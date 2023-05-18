ПОП Марукян возглавил новый крестовый поход против Азербайджана

Автор: Пярвин Мирзазаде

Известный тюркофоб, неудавшийся лидер оппозиции, который после своей провальной попытки захватить власть в стране, в ноябре 2020 года, быстро "перестроился" и перешел на сторону нынешних властей, посол по особым поручениям МИД Армении (в сокращении ПОП) Эдмон Грачикович Марукян никак не хочет смириться с существующими реалиями и продолжает свою "твиттовую" дипломатию в социальных сетях, направленную на разжигание новой войны. Как всегда, господин ПОП пытается представить все провокации армянской стороны как результат "агрессивных действий" Азербайджана, который стремится "завоевать" Армению, умалчивая о том, что это подразделения армянской армии продолжают незаконно находиться на азербайджанской территории, где временно размещены миротворцы, не желая уходить с этой территории.

Вдоволь поплакав о "горькой" судьбе армянского населения Карабахского региона Азербайджана, которое находится в "блокаде", господин ПОП слезно взывает к мировому сообществу ввести санкции против Баку, который, видите ли, в ходе ответных действий на провокации вдоль линии условной границы, использует "непозволительные" методы - уничтожает атакующую боевую технику с армянской территории. Значит, согласно извращенной логике господина ПОПа, как "специалиста" по международному праву, азербайджанская армия, позиции которой подвергались нападению армянских беспилотников, должна была не реагировать и не отвечать на атаки, а смиренно ждать, пока противник их уничтожит. До такого фарисейства не догадались додуматься даже учителя господина ПОПа из небезызвестного ведомства нацисткой Германии, времен Второй Мировой Войны. Мало того, что "видный" армянский дипломат, которым себя хочет представить господин ПОП, несет полную ахинею, комментируя боевые действия на границе с Кяльбеджарским районом Азербайджана, произошедшие 11-14 мая 2023 года, так еще набравшись наглости, требует от международного сообщества ввести санкции против жертвы агрессии.

Конечно, "умение" господина ПОПа переворачивать все с ног на голову всем известно. Не секрет, что став "рупором" армянской дипломатии, после того как ради своих мелких интересов, он на время "забыл" о былых мечтаниях о высшей власти и возглавил новый крестовой поход против Азербайджана и Турции, под лозунгом своего кумира нацистского военного преступника и коллаборациониста Гарегина Ндже "ни дня без борьбы с турком".Чтобы постоянно быть в русле событий, господин ПОП, наплевав на международное право, в своих твитах требует от Азербайджана всевозможных уступок, как будто это Армения "выиграла" войну и сейчас диктует условия.

Не сумев аргументировать мировому сообществу, что установленный азербайджанский ППП (пограничный переходный пункт) на Лачинской дороге, на границе с Арменией "противоречит" трёхстороннему Заявлению от 10 ноября 2020 года, господин ПОП продолжает уверять мир в том, что армянское население Карабаха находится в "осаде", пытаясь упрекнуть Запад в том, что в отличии от ситуации в Украине, на это нет никакой реакции.

Желание господина ПОПа вовлечь новых акторов в процесс урегулирования конфликта вызван намерениями армянской стороны заморозить ситуацию, чтобы в будущем, при возможности, попытаться взять реванш. Являясь одним из главных непримиримых "ястребов" армянской дипломатии, тесно связанным с влиятельной зарубежной диаспорой, господин ПОП в очередной раз демонстрирует, что недовольное мирным процессом мировое армянство делает все возможное, чтобы сорвать достижения диалога и примирения народов. Для того, чтобы господин ПОП особенно не зазнавался, постараемся вкратце разъяснить начинающей "звезде" армянской дипломатии несколько простых истин, чтобы он не повторялся, "изощряясь" при написании своих слезных твитов.

Во первых, линия границы между двумя государствами-Азербайджаном и Арменией является условной, так как после распада СССР не была проведена делимитация и демаркация, ввиду армянской оккупации 20% азербайджанской территории в ходе Первой Карабахской Войны, в том числе значительной части приграничных районов бывшей Азербайджанской ССР, которые были захвачены еще в 1990-1991 годах, включая 7 эксклавов Газахского района и селение Кярки Нахичеванской Автономной Республики. Линия условной границы двух стран, в большей части, соответствует административным границам бывших союзных республик, за исключением части приграничной азербайджанской территории, которые были переданы во временное хозяйственное пользование армянским предприятиям, колхозам и совхозам, по решению союзного центра, то есть юридически оставались в составе Азербайджана, но использовались армянской стороной. Так что, утверждения господина ПОПа и армянской дипломатии о том, что Азербайджан якобы "оккупирует" часть армянской территории не состоятельны и лишь после осуществления процесса демаркации и делимитации, граница обретет закрепленный международный статус.

Во-вторых, согласно пункту 6 трёхстороннего Заявления от 10 ноября 2020 года, Азербайджан взял на себя обязательство обеспечить безопасность передвижения гражданских лиц и грузов по Лачинской дороге, что абсолютно не ограничивает суверенное право азербайджанских властей осуществлять контроль над въездом и выездом на международно признанную территорию Азербайджанской Республики, которой является часть Карабахского региона, где временно размещены миротворцы. Это армянская сторона, в нарушении достигнутых договоренностей, пользуясь отсутствием должного контроля, незаконно использовала дорогу для ротации армянских военнослужащих, находящихся на этой территории, доставки военных грузов и снаряжения, а также для проникновения граждан третьих стран. Азербайджан, используя свои суверенные права, установил ППП и положил конец этой незаконной деятельности. Пора господину ПОПу открыть пошире глаза и посмотреть на видео, распространяемые азербайджанской стороной с этого поста. Тогда он увидит, что никаких проблем с пересечением границы для гражданских лиц армянской национальности нет. Это армянские власти и сепаратисты, установив посты на въезде на Лачинскую дорогу, с обеих сторон препятствуют движению транспортных средств с пассажирами и коммерческими грузами, чтобы затем преподнести мировому сообществу как свидетельство некой блокады. Установив ППП, азербайджанская сторона выполняет свои обязательства по обеспечению безопасности движения по Лачинской дороге, а также по предотвращению транспортировки военных грузов и военнослужащих армянской армии, которые действуют под ширмой некоей "армии обороны "арцаха"", незаконного вооружённого формирования, которое согласно азербайджанскому законодательству, является террористической организацией.

Азербайджан неоднократно призывал власти Армении выполнить свои обязательства и вывести остатки своих вооруженных сил с территории, где размещены миротворцы. Однако, армянская сторона продолжает игнорировать эти законные требования Азербайджана, создавая тем самым повод для принятия соответствующих силовых мер в отношении этих сил.

В-третьих, азербайджанские власти не блокируют подачу электроэнергии, газа и интернета армянскому населению Карабахского региона, поскольку все снабжение региона осуществляется по линиям и газопроводу идущим из Армении, находящиеся в аварийном состоянии, так как давно устарели и требуют модернизации. Не смотря на предложение азербайджанских властей протянуть линии снабжения с прилегающих азербайджанских территорий, в целях бесперебойного снабжения населения, сепаратисты категорически отвергли эти предложения и продолжают орать на весь мир о "гуманитарной катастрофе".

В-четвертых, господину ПОПу уже давно пора усвоить существующие геополитические реалии и перестать употреблять слово "арцах" в отношении Карабахского региона Азербайджана. Подобный географический термин не существовал и не существует. Есть Карабахский регион Азербайджана- неотъемлемая международно признанная территория независимого государства, что было признано всеми государствами мира, кроме Армении. Но и Премьер-Министр Н. Пашинян, выступая на Саммите Совета Европы в Рейкьявике 17 мая 2023 года, был вынужден признать территориальную целостность Азербайджана, в соответствии с договоренностями в Брюсселе. Никол Воваевич с трудом, но все-таки признал: "три дня назад, при посредничестве президента Совета ЕС Шарля Мишеля, мы сделали шаг вперед, подчеркивая, что Армения признает территорию Азербайджана в 86 600 кв. км, а Азербайджан признает территорию Армении в 29 800 кв. км". Это несомненно означает, что Армения признает, что Карабахский регион и все 8 оккупированных эксклавов-неотъемлемая часть Азербайджанской Республики. Как бы не старался господин ПОП поставить под сомнение эту аксиому, но факты вещь упрямая. Если же господина ПОПа еще гложет сомнение признавать это или нет, то наверное ему стоит обратиться к документам таких уважаемых организаций как ООН, ОБСЕ, СЕ и ЕС, к которым он пытается постоянно апеллировать, взывая о международном вмешательстве. Или ему лучше будет ознакомиться с текстом заявления лучшего друга всех армян-Президента Франции Э. Макрона, которого трудно заподозрить в симпатиях к тюркам, заявившем еще в 2020 году, что Карабах это территория Азербайджана. Может быть господин ПОП попытается напрячь свою память и вспомнит выступление Президента России В. Путина, который также сказал, что согласно международному праву Карабах это азербайджанская территория.

Так что, господину ПОПу пора уже усвоить уроки истории, иначе останется на ее обочине и может потерять теплое доходное местечко в МИД, где ничего конкретно не делает, а только путешествует по миру и ведет злопыхательский аккаунт на своем твиттере, полный ненависти и непримиримости. Видимо господин Э. Марукян, по причине "большой занятости", не успевает следить за последними событиями, а то бы он отреагировал на результаты последней встречи в Брюсселе между Президентом Ильхамом Алиевым и Премьер-Министром Николом Пашиняном, при посредничестве Председателя Европейского Совета Шарля Мишеля, где были зафиксированы основные параметры будущего мирного договора, которые в корне отличаются от взглядов господина ПОПа, в его человеконенавистнических туркофобских твитах. Даже бывший оппонент, а ныне "босс" господина ПОПа, Премьер Н. Пашинян вынужден смириться и принять мирную повестку дня, предложенную Президентом Ильхамом Алиевым в 5 базисных принципах будущего договора, поддержанную всеми международными посредниками в лице России, США и ЕС.

Наверное господин ПОП, в силу своей "занятости" не в курсе, что уже ушли в небытие и сопредседатели Минской группы ОБСЕ с их нереалистическими предложениями, и все разговоры о некоем статусе для сепаратистов, и мечты об "арцахе-миацуме", которые так и не состоялись. Может быть господину ПОПу пора прекратить свою деструктивную деятельность, остановиться и сделать соответствующие выводы. Ведь буря в стакане с водой, которую он поднимает время от времени, делая вид разбушевавшегося "римлянина", наносит вред прежде всего армянскому народу, который давно устал от подобных мелких политиков местного разлива, способных лишь на разрушение хрупкого мира, а не на достижение примирения и диалога двух народов.