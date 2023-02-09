Ябедничество: «старый - новый» вид армянской дипломатии

Автор: Пярвин Мирзазаде

В период между двумя Карабахскими войнами, с 1994 года по 2020 год, армянская дипломатия потерпела полное поражение на фронтах дипломатической "холодной" войны, так как ей не удалось закрепить свой временный военный успех каким-либо политическим документом.

В то время армянская дипломатия переживала период бурной эйфории от того, что военные успехи Первой Карабахской войны позволяли вести себя нагло и вызывающе, игнорировать международное право и резолюции влиятельных международных организаций (ООН, ОБСЕ, ОИС, ПАСЕ и других), требующие положить конец оккупации азербайджанских территорий и создать условия для возвращения изгнанных почти 1 миллиона азербайджанцев. Хотя первый "холодный душ" армянская сторона получила еще в 1993 году, когда СБ ООН принял 4 резолюции, обязательные к исполнению и в которых требовался немедленный вывод армянских вооруженных формирований с оккупированных азербайджанских территорий. Однако, международному сообществу не удалось добиться от Армении исполнения этих резолюций, которые Ереван открыто игнорировал. Долгое время руководство Армении считало их "клочком ничего не значащей бумаги", как недавно выразились представители армянских властей.

Следующие чувствительные удары Армения получила на Саммите ОБСЕ в Будапеште 1994 года и Саммите ОБСЕ в Лиссабоне 1996 года, когда в результате титанических усилий делегации Азербайджана во главе с Президентом Гейдаром Алиевым удалось принять важные основополагающие документы, ставшие основой для политического урегулирования конфликта в будущем. Наиболее значимым из них является Заявление на Лиссабонском саммите Действующего председателя ОБСЕ Португалии, в котором определены основные параметры возможного мирного урегулирования и где четко написано, что территориальная целостность Азербайджана (включая Карабахский регион) и Армении должна соблюдаться.

И опять армянская дипломатия "торжественно" проигнорировала этот документ, считая себя свободной от выполнения, так как Армения - член ОБСЕ проголосовала против этого Заявления, фактически встав в открытую оппозицию всем странам-членам этой организации, проголосовавшим в поддержку этого документа.

Ввиду того, что на протяжении почти 30 лет (начиная с 1992 года) для осуществления посреднической миссии для решения азербайджано-армянского конфликта была назначена ОБСЕ, в лице специально созданной Минской группы и ее сопредседателей, то все это время многие надеялись, что им удастся добиться результата. К сожалению, содпредседатели ничего конкретного сделать не смогли, так как армянская сторона на переговорах занимала максималистскую позицию, отказываясь от разумных компромиссов, основываясь на принципе силы, мол "все что нами захвачено, останется армянской территорией".

Несмотря на то, что Азербайджан неоднократно предлагал статус автономии для армянского населения в рамках единого государства, лидеры Армении требовали независимости не только для бывшей НКАО, но и настаивали на включении в ее состав большей части 7 оккупированных азербайджанских районов, которые вообще никогда не были частью бывшей автономии, под предлогом некоего "пояса безопасности". Естественно, что такая позиция Армении была неприемлема для Азербайджана, который требовал неукоснительного выполнения резолюций СБ ООН и решения Лиссабонского саммита ОБСЕ.

Армянская сторона постоянно нарушала режим прекращения огня и устраивала вооружённые провокации вдоль линии соприкосновения сторон, как это было в апреле 2016 года и июле 2020 года. Делалось это с целью интернационализации конфликта и ввода международных сил, чтобы навечно закрепить оккупацию. Так как сопредседатели Минской группы ОБСЕ не смогли принудить Армению выполнить требования международных организаций, ввиду позиции умиротворения агрессора за счет Азербайджана, то хрупкое прекращение огня постоянно нарушалось армянскими вооруженными силами.

Еревану была необходима "маленькая" война для достижения своих целей. Как только Армения получала от азербайджанской армии достойный ответ на вооруженные провокации, руководство Армении сразу же включало механизм своей жалостливой, ябеднической дипломатии. Руководители Армении начинали бить себя в грудь и трубить на весь свет о том, что Азербайджан вновь обижает "белую, пушистую и невинную Армению", прося помощи, "скромно" умалчивая о том, что в большинстве случаев боевые действия велись на оккупированных азербайджанских территориях. Сразу же после этого включались в действие сопредседатели, которые буквально умоляли Баку прекратить огонь и уверяли, что руководство Армении осознало свои ошибки, начнёт вести себя адекватно и освободит часть оккупированных территорий. После чего армянская дипломатия, переводя дух, начинала снова вести себя вызывающе в ходе переговоров.

Безусловно, что так продолжаться больше не могло и как многократно предупреждал международных посредников Президент Ильхам Алиев, Азербайджан использовал свои законные права и освободил оккупированные территории, принудив Армению исполнить 4 резолюции СБ ООН. Азербайджан ждал почти 30 лет, что Армения наконец одумается и мирным путем освободит захваченные азербайджанские территории, признает территориальную целостность соседей и начнёт региональное сотрудничество. Но армянское руководство предпочло продолжать свою политику аннексии оккупированных территорий и игнорирования международного права, надеясь на то, что мировое сообщество, во имя иллюзорного мира, согласится признать армянские территориальные претензии по принципу "чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало".

Вторая Карабахская война, завершившаяся поражением и фактической капитуляцией Армении, положила конец застарелому конфликту и создала условия для создания в регионе Южного Кавказа зоны мира и безопасности. Но вместо того, чтобы признать существующие реальности, принять протянутую Азербайджаном руку, Армения продолжает финтить, отвергая примирение, втайне надеясь, что затянув достижение мирного соглашения, в будущем удастся повернуть историю вспять. Для этого армянское руководство избрало "старую новую" тактику жалостливой дипломатии, которая состоит из смешивания "стонов и стенаний" по несчастному, "самому древнему христианскому" народу в мире, с ябедничеством на Азербайджан и Турцию на различных международных площадках и мировых средствах массовой информации.

Подобная тактика не нашла ожидаемый отклик в странах-союзниках по ОДКБ, которые разъяснили нерадивому союзнику, что все армянские жалобы на Азербайджан не состоятельны, так как необходимо провести делимитацию и демаркацию границы. Тогда Ереван избрал местом действия международные организации и зарубежные страны, где сильны позиции армянской диаспоры, и где зачастую процветает исламофобия и тюркофобия.

Все армянские политиканы различных мастей словно ждали этого момента, чтобы отметиться в своем "урапатриотизме" и ненависти к Азербайджану и Турции. Любая встреча армянских официальных лиц и их зарубежных коллег в двустороннем и многостороннем формате, превращается в нескончаемый поток лжи и дезинформации, а также ябедничества в адрес Азербайджана, надеясь на то, что смогут разжалобить своих партнеров и добьются осуждения азербайджанской позиции. Не отстают от своих армянских протеже их зарубежные "друзья", щедро оплаченные диаспорой, которые целыми днями льют "крокодиловы слезы" по утраченным азербайджанским территориям. Причем армянская пропаганда каждый раз закидывает все новые и новые ужастики и версии, направленные на очернение имиджа Азербайджана и Турции на международной арене.

Армянские масс-медиа постоянно искажают в выгодном для себя свете информацию о встречах армянских официальных лиц с представителями зарубежных государств и международных организаций, меняя суть и значение текста переговоров, показывая таким образом армянскому народу, что международная общественность поддерживает "справедливую" позицию Армении. В своих сообщениях о проведённых встречах зарубежные партнёры якобы используют армянские названия азербайджанских населенных пунктов и географических объектов, поддерживая Армению. Если, например, сравнить армянскую и российские версии информации о проведённых телефонных переговорах на высшем уровне, то в армянских источниках проведенные беседы расписывают в нужном для себя свете, с поразительным "искусством" ереванских сказочников.

А чего стоит информация о встречах спикера парламента Алена Симоняна и президента Армении Ваагна Хачатуряна с министром иностранных дел Хорватии, Горданом Грлич-Радманом в Ереване. Диву даешься армянским борзописцам, сумевшим так описать содержание этих встреч, что дилетанты в международных отношениях могли прочувствовать, как зарубежный гость только и делал, что вытирал слезы. Хотя ознакомившись с информацией на сайте хорватского МИД, можно сделать вывод об истинном содержании беседы, которая в корне отличалась от армянской версии.

Главным глашатаем армянского ябедничества выступает МИД Армении во главе с министром, бывшим искусствоведом по образованию Араратом Мирзояном. Армянские дипломаты под его "чутким" руководством, используют любую оказию, чтобы облить грязью и пожаловаться на Азербайджан, в особенности представителям западных стран и международных организаций, напирая на "демократический" характер армянского руководства, для которого нет ничего превыше "прав человека и гуманизма". Интересно, как избирательно эти высокие принципы могут сочетаться в армянской дипломатии, которая почти 30 лет оправдывала оккупацию азербайджанских территорий и изгнание почти 1 миллиона азербайджанцев, лишь потому, что пыталась присвоить чужую территорию во имя мифа о "великой Армении" от моря до моря.

Сам Арарат Самвелович уже порядком надоел всем своим зарубежным коллегам постоянными звонками по любому поводу и без поводов, с мольбами спасти остатки сепаратистов, которые не желают признавать законы страны, где они живут - Азербайджана. Находясь с рабочим визитом в ФРГ, А. Мирзоян получил неожиданный удар от своей немецкой коллеги Анналены Бербок. На совместной пресс-конференции она прямо указала на то, "что международная граница Армении и Азербайджана не делимитирована и это провоцирует перестрелки. Без четкой границы мир далек. Германия готова содействовать в делимитации границы", таким образом положив конец всем его спекуляциям и басням относительно якобы вторжения азербайджанских войск и оккупации части армянской территории.

Не отстает в ябедничестве от своих подчиненных и премьер-министр Никол Пашинян, которому на пятки наступает новый конкурент, беглый московский олигарх-миллиардер Кубик-Рубик, навостривший лыжи, чтобы побыстрее захватить власть в Ереване. Чтобы не дать возможность сопернику обвинить себя в мягкотелости и предательстве, Никол Воваевич ничем не гнушается, в том числе и фальсификацией фактов, выдавая желаемое за действительное. Глава правительства Армении буквально терроризирует своих зарубежных коллег и гостей инсинуациями относительно некой блокады армянского населения Карабахского региона Азербайджана, стараясь вызвать у них слезы и сочувствие, лишь бы заткнуть рот конкуренту.

Никол Воваевич порой так завирается, что делает заявления от имени ЕС, который подобного рода полномочий ему не давал, видимо, полагая, что дружба с одним из членов этого объединения дает ему на это право. Так, выступая недавно в парламенте, премьер-министр Армении громогласно заявил, что наблюдатели первой краткосрочной миссии ЕС "признали" факт азербайджанской "оккупации" части армянской территории, хотя подобных заявлений в Брюсселе никто не делал, что наводит на мысль о том, что помощники специально подставили своего босса, готовя его выступление, чтобы выставить его в неприглядном виде. Умение Никола Воваевича пустить слезу и покаяться всем в Армении известно, но теперь он уже вышел на международный уровень, когда ябедничая и делая не совсем правдивые заявления, старается натравить новых "зарубежных друзей" на Азербайджан, чтобы удержаться у власти.

К большому сожалению, некоторые сердобольные зарубежные защитники Армении пытаются увязать акцию азербайджанских экоактивистов (около города Шуша на трассе Лачинского коридора) с обычными техногенными авариями на старых линиях подачи электроэнергии и газа, идущими из Армении на территорию, где проживает армянское население, веря утверждениям армянской стороны о неких азербайджанских диверсиях. В ответ на предложение азербайджанских властей обеспечить подвоз продовольствия, протянуть альтернативные линии подачи света, тепла и связи, лидеры сепаратистов ответили категорическим отказом, считая себя "независимыми" и отказываясь от всякого диалога и примирения, все еще надеясь на чудо.

Безусловно, что такое поведение армянской стороны не способствует окончательному мирному урегулированию, переговоры по которому заморожены по инициативе Еревана, который надеется на помощь своих новоявленных покровителей усидеть на двух стульях. Ничего не добившись на дипломатическом поприще и не имея реальной военной силы, руководство Армении в последнее время усиленно муссирует тему размещения в регионе неких международных сил под флагом ООН, с одной стороны, а с другой стороны, требует бессрочного продления пребывания российских миротворцев в Карабахе, не имея на это никакого морального или юридического права, так как речь идет о международно признанной территории Азербайджана и никакие международные силы не могут находиться там без согласия властей страны.

Так как Азербайджан категорически выступает против этих армянских провокационных предложений, то соответственно, все армянские инициативы просто блеф и бред сивой кобылы. Как бы ни старалась армянская сторона, все ее старания напрасны. Вместо этих пустых мечтаний, руководству Армении было бы лучше вернуться за стол переговоров и делать конкретные шаги по выполнению взятых на себя обязательств в рамках трёхсторонних Заявлений по открытию новых транспортных коридоров и нормализации отношений с соседними странами. А то вместо того, чтобы лить слезы по блокаде Армении, в которую она сама себя ввергла, начав конфликт с Азербайджаном в далёком 1988 году, армянскому руководству пора было бы поумнеть и хотя бы начать проектно- изыскательские работы по строительству железной и автомобильной дорог через Западный Зангезур, так как азербайджанский отрезок этих дорог по направлению к границе будет скоро готов.

Президент Ильхам Алиев всегда подчеркивал, что Азербайджан выступает за создание в регионе Южного Кавказа зоны мира и сотрудничества и чем быстрее в Армении откажутся от своей ябеднической дипломатии и начнут реально думать о мире, будет лучше и для армянского народа и для всех народов региона.