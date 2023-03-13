«Новая» армянская альтернатива

Автор: Пярвин Мирзазаде

Министр иностранных дел Армении А. Мирзоян продолжает (в свободное от занятий искусствоведением временем) заниматься выдвижением всевозможных иллюзорных инициатив, направленных на торпедирование новых региональных транспортных коридоров, которые должны значительно сократить расходы и время на доставку грузов из Азии в Европу. На этот раз, находясь в Индии, господин А. Мирзоян решил, что пришло время показать свою "гениальность" и умение рассорить своих новоявленных "друзей", в лице Индии и Ирана, с Азербайджаном, Турцией и Грузией. А. Мирзоян выдвинул "новую" (по его мнению) идею создания транспортного "Персидского коридора", который будет соединен с мифическим "армянским перекрестком", чтобы доставлять грузы из Индии в Европу и Россию через Иран и Армению, в обход Азербайджана и Турции.

Непосвященному в вопросы транспортных коридоров армянскому обывателю "гениальная" идея Арарата Самвеловича показалась просто "потрясающей". Оказывается, можно доставлять грузы из Индии в Европу, в Россию и обратно через Иран и Армению, минуя территории Азербайджана и Турции, оставив в стороне "кровожадных тюрков" от выгодных маршрутов, наказав за то, что не позволили создать "Великую Армению" от моря до моря. Глава армянского МИДа, одухотворенный своей идеей, принял решение использовать свой рабочий визит в Индию как площадку для выдвижения этого предложения, в надежде завоевать сердца своих новоявленных "союзников", с которыми Армения сблизилась в последнее время.

Конечно, господин А. Мирзоян волен выдвигать любые идеи от имени своей страны, но судя по предложенной им схеме, он настолько далёк от знаний в области мировой транспортной логистики, как расстояние от Земли до Солнца, так как предложенный им маршрут не только не реалистичен, но и вряд ли может быть осуществлен, в силу отсутствия необходимой инфраструктуры, геополитической ситуации и сложного рельефа местности.

Прежде всего следует отметить, что увы для армянской стороны, эта идея выглядит привлекательной только на словах. В случае осуществления этого армянского предложения, вначале грузы из Индии в Иран могут быть доставлены или морским путем в порты Персидского моря, или по железной дороге через Пакистан, отношения с которым у Индии явно не самые лучшие, что ставит под вопрос использование данного варианта. Большинство иранских портов Персидского залива в настоящее время испытывают значительные проблемы в обработке поступивших грузов, ввиду отсутствия необходимой инфраструктуры и инвестиций в их развитие. Вдобавок, эти порты расположены довольно близко от нестабильного региона Ближнего Востока, что создает дополнительные трудности для реализации этого проекта. Далее, эти грузы должны быть перегружены в иранских портах в железнодорожные вагоны или доставляться на грузовиках к ирано-армянской границе, или к иранским портам на Каспийском море для дальнейшего следования. В этом случае, необходима еще одна перевалка в иранских портах, которая увеличивает затраты на транспортировку.

А дальше начинается самое интересное, о чем армянский министр предпочел умолчать, выдвигая свой "гениальный" проект. Так как Иран и Армения в настоящее время не имеют железнодорожного сообщения, а существующая автомобильная дорога между двумя странами проходит по сложному горному рельефу и зависит от погодных условий, то никакой экономически устойчивой выгодной доставки индийских грузов добиться не удасться. Кроме того, доставка грузов из Индии в Россию в обход Азербайджана, возможна лишь судами по Каспийскому морю, которое известно своими штормами и подверженно сильным ветрам, почти 300 дней в году. Теперь же, согласно армянской инициативе, предлагается осуществить еще одну перевалку индийских грузов на армяно-иранской границе, для того, чтобы доставить их грузовиками или вагонами в грузинские порты Черного моря, где затем погрузить на суда для отправки в Европу.

Наверное ни для кого не секрет, что железная дорога между Грузией и Россией закрыта в результате грузино- абхазского конфликта и вряд ли будет открыта в обозримом будущем, а единственный КПП на границе двух стран "Верхний Ларс" часто не работает из-за погодных условий.

Армянская сторона сейчас очень надеется на то, что в ближайшее время будет закончено строительство нового туннеля на грузино-российской границе, который позволит избежать гигантских пробок на КПП "Верхний Ларс", периодически возникающих из-за скопления большого количества автотранспорта и снежных заносов. Но и тут армянскую сторону ждёт разочарование, так как грузинская сторона будет отдавать приоритет для использования этого туннеля своим транспортным средствам, а также грузовикам из Турции, с которой успешно сотрудничает в транспортной сфере уже много лет. Наряду с этим, выдвигая подобную инициативу, глава МИД Армении совершенно игнорировал Грузию, которая, как известно, является независимым государством и не уполномочивала его делать подобные заявления. Тем более, грузинские порты уже загружены грузами, поступающими по так называемому "Шелковому Пути" из Китая через Казахстан и Азербайджан и требуют значительных инвестиций в расширение их пропускной способности.

Иллюзорная инициатива А. Мирзояна носит скорее политический, нежели экономический характер и открыто направлена против открытия новых транспортных коридоров через Азербайджан. Ведь предложенный Президентом Ильхамом Алиевым Зангезурский коридор позволил бы соединить Европу и Азию по кратчайшему экономически выгодному маршруту, который значительно сократил бы затраты на доставку грузов. С другой стороны, А. Мирзоян, выдвигая эту инициативу, пытается сорвать и другой важный проект "Юг- Север", по которому в случае строительства железной дороги Решт-Астара, индийские грузы могут быть доставлены по железной дороге из Ирана через Азербайджан в Россию, без дополнительной перевалки в иранских портах Каспийского моря.

Армянская дипломатия всегда пыталась играть в двойную, тройную игру, лишь бы рассорить всех и вся. Вот и теперь армянский министр, выдвигая эту неосуществимую идею, противопоставляет и сталкивает Индию и Иран с Китаем и Пакистаном, прекрасно зная о противоречиях между этими странами, которые могут привести к большой региональной войне за транспортные коммуникации. В последнее время армянские политики усиленно обхаживали китайскую сторону, клянясь в вечной дружбе до гроба, а теперь выдвигают "новую" идею, которая явно противоречит интересам Пекина, пытаясь создать альтернативу транспортировки китайских грузов по уже действующему Срединному коридору

(Транскаспийский международный транспортный маршрут) через Центральную Азию, а далее Азербайджан и Грузию в Турцию и Европу, что может привести к перегруженности грузинских портов. Одновременно, выдвижением этого проекта Армения пытается нивелировать уже существующие транспортные коридоры между Европой и Азией через Азербайджан и Турцию, стараясь сделать все возможное, чтобы не допустить открытия Зангезурского коридора, который прежде всего выгоден Армении, находящейся в тупике от всех региональных транспортных коридоров. При этом, армянская сторона, очевидно продвигая этот проект, кажется даже не советовалась со своим главным союзником, с которым, согласно подписанным договорам, обязана согласовывать подобные инициативы, что наводит на мысль о том, что А. Мирзоян проявляет самодеятельность.

Можно назвать этот армянский проект "Персидским коридором" (хотя в Тегеране вряд ли понравится это название, противоречащее официальной иранской идеологии). Однако, в лучшем случае эта армянская альтернатива тоже останется на бумаге, так же, как и выдвинутая премьером Н. Пашиняном идея о неком "армянском транспортном перекрестке", так как без достижения мирного соглашения с Азербайджаном, никто не даст не цента на эту армянскую иллюзию, да и никакие антиазербайджанские настроения среди новоявленных "друзей" не помогут Еревану в осуществлении этой идеи.

И в Иране, и в Индии привыкли считать деньги, вот почему никакая надуманная "солидарность" не заставит Дели и Тегеран выкинуть деньги на воздух, потратившись на проект, который никогда не окупится. Ведь по самым скромным подсчетам, только на строительство новой автомобильной дороги из Ирана в Армению, отвечающей современным международным стандартам, нужно вложить почти 1 миллиард долларов США, которых нет у Еревана. Наверное и индийские партнеры, дружбой с которыми сейчас кичится армянская сторона, не пойдут на вложения средств в данный проект, ввиду того, что никогда не были филантропами. Одно дело поддерживать Армению на словах и в международных организациях в вопросах, противоречащих международному праву лишь для того, чтобы насолить Азербайджану в отместку за дружеские отношения с традиционным соперником Пакистаном, а другое дело подкинуть средства на неосуществимый проект, который обречен на неудачу заранее. Индия не станет вкладываться ни в какие армянские транспортные проекты, которые не имеют экономической выгоды, да и радость у армянских руководителей от того, что они могут получить индийское вооружение тоже преждевременна. Нынешние власти в Дели никогда не были сердобольными и не дадут ничего, пока Ереван не заплатит до копейки, которых судя по всему, в армянском бюджете не много. Как бы ни была велика неприязнь индийской стороны к друзьям Пакистана, но в долг, а тем более бесплатно, ради призрачных идей солидарности, давать не будет.

Армянские политики должны давно понять, что проводимая ими политика разжигания страстей, которую официальный Ереван сделал краеугольным камнем своей дипломатии, ничего не принесет. Время от времени, подкидывая ложь и дезинформацию, армянская дипломатия пытается создать негативный фон в двусторонних отношениях между соседними странами и своими новоявленными "союзниками", на почве тюркофобии и исламофобии, чтобы не допустить достижения мира в регионе Южного Кавказа и заморозить ситуацию для возможного реванша в будущем. Ведь в случае подписания мирного соглашения и открытия новых региональных транспортных коридоров, Армении придется отказаться от всех своих экспансионистских территориальных притязаний к соседним странам и этим положить конец мечтам мирового армянства о "Великой Армении". Так что, как бы ни надувал щечки господин А. Мирзоян, новая армянская альтернатива так и останется коридором на бумаге, которого никогда не будет.