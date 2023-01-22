Несбыточные прожекты Арарата Мирзояна

Автор: Пярвин Мирзазаде

Министр иностранных дел Армении Арарат Самвелович Мирзоян пустился в очередной вояж по странам Европы, в надежде заручиться поддержкой международных организаций и отдельных европейских стран в деле проталкивания несбыточных прожектов армянской стороны, направленных на то, чтобы заморозить ситуацию в регионе, добиться международного осуждения Азербайджана и открытия аэропорта Ходжалы.

Как известно, в связи с акцией протеста азербайджанских экологов около КПП российских миротворцев, вблизи города Шуша, армянская пропаганда раструбила на весь свет, что власти Азербайджана, в "нарушении" трёхстороннего Заявления от 10 ноября 2020 года, "заблокировала" Лачинский коридор для того, чтобы этим способствовать "депортации" армянского населения Карабахского региона. Руководство Армении, как всегда, старается использовать любую возможность, чтобы не подписывать всеобъемлющее мирное соглашение и не признавать территориальную целостность Азербайджана.

В чем же заключаются главные цели армянской стороны на данном этапе?

Затянуть как можно дольше переговорный процесс по достижению мирного соглашения (что они уже делали на протяжении почти 30 лет, в рамках переговоров под эгидой почившей в бозе Минской группы ОБСЕ), не признавать под любым предлогом Карабахский регион частью территории Азербайджана, не допустить открытия Зангезурского коридора (стараясь добиться того, чтобы вместо удобного и короткого маршрута через западный Зангезур был бы открыт более длинный и сложный северный маршрут), задержать процесс делимитации и демаркации границы с Азербайджаном, чтобы не освобождать 8 оккупированных азербайджанских эксклавов и некоторые другие приграничные территории.

Все это необходимо Еревану для того, чтобы оставить все как есть, до "лучших времен", сохранить сепаратистский режим на территории, где временно размещены миротворцы, в надежде, что ситуация в мире поменяется, Армении удасться обрести новых союзников, которые наплюют на международное право и открыто выступят на ее стороне. Кроме того, нынешние армянские власти сильно обеспокоены тем, что одурманенное десятилетиями туркофобской пропагандой часть армянского общества, не готова принять результаты новой геополитической ситуации в регионе, после окончания Второй карабахской войны и мечтает о реванше.

Вот почему, испугавшись прибывшего в регион беглого московского олигарха Кубика- Рубика (Р. Варданяна), который дышит в затылок Н. Пашиняну и готовится на волне ура- патриотизма захватить власть в Ереване, нынешние армянские власти пошли на обострение ситуации, отказались под надуманными предлогами от переговоров с Азербайджаном и начали вновь раскручивать спираль напряженности.

Официальный Ереван, начиная с 2021 года, пытается завоевать симпатии Запада после того, как союзники по ОДКБ отказались поддержать иллюзорные армянские территориальные претензии к Азербайджану. Используя противоречия между своим главным союзником - Россией и Западом из-за событий вокруг Украины, руководство Армении, под соусом того, что "молодая армянская демократия" находится в "опасности" в результате некой "агрессии" Азербайджана, делает постоянные реверансы в сторону ЕС и НАТО, недвусмысленно намекая на то, что готова перебежать на другую сторону, в случае поддержки армянской позиции в вопросах мирного урегулирования.

Некоторым "слишком наивным" западным политикам показалось, что можно за счёт части территории Азербайджана оторвать Армению от традиционного союзника. Поощряемые тюркофобской армянской диаспорой, они ринулись в бой защищать интересы "бедного островка христианского мира" в окружении моря "кровожадных" мусульман- тюрок. Для того, чтобы ещё больше добиться поддержки на Западе, глава МИД Армении А. Мирзоян (который всегда отличался своими прозападными взглядами) отправился в очередной вояж по Европе, где выступил на Постоянном Совете ОБСЕ в Вене с резким антиазербайджанским выступлением, больше похожим на объявление войны, чем на призыв к достижению мирного соглашения. Своё очередное европейское путешествие А. Мирзоян, как всегда, совмещал с походами по дорогим венским бутикам и ресторанам, щедро оплачиваемыми диаспорой, а также с многочисленными телефонными звонками главам международных организаций и зарубежным коллегам, которым он уже порядком надоел своими постоянными жалобами на Азербайджан и просьбами о немедленном вмешательстве.

Главным тезисом выступления главы МИД Армении на Постоянном Совете ОБСЕ было то, что оказывается "демократическая" Армения стала "жертвой агрессии" со стороны "воинствующего" Азербайджана, который непреднамеренно "напал" на неё и "оккупировал" часть территории, а теперь стремится "депортировать" "умирающее от голода и холода" армянское население Карабахского региона, "заблокировав" движение по Лачинскому коридору, а также подачу газа и электроэнергии. А. Мирзоян "потребовал" немедленно принять меры для открытия коридора, а заодно аэропорта Ходжалы для доставки гуманитарных грузов (следует понимать под этим термином как боеприпасов и военного оборудования для остатков армянской армии, которые все еще находятся там в нарушении всех трёхсторонних Заявлений) и направить в регион международные силы, так как российский миротворческий контингент не справляется со своими обязанностями.

У неискушенного слушателя могло сложится впечатление, что этот "крик о помощи" Арарата Самвеловича просто "акт отчаяния" армянской стороны, которая вынуждена, оставшись в одиночестве, умолять о международном вмешательстве, если бы не тот факт, что это армянская сторона почти 30 лет оккупировала 20 % азербайджанской территории, изгнав оттуда почти 1 миллион азербайджанцев, до сих пор держит в блокаде Нахчыванскую Автономную Республику, не признает территориальную целостность соседних Азербайджана и Турции и под лживым лозунгом защиты прав и безопасности армянского населения Карабаха, намеревается присвоить этот регион.

К сожалению, мировое сообщество все эти 30 лет фактически потакала Армении, которая отказывалась выполнять 4 резолюции СБ ООН и решение Лиссабонского Саммита ОБСЕ, где черным по белому записано, что Карабах-это неотъемлемая часть Азербайджана и территориальная целостность страны является приоритетом для мирного урегулирования.

Как всегда, армянская сторона полностью продолжает игнорировать эти принятые документы и играть свою собственную игру, в надежде вызвать "сочувствие и поддержку" у международного сообщества. Выступление А. Мирзояна вызвало прямо бурю сострадания у "новоявленных друзей" Армении, которым не по душе самостоятельная политика Азербайджана, направленная на защиту национальных интересов и территориальной целостности. Все они, как один, бросились "спасать" "армянскую демократию", которая вот-вот рухнет, пытаясь оказать давление на Азербайджан. Странно, что эти "сердобольные" защитники гуманитарного права не проявляли подобное рвение на протяжении 30 лет оккупации азербайджанских земель армянскими войсками и не потребовали вывода оккупационных сил с азербайджанской территории, упорно хранив молчание, как будто это так и должно быть.

Кук известно, на протяжении всего переговорного процесса в рамках Минской группы ОБСЕ, сопредседатели постоянно призывали Азербайджан к компромиссу в достижении мирного соглашения, за счет удовлетворения территориальных притязаний страны агрессора - Армении. Теперь же Армения, потерпев поражение во Второй карабахской войне и фактически капитулировав, немного оправившись после сокрушительного разгрома, вновь пытается вернуть свои территориальные притязания на стол переговоров под другим соусом, используя международное гуманитарное право, которым манипулирует и трактует в выгодном для себя свете.

Послушав А. Мирзояна в Вене, часть шибко "наивных" постоянных представителей стран ОБСЕ заделались бесплатными адвокатами армянской стороны, приняв за чистую монету все что сказал глава МИД Армении, не принимая во внимание доводы представителя Азербайджана, основанные на конкретных фактах.

Согласно международному праву, прежде чем что-то говорить и выражать свое мнение, необходимо выслушать обе стороны, проверить представленные ими факты, а затем выступать в поддержку той или иной позиции. Поэтому этим "адвокатам" Армении, выступающим с позиций двойных стандартов, которая сейчас, к сожалению, превалирует в международных отношениях, рекомендовали бы, хотя бы на время, открыть глаза и уши, оставить в сторону свои исламофобские и туркофобские взгляды и взглянуть правде в глаза, которая, как не странно, не отражает распространяемую армянскую дезинформацию.

В своем выступлении А. Мирзоян часто апеллирует к подписанному трёхстороннему Заявлению от 10 ноября 2020 года, но при этом трактует пункты этого Заявления в выгодном только армянской стороне смысле. Те, кто сегодня призывают азербайджанскую сторону обеспечить "беспрепятственное" движение по Лачинскому коридору, должны знать, что наличие этого маршрута, проходящего по азербайджанской территории, не означает отказ Азербайджана от суверенитета над этой международно признанной частью страны. Кроме того, армянская сторона на постоянном совете ОБСЕ, устами главы МИД, категорически отвергла возможность создания экстерриториального транспортного Зангезурского коридора, проходящего по территории Армении, заявив, что не допустит движения транспортных средств и пассажиров без соответствующего национального контроля, то есть низводя планируемый коридор до уровня обыкновенного маршрута.

Тогда почему Азербайджан должен предоставлять статус коридора для маршрута из Армении, тем более, что никаких обязательств по отказу от контроля Азербайджан на себя не брал. А учитывая принятой в международном праве принцип взаимности, после подобных заявлений А. Мирзояна, статус коридора вообще теряет всякое право на существование. Так что, прежде чем делать громкие заявления, исходя из внутриполитической конъюнктуры и интересов зарубежной диаспоры, армянскому министру следовало бы подумать над последствиями того, что он говорит.

Не выдерживает никакой критики заявление главы МИД Армении о том, что обнаруженные на освобожденных азербайджанских территориях противопехотные армянские мины, с маркировкой "сделано в Армении в 2021 году", якобы были захвачены азербайджанской армией в ходе боевых действий на территории Армении. Таким образом, на словах можно откреститься от всех преступлений, совершенных на протяжении 30 лет оккупации, если бы не факты...

В своих многочисленных интервью и выступлениях, которые господин А. Мирзоян делает в последнее время, он довольно часто повторяет тезисы о том, что в Азербайджане якобы "процветает" армянофобия, открыто намекая на то, что армянское население Карабахского региона не может жить вместе с азербайджанцами. Этот тезис широко тиражируется армянскими официальными лицами и доморощенными политиками, чтобы обосновать свою новую - старую идею об "отделении во имя спасения", которая усиленно муссируется армянской стороной. Выдвигая эту идею, армянская сторона пытается обосновать свою тюркофобскую позицию о несовместимости совместного проживания двух народов. При этом, армянские политики умалчивают о том, что это в Армении на протяжении десятилетий, ведется антиазербайджанская и антитурецкая пропаганда, которая насквозь пропитала армянское общество, от мала до велика. Это в Армении, которая фактически превратилась в мононациональное государство, пропагандируют идеи об исключительности армянской нации, воспитывают молодое поколение в духе ненависти к тюркскому этносу. При этом следует отметить, что руководство Азербайджана постоянно выступает за диалог и примирение народов, а также за скорейшую интеграцию армянского населения Карабахского региона в азербайджанское общество.

Уже начавшийся процесс примирения народов был приостановлен после появления на территории, где размещены миротворцы, Кубика-Рубика, который выступает с реваншистских позиций и дает невыполнимые обещания армянскому населению.

Глава МИД Армении, который по воле случая стал заниматься дипломатией и не совсем владеет информацией, следовало бы знать, что в настоящее время на территории Азербайджана (кроме Карабахского региона) спокойно проживают почти 30 тысяч граждан армянской национальности, которые пользуются всеми правами, гарантированными Конституцией страны. В своих выступлениях и интервью господин А. Мирзоян часто повторяет, что Карабахский конфликт, с армянской точки зрения, не является территориальной проблемой, а вопросом прав и безопасности армянского населения. То есть согласно этой непонятной логике, для того, чтобы обеспечить некие права армянского населения (понятные только армянским политикам), нужно отторгнуть часть территории другого суверенного государства - Азербайджана. С таким же успехом нужно расчленить большинство государств мира, в которых проживают национальные меньшинства. Ведь всем ясно, что представители любого национального меньшинства, проживающие на территории иностранного государства, должны быть лояльными гражданами, уважать законы и порядки этой страны.

Так как в начале конфликта А. Мирзоян был еще ребенком, то он наверное не знает, что все началось с того, что часть армянского населения бывшей НКАО, подстрекаемое экстремистами, в нарушении конституции СССР и Азербайджанской ССР, в 1988 году незаконно объявило о выходе автономии из состава Азербайджана и вхождении в состав Армении. Мало того, в нынешней конституции Армении этот факт закреплен, как часть акта о государственной независимости, что является неопровержимым свидетельством территориальных претензий. До 1988 года армянское население бывшей НКАО имело значительное самоуправление и самостоятельность в рамках Конституции Азербайджанской ССР, а армяне, проживающие на остальной территории республики, были широко представлены на высоких должностях в партийных и советских органах, а также в теневой экономике, абсолютно не имея никаких проблем. Так что, прежде чем вешать лапшу на уши и обманывать зарубежных дипломатов и политиков, главе МИД было бы неплохо выучить новейшую историю бывшего СССР и собственной страны.

Но увы для господина А. Мирзояна, его фортели и слезы на постоянном совете ОБСЕ не вызвали ожидаемого им результата и дальше декларативных заявлений некоторых особенно "сердобольных" постпредов не пошли. Ведь согласно уставу этой международной организации, там действует принцип консенсуса (всеобщего одобрения), который не позволил Армении и ее покровителям протолкнуть антиазербайджанское решение, не отражающее действительное положение дел в регионе.

Не успокаиваясь, глава армянской дипломатии решился на очередной акт отчаяния и срочно дал развёрнутое интервью государственному агентству "Арменпресс", где вновь повторил свои застарелые тезисы, высказанные на заседании ОБСЕ и коснулся темы отказа армянской стороны от переговоров, которая больше волновала участников встречи в Вене, чем бесконечные обвинения и ябедничество Армении в адрес Азербайджана.

Как всегда, армянский министр пытался представить позицию Армении, как "миролюбивую и компромиссную". По словам А. Мирзояна выходило так, что руководство Армении вроде за переговоры, но есть моменты, по которым они не могут пойти на них, так как Азербайджан занимает "максималистскую" позицию, отказываясь идти на встречу. Мол в нынешних условиях некой "блокады", такие переговоры не имеют смысла и по этой причине армянская сторона отказалась от встречи в Москве и от предложенного Грузией Саммита в Тбилиси. Глава армянской дипломатии делал "хорошую" мину при плохой игре, обманывая как международное сообщество, так и собственный народ. Ведь очевидно, что потерпев поражение в войне, Армения терпит поражение и на дипломатическом фронте, где не может диктовать условия, ввиду отсутствия сил и средств. Или Армения наконец признает реалии и пойдет на достижение мирного соглашения на основе 5 базисных мирных принципов, предложенных Азербайджаном, основанных на международном праве и территориальной целостности обеих государств, или очередной терапии железным азербайджанским кулаком не избежать.

Вот почему руководство Армении всячески затягивает переговорный процесс, старается вовлечь в него новых акторов, выдвигает неприемлемые для Азербайджана предложения, чтобы выиграть время, пока найдет новых покровителей. Разочаровавшись в ОДКБ за отказ вмешаться в пограничный конфликт двух стран, возникший из-за неурегулированности вопроса границы по причине армянской оккупации 20% азербайджанских территорий, Армения бросилась в другую крайность, пытаясь наладить отношения с конкурирующим блоком НАТО. Для чего глава МИД Армении отправился в Брюссель, в целях "очаровать" партнеров по переговорам своими "новыми" идеями о сотрудничестве. Наверное Арарат Самвелович, который в годы нахождения в оппозиции отличался резкими русофобскими выступлениями против участия в ОДКБ и ЕАЭС, решил, что пришло время встряхнуть стариной и попытаться найти новых союзников, которым можно затуманить мозги ложью и дезинформацией.

Но как бы не старался господин А. Мирзоян, все его новые-старые прожекты (проекты) обречены на провал, время играет против Армении, нужно делать выбор- мир или новая война. Пока армянское руководство играет в детские игры и пытается увильнуть от подписания мирного соглашения, Азербайджан уверенно шагает по пути усиления своего влияния в мире и укрепления экономики страны.

Ярким примером роста международного авторитета Азербайджана стало участие Президента Ильхама Алиева в работе экономического форума в Давосе, где он провел много важных встреч с ведущими представителями мировых деловых кругов и лидерами ряда европейских стран, с которыми обсудил вопросы расширения сотрудничества и иностранных инвестиций в Азербайджан, открытия новых транспортных коридоров между Европой и Азией. Пока армянские политики слоняются по миру в целях очернения Азербайджана, глава Азербайджанского государства на своих встречах в Давосе приглашает деловые круги зарубежных государств принять участие в глобальных проектах на азербайджанской территории, реально доказывая свое истинное миролюбие, направленное на создание в регионе Южного Кавказа зоны мира и сотрудничества.