Автор: Пярвин Мирзазаде

Несмотря на первые, после долгого перерыва, азербайджано-армянские переговоры в Вашингтоне (1-4 мая 2023 года) в на уровне министров иностранных дел двух стран, при посредничестве государственного секретаря США Э.Блинкена, армянская сторона продолжает нагнетать ситуацию, связанную с установкой азербайджанского пограничного пропускного пункта (ППП) на Лачинской дороге. Как представители властей Армении, так и лидеры сепаратистов, впали в состояние глубокого истерического психоза и буквально рвут на себе волосы от бессилия, так как не могут сделать ничего, чтобы убрать ППП. Попытки "новых" зарубежных покровителей Армении в лице главы МИД Франции, воздействовать на руководство Азербайджана, не дали ожидаемого эффекта, так как после того, как Франция, отбросив мнимый нейтралитет, открыто встала на армянскую сторону, эта страна потеряла всякое моральное право выступать в качестве посредника и лишилась доверия Баку.

Начиная с 1997 года, когда Франция официально стала одним из трех сопредседателей ныне ушедшей на пенсию Минской группы ОБСЕ, Париж, при всех своих исторических симпатиях к Армении, который базировался на влиянии богатой французской армянской диаспоры, ради приличия соблюдал видимый нейтралитет в ходе переговорного процесса и публично не выражал своих проармянских настроений. Однако, после окончания Второй Карабахской Войны, в ходе которой "сестринская" Армения потерпела сокрушительное поражение и была вынуждена принять условия капитуляции, нынешнее руководство Франции открыто встало на сторону Еревана и закрыв глаза на все грубейшие нарушения международного права, которые армянская сторона совершала на протяжении более 30 лет, оккупировав 20% азербайджанской территории и изгнав оттуда почти 1 миллион мирных азербайджанцев, стало фактически покровителем и защитником экспансионистской армянской политики, направленной на присвоение территории соседних государств.

При поддержке влиятельной зарубежной диаспоры, армянской дипломатии удалось "убедить" ряд недальновидных зарубежных политиков в том, что установка азербайджанского ППП на Лачинской дороге фактически означает "полную блокаду" армянского населения Карабахского региона Азербайджана, которая мол приведет к "депортации" армян из этого региона. Купившись на эту армянскую дезинформацию, с пространным заявлением выступил даже обычно выдержанный глава дипломатии Евросоюза Жозеф Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС, в ходе который высказал озабоченность в связи с установкой ППП, считая, что это может помешать мирному процессу. Аналогичную позицию занял и Госдеп США.

Воодушевившись тем, что западные посредники "проглотили наживку", армянская сторона воспряла духом и стала открыто обвинять российских миротворцев в организации мнимой блокады наряду с Азербайджаном, выступив против главного союзника Армении-России, чтобы завоевать поддержку западных стран. Руководство Армении давно пытается усидеть одновременно на двух стульях, не скрывая своих амбиций-перебежать от союзников по ОДКБ на сторону конкурентов из другого военно-политического блока. Обвиняя миротворцев в сговоре с азербайджанскими властями, Ереван старается завоевать доверие Запада в качестве "нового" партнера. При этом, не чурается тем, что для спасения экономики, Армения фактически стала перевалочным пунктом для экспорта санкционных западных товаров и технологий в третьи страны, что не осталось без внимания со стороны соответствующих контролирующих органов стран НАТО, которые очень жестко предупредили "демократические" власти Армении.

Официальный Ереван постоянно спекулирует на теме своей показной "демократичности", стараясь представить Армению как единственный "оплот демократии" на Южном Кавказе, который нужно как дитя, беречь и лелеять, не обращая внимание на "небольшие шалости" в виде территориальных претензий к Азербайджану, Турции и Грузии. Нынешнее руководство Армении, используя свою мнимую демократичность, старается дистанцироваться от традиционных союзников по ОДКБ и при всяком удобном случае показывает Западу, что является потенциальным партнером в деле распространения западных ценностей в регионе. Хотя при этом, официальный Ереван в "засос целуется" с одним своих из главных союзников в регионе-Ираном, который использует Армению как "окно в мир", откуда получает передовые технологии, взамен поставляя нефтяные продукты.

Руководство Армении громко заявило о готовности подписать мирный договор с Азербайджаном, при условии признания территориальной целостности друг друга и настояло на включении в Пражское заявление октября 2022 года (по итогам четырехсторонней встречи) упоминание об Алматинской декларации о создании СНГ, подписанной в декабре 1991 года. При этом, армянская сторона делает оговорку о том, что мол уже тогда бывшая Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) была "независимой" и "не входила" в состав Азербайджана, что фактически перечеркивает сам принцип территориальной целостности и является неприемлемым. Некоторые посредники стараются не обращать внимание на эту "мелочь" и призывают Азербайджан пойти на подписание мирного соглашения без этой немаловажной детали, что абсолютно недопустимо. Любой проект мирного соглашения, в котором будет заложена подобного рода мина замедленного действия (то есть отсутствие признания Арменией безусловной принадлежности Карабахского региона Азербайджану), не будет рассматриваться со стороны Баку и положит конец любым переговорам о мире.

Сейчас армянская сторона, под предлогом проблем "гуманитарного" характера, усиленно продвигает тему "прав и безопасности" армянского населения Карабахского региона, настаивая на том, что будущее армянского меньшинства должно решаться в рамках неких переговоров между азербайджанскими властями и сепаратистами, с участием некоего международного механизма. То есть Ереван хочет сохранить сепаратистский режим на территории, где временно размещены миротворцы, как можно дольше, под предлогом бесконечных переговоров, а при случае, опираясь на содействие ангажированных посредников, провернуть свой вытащенный из нафталина проект "отделение во имя спасения". Используя этот тезис, Армения пытается провернуть аферистический номер под ширмой "защиты прав" проживающих в Карабахе армян, чтобы оставить место для реванша, вместо предложенного Баку диалога и примирения народов, для скорейшей интеграции армянского населения в азербайджанское общество.

Армянской дипломатии не удалось в ходе переговоров в Вашингтоне добиться поставленных задач по интернационализации ситуации в Карабахском регионе, столкнувшись с непреклонной и конкретной позицией азербайджанской стороны по этому вопросу, которая встретила понимание со стороны американского посредника. Несмотря на выраженный посредником осторожный оптимизм в отношении прошедших переговоров, всем стало ясно, что добиться ощутимого прогресса по основным проблемам мирного урегулирования не удалось. Армянская сторона, как всегда, затягивает свои "старые песни о главном", пытаясь получить односторонние уступки взамен призрачного мирного соглашения.

Не случайно премьер-министр Н. Пашинян, в интервью армянской редакции "радио Свобода" посетовал на то, что мол "после окончания Второй Карабахской Войны, Азербайджан категорически отказывается обсуждать статус автономии для армянского населения Карабаха". Наверное армянскому лидеру, который с мая 2018 года руководит Арменией, стоит напомнить, что Азербайджан, верный своим международным обязательствам, на протяжении почти 30 лет предлагал для мирного урегулирования конфликта статус автономии для армянского меньшинства, в рамках Конституции страны. Однако, армянская сторона отвергала это предложение и требовала только одного-признания территориальных завоеваний по итогам Первой Карабахской Войны. Никто иной, как господин Н. Пашинян на встрече с армянской диаспорой в Тегеране провозгласил на весь мир, что "Карабах это Армения и точка", наплевав на международное право и устав ООН.

Теперь же, после Второй Карабахской Войны, армянский премьер вдруг вспомнил про статус автономии, который полностью потерял актуальность после того, как Азербайджан принудил Армению военно- политическим путем исполнить 4 резолюции СБ ООН. При этом, господин Н. Пашинян "пустил слезу" и демонстрируя показную "миролюбивость", стал рассуждать о том, что Армения, видите ли, готова освободить оккупированные азербайджанские эксклавы Газахского района и селение Кярки Нахичеванской автономной Республики, но при условии освобождения неких "захваченных" азербайджанскими войсками армянских территорий. Такой подход главы армянского правительства свидетельствует о том, что официальный Ереван еще не отказался от своих иллюзий по присвоению территорий соседних государств, которыми дурит весь армянский народ на протяжении десятилетий.

В отличии от армянской стороны, Азербайджан требует вернуть те территории, которые на всех административных картах бывшего СССР были указаны как территория Азербайджанской ССР и окрашены в соответствующий цвет. Единственным армянским эксклавом на территории Азербайджана было селение Башкенд (армянское название "Арцвашен") в Гедабекском районе, для чего достаточно взглянуть на карты бывшей Армянской ССР в любом географическом атласе бывшего СССР. Естественно, что при осуществлении делимитации и демаркации границы, если армянская сторона прекратит "тихий" саботаж этого процесса и вернётся к практической совместной работе в рамках трёхсторонних Заявлений, которыми так любит козырять в последнее время, то и этот вопрос может быть решен в рамках равноценного обмена территорий. Все остальные территориальные претензии Армении являются необоснованными, вот почему армянская сторона постоянно меняет свою позицию, старясь отстрочить процесс делимитации и демаркации, выдвигая всевозможные предусловия для начала переговоров и принципов использования географических карт советского периода различного периода.

Президент Ильхам Алиев, выступая 3 мая 2023 года на международной конференции, на тему "Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему" в городе Шуша, еще раз подтвердил стремление к достижению мирного соглашения с Арменией, на основе предложенных Баку 5 базисных принципов мирного урегулирования, но отверг армянские попытки включить в это соглашение положения о будущем армянского населения Карабахского региона, что является вмешательством во внутренние дела суверенного государства. Если армянская сторона в действительности хочет мира, то она должна отказаться от этих иллюзий. По меткому заявлению Президента Ильхама Алиева "если Армения не желает мира, то мира не будет. Есть такие страны, которые не подписывали мирного соглашения. Мы знаем это из истории, но это не будет хорошо ни для Армении, ни для региона и, конечно, ни для Азербайджана".

В таком случае Армения останется в изоляции, продолжит пребывать в состоянии транспортной блокады и экономического коллапса, поставив под вопрос будущее армянской государственности и армянского народа. Пока что у руководства Армении есть шанс вывести страну из тупика, отказавшись от всех своих неосуществимых мечтаний. Но время играет против них, так как уже всем ясно, что Азербайджан не уберет ППП с Лачинской дороги и вопрос о будущем сепаратистского режима, укрывшегося за спиной миротворцев, лишь вопрос времени. Рано или поздно, а скорее всего в ближайшем будущем, Азербайджан добьется вывода остатков армянских вооруженных сил со своей территории, разоружит незаконные вооруженные формирования и установит верховенство азербайджанских законов на этой территории. Одно ясно, что армянские инсинуации относительно возможной "этнической чистки" армянского населения Карабахского региона Азербайджана не имеют никаких реальных оснований, так как Президент Ильхам Алиев, как гарант Конституции страны, обещал обеспечить им все права и обязанности соответственно действующему законодательству, в случае принятия азербайджанского гражданства. Вот почему армянская сторона делает все возможное, чтобы не допустить примирения и диалог, в надежде на реванш в будущем.

Установив блок посты на въездах на Лачинскую дорогу с обеих сторон, которые не допускают движение пассажиров и транспорта, под предлогом отсутствия безопасности, мотивируя это наличием азербайджанского ППП, власти Армении и сепаратисты делают все, чтобы показать мировому сообществу, что армянское население Карабаха находится в "блокаде", имитируя гуманитарную катастрофу. Такое поведение армянской стороны вызвано тем, что Армения, односторонне трактуя трёхстороннее Заявление, отказывается признавать суверенные права Азербайджана на международно-признанной территории страны, по которой проходит Лачинская дорога, чем сама же ставит под сомнение публичные заявления руководства страны о том, что Армения еще в 1991 году признала территориальную целостность Азербайджана. Подобная политика Еревана еще одно свидетельство двуличности армянских руководителей.

Взглянув на текст трёхстороннего Заявления от 10 ноября 2020 года, которое не является мирным соглашением, а лишь временным документом, зафиксировавшем окончание боевых действий, можно заметить, что наличие миротворческого контингента не ограничивает права Азербайджана на пограничный контроль на своих границах, что и было сделано 23 апреля 2023 года, с установкой на дороге ППП "Лачин". Согласно трёхсторонним Заявлениям, Азербайджан обязался обеспечить безопасность движения пассажиров и грузов по Лачинской дороге, что и осуществляет в настоящее время, посредством контроля на этом ППП. Зато Армения, руководство которой при каждом удобном случае цитирует это заявление, как Священное писание, не выполнило часть взятых на себя обязательств, в том числе открытие транспортных коммуникаций через Западный Зангезур (ныне Сюникская область Армении) из Азербайджана в Нахичевань.

События последних дней показали, что с каждым днем руководство Армении теряет время и место для маневра. Все это свидетельствует о том, что как бы не старалось руководство Армении затянуть мирный процесс и ввести в повестку дня свои не отвечающие реалиям предложения, альтернативы переговорам на основе предложенных Азербайджаном 5 базисных принципов урегулирования, у него нет и не будет. Наверное ясность в этот вопрос будет внесен на следующих раундах переговоров, который намечено провести в Москве при посредничестве России и в Брюсселе, при посредничестве главы ЕС Ш. Мишеля. Очевидно, что армянская сторона своим жульничеством испытывает терпение как Азербайджана, так и международных посредников, которым постепенно начинает надоедать поведение Еревана, который ведет себя как "невеста на выданье", заигрывая то с одним посредником, то с другим.

"Холодный" май 2023 года должен окончательно остудить пыл армянских политиков, которые мечтают о реванше, так как в противном случае, уже будет поздно. Последние опросы общественного мнения в Армении показывают, что жители страны разочаровались в будущем, мечтают побыстрее уехать на постоянное жительство за рубеж, предпочитая стабильность и безопасность новым войнам и жертвам.