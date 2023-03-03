Запоздалая месть Никола Воваевича

Автор: Пярвин Мирзазаде

В то время, как власти Армении продолжают категорически отвергать свое участие в более чем 30-летней оккупации азербайджанских территорий и утверждают, что они якобы были заняты некими "силами обороны арцаха", которые мол вынуждены были создать "пояс безопасности" вокруг квазинезависимой республики, следственная комиссия, изучающая в Ереване обстоятельства 44-дневной войны, собирается пригласить на разбирательства бывших начальников Генштаба армянской армии.

Как сообщает армянская пресса, "в комиссию должны явиться обвиняемые по делу о бракованных снарядах бывшие начальники Генерального штаба вооруженных сил Армении генералы Артак Давтян и Оник Гаспарян". Как известно, эти армянские военачальники были уволены со своих постов премьер-министром Н. Пашиняном не за то, что вдрызг проиграли прошедшую войну, а за то, что выступали против политики нынешних властей, направленной на переориентацию внешнеполитического курса страны с традиционного союзника-России на Запад. Никол Воваевич всегда славился умением мстить своим оппонентам, никогда не забывая нанесенные ими обиды и следуя известному принципу "месть - это блюдо, которое лучше подавать холодным", рано или поздно наказывая обидчиков.

Вот и теперь, помня о том, что эти военные принимали активное участие в несостоявшемся "заговоре генералов" в 2021 году, когда верхушка армянской армии выступила против Н. Пашиняна. Они обвиняли его в том, что своими безответственными, провокационными заявлениями и действиями он спровоцировал Вторую Карабахскую войну и после поражения был вынужден подписать фактическую капитуляцию. Пашинян решил, что пришло время свести счета с ними, а заодно спихнуть на них всю ответственность за военные неудачи.

Никому не секрет, что все это время Армения получала вооружение из России по внутрироссийским ценам и на основе долгосрочных кредитов (фактически бесплатно), на основе двусторонних соглашений и договоренностей, в рамках ОДКБ. Армянские вооруженные силы были буквально напичканы современным российским вооружением, что позволяло армянским генералам чувствовать себя довольно комфортно и вести себя нагло. Это отражалось на переговорах под эгидой "ушедших на пенсию" сопредседателей Минской группы ОБСЕ, где Армения занимала неконструктивную позицию, требуя признания завоеванные в ходе Первой Карабахской войны территории.

Уверив в то, что никто и ничто не сможет изменить "статус-кво" и наличие российской военной базы. есть гарантия того, что вероятность военных действий равна нулю, армянский генералитет при молчаливом участии предыдущих властей (во главе с С. Саргсяном) приняли решение подзаработать немного деньжат на полученном даром вооружении и стал активно продавать оружие и боеприпасы в страны третьего мира (в основном в Африку), где не переставая идут гражданские войны и межнациональные конфликты.

Грузовые самолеты армянских авиакомпаний наладили прямой воздушный мост между Ереваном и странами Африки, доставляя всевозможное вооружение партнерам прямо со складов армянской армии. При этом армянский генералитет не останавливали даже санкции ООН в отношении отдельных стран. С другой стороны, они наносили ущерб интересам своего главного союзника России, так как продавали вооружение по низким ценам, осуществляя демпинг, буквально вытесняя российские компании из африканского рынка вооружений. Пользуясь связями влиятельной армянской диаспоры в Москве, тогдашнее руководство Армении получило современное вооружение на огромную сумму, которое затем было продано за рубеж, принеся громадные барыши и властям в Ереване, и московским дельцам.

Все эти операции осуществлялись ими под предлогом угрозы вторжения со стороны Азербайджана и Турции, а также угрозами в случае отказа, перебежать на Запад, который всегда был готов принять "сестру"-Армению под свое крылышко.

При этом, используя эти надуманные предлоги, армянские власти старались добиться наилучших условий поставок вооружений в кратчайшие сроки, находясь в более привилегированном положении, чем даже остальные страны союзники по ОДКБ, расположенные вдоль границы с неспокойным и опасным Афганистаном.

Чтобы не дай Бог, военные представители главного союзника во время инспекций не заметили отсутствия вооружения в арсеналах и на базах, ушлые дельцы из армянского генералитета частично заменяли проданные налево боеприпасы на просроченные и негодные образцы, которых было вдоволь на складах армянской армии. Следует особо отметить, что этот "успешный" бизнес генералов не касался снабжения частей и подразделений армянской армии, расположенных на оккупированных азербайджанских территориях вдоль линии соприкосновения сторон, которые находились в состоянии постоянной боевой готовности. Дельцы в погонах, в основном, расхищали арсеналы, расположенные в самой Армении и предназначенные для обеспечения воинских подразделений, размещённых вблизи границы с Турцией. Для проведения этих незаконных операций на черном рынке вооружений армянскими бизнесменами, которые являлись партнерами армянского генералитета, был создан ряд подставных фирм, зарегистрированных в зарубежных оффшорах, в частности на Маршалловых островах, которые скупали устаревшее вооружение и боеприпасы советского образца по всему миру, чтобы компенсировать отсутствие проданного товара.

Приход к власти в Армении революционеров во главе с Н. Пашиняном в мае 2018 года не остановил гешефт армянских генералов, которые поддержав новую власть, взамен лояльности получили полное доверие и развязанные руки, уверяя, что в армии все "хорошо" и можно продолжать занимать непреклонную позицию на переговорах. После этого до конца уверенный в своей "непобедимости" и обнаглевший Никол Воваевич стал делать такие резкие заявления, типа "Карабах - это Армения и точка", что даже видавшие виды зарубежные дипломаты стали понимать, что война становится неизбежной. Конец наступил быстрее, чем ожидало армянское руководство. Разбитая в пух и прах доблестной азербайджанской армией, Армения вынуждена была признать итоги Второй Карабахской войны и запросить мира, чтобы окончательно не потерять свою государственность. Прошедшая война показала, что все надежды Армении развеялись, как утренний туман, после первых сокрушительных ударов азербайджанских вооруженных сил.

Прежде всего следует отметить, что все боевые действия шли на суверенной территории Азербайджана, которая была оккупирована почти 30 лет. Кроме того, азербайджанская армия сражалась только с частями армянской армии, которые находились незаконно на азербайджанской территории в нарушение 4 резолюций СБ ООН и решений Будапештского и Лиссабонского саммитов ОБСЕ. Попытки официального Еревана представить мировому сообществу эту часть армянских вооруженных сил как неких "добровольцев", которые мол пришли на помощь сепаратистам, полностью не состоятельны и вызывают только смех, так как трудно уверить в то, что призывник из Армении "добровольно"-принудительно пошел служить в Карабах, понимая, что там зона боевых действий, где можно погибнуть. Этим и объясняется то, что большинство погибших (более 4000) армянских военнослужащих - граждане Армении призывного возраста, которые явно оказались не по своей воле на территории Азербайджана.

Сразу же после войны, немного придя в себя после поражения, власти в Ереване стали разбираться в причинах поражения Армении. Ведь долгие годы армянские политиканы, опьяненные временными успехами Первой Карабахской войны, думали, что в случае новой войны им опять удастся спрятаться за спиной России и надеясь, что международным посредникам, в лице сопредседателей, удастся уговорить Азербайджан пойти на односторонний компромисс, согласившись отдать часть суверенной территории ради призрачного мира.

Очнувшись после летаргического сна, в который он попал, слушая басни своих подчиненных, Н. Пашинян первым делом разобрался с внутренней оппозицией, затем подавил "заговор генералов" и стал искать возможность скинуть с себя ответственность за поражение. В ходе следствия оказалось, что долгое время армянский генералитет пичкал неопытного премьера ложной информацией о состоянии дел в армии, параллельно торгуя оружием на мировом "черном рынке" вооружений. Ведь армянские военные не думали, что даже в случае начала боевых действий война продлится долго, и опустошили все операционные склады боеприпасов армии в Армении, отправив в Африку. Столкнувшись с мощным напором современных азербайджанских вооруженных сил, подразделения армянской армии в Карабахском регионе, быстро израсходовав имеющиеся резервы и боеприпасы, запросили подкрепление, но отправлять уже было нечего. Большинство полученных в качестве бесплатной помощи боеприпасов было продано африканским клиентам и поэтому в Карабах отправляли в основном негодные к употреблению снаряды и патроны с истекшим сроком годности, что и сказалось на боеспособности армянской армии.

Теперь же Никол Воваевич, пойдя на создание специальной комиссии по расследованию причин поражения Армении во Второй Карабахской войне, старается убить двух зайцев сразу: наказать недовольных генералов, а заодно спихнуть с себя ответственность за поражение, возложив ее на предшественников и коррупционеров из их окружения. Наряду с этим, учитывая тот факт, что большинство армянских военных учились в России и являются сторонниками традиционных союзнических отношений с ОДКБ, он хочет избавиться от них, чтобы они не мешали постепенно менять ориентацию политики страны на Запад.

Так что, решение этой комиссии уже известно. Все свалят на генералов-казнокрадов, а Воваевич выйдет сухим из воды и будет рассказывать сказки о том, что он сделал за 2 года до начала войны для укрепления обороноспособности Армении, упирая на то, что якобы все было украдено до него. Оставим на совести Н. Пашиняна его утверждения, но развитие событий в Армении показывает, что как бы не старались армянские политики спихнуть с себя ответственность за ту катастрофическую ситуацию, в которой оказался армянский народ, виноваты в этом все они, без разбора. Ведь если бы 35 лет назад армянские радикалы не развязали бы кровавый карабахский конфликт, события в регионе пошли бы совсем по иному пути. Единственный выход для Армении - прекратить жить иллюзиями, отказаться от территориальных притязаний к соседним странам и сесть за стол переговоров, приняв руку диалога и примирения, протянутую Президентом Ильхамом Алиевым. Ведь завтра может быть уже поздно, время не ждёт!