Азербайджан или Армения? Может быть он прокомментирует этот момент армянского законодательства в качестве эксперта - "специалиста" по международному праву, как он любит себя представлять публике, участникам съезда этой европейской партии, которая гордится своей приверженностью принципам территориальной целостности и нерушимости границ всех стран мира.

Что же касается "горького плача" господина ПОПа по осужденным и задержанным диверсантам, то прежде чем предъявлять претензии Азербайджану, неплохо было бы ему разобраться в правовых тонкостях этого вопроса. Все армянские военнопленные, взятые в плен в ходе Второй Карабахской Войны, были давно отпущены азербайджанской стороной, без всяких предусловий, согласно трёхстороннему Заявлению от 10 ноября 2020 года. Через 2 недели после окончания боевых действий, на азербайджанской территории была задержана большая группа диверсантов, которая осуществляла диверсионные акты в тылу азербайджанской армии, убив несколько военнослужащих и гражданских лиц. В ходе следствия задержанные лица признались, что они были направлены командованием армянской армии для проведения диверсий на азербайджанскую территорию. После судебного процесса, часть задержанных диверсантов была отпущена, как не совершившие тяжких преступлений. Оставшиеся задержанные, признавшие свою вину, были изобличены и осуждены судом на различные сроки заключения. Кроме того, азербайджанским судом были осуждены ряд граждан третьих стран армянской национальности, в частности Ливана, которые были захвачены с оружием в руках и подпадают, согласно международному праву, под категорию иностранных наемников.

Касательно утверждений господина ПОПа относительно последних 2 армянских диверсантов, захваченных на территории Зангиланского района, которые якобы заблудились на армянской территории и были "выкрадены" оттуда азербайджанским спецназом. Конечно, у господина ПОПа всегда было "умение" выдавать желаемое за действительное, но факты вещь упрямая. Государственная пограничная служба Азербайджана представила видеокадры, на которых запечатлен момент пересечения линии условной границы армянскими диверсантами. В видеокадрах отчетливо видна безлесная местность, по которой передвигаются армянские диверсанты, с оружием в руках.

В качестве оправдания, армянской стороной были представлены фотографии грузовика синего цвета, загруженного продуктами и водой и брошенного в лесистой местности. Окраска грузовика отличается от цвета камуфляжа транспортных средств армянской армии. Показанный на фото автомат Калашникова в кабине грузовика доказывает, что это постановочное фото, так как в случае захвата вооружённого противника, разведгруппа забирает оружие, захваченное в качестве трофея.

Теперь же, армянская сторона и господин ПОП в частности, апеллирует к международному сообществу и требует вернуть захваченных диверсантов, делая упор на гуманитарный аспект этой проблемы, ссылаясь на достигнутые ранее договоренности о том, что все случайно заблудившиеся военнослужащие и гражданские лица подлежат возврату другой стороне в течении 2 дней. Однако власти Армении грубо нарушили эти договоренности и для того, чтобы поторговаться с Азербайджаном и попытаться освободить ранее осужденных диверсантов, задержала 2 заблудившихся азербайджанских военнослужащих, случайно перешедших границу в районе Нахчывана. Армянские власти поспешили обвинить их в убийстве гражданского лица. Один из задержанных, А. Бабиров даже был осужден армянским судом по ускоренной процедуре, на длительный тюремный срок в 11,5 лет. Полная фальсификация этого судебного процесса, варварское отношение к захваченным азербайджанским военнослужащим, которые были жестоко избиты и унижены, а затем показаны по всем армянским медиа ресурсам, еще раз доказывает, что в Армении есть определенные круги, которые не выучили уроков того, что с Азербайджаном нельзя говорить с позицией силы. Однако господин ПОП и некоторые его коллеги продолжают вести себя так, как будто это они диктуют условия и могут навязывать свои требования Азербайджану, рискуя ввергнуть Армению в новый вооруженный конфликт.

Подобное вызывающее поведение этих недалеких господ явно свидетельствует о том, что сами они при этом останутся дома, вдалеке от зоны боевых действий, а погибать за них будут рядовые граждане Армении, которые станут жертвой их провокационных действий. Одно то, что вначале министерство обороны Армении отвергло информацию о захвате двух армянских диверсантов, а затем признало этот факт, показывает, что в Ереване правая рука не знает что делает левая, что таит опасность децентрализации власти в Армении. Не добившись ожидаемой реакции международных посредников на твит господина ПОПа, официальный Ереван поспешил обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), в связи с "похищением Азербайджаном двух армянских военных". Но увы для армянской стороны, финал этого обращения будет также печальным, ведь судьям ЕСПЧ известно недостойное поведение Еревана по отношению к захваченным азербайджанским военнослужащим и то, какова будет на это ответная реакция. Так что, все потуги господина ПОПа и компании окончатся очередным фиаско и вместо того, чтобы их рейтинг среди армянских граждан повысился, эти действия еще больше нанесут вред их и так невысокому имиджу.

Постоянные истерические вопли и стоны господина Э. Марукяна относительно установленного азербайджанского пограничного поста на Лачинской дороге, а также ужастики, предназначенные армянскому населению Карабахского региона о возможных этнических чистках, не способствуют мирному процессу и диалогу двух народов. Коллегам господина ПОПа по "Альянсу либералов и демократов за Европу - АЛДЕ" пора задуматься о том, отвечает ли всем критериям и требованиям этого альянса, которой позиционирует себя, как объединение либеральных и демократических европейских партий, выступающих в поддержку прав человека и общечеловеческих ценностей, возглавляемая им партия "Просвещенная Армения".

Видимо господин ПОП был сильно "занят" в Стокгольме, посещая рестораны и бутики, а то бы он мог услышать слова Президента Ильхама Алиева, который выступая в Лачине 28 мая 2023 года, расставил все точки над i, определил направления и параметры возможного мирного соглашения, а также интеграции армянского населения Карабахского региона в азербайджанское общество.

Господину ПОПу давно пора бы остановиться и остепениться, перестав играть роль клоуна на цирковой арене, а то вся его "неутомимая" деятельность по раздуванию нового вооружённого конфликта, путем распространения лжи и дезинформации, приведет к необратимым для него и его партии войны последствиям. Ведь армянские избиратели, сделав свой выбор на последних парламентских выборах в июне 2021 года, явно показали, что хотят мира и спокойствия, а не жертв и потрясений, отказав ему и всем другим радикалам в своих голосах.