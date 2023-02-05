Позорное фиаско армянской «мечты»

Автор: Пярвин Мирзазаде

Как бы не старалось руководство Армении, развернувшее холодную войну против Азербайджана под предлогом некой "блокады" армянского населения Карабахского региона, изменить ситуацию в свою пользу у него не получается. Как и ожидалось, никакое давление на Азербайджан со стороны зарубежных "друзей" Армении не дало результатов. Акция азербайджанских экоактивистов около КПП миротворцев, в районе города Шуша на трассе Лачинского коридора продолжается.

В настоящее время транспортировка грузов и пассажиров по Лачинскому коридору беспрепятственно осуществляется только транспортом миротворцев и МККК (Международного Комитета Красного Креста) ввиду того, что армянские власти и сепаратисты продолжают упорствовать, закрыв въезд с обеих сторон на трассу Лачинского коридора для грузового и пассажирского транспорта, принадлежащего армянскому населению, под соусом якобы отсутствия безопасности. За этим стоят опасения армянской стороны возможного обнаружения грузов военного назначения и личного состава остатков армянских вооруженных сил при проверке транспортных средств.

Несмотря на то, что армянские политики во главе с премьер-министром публично и категорически отвергают (мамой клянутся) информацию о том, что на территории, где временно размещены российские миротворцы, есть армянские военнослужащие, факты - вещь упрямая. Достаточно ознакомиться с армянскими медиа-ресурсами и перепиской в социальных сетях, чтобы получить достоверную информацию о гражданах Армении, проходящих службу в подразделениях вооруженных сил на территории Азербайджана. Всяческие утверждения армянских официальных лиц о том, что там никого нет, а если есть, то это некие "добровольцы", вступившие в опереточные "силы самообороны арцаха", просто смехотворны, так как сами военнослужащие пишут о том, что были призваны в Армении и направлены на службу в Карабах, где находятся в настоящее время.

Конечно, Никол Воваевич может публично клясться и божиться, что Армения использовала Лачинский коридор только в "гуманитарных целях". Тогда каким образом в Карабахском регионе периодически появлялись граждане третьих стран, въезд которых без согласия Азербайджана категорически запрещен. Примером этому может служить и проникшая туда в 2021 году делегация во главе с провалившейся на выборах кандидатом на пост президента Франции В. Пекресс и таинственные граждане Ирана, граждане армянского происхождения США, Канады, Австралии и некоторых других стран, которым их же правительства категорически не рекомендуют посещать эту часть азербайджанской территории во избежание тяжких последствий.

Интересно, как бы отреагировали "сердобольные" политики некоторых зарубежных стран, которые сейчас бьют себя в грудь и требуют "беспрепятственного" в их понимании движения грузов и пассажиров по Лачинскому коридору, если бы на их территорию проникали без виз иностранные граждане, чтобы примкнуть к сепаратистам или террористам. Ведь согласно международному праву и Уставу ООН, Карабахский регион - неотъемлемая часть суверенной территории Азербайджана и это признано всеми странами мира, в том числе в последнее время и Арменией (как бы не старались отмежеваться от этого армянские власти), а пересечение национальной границы гражданами иностранных государств осуществляется на основе двусторонних договоренностей на визовой или безвизовой основе.

Таким образом, всяческие претензии армянской стороны на то, что Азербайджан не выполняет пункт трёхстороннего Заявления от 10 ноября 2020 года, в котором говорится об обязательстве обеспечения безопасности движения пассажиров и грузов, безосновательны, ввиду того, что такая искаженная трактовка этого пункта не исключает эту часть азербайджанской территории из национального законодательства. Наряду с этим, армянская сторона в последнее время утверждает, что в трехстороннем Заявлении отсутствует упоминание о характере грузов и гражданстве пассажиров, хотя наверное все помнят момент подписания этого документа в разгар боевых действий, когда требовалось немедленно остановить кровопролитие, а так как трехстороннее Заявление от 10 ноября 2020 года является лишь соглашением о прекращении огня, которое, кстати, позволило Армении избежать полной катастрофы, то в нем на бумаге не отражены все нюансы договоренностей, которые само по себе приняла на себя армянская сторона. Как бы сейчас не отнекивалось от своих обещаний руководство Армении, но недавно министр иностранных дел России С. Лавров, страны-гаранта этого Заявления, открыто сказал о том, что информация азербайджанской стороны о транспортировке армянской стороной по Лачинскому коридору запрещенных грузов военного назначения требует проверки, что надо понимать как то, что посредник-российская сторона подтверждает, что перевозить военные грузы категорически запрещено.

Официальный Ереван продолжает играть в опасные игры, стараясь по возможности заморозить переговорный процесс и отсрочить достижение полноценного мирного соглашения. С одной стороны, понимая что "армяне есть, а вариантов больше нет", постоянно твердя о своем показном "миролюбии", чтобы ввести в заблуждение мировое сообщество, которому этот конфликт не нужен, а с другой, опасаясь внутренних разборок и передряг из-за власти со стороны своих радикально настроенных конкурентов, которые категорически не приемлют никакого мира с "проклятыми" тюрками (показывает себя этаким "непреклонным" мачо), готовым бороться до конца за бредовую мечту о "великой Армении" от моря до моря.

Вот почему армянские политики пытаются интерпретировать все достигнутые договоренности в своей искаженной версии. Так например, армянская сторона преподносит Пражское Заявление 2022 года, в которое по настоянию Еревана было внесено упоминание об Алматинской декларации от 1991 года о создании СНГ так, что мол принимая этот документ, тогда Армения сделала оговорку о том, что признает территориальную целостность Азербайджана, без "провозгласившего независимость" Нагорного Карабаха. Естественно, что подобный жульнический армянский подход категорически неприемлем для Азербайджана, который предложил армянской стороне 5 базисных принципов мирного соглашения, в котором главным является взаимное признание территориальной целостности обеих государств, что подразумевает безусловное признание Карабахского региона азербайджанской территорией. Кроме того, армянская сторона отказывается освобождать 7 оккупированных эксклавов Газахского района и селение Кярки Нахчыванской Автономной Республики под предлогом того, что эти территории якобы являются спорными, хотя на всех административных картах бывшего СССР эти эксклавы указаны как территория Азербайджанской ССР.

Вообще "умение" армянской дипломатии искажать и жонглировать фактами просто удивляет, видимо, Ереван принимает мировое сообщество за "сборище неграмотных невежд". А как по-другому можно воспринимать постоянные заявления армянских официальных лиц о том, что угасший конфликт не носил характер "территориальных претензий", это вопрос "прав и безопасности" армянского населения Карабахского региона Азербайджана. Наверное, не один специалист по международным отношениям сломал голову над этим тезисом армянской дипломатии, которая пытается обмануть всех и вся, лишь бы показать себя этакой "невинной девушкой", которую норовят всякий раз обидеть "кровожадные турки". Как же можно по-другому объяснить территориальные претензии ко всем соседям, если во всех армянских школах с детства учат по картам "древней великой Армении", где большая часть соседних государств показана как территории, которые молодое поколение армян должно "обязательно вернуть".

В основе конфликта всегда лежали армянские территориальные претензии, которая рассматривала присвоение части территории Азербайджана, как свою главную внешнеполитическую цель. Провозгласив в мае 1918 года независимую Араратскую (Армянскую) Республику на большей части исторических азербайджанских территорий, включая столицу - город Иреван, тогдашние армянские лидеры клятвенно обещали отказаться от всех территориальных претензий к Азербайджану. Сразу же после того, как доверчивые основатели первой Азербайджанской Демократической Республики (АДР), наивно поверившие увещеваниям своих армянских коллег, признали независимость Армении, выдвинули территориальные претензии на часть азербайджанской территории (в том числе и Карабах), используя повод проживания там армянского населения, которое было переселено туда в начале 19 века после присоединения северной части Азербайджана к Российской империи по итогам русско-иранских войн.

В советское время на территории бывшей НКАО в Агдеринском районе, в селении Марага, по инициативе партийного руководства автономии в 1978 году (в основном, состоящем из местных этнических армян) был установлен памятник в честь 150-летия переселения армян из Ирана. Несколько подобных памятников были также установлены в местах компактного переселения армянского населения и в других районах Азербайджана. С началом конфликта сепаратисты уничтожили эти памятники, чтобы подтвердить свои территориальные претензии и стереть историческую память о том, что армянское население появилось тут лишь в 19 веке. Все голословные утверждения армянских политиков об "отсутствии" каких-либо территориальных претензий к Азербайджану, чтобы скрыть свои истинные намерения присвоить азербайджанские территории, которые предпочитают не замечать их зарубежные друзья и покровители, ничего иное как обыкновенный блеф, рассчитанный на то, чтобы ввести в заблуждение международное сообщество.

Это не первый случай, когда армянская сторона пытается прикрыться "гуманитарными и историческими" принципами, чтобы оправдать территориальные притязания. Ведь не секрет, что мировое армянство постоянно использует трагические события 1915 года в Османской империи для того, чтобы под этой ширмой добиться отторжения части территории современной Турции. Ведь до сих пор, несмотря на то, что Турция - одно из первых государств признало независимость Армении в 1991 году, армянская сторона не отказалась от своих призывов к признанию так называемого "геноцида", за которыми последуют требования о выплате репараций и отторжении территорий.

Недаром на гербе Армении есть изображение горы Агрыдаг (Арарат), расположенной на территории Турции. Армения - это единственное в мире государство, где на государственном гербе изображена территория другого государства, как символ исторических территориальных претензий. Поэтому армянские оправдания в том, что якобы у Армении нет никаких территориальных претензий к Азербайджану и Турции, выглядят комично на фоне всех этих неопровержимых фактов.

В то время, когда армянское общество находится в глубоком социально-экономическом и политическом кризисах, вызванных поражением во Второй Карабахской войне и крушением армянской мечты - эпидемии о "миацуме-арцахе", которым оно болеет и преподносится радикальными идеологами, как первый шаг к восстановлению мифической "великой Армении", на политической арене страны постепенно произошел ряд событий, постепенно изменивших политическую жизнь страны.

Долгое время, на протяжении почти 20 лет, начиная с конца 90-ых годов, Арменией руководили представители так называемого "карабахского клана" - Робик Кочарян и Сержик Саргсян, выходцы из Карабаха (до сих пор формально являющиеся гражданами Азербайджана, так как на момент обретения независимости жили и были прописаны на территории бывшей НКАО, международно признанной азербайджанской территории), бывшие командиры бандформирований сепаратистов, которые вначале сместили первого президента Л. Тер-Петросяна, а затем поделили власть между собой. Эти бывшие мелкие партийные функционеры неплохо усвоили уроки внутриполитической борьбы из истории КПСС, во время учебы в Бакинской партийной школе и, придя к власти в Ереване, убрали всех своих конкурентов, расставив своих подельников по незаконным вооруженным формированиям, созданным в свое время в Карабахе.

Главными внешнеполитическими ориентирами лидеры "карабахского клана" провозгласили ориентацию на укрепление союзнических отношений с Россией и другими странами-членами ОДКБ, надеясь в случае чего, прикрыться союзниками от Азербайджана. При этом, уже при С. Саргсяне армянские власти начали втайне от главного союзника укреплять связи с Западом через представителей влиятельной армянской диаспоры и даже подписали в 2017 году Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве с ЕС, что вызвало явное недовольство в Москве как акт предательства.

Видимо, тогда еще армянское руководство приняло решение играть на два фронта, чтобы в случае чего, сталкивая Москву и Запад, не допустить того, чтобы посредники-сопредседатели Минской группы ОБСЕ совместными усилиями принудили Армению выполнять 4 резолюции СБ ООН и решение Лиссабонского саммита ОБСЕ, в которых требовалось незамедлительно вывести оккупационные войска с азербайджанской территории. В ходе переговоров в рамках Минской группы армянская сторона часто меняла свою позицию и шантажировала посредников, угрожая перебежать на другую сторону, что привело к тому, что вместо принуждения агрессора-Армении к обязательных к выполнению резолюций СБ ООН, посредники пытались умиротворить агрессора за счет жертвы-Азербайджана, призывая отказаться от части своей территории во имя призрачного мира.

В мае 2018 года после свержения власти С. Саргсяна и так называемой "вельветовой революции", пришедшие к власти революционеры во главе с Н. Пашиняном, которые никогда не скрывали своих прозападных "демократических" взглядов, взяли курс на постепенную смену внешнеполитических ориентиров в сторону более тесного сотрудничества с Западом. При этом не отказываясь от выгодного военного сотрудничества с Россией, откуда буквально даром получали военную технику, прикрывались российской военной базой, как щитом от возмездия со стороны Азербайджана. С первых же дней после прихода к власти премьер Н. Пашинян публично объявил, что считает "Карабах - это Армения и точка", фактически похоронив переговорный процесс в рамках Минской группы ОБСЕ. Сопредседатели сделали вид, что не услышали армянского лидера и продолжали переливать воду из пустого в порожнее, имитируя переговорный процесс. Ниразу, ни один из сопредседателей Минской группы не осудил армянские власти за подобный радикальный подход, который коренным образом противоречил всем принципам международного права, фактически являясь призывом к войне.

Интересно, что армянская сторона долгое время вообще не признавала факт того, что оккупировала 7 азербайджанских районов вокруг бывшего НКАО, называя это "поясом безопасности "арцаха"", при этом незаконно изменяла азербайджанские географические названия на армянские и расселяла там армянских переселенцев из-за рубежа. И опять сопредседатели Минской группы ОБСЕ делали вид, что не видят этого и упорно молчали, мотивируя тем, что это якобы помешает переговорному процессу, который окончательно завели в тупик своей политикой умиротворения агрессора. В конце концов, это и привело к Второй Карабахской войне, которая закончилась разгромом и капитуляцией Армении.

Теперь же, немного оправившись от поражения, армянская сторона вновь стала раскручивать спираль нового витка затухшего конфликта, стараясь интернационализировать ситуацию с вовлечением в нее новых акторов. Не дождавшись помощи от союзников по ОДКБ, которые отказались поддержать Армению по причине того, что не считают армянские территориальные притязания к соседним странам поводом для вмешательства, согласно Договору о коллективной безопасности, Ереван стал искать новых союзников на стороне, пытаясь сделать упор на Иран, Индию и страны Запада. Тут армянская дипломатия постаралась приложить все свое умение, чтобы припугнуть находящийся в глубоком внутриполитическом кризисе Иран несуществующим пантюркизмом, завлечь Индию на свою сторону, играя на противоречиях с Пакистаном вокруг Кашмирской проблемы, добиться благосклонности Запада своей мнимой демократической прозападной ориентацией.

Купившись на эти лживые посулы Еревана, "новоявленные друзья" бросились на защиту "молодой армянской демократии", несмотря на глубокие разногласия между собой по многим основополагающим вопросам международных отношений. Естественно, что такое положение дел вызвало резкое недовольство традиционных союзников по ОДКБ, которым надоели новые фортели ереванских политиканов. Министр иностранных дел России С. Лавров вновь вылил холодный душ на армянские власти, заявив в интервью каналу Россия 24, что "Да, Азербайджан вернул те земли, которые ему принадлежат", а далее заметил, "что Армения и Азербайджан вместе с Евросоюзом подписали документ о готовности заключать мирный договор по Алматинской декларации 1991 года". Он напомнил, что этот документ предполагает территориальное разделение по административным границам союзных республик и что Нагорный Карабах ранее находился в Азербайджанской ССР. Этим заявлением глава МИД России страны-посредника расставил все точки над "и", указав неверному союзнику на то, что поезд ушел далеко и если будешь продолжать играть двойную игру, Россия больше спасать не будет.

Армянские политиканы получили в очередной раз удар под дых прямо по своей любимой теме, которой часто спекулируют, обосновывая свои территориальные притязания. Наверное, трудно заподозрить президента Франции Э. Макрона или главу МИД России С. Лаврова в том, что их подкупили азербайджанцы, но как не странно, и тот, и другой в разное время публично подтвердили, что Карабах - это Азербайджан, вызвав глубокое разочарование в Ереване и у армянской диаспоры.

Сразу же подал голос из своей глубокой норки, где он прячется опасаясь летающего Байрактара, беглый московский олигарх-миллиардер Кубик-Рубик ( Р. Варданян), который давно прожужжал всему армянскому населению Карабахского региона Азербайджана о своей "близости" к высокому московскому начальству и о том, что это он новый "Мессия" - спаситель мирового армянства от "злых кровожадных" тюрков, пытаясь дать свою трактовку выступления российского министра. Но увы, как всегда, попал впросак, невнятные объяснения и бормотания казнокрада Кубика-Рубика окончательно похоронили надежду на то, что есть шанс добиться "независимости арцаха", используя его связи в Москве. В Ереване лидеры непримиримой парламентской оппозиции, собравшись на внеочередное заседание, которое бойкотировало большинство - депутаты от правящей партии "Гражданский договор", как всегда, обвинили нынешние власти в предательстве национальной идеи и отходе от традиционных союзников, что и явилось результатом данного заявления, потребовав отставки Пашиняна. Однако позже один из депутатов от правящей партии "Гражданский договор" чистосердечно признался, "что оппозиция постоянно говорит о судьбе 120 тыс. человек, проживающих в Нагорном Карабахе, однако совершенно не думает и не заботится о 3 миллионах жителей Армении". Для властей же, по его словам, "их судьба в приоритете", сделав прямой намек на то, что игра окончена, нужно признавать новые геополитические реалии в регионе.

Следует отметить, что с армянской политической авансцены уже исчезли лидеры "карабахского" клана Р. Кочарян и С. Саргсян, полностью потерявшие влияние в обществе, та же участь постигла и "восходящих", но быстро потухших "звёзд" новой армянской политики - бывшего омбудсмена Армана Татояна и лидера местных дашнаков Ишхана Сагалетяна. Все эти лица отличались своей непримиримостью и радикализмом в отношении достижения мирного соглашения с Азербайджаном и нормализации отношений с Турцией, требуя войны до "победного" конца, то есть до новой национальной катастрофы. Армянский народ давно устал от войн и катаклизмов, которые потрясают страну более 30 лет и приведших к массовой миграции населения. Никакие лозунги об "историческом" предназначении борьбы за чужие территории уже не волнуют население Армении, которое только хочет мира и спокойствия.

Вдруг, внезапно появившийся в Карабахе шарлатан Кубик-Рубик, сбежавший от западных санкций, чтобы сохранить свои миллиарды, "украденные у русского народа", лишь взбудоражил армянское население опасными невыполнимыми обещаниями, которые могут дорого обойтись простым людям. Ведь сам Кубик, при первой же опасности, соскочит за рубеж и бросит всех, кто ему поверил, на произвол судьбы, так как для него собственная жизнь и деньги превыше всего. Так что, как бы ни старались радикальные идеологи армянского экспансионизма, события подошли к закономерному концу, который явно ставит на крест на всех "мечтах" о "великой Армении", потерпевшей полное позорное фиаско.

У лидеров Армении есть только два пути: принять мирные инициативы Президента Ильхама Алиева, начать конструктивные переговоры о достижении всеобъемлющего мира, основанного на международном праве, признав территориальную целостность Азербайджана, включая Карабахский регион, отказавшись от своего переговорного жульничества или продолжать свои дешёвые финты, которые закончатся очередной терапией железным азербайджанским кулаком, результаты которых всем известны.