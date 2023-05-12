Конец арабской весны: выйдет ли Сирия из-под влияния армянской пропаганды

Автор: Пярвин Мирзазаде

7 мая 2023 года министры иностранных дел Лиги Арабских Государств (ЛАГ) приняли историческое решение - восстановить полноправное членство Сирии в этой общеарабской организации, которая объединяет 22 арабских страны со штаб-квартирой в Каире (Египет), завершив тем самым 12-летнюю изоляцию страны от арабского мира. Начиная с ноября 2011 года, ЛАГ временно приостановила членство Сирии в этой организации, посчитав неприемлемым применение насилия со стороны режима Башара Асада против мирных демонстрантов.

В разгар гражданской войны в Сирии ЛАГ передала (в 2012 году) место страны в организации представителям сирийской оппозиции, которые создали правительство в изгнании, формально объединящее все сирийские оппозиционные силы, но в реальности ничего и никого не контролировавшие, так как полевые командиры вооруженных группировок отказывались подчиняться этому правительству. Попытки некоторых западных и арабских стран добиться международного признания правительства оппозиции тоже оказались безуспешными ввиду того, что реальная власть на сирийских территориях, захваченных у режима Асада, находилась в руках радикальных исламистов из международных террористических организаций, которые на дух не переносили рафинированных светских оппозиционеров и в которых видели своих главных врагов, наряду с правящим режимом. После того, как гражданская война фактически переросла в религиозную войну между частью радикальных суннитов, с одной стороны (сунниты составляют большинство населения страны), и шиитами, христианами, друзами (составляющими меньшинство населения Сирии), режим Асада начал терпеть поражение и вынужден был обратиться за помощью к своим традиционным союзникам - Ирану и России, которые вмешались, отправив войска на помощь Дамаску.

Одновременно с этим, в Сирии начались и межнациональные конфликты между арабами и этническими тюрками, а также курдами. На севере Сирии проживает значительное курдское большинство, которое находится под влиянием курдских террористических группировок, мечтающих о создании независимого Курдистана на территории нынешней Турции, Ирака, Сирии и Ирана. Воспользовавшись ситуацией в стране, когда правительство Асада не контролировало большую часть территории Сирии, вооруженные курдские группировки взяли под контроль значительную часть территории на севере страны, фактически создав не подконтрольное Дамаску государственное образование. Одновременно, курдские формирования развязали необъявленную войну против проживающих в Сирии этнических тюрков, стараясь выдавить их в Турцию, что вынудило турецкое правительство принять меры для защиты этого населения, а также пресечь деятельность террористов из РПК, которые активно стали использовать базы на севере Сирии для атак на турецкую территорию. Таким образом, гражданская война в Сирии, которая стала результатом острого внутриполитического конфликта, превратилась в широкомасштабный международный конфликт, местом растущего противостояния между Россией, Ираном, Турцией и странами Запада, которые тоже вмешались во внутрисирийский конфликт, отправив свои войска, под предлогом борьбы с международным терроризмом.

Что же послужило началу сирийского кризиса? Начиная с 2011 года, арабский мир охватила волна революций и переворотов, которые сместили устоявшиеся режимы и прошли под лозунгами демократических преобразований и реформ, получив название "арабская весна". Первой жертвой арабской весны стал президент Туниса З. Бен Али, который лишился своего поста в январе 2011 года в результате революции. Вслед за ним в течение года лишились власти президент Египта Х. Мубарак, лидер Ливии М. Каддафи, президент Йемена А. Салех. Все эти лидеры правили своими странами долгие годы и пользовались значительным международным авторитетом и влиянием. Не смотря на то, что президенты Туниса, Египта и Йемена были старыми и испытанными союзниками Запада, "революционные" лозунги с призывами к демократии привели к тому, что западные друзья отказались их поддержать и они в одночасье лишились власти.

В то время многие западные политики еще думали, что поддерживая "демократические" процессы в арабских странах, им удастся реформировать арабский мир, изменив традиционную для восточных стран систему управления, построенную на авторитете лидера, на присущей для западных стран системе многопартийного парламентаризма. К сожалению, для них этот эксперимент не удался и привел к череде кровавых войн и конфликтов, которые продолжаются до сих пор. Ведь западные аналитики, в силу незнания традиций и менталитета мусульманских народов, не учли важный фактор: как только власть в этих странах переходит от уважаемых сильных правителей к слабым, неавторитетным политикам, голову поднимают радикальные исламские группировки, которые воспользовавшись социальным недовольством и под квазидемократическими лозунгами, стараются захватить власть, установив жестокий и тоталитарный режим, основанный на средневековых варварских правилах, по сравнению с которым режим Каддафи в Ливии выглядил как парламентская демократия в Исландии.

Безусловно, режим Асада в Сирии никогда не был демократичным и открытым, но эта мусульманская страна следовала светским путем, где более или менее соблюдались мультиконфессионализм и гендерное равноправие. Однако, к 2011 году Сирию охватил сильнейший экономический кризис, вызванный многолетней засухой и исходом сельского населения в города. В Сирии росло недовольство, вызванное тем, что Башар Асад, мусульманин-алавит по вероисповеданию, возглавлял страну, где большинство составляли сельские жители-сунниты, которые принесли свое недовольство, переселившись в города. С другой стороны, не смотря на некоторые симпатии со стороны западных стран к светским властям Сирии, которые пытались создать имидж демократов и западно ориентированных, сирийский режим раздражал многих своим поведением: поддержкой движения "Хизбулла" в Ливане, близкими отношениями с Ираном, отказом от переговоров с Израилем, а также тем, что на сирийской территории нашли пристанище многие радикальные палестинские лидеры из движения ХАМАС, включая небезызвестного Халеда Машаля, возглавлявшего интифаду в Секторе Газа. Поэтому вспыхнувшие в начале 2011 года народные выступления в Сирии были встречены в ряде арабских стран и на Западе с восторгом, как новая революция "арабской весны".

Однако, постепенно эта революция переросла в кровавую гражданскую войну, которая продолжается до сих пор, приведшая к многочисленным жертвам и исходу из страны почти 5 миллионов сирийцев. Большинство арабских стран поддержали сирийскую оппозицию, которая за короткий срок стала контролировать большую часть страны и вот-вот готовилась взять Дамаск, чтобы легализовать свою непризнанную власть. Тогда режим Асада вначале призвал на помощь Иран, который выступая в роли покровителя всех шиитов в мире, отправил на помощь свои войска. Не добившись ожидаемого успеха, в 2014 году Асад обратился за поддержкой к России, которая оказала необходимую военную помощь, отправив в Сирию боевую авиацию и силы спецопераций, что помогло Дамаску разгромить большую часть вооруженных боевиков. После нескольких лет активных боевых действий в Сирии сложилась патовая ситуация: большую часть страны контролирует официальный Дамаск при поддержке подразделений вооруженных сил Ирана и России, на севере страны находятся войска Турции, которые прикрывают часть сирийско-турецкой границы от вооруженных вылазок террористов в районах, где проживают курды, на востоке находятся американские войска, а провинцию Идлиб контролируют исламисты из различных радикальных группировок, постоянно враждующих друг с другом.

В этих условиях, когда оппозиции не удалось сместить режим Асада и его правительство реально контролирует большую часть территории Сирии, арабские страны взяли курс на нормализацию отношений с Дамаском, чтобы путем межарабского диалога добиться изменения ситуации в стране, примирив враждующие стороны для совместной борьбы против международного терроризма. С другой стороны, арабские страны Персидского залива, а также соседний Израиль, беспокоит тот факт, что в Сирии находится значительный иранский воинский контингент, который они рассматривают как угрозу своим интересам. Катастрофическая ситуация в соседнем Ливане, где практически сложилось полное безвластие, делает необходимым урегулирование отношений с Сирией, которое имеет там определенное влияние. Все это привело к тому, что многие арабские страны нормализовали свои отношения с Сирией на двустороннем уровне, несмотря на все имеющиеся разногласия, что привело и к восстановлению членства Сирии в ЛАГ, чтобы путем внутриарабского диалога выдавить чуждое для арабского мира иранское влияние и добиться вывода иностранных вооруженных формирований с территории Сирии. Важным посылом для этой нормализации отношений явилось то, что главные оппоненты Дамаска, богатые арабские монархии Персидского залива в лице Саудовской Аравии, Бахрейна и ОАЭ отказались от поддержки не оправдавшей их доверие слабой сирийской оппозиции и встали на сторону нынешних сирийских властей, так как осознали опасность того, что воинствующие радикальные исламисты, не добившись военной победы, могут перенести боевые действия на их территорию.

Нормализация отношений со стороны стран Залива послужила толчком для того, что отношения также нормализовали такие влиятельные арабские страны как Египет. Принимая во внимание продолжающиеся гражданские войны в Ливии и Судане, восстановление отношений с Сирией может послужить большему общеарабскому единству в решении этих горячих проблем арабского мира, а также способствовать внутрисирийскому диалогу и примирению. Судя по всему, в арабских столицах осознали, что решение внутриполитических проблем арабских стран возможно силами самих арабов, без привлечения иностранных посредников. Тот факт, что Сирия была ввергнута в пучину гражданской войны, сыграл свою негативную роль и в мирном урегулировании всего ближневосточного конфликта. Наличие иранского воинского контингента в Сирии постоянно вызывает резкое недовольство Израиля, который периодически наносит авиаудары по сирийской территории, мотивируя это иранской угрозой.

Сирия, которая до войны имела шанс стать важным транзитным перекрестком для транспортировки грузов и энергоносителей из стран Залива в Европу через Турцию, лишилась на долгие годы этих перспективных проектов, ввиду полного развала экономики и инфраструктуры. Лишь совместные усилия богатых арабских государств, возможно, могут помочь восстановить сирийскую экономику, так как принимая во внимание войну в Украине, вряд ли в ближайшее время удастся найти других заинтересованных инвесторов. Вот почему Дамаск, забыв старые обиды, пошел на нормализацию отношений со старыми обидчиками, согласился на примирение и даже, возможно, допустит часть либеральной оппозиции, связанной со странами Залива, к управлению страной. Учитывая тот факт, что часть арабских стран сохраняла отношения с режимом Асада и продолжала поддерживать дипломатические отношения с Дамаском, то возвращение Сирии в арабскую семью прошло практически безболезненно и этим завершился период истории арабского мира под названием "арабская весна", который принес народам этих стран вместо ожидаемых демократии и процветания только горе и страдание.

Правда, не все участники конфликта в Сирии встретили новость о восстановлении членства страны в ЛАГ с удовлетворением. Прозападная сирийская оппозиция, а также США и Великобритания, осудили это решение арабских стран, считая, что режим Асада должен обязательно уйти с политической арены для того, чтобы в стране прошли демократические выборы на многопартийной основе, а виновные в военных преступлениях представители нынешних властей привлечены к ответственности за содеянное. Но лидеры арабских стран решили, что продолжение изоляции Дамаска не способствует достижению мира и стабильности в регионе, тем более, что нынешним сирийским властям удалось в значительной мере подавить сопротивление вооруженной оппозиции при содействии своих союзников. К тому же, сирийская оппозиция, на которую и так были затрачены значительные средства, полученные из стран Залива, не пользуется поддержкой населения, уставшего за 12 лет от войны и кровавых террористических актов.

К сожалению, руководство Сирии оказалось неблагодарным по отношению к Азербайджану, несмотря на то, что Азербайджан не разрывал дипломатических отношений с Дамаском и продолжал считать существующий режим законным представителем сирийского народа в самые тяжелые для него годы, а также выступил против исключения Сирии из Движения Неприсоединения. Официальный Дамаск, поддавшись армянской пропаганде, в последнее время выступает как сторонник Армении на международной арене. Азербайджан всегда поддерживал территориальную целостность Сирии и выступал против раздела страны по национальному и конфессиональному принципу. Но официальный Дамаск, нарушив обещания поддерживать справедливую позицию Азербайджана на всех международных площадках и предав свои заверения в "вечной дружбе", данные в ходе официального визита Башара Асада в Азербайджан в июле 2007 года, во время и после Второй Карабахской войны выступал с антиазербайджанскими заявлениями, ставя под сомнение территориальную целостность азербайджанского государства.

Естественно, что такие безответственные заявления, ставящие под вопрос сами принципы международного права и Движения Неприсоединения, не остались без реакции со стороны Азербайджана, который неоднократно обращал внимание сирийских властей на недопустимость подобных недружественных шагов, идущих в разрез с традиционно дружественными отношениями двух стран. Очевидно, что Дамаск, попав под влияние туркофобских кругов, занял необъективную позицию, которая грозит непоправимыми последствиями и для самой Сирии, которая все еще стоит перед угрозой распада.

Вероятно, что в случае нормализации отношений с Турцией по итогам четырехсторонней встречи глав МИД Ирана, Турции, России и Сирии, состоявшейся 10 мая в Москве, в Дамаске наконец осознают, что внешняя политика страны по отношению к конкретным международным проблемам не должна меняться в зависимости от сиюминутной конъюнктуры и наушничества, а должна быть постоянной и неизменной, в соответствии с ранее данными обещаниями и уставом ООН.