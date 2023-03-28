Армянская дилемма: Ереван рискует потерять последний шанс на мирное соглашение

Автор: Пярвин Мирзазаде

В последнее время армянские официальные лица и средства масс-медиа продолжают усиленно тиражировать тезисы о том, что Азербайджан якобы намеревается провести новую военную операцию, чтобы осуществить насильственную депортацию армянского населения Карабахского региона. Для того, чтобы эта откровенная дезинформация выглядела правдоподобной и была признана за чистую монету международными организациями и странами Запада, официальный Ереван развернул пропагандистскую войну в мировых средствах массовой информации, используя возможности влиятельной зарубежной диаспоры. Купившись на это, некоторые особо сердобольные зарубежные политики, которые почему-то видят в нынешних армянских властях единственный апологет "демократии западного образца" на Южном Кавказе, активно включились в эту кампанию, чтобы путем потакания Еревану по территориальным претензиям к соседним странам, оторвать от союзников по ОДКБ и добиться присоединения Армении к западной коалиции.

Воодушевленные таким вниманием со стороны стран Запада власти Армении активно развивают надуманную тематику о том, что "единственный" путь спасения армянского населения Карабахского региона - это "отделение во имя спасения", чтобы не допустить предложенной Баку интеграции армянского населения в азербайджанское общество. Следует заметить, что официальный Ереван в вопросе подписания мирного договора не идет открыто на конфронтацию с Азербайджаном, не отвергая саму идею достижения соглашения. Имитируя показное миролюбие, официальный Ереван публично заявляет о готовности прийти к соглашению, но на неприемлемых для Баку условиях, включая вопрос о территориальной целостности. Особо отличаются в этом словоблудии премьер-министр Н. Пашинян и глава МИД А. Мирзоян, которые с пеной на устах доказывают, что "не хотят войны", а желают "справедливого" мира, который удовлетворит обе стороны, обвиняя Азербайджан в "максимализме и воинственности".

Армянская сторона громогласно заявляет о том, что признает территориальную целостность Азербайджана еще с 1991 года, подписав Алматинскую декларацию о создании СНГ, делая оговорку (которую ее зарубежные заступники предпочитают не замечать) о том, что мол некий неизвестный географической науке "арцах" уже тогда был "независимым". То есть, официальные лица Армении подобными заявлениями заранее ставят под вопрос территориальную целостность Азербайджана, что неприемлемо для Баку. Если власти Армении признают территориальную целостность Азербайджана аж с 1991 года, то почему Ереван на протяжении почти 30 лет не выполнял 4 резолюции СБ ООН и решение Лиссабонского Саммита ОБСЕ 1996 года, где не только была подтверждена территориальная целостность Азербайджана, но и требовался немедленный вывод армянских вооруженных сил с оккупированных территорий? Ведь с 1992 по 2020 годы Армения оккупировала 20% территории Азербайджана, изгнав оттуда почти 1 миллион гражданских лиц, и нагло игнорировала все решения международного сообщества.

Официальный Ереван, понимая, что рано или поздно придется признать территориальную целостность Азербайджана в полном объеме и после этого будет вынужден отказаться от своей роли "гаранта безопасности", теперь выдвигает "новый" тезис о том, что официальный Баку и армянское население Карабахского региона "должны" вести переговоры о будущих "правах и безопасности" этого населения, при участии некоего международного механизма. Власти Армении осознают, что дальше сопротивляться мирному процессу уже не могут. Международные посредники также настаивают на том, чтобы они вернулись к столу переговоров и вели себя конструктивно, а не кривлялись как "девица на выданье". Понимая ситуацию, Ереван пытается перевести стрелки на своих марионеток-сепаратистов, спрятавшихся за спиной миротворцев. Сепаратисты уже заранее объявили о том, что никаких переговоров об интеграции с официальными властями Азербайджана вести не собираются и готовы обсуждать только вопрос о признании "независимости "арцаха"".

С другой стороны, власти Армении, выдвигая идею переговоров с участием неких международных посредников, пытаются использовать печальный опыт переговоров по Косово, когда интернационализация ситуации привела переговоры в тупик и к одностороннему провозглашению независимости этого края, вопреки позиции Белграда. Поднимая вопрос о "правах и безопасности" армянского населения Карабаха, Ереван пытается вернуться на, как минимум, 20 лет назад, когда переговорный процесс, под эгидой ныне ушедших на пенсию сопредседателей Минской группы ОБСЕ, зашел в тупик из-за неуступчивости армянской стороны, которая категорически отказывалась принять предложенный Азербайджаном статус автономии, требуя независимости и сохранения контроля над большинством захваченных территорий.

Так как после Второй Карабахской войны тема автономии потеряла свою актуальность и не отвечает новым геополитическим реалиям, то Президент Ильхам Алиев предложил, в качестве жеста доброй воли, мирную интеграцию армянского населения Карабахского региона в азербайджанское общество, гарантируя им все права, которыми пользуются граждане страны согласно Конституции 1995 года, соответствующая, согласно мнению международных экспертов, всем стандартам Совета Европы. То, что армянская сторона сейчас вновь выдвигает тезисы о неких гарантиях "прав и безопасности" армянскому населению, показывает, что Ереван не настроен конструктивно и лишь пытается заморозить ситуацию до "лучших времен", надеясь долгосрочными бесцельными переговорами выиграть время для реванша, о чем постоянно призывают радикальная пресса и армянские политиканы.

"Умудренный" в демагогии армянский премьер-министр Н. Пашинян, который постоянно играет на публику, стал комментировать Конституцию Азербайджана, открыто вмешиваясь во внутренние дела соседнего государства, призвав предоставить национальным меньшинствам Азербайджана места в Милли Меджлисе (парламенте) по примеру Армении, где видите ли, в парламенте есть 4 представителя, избранных от национальных общин - русской, езидской, курдской и ассирийской. Этим заявлением Никол Воваевич хотел показать международному сообществу свой "переговорный конструктивизм", готовность к показному примирению, но еще раз продемонстрировал пробелы в своём образовании и недостаток компетентных помощников.

Азербайджан является унитарным государством. Все народы и национальности, проживающие в стране, равны перед законом и не нуждаются в каких-либо особых "привилегиях". В отличии от Армении, которая практически является моногосударством, где армяне составляют более 98% населения, то в Азербайджане около 10% населения составляют представители других народов. Кроме того, в Милли Меджлисе (парламенте) широко представлены представители проживающих в Азербайджане народов и народностей (лезгин, талышей, русских, горских евреев, аварцев и других), избранных не от малочисленных национальных общин (как в Армении), а на демократических выборах, всеобщим голосованием по территориальным округам, где большинство составляют азербайджанцы. Наверное, господин Н. Пашинян решил соригинальничать и, выдвигая это предложение, показать свою значимость как "новатора" в возможном диалоге, которого Армении трудно будет не избежать.

После этого "исторического" заявления главы армянского правительства можно сделать вывод, что осознавая реальную ситуацию, руководство Армении задумалось о том, что перспектив для сопротивления Азербайджану становится все меньше и пытается выторговать возможные преференции для армянского населения, чтобы завтра оппоненты из оппозиции и всесильная диаспора не обвинили бы их в предательстве. Ведь все рассуждения на тему "нового геноцида" или "насильственной депортации" армянского населения Карабахского региона, которая сейчас раскручивается армянской стороной, не имеют никакой перспективы.

Эти безосновательные обвинения в адрес Баку имеют цель нанести урон имиджу Азербайджана на международной арене и испортить отношения с Западом, где Армения, используя возможности диаспоры под ширмой "прозападной демократии" и "христианской солидарности", развернула холодную войну против Азербайджана и Турции.

В ответ на эти безответственные армянские обвинения, основанные больше на традиционной тюркофобии и исторической лжи, необходимо отметить несколько фактов, которые выявят полную несостоятельность этих тезисов. Прежде всего, Азербайджан никогда не стремился депортировать или физически уничтожить армянское население Карабахского региона. После освобождения города Шуша 8 ноября 2020 года у подразделений азербайджанских вооруженных сил была возможность взять город Ханкенди, путь на который был практически открыт, ввиду того, что большая часть армянского населения в панике покинула город. К моменту остановки боевых действий 10 ноября 2020 года большинство армянского населения Карабахского региона покинуло места проживания и направилось в Армению. Азербайджан согласился на прекращение огня, лишь исходя из гуманитарных соображений и желания избежать человеческих жертв в случае продолжения боевых действий, исход которых был практически предрешен. Армения, которая потерпела поражение и тогда слезно умоляла о прекращении огня, была согласна на все. Азербайджан с самого начала переговоров предлагал Армении отказаться от территориальных притязаний и начать диалог о примирении.

Официальный Ереван искусственно разжигает тюркофобию, пугая армянский народ несуществующими страшилками, которые не имеют никакой реальной почвы. В Азербайджане (за пределами Карабахского региона) проживает почти 30 тысяч граждан армянской национальности, которые живут в полной безопасности и пользуются всеми правами, согласно действующему законодательству страны. Президент Ильхам Алиев, как гарант Конституции Азербайджана, неоднократно публично подтверждал и на двусторонних встречах, и с трибуны различных международных площадок, что в случае принятия азербайджанских предложений об интеграции он гарантирует, что армянское население Карабахского региона будет жить значительно лучше, чем сейчас. Уже первые контакты между азербайджанскими властями и представителями армянского населения показали, что есть все возможности для диалога и совместного безопасного проживания. Для этого армянское население Карабахского региона должно принять гражданство Азербайджана и все исходящие из этого права и обязанности.

Утверждения армянской стороны о том, что в случае сложения оружия незаконными вооруженными формированиями сепаратистов и ухода остатков подразделений армянской армии, армянское население Карабаха подвергнется гонениям и депортации, не состоятельны, так как Азербайджан, как страна-член уважаемых международных организаций ООН, ОБСЕ, СЕ и других, взял на себя обязательства по обеспечению прав человека, в том числе и представителей национальных меньшинств. Несоблюдение этих обязательств может привести к нежелательным последствиям для страны.

Наряду с этим, одним из векторов успешного внешнеполитического курса Президента Ильхама Алиева является развитие взаимовыгодных отношений с европейскими странами, которые нуждаются в альтернативных источниках энергоносителей, которые Баку поставлял и поставляет на европейские рынки. В случае появления каких-либо проблем в Азербайджане с обеспечением прав национальных меньшинств, это может негативно сказаться на отношениях, в том числе на привлечении иностранных инвестиций в этот сектор экономики. Вот почему Баку заинтересован в скорейшем интегрировании армянского населения Карабахского региона в азербайджанское общество и окончанию конфронтации двух народов, чтобы в кратчайшее время начать осуществление этих глобальных проектов мирового масштаба.

К сожалению, начавшийся диалог и сотрудничество между официальными азербайджанскими властями и армянским населением был прерван после появления в Карабахе "засланного казачка" Кубика-Рубика (Р. Варданян), который своими провокациями прервал все контакты между сторонами и создал конфликтную ситуацию, которая в любой момент может перерасти в новую войну. Именно по инициативе Кубика, в ответ на мирную акцию азербайджанских экологов на трассе Лачинского коридора в районе города Шуша, армянская сторона не допускает с декабря 2022 года движение армянских транспортных средств и пассажиров, под предлогом "отсутствия безопасности". Искусственно создав проблему так называемой блокады, армянские политиканы намеревались представить эту провокацию как намеренные действия азербайджанской стороны, чтобы добиться вовлечения в конфликт третьих сторон, которые постараются оказать давление на Азербайджан с целью получения беспрепятственного доступа для транспортировки военных грузов и ротации военнослужащих.

Но, как всегда, твердая и непоколебимая позиция Президента Ильхама Алиева не позволила Армении достичь поставленной цели, так как Азербайджан не препятствует доставке коммерческих грузов и гражданских лиц, которые осуществляются в настоящее время транспортом миротворческих сил и Международного Комитета Красного Креста (МККК). Все попытки армянской пропаганды представить ситуацию как "гуманитарный кризис" гражданского населения опровергаются самими же армянами, проживающими в Карабахе, которые размещают в социальных сетях видео и фото продовольствия и медикаментов, от которых ломятся прилавки базаров и аптек, а также праздничных застолий в ресторанах Ханкенди и других населенных пунктов.

Тогда армянская дипломатия попыталась использовать другую методологию и стала требовать, чтобы международные организации направили оценочные миссии в Карабах и на трассу Лачинского коридора для установки фактов "блокады", игнорируя суверенитет Азербайджана. Но и этот номер у армянской стороны не прошел. Ни одна международная организация, ни одна страна в мире не посмеет, нарушив суверенитет независимого государства, без согласия официальных властей, проникнуть на территорию страны, так как это можно рассматривать как объявление войны. Вот почему армянские фортели с международными оценочными миссиями, которые усиленно продвигает новый армянский Талейран - глава МИД А. Мирзоян, обречены на провал.

Потерпев очередное поражение, армянская сторона предприняла обходной маневр и стала активно использовать объездную грунтовую дорогу Халфали-Туршсу, пытаясь таким образом объехать акцию азербайджанских экоактивистов, чтобы не попасть впросак с запрещенными грузами. Дело в том, что пока армянская пропаганда разносила на весь мир стоны и плачи по "умирающему от голода и холода" армянскому гражданскому населению Карабаха, предприимчивые дельцы, совместно с некоторыми на руку нечистыми миротворцами, наваривались на транспортировке грузов и пассажиров по этой дороге, "успешно" совмещая заработок со снабжением подразделений армянской армии. Как только Азербайджан, использовав свои законные права, перекрыл этот незаконный канал доставки, армянские политиканы и масс-медиа подняли вселенский вой о том, что азербайджанская сторона перекрыла последнюю дорогу, по которой снабжалось армянское население. То есть, более 100 дней, пока армянская сторона обманывала международное сообщество, тиражируя небылицы, по этому пути спокойно доставлялись грузы и пассажиры. Министерство обороны Азербайджана выложило многочисленные кадры движения военного автотранспорта и приняло необходимые меры для пресечения данной провокации, разоблачив Армению во лжи о блокаде. Дело в том, что по этой дороге армянские вооруженные силы наладили снабжение топливом и военным снаряжением, под предлогом транспортировки "гуманитарных" грузов, для доставки которых явно не нужны армейские грузовики и топливные цистерны.

Также выглядят примитивными армянские манипуляции с решением Международного суда в Гааге о возможности обеспечения беспрепятственного движения коммерческих грузов и гражданских пассажиров, которым армянская дипломатия сейчас размахивает как флагом, в информационной войне против Азербайджана. Но, наверное, те, кто сейчас особенно усердствуют в этом вопросе, "запамятовали", что Армения почти 30 лет не выполняла 4 резолюции СБ ООН, обязательные к исполнению, и наплевала на все решения других международных организаций, которые требовали незамедлительного освобождения всех оккупированных азербайджанских территорий. Армения, которая постоянно спекулирует на теме якобы невыполнения азербайджанской стороной каких-то "обязательств" (которых не существует), сама грубо нарушая подписанные трёхсторонние Заявления, до сих пор не вывела с территории Азербайджана остатки своих вооруженных сил численностью до 10 тысяч человек, не освободила захваченные еще в начале конфликта 7 азербайджанских эксклавов Газахского района и селение Кярки Нахчыванской Автономной Республики.

Армянская сторона вновь завела свою старую пластинку относительно удерживаемых армянских военнопленных, вводя в заблуждение международное сообщество, имея ввиду захваченных через две недели после окончания боевых действий (в конце ноября 2020 года), в глубоком тылу азербайджанской армии диверсантов, осужденных судом за диверсии.

У армянской пропаганды теперь появился и новый нарратив, которым армянская дипломатия стала беспрерывно козырять: требование возвращения армянских жителей на освобождённые территории, которые они покинули при приближении азербайджанской армии в 2020 году, а также жителей Азербайджана армянской национальности, покинувших республику на заре конфликта 1988-1990 годов, ссылаясь на трехстороннее Заявление от 10 ноября 2020 года. Видимо, пользуясь тем, что большинство мирового сообщества не в курсе того, что происходило, армянская сторона пытается закинуть эту тему для того, чтобы, с одной стороны, не допустить возвращения изгнанных азербайджанцев на освобождённые территории, а с другой стороны, нивелировать требование бывших жителей Армении азербайджанской национальности, изгнанных еще в 1987-1988 годах, к армянским властям обеспечить их возвращение домой. Действительно, в трёхстороннем Заявлении есть пункт о возвращение беженцев Карабахского региона Азербайджана, которые покинули свои дома в результате конфликта, при возможном участии представителей специализированного агентства ООН- UNHCR. Однако это относится в равной степени и к армянам, и к азербайджанцам и не распространяется на незаконных переселенцев из Армении и других стран, которые были переселены в рамках проводимой оккупационными армянскими властями программы арменизации захваченных земель.

Прежде чем Еревану говорить о возвращении представителей армянского населения, было бы неплохо для начала предоставить настоящие карты минных полей, которые армянская сторона до сих пор скрывает, чтобы не допустить возвращения почти 1 миллиона азербайджанских беженцев, а также создать условия для возвращения азербайджанцев в Ханкенди, Ходжалы, Кяркиджахан и другие населенные пункты на территории, где они проживали до начала конфликта и где в настоящее время временно размещены миротворцы. Вот тогда, в качестве ответного шага, азербайджанские власти могут рассмотреть возможность возвращения на освобождённые территории тех граждан армянской национальности, которые в действительности являются коренными жителями Карабахского региона, а не незаконными переселенцами из других стран.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что главной целью армянской политики является сохранение настоящего статус-кво при имитации переговорного процесса, чтобы выглядеть "миролюбиво" в глазах международных посредников, которые порой относятся к руководству Армении с симпатией, купившись на наигранные лозунги о приверженности "демократии и правам человека". Ереван, пытаясь играть на противоречиях между Западом и Москвой, играет собственную партию, стараясь усидеть на двух стульях сразу.

Периодически устраивая истерику своим партнерам, армянские власти стремятся уверить их в том, что если их не будут поддерживать, они переметнутся на другую сторону. Проводя открытую информационную войну против Азербайджана, армянские власти хотят нарушить налаживающиеся взаимовыгодные отношения между Баку и Брюсселем, стараясь вклинить в них свою тематику, которая противоречит всем принципам международного права. Ереван старается преподнести себя странам Запада как "единомышленника" и единственного "настоящего" партнера, чтобы получить доступ к финансовой помощи, в которой очень нуждается на фоне ухудшающегося экономического положения. Широко используя своих покровителей в странах Запада, в особенности некоторых парламентариев, которые давно находятся на прикормке у богатой армянской диаспоры, готовыми даже в ущерб своим национальным интересам поддерживать Армению. Эти радетели "демократии и христианства", которые упорно молчали, пока Армения оккупировала 20% азербайджанских территорий, сейчас чуть ли не угрожают Азербайджану войной за то, что азербайджанская армия освободила часть своих исконных территорий вдоль условной границы. Не принимая во внимание тот факт, что граница между двумя государствами не определена (не проведена демаркация и делимитация по вине армянской стороны, которая почти 30 лет оккупировала большую часть совместной границы), некоторые проплаченные диаспорой зарубежные политики орут во весь голос о неком азербайджанском "вторжении и оккупации" армянской территории, которых в реалии нет и в помине.

Еще вчера руководство Армении соглашалось на проведение переговоров по определению условной границы, а поняв, что при этом придется вернуть часть незаконно присвоенных еще в советское время приграничных территорий, резко сбавило ход и дало назад, саботируя этот процесс и мотивируя тем, что отказывается работать над советскими картами, которые готов представить Азербайджан, потому что считает переданные тогда во временное хозяйственное пользование азербайджанские территории своими навечно.

Армянские власти пытаются помешать созданию новых логистических транспортных коридоров между Европой и Азией через Азербайджан, Грузию и Турцию, выдвигая неосуществимые проекты типа "армянского перекрестка и Персидского коридора" через свою территорию, больше похожих на армянский тупик. Армянское лобби давно и безуспешно пытается поссорить Азербайджан с Евросоюзом, используя своих "карманных депутатов" в Европарламенте, которые закрыв глаза на все художества Армении, тупо повторяют одно и тоже в своих отчетах, напоминающих шитые белыми нитками обвинительные заключения 1937 года. Эти недальновидные политики своими действиями пытаются помешать европейской ориентации Баку, который строит новый, современный Азербайджан на принципах многополярности, мультикультурализма и национальных особенностей, отталкивая и удаляя от объединённой Европы лишь потому, что азербайджанцы - тюрки и мусульмане. Но время показывает, что как бы не старались недруги Азербайджана, рано или поздно, все данные Президентом Ильхамом Алиевым обещания сбываются и как бы не старалась армянская сторона, все равно ей придется согласиться на азербайджанские мирные инициативы, основанные на принципах территориальной целостности, нерушимости границ и невмешательства во внутренние дела друга друга всех государств мира. Азербайджан, верный своим международным обязательствам, в очередной раз продемонстрировал это, когда пригласил представителей армянского населения Карабаха для переговоров по интеграции в азербайджанское общество в Баку, в течение первой недели апреля 2023 года. Но, как всегда, армянская сторона отказывается принять протянутую руку, требуя, чтобы повестка дня возможных встреч включала бы только вопрос о признании "независимости". При этом лидеры сепаратистов, которые выставляют себя "независимыми" от Армении, кричат во весь голос о том, что никогда не будут жить в едином государстве с азербайджанцами.

Им вторит официальный Ереван, повторяющий изо дня в день свои инсинуации относительно "возможных этнических чисток" в Карабахе и угрожающих Азербайджану Международным уголовным судом в Гааге (к которому Армения срочно решила присоединиться, ратифицировав Римский статут этого суда).

Такая неконструктивная позиция армянской стороны грозит началом новых боевых действий в регионе и не отвечает интересам мирового сообщества, который и так переживает нелегкие времена. Армения должна сделать свой выбор. Ведь армянское руководство, продолжая вилять хвостом, лишь усугубляет ситуацию и рискует потерять последний шанс на мирное соглашение, в котором нуждается больше, чем кто-либо.