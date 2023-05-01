Конец армянской мечты

Автор: Пярвин Мирзазаде

23 апреля 2023 года Азербайджан установил Пограничный Пропускной Пункт (ППП) на мосту через реку Хакари, в начале Лачинской дороги, поставив этим точку в окончании азербайджано-армянского конфликта, длившегося более 30 лет.

Начиная с 1988 года, Армения, предъявив территориальные претензии на Карабахский регион (бывшая Нагорно-Карабахская автономная область и часть прилегающих азербайджанских территорий) Азербайджана, пыталась присвоить почти 20% территории суверенного государства, под соусом "обеспечения прав" армянского меньшинства, которое, мол, подвергалось "притеснениям и гонениям" со стороны азербайджанцев. В действительности, истинными причинами вспыхнувшего межнационального конфликта, который вскоре перерос в кровавую войну, являлось стремление мирового армянства воплотить в жизнь иллюзорную идею о "Великой Армении" от Черного моря до Каспийского.

Территория нынешней Республики Армения - это исторические азербайджанские территории, на которые властями Российской империи, начиная с 19 века, было переселено значительное количество армян-христиан, переселенцев из Османской империи и Ирана, взамен автохтонного мусульманского азербайджанского населения, которому не доверяли и в котором видели угрозу из-за тюркского происхождения и мусульманской веры. Хотя даже после массового переселения армян на территорию Южного Кавказа, азербайджанцы составляли большинство населения на территории нынешней Армении, вплоть до 50-х годов 20-го века.

В мае 1918 года, после распада Российской империи и образования на Южном Кавказе независимых Азербайджанской Демократической Республики, Грузии и Армении, Азербайджанский национальный совет согласился на провозглашение независимой Араратской (Армянской) республики, со столицей в историческом азербайджанском городе Иреване (ныне Ереван), при условии отказа армянской стороны от всяческих территориальных претензий к Азербайджану. Однако сразу же после обретения независимости, власти первой Армянской республики предъявили территориальные претензии к Азербайджану и развязали первую армяно- азербайджанскую войну за присвоение исторических азербайджанских территорий Карабаха и Зангезура, под предлогом защиты проживающих там армян, которая продолжалась вплоть до советизации (оккупации) Южного Кавказа в 1920 году.

После того, как независимые Азербайджан, Грузия и Армения были захвачены и советизированы, новым властям советской Армении, при поддержке Москвы, под лозунгами "пролетарского интернационализма", удалось оторвать Западный Зангезур от Азербайджана, отрезав Нахчыванскую Автономную Республику от основной части страны, превратив ее в анклав. Попытки тогдашнего руководства Армении добиться присоединения и Карабахского региона не увенчались успехом, так как решением Кавказского бюро ЦК РКП(б) в 1921 году (которое обладало реальной властью на Южном Кавказе, в отличии от марионеточных властей квазинезависимых советских Закавказских республик), было принято решение оставить Карабах в составе Азербайджанской ССР, подтвердив тем самым принадлежность этого региона и отвергнув армянские притязания. Несмотря на это решение, на протяжение всей истории СССР, с 1922 по 1991 год, власти Армянской ССР предпринимали попытки отторгнуть азербайджанские автономии Нахчыван и Нагорный Карабах, мотивируя наличием там армянского меньшинства и якобы неких особых экономических связей (которых в действительности не было) с Арменией.

Каждый раз, когда руководство Армянской ССР обращалось к союзному центру с просьбой решить эти вопросы в свою пользу, советское руководство в лице И. Сталина, Н. Хрущева, Л. Брежнева, категорически отвергало все "слезные мольбы" Еревана, понимая, что передел границы союзных республик приведет к непоправимым последствиям и катаклизмам. Тогда руководство Армянской ССР избрало другой метод. Используя тезисы о нехватке территории для размещения прибывающих из стран Ближнего и Среднего Востока армян-переселенцев, добилось того, что начиная с 1947 года часть азербайджанского населения Армении было насильственно переселено в Азербайджанскую ССР, чем удалось добиться изменения демографии населения республики. Одновременно, используя доводы о нехватке подходящих земель для ведения хозяйственной деятельности, из-за сложного горного рельефа республики, властям Армянской ССР удалось убедить союзный центр передать часть приграничных азербайджанских территорий в состав республики.

Так появились ныне оккупированные Арменией 7 азербайджанских эксклавов Газахского района и селение Кярки Нахчыванской автономии, окруженные армянской территорией. Кроме того, союзными властями, удовлетворяя просьбы Еревана, армянским колхозам и совхозам были переданы во временное хозяйственное пользование сельскохозяйственные угодья вдоль административной границы двух республик, принадлежащие Азербайджану, которые ныне преподносятся властями Армении как "оккупированные" армянские территории, а также большая часть находящегося на территории Кяльбаджарского района золотоносного рудника Зод.

С началом конфликта в 1988 году, незаконными армянскими вооруженными формированиями были вначале захвачены и разорены находящиеся в окружении азербайджанские эксклавы, а затем, с началом Первой Карабахской Войны, вооруженные силы Армении захватили большую часть азербайджанской территории, вдоль бывшей административной границы, за исключением границы с Нахчыванской автономии и Газахским, Товузским и Гядабекским районами Азербайджана. Таким образом, из-за армянской оккупации невозможно было осуществить делимитацию и демаркацию границ двух государств, что согласно международному праву делает ее условной и делает предметом будущих переговоров. Азербайджан предлагает в своем плане 5 базисных принципов окончательного мирного урегулирования, на основе признания территориальной целостности друг друга, без всяких предусловий и исключений. Неконструктивная позиция армянской стороны, направленная на замораживание ситуации, в надежде на возможный реванш в будущем, не позволила начать этот процесс, что делает ситуацию вдоль условной границы двух стран взрывоопасной и приводит к постоянным вооруженным стычкам, в результате непрекращающихся армянских провокаций.

К сожалению, ряд зарубежных политиков, под воздействием армянской пропаганды и дезинформации, а также угождая влиятельной армянской диаспоре, не принимая во внимание как реальную ситуацию в регионе, так и исторические факты, сделали необъективные односторонние заявления в поддержку территориальной целостности Армении, противоречащие международному праву и уставу ООН.

Долгое время Азербайджан, начиная с ноября 2020 года, терпеливо ждал, что Армения выполнит достигнутые договоренности, в рамках подписанных в 2020 и 2021 годах трёхсторонних Заявлений и проведенных двусторонних и многосторонних встреч, прекратит вооруженные провокации, выведет остатки своих вооруженных сил с территории, где временно размещены миротворцы, предпримет реальные шаги для открытия региональных транспортных коммуникаций, откажется от территориальных претензий, начнёт диалог по примирению и мирному существованию двух народов. Однако, армянская сторона неправильно восприняла терпение Азербайджана и оправившись после поражения, начала вести себя вызывающе, стараясь добиться односторонних уступок, продолжая играть в опасные игры с огнём.

С одной стороны, Армения требует признания своей территориальной целостности на выгодных для себя условиях, стараясь сохранить часть незаконно присвоенной азербайджанской приграничной территории. С другой стороны, жонглирует международным правом, утверждая, что признает территориальную целостность Азербайджана, с оговорками в отношении Карабахского региона, который считает неким "независимым" образованием, мол будущее которого подлежит определению в рамках переговоров азербайджанских властей с сепаратистами, с участием некоего непонятного международного механизма, что совершенно неприемлемо для азербайджанской стороны.

Такая позиция официального Еревана имеет следующие цели:

⁃ добиться одностороннего признания территориальной целостности страны (включая незаконно присвоенные и оккупированные приграничные территории и эксклавы) со стороны Азербайджана;

⁃ обезопасить Армению от возможных ответных действий, в случае вооруженных провокаций со стороны своих марионеток- сепаратистов;

⁃ сохранить на территории, где временно размещены миротворцы, свои вооруженные силы;

⁃ получить не контролируемый доступ на эту территорию по Лачинской дороге (кстати после установки азербайджанского ППП можно слово коридор больше не использовать);

⁃ взамен отказывая азербайджанской стороне в аналогичном статусе-дороге через Западный Зангезур в Нахчыван, оставляя вопрос интеграции армянского населения Карабахского региона как бы в подвешенном состоянии, как предмет бесконечных и бесполезных переговоров по аналогии с оставшимися в недалеком прошлом мирных переговоров, под эгидой ушедших на пенсию сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Таким образом, армянская сторона попыталась решить вопрос воплощения армянской мечты в традиционной для себя аферистической манере, пытаясь "таскать каштаны из огня" чужими руками. Но видимо ереванские политики до сих пор не поняли с кем имеют дело и что все их фортели и выкрутасы окончатся плачевно.

Баку, выждав долгое время и исчерпав все допустимые сроки терпения, перешел к конкретным шагам по принуждению Армении к достижению мирного соглашения, так как уже всем стало ясно, что армянская сторона занимается саботажем мирного процесса, стараясь сыграть на противоречиях между союзниками по ОДКБ и странами НАТО, чтобы как ласковый теленок "сосать у двух маток" и при этом добиться поставленных целей по присвоению чужих территорий. Очевидно, что после поражения во Второй Карабахской Войне и капитуляции, у Армении нет реальной возможности противостоять Азербайджану в открытом вооруженном конфликте. Но некоторым в Ереване все еще кажется, что затянув переговоры и добившись зарубежной помощи, обманув международное сообщество "миролюбивой" риторикой и искаженной исторической неправдой, удасться заполучить вожделенные азербайджанские территории. Ведь недаром с каждым днем ужесточается риторика сепаратистов, которые категорически отвергают любое примирение и интеграцию в азербайджанское общество, настаивая только на "независимости". Вот почему, пользуясь отсутствием должного контроля на Лачинской дороге, сепаратисты и их покровители из Еревана укрепляли и оснащали остатки армянских вооруженных сил на территории, где временно размещены российские миротворцы, перебрасывая вооружение и технику, а также осуществляли ротацию личного состава.

Воспользовавшись миротворцами как щитом, сепаратисты активно продолжали расхищать природные богатства Карабахского региона, варварски разрабатывая золотоносные и медные месторождения, руду, с которых незаконно вывозили в Армению, наполняя свои карманы. Именно по Лачинской дороге в Карабах прибыл небезызвестный жулик и аферист мирового масштаба, прославившийся тем, что крал миллиарды у граждан России Кубик- Рубик (Р. Варданян), который вознамерился приватизировать по привычке чужую землю, чтобы создать для себя мини "независимое" государство, где он смог бы укрыться на время от западных санкций и российских правоохранителей. Недолгое "правление" Кубика - Рубика ознаменовалось еще большей эскалацией ситуации в регионе и полным отказом представителей армянского населения Карабахского региона от диалога с азербайджанскими властями.

Начавшаяся в декабре 2022 года акция протеста представителей азербайджанских неправительственных экологических организаций против незаконной разработки природных богатств Азербайджана, на Лачинской дороге вблизи города Шуша, послужила поводом для армянской стороны для фактического выхода из переговорного процесса. Приняв "обиженную" позу, руководство Армении отвечало отказом на любое предложение посредников в лице России, ЕС и США на организацию двусторонних встреч с Азербайджаном, под предлогом мнимой блокады.

Параллельно с этим, армянская пропаганда развернула истерическую кампанию "мирового масштаба", раздувая тезисы о надуманной блокаде, предстоящей "депортации" и "втором геноциде" армянского населения Карабахского региона, которая опровергалась самим же армянским населением, которые публиковали в социальных сетях ломящиеся от изобилия продуктов прилавки базаров и магазинов в "умирающем" от голода Ханкенди. Армянская сторона, спекулируя на теме блокады, пыталась интернационализировать ситуацию и под предлогом "гуманитарной катастрофы" пыталась вовлечь новых акторов из третьих стран и международных организаций, которые уже давно показали свою беспомощность при решении острых мировых проблем. Наряду с этим, официальный Ереван и оплаченные диаспорой некоторые зарубежные политики, продолжают настаивать на немедленном исполнении промежуточного решения Международного суда в Гааге, в отношении движения пассажиров и грузов по Лачинской дороге, которое судьи принимали в отсутствии достоверной информации о реальном положении дел.

Видимо армянская дипломатия, которая сейчас козыряет этим решением, угрожая санкциями Азербайджану, совершенно забыла о том, что на протяжении почти 28 лет не выполняла 4 резолюции СБ ООН (высшего органа современного мирового миропорядка, сложившегося после Второй Мировой Войны) обязательные к выполнению, которые требовали немедленного вывода армянских вооруженных сил с оккупированных азербайджанских территорий и была принуждена исполнить их военно-политическим путем.

Все эти провокационные действия армянской стороны, а также использование Лачинской дороги, в нарушении достигнутых договоренностей, вынудило Азербайджан принять необходимые меры по обеспечению своей национальной безопасности, для чего на въезде на дорогу 23 апреля 2023 года был установлен пограничный ППП, который призван обеспечить безопасность движения гражданских пассажиров и грузов из Армении в Азербайджана, согласно трёхстороннему Заявлению от 10 ноября 2020 года. Установка ППП полностью соответствует национальному законодательству и международным обязательствам Азербайджана. На этом ППП будет осуществляться пограничный и таможенный контроль пассажиров и грузов, пересекающих границу двух государств в обеих направлениях, что больше не позволит армянской стороне транспортировать по Лачинской дороге военные грузы и военнослужащих. Естественно, что армянская сторона, узнав об установке ППП, подняла шум, обвинив Азербайджан в попытках депортации армянского населения Карабахского региона, но сделать большего уже не может, так как повернуть историю вспять невозможно.

Таким образом, 23 апреля 2023 года произошло то историческое событие, которое весь азербайджанский народ ждал более 30 лет. Восстановлен полный национальный контроль на внешних границах Азербайджана, что еще подтвердило правильность выбранного Президентом Ильхамом Алиевым независимого внешнеполитического курса, направленного на дальнейшее укрепление независимости и суверенитета Азербайджанской Республики.

Если бы армянские политики прислушались к выступлениям Президента Ильхама Алиева, в которых он четко и конкретно показывает пути нормализации отношений между двумя странами, к началу диалога и регионального сотрудничества, а не вставали бы в позу "непреклонных" римлян, продолжая тешить себя мыслями об иллюзорной армянской мечте, то наверное давно удалось бы избежать ненужных жертв с обеих сторон. Но как всегда, руководство Армении живет вчерашним днем и не думает о будущем населения своей страны, численность которого уменьшается с геометрической прогрессией. Пока у них еще есть время принять новые геополитические реалии и сев за стол переговоров, обсуждать предложенные главой Азербайджанского государства предложения по окончательному мирному соглашению. Чем быстрее в Ханкенди и в Ереване поймут, что у армянского населения в Карабахском регионе есть только два выхода-принять азербайджанское гражданство и стать добропорядочными гражданами страны, или уехать восвояси по Лачинской дороге, тем будет лучше для всех. В это неспокойное для мирового сообщество время, население земного шара нуждается в мире и спокойствии, а не в новых конфликтах и войнах.