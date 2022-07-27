"Пражские каникулы" Арарата Мирзояна окончились очередным фиаско

Автор: Пярвин Мирзазаде

Главный турист Армении, а по совместительству глава МИД страны Арарат Самвелович Мирзоян, продолжает свои турне по странам Европы. На этот раз господин А. Мирзоян решил полюбоваться красотами древней Праги, а заодно, нанести рабочий визит в Чешскую Республику.

Время для этого визита было выбрано не случайно-время сейчас летнее, отпускное, "духовный" отец - премьер-министр Никол Пашинян находится с семьей в отпуске (отдыхает в горах Армении от изнуряющей ереванской жары и непосильных трудов на благо родной страны), так что делать в столице нечего, а тут подвернулась возможность сгонять в Европу на шопинг и заодно немножко поработать.

Для того, чтобы придать своей "турпоездке" благопристойный вид, Арарат Самвелович буквально умолил чешскую сторону срочно принять его в Праге, мотивировав это тем, что должен обсудить ряд "неотложных" вопросов, учитывая тот факт, что с 1 июля 2022 года Чешская Республика председательствует в ЕС.

Глава МИД Армении вообще отличается необыкновенным "умением" добиваться того, чтобы по возможности летом все меньше проводить времени в душном Ереване, предпочитая это время кататься по Европе, совмещая приятное с полезным. Но увы, Арарат Самвелович на этот раз промахнулся. Как назло, лето и в Европе выдалось довольно жаркое и пришлось побыстрее завершить свой визит чтобы вернуться домой, где у него есть возможность немножко понежиться в тени и горной прохладе вместе с "любимым" покровителем.

Прибыв в столицу Чехии - Прагу, Арарат Самвелович сразу же приступил к своему любимому занятию- жалобам и клевете на Азербайджан и Турцию. Все время своих переговоров с министром иностранных дел Чехии Яном Липавским, А. Мирзоян посвятил не проблемам двусторонних отношений между Арменией и Чехией, не обсуждению вопросов глобальных мировых проблем, не вопросам, связанным с развитием отношений с ЕС, а только тому, что жаловался на Азербайджан, который мол совсем не уважает "бедную пушистую Армению", загнав ее в угол после поражения во Второй Карабахской Войне.

По словам А. Мирзояна, оказывается это Армения "хочет" мира и стабильности, а Азербайджан, своими "максималистскими" требованиями, создаёт проблемы и "бряцает" оружием. То есть, если следовать логике Арарата Самвеловича, есть "справедливая" позиция Армении, которая продолжает попытки своими выкрутасами оттяпать часть азербайджанской территории и есть "несправедливая" позиция Азербайджана, который всячески противостоит армянским территориальных претензиям.

Вдоволь наябедничав на Азербайджан в ходе встречи, господин А. Мирзоян на совместной пресс-конференции вновь завёл свою старую пластинку о "горькой" судьбе захваченных с оружием в руках, в глубоком тылу азербайджанской армии, армянских диверсантов, которые через две недели после окончания боевых действий "заблудились" и "пробиваясь" к своим, осуществляли диверсии, убивая азербайджанских гражданских лиц и военнослужащих.

Вводя в заблуждение чешского коллегу (так же, как всех других зарубежных партнёров), А. Мирзоян долго плакал и стонал говоря о них, чем даже вызвал слёзы у присутствующих на пресс-конференции армянских журналистов, которые заплакали ему в голос.

Продолжая лить потоки грязной лжи и дезинформации, А. Мирзоян в очередной раз обеспокоился судьбой неких армянских культурных памятников на освобождённых азербайджанских территориях, которые почему-то там оказались во время оккупации, где никогда не жило армянское население. Видимо глава МИД Армении говоря подобные вещи, которые непосвящённым слушателям трудно понять, как всегда, рассчитывает на то, что его деза будет принята на веру, без всяких доказательств.

Пользуясь тем, что находится в гостях и хозяева - чешская сторона, согласно протоколу и традиционному гостеприимству, не стала прерывать зарвавшегося зарубежного гостя, вошедший в раж А. Мирзоян договорился до того, что стал нагло лгать, обвиняя азербайджанскую сторону в "осквернении неких армянских святынь", выдавая методику армянских оккупационных властей за действия Азербайджана. Причём А. Мирзоян при этом требовал, чтобы международные организации, в нарушении своего устава и мандата, направили бы оценочные миссии на освобождённые территории, без согласия азербайджанских властей, то есть грубо нарушили бы суверенитет Азербайджана.

Ввиду того, что господин А. Мирзоян хоть уже довольно долгий срок занимает кресло главного армянского дипломата, до сих пор даже не выучил азы международного права и продолжает нести чушь, вызывая улыбки и смех у слушателей. Вообще, как известно, армянская сторона старается сделать все возможное, чтобы не допустить иностранных дипломатов и представителей международных организаций посещать освобождённые азербайджанские территории, для того, чтобы зарубежные представители не видели размеров совершенных армянской стороной варварских разрушений и мародерства во время оккупации. Для этого армянский МИД постоянно устраивает истерики и провокации, не гнушаясь открытым шантажом и угрозами применить какие-то насильственные ответные меры в отношении представителей зарубежных государств и международных организаций.

В ответ на посещение освобождённых азербайджанских территорий, в особенности города Шуша, армянские дипломаты строчат глупые ноты протеста, вызывают послов этих государств и руководителей представительств международных организаций в Ереване в МИД, требуя положить конец посещению "исконно армянских территорий, временно перешедших под контроль" Азербайджана. Автором и главным идеологом такого недипломатичного поведения является лично глава МИД Армении господин А. Мирзоян, который пытается применить свои слабые знания в области искусствоведения в новой для себя области- дипломатии.

Правда никто эти возражения армянской стороны всерьез не принимает, так как всему мировому сообществу хорошо известно, что "Карабах-это Азербайджан и восклицательный знак", как сказал Президент Ильхам Алиев.

Поняв, что нотами и звонками поток зарубежных представителей, желающих посетить освобождённые азербайджанские территории (чтобы своими глазами убедиться в масштабах последствий агрессии и оккупации) не остановить, армянская сторона перешла к своему старому испытанному методу- стала направлять от имени неких тайных организаций в адрес зарубежных дипломатических миссий анонимные предупреждения, с угрозами официальным зарубежным представителям, которые посещают или готовятся посетить освобождённые азербайджанские территории.

Главный армянский дипломат, который любит козырять своим оппозиционным прошлым и прозападными взглядами, как всегда, в ходе пресс-конференции попытался реанимировать почившую в бозе Минскую группу ОБСЕ, расточая комплименты сопредседателям, которые ничего конкретного по освобождению оккупированных азербайджанских территорий так и не смогли сделать за 28 лет своей деятельности. А. Мирзоян, так же как его другие армянские коллеги, видимо продолжает думать, что попытки восстановить переговорный процесс с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ, поможет Армении заморозить ситуацию и отстрочить вывод остатков армянских вооружённых сил с территории, где временно размещены миротворцы, чтобы выиграть время и собраться силами для реванша. Такая недалекая позиция армянской стороны показывает, что она до сих пор не осознаёт новых сложившихся геополитических реалий и продолжает жить в прошлом, ввиду того, что совместная деятельность сопредседателей более невозможна, в силу происходящих в мире процессов и это понимают все, включая сами страны- сопредседатели, все кроме Армении.

Постоянные призывы официального Еревана к возобновлению деятельности сопредседателей и обсуждению сгнившего на свалке истории вопроса "статуса"-это лишь жалкие попытки продлить агонию сепаратистов, заведя вновь переговоры в безрезультативные рассуждения о том, "если жизнь на Марсе или нет".

Вспомнив о том, что в своё время А. Мирзоян занимал третий по значимости пост в Армении-спикера парламента, он не преминул представившейся оказией и отправился на встречу с председателем сената Чехии Милошем Выстрчилом, где продолжил лить слёзы по диверсантам и "культурному армянскому наследию" на освобождённых азербайджанских территориях, которые появились там на штыках армянских солдат. А. Мирзоян вновь стал повторять свои уже известные всем тезисы о "миролюбивой" Армении, которая стала жертвой "агрессии" Азербайджана, освободившего силой свои международно признанные территории и принудившего агрессора исполнять 4 резолюции СБ ООН, обязательные к выполнению всеми странами.

Как во время визита в Чехию, так и во время своих других визитов в Европейские страны-Польшу, Испанию и Грецию, А. Мирзоян любит повторять, что "применением силы невозможно создать прочную основу мира", что является полным фарисейством и двуличием, так как это Армения силой захватила 20% территории Азербайджана и изгнала оттуда почти 1 миллион мирных азербайджанцев.

Значит выходит по словам А. Мирзояна, что Армения, применив силу могла захватить чужую территорию, а Азербайджан, исполняя резолюции СБ ООН, освобождая эти территории и восстанавливая территориальную целостность "не создает основу для мира в регионе". Армянская сторона, на протяжении почти 28 лет, имитировала переговорный процесс, чтобы сохранить контроль над оккупированными территориями с последующей аннексией.

Так что истинные намерения Армении всем хорошо известны, так как то, что международные посредники не смогли принудить агрессора освободить оккупированные азербайджанские территории мирным путём и стало причиной Второй Карабахской Войны, которая окончилась полным разгромом и капитуляцией армянской стороны.

"Пражские каникулы" Арарата Мирзояна окончились очередным фиаско, так как ему вряд ли удалось убедить чешских политиков в своих "благих намерениях", учитывая исторический опыт этой страны, которая ещё в далеком 1938 году стала жертвой аналогичного сепаратизма и нацисткой агрессии, лишившись Судетской области в результате Мюнхенского сговора.

Президент Ильхам Алиев раз и навсегда поставил точку как в вопросе о статусе для армянского населения Карабахского региона Азербайджана, так и в вопросе о Минской группе ОБСЕ, отправив их на свалку истории, как не соответствующих новым реалиям.

Глава МИД Армении может продолжать свой туризм, катаясь по миру в поисках поддержки, но добиться ничего не сможет, так как мир давно изменился и потакать А. Мирзояну и ему подобным никто уже не будет.