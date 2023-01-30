50 дней противостояния

Автор: Пярвин Мирзазаде

Новоявленный лидер сепаратистов, беглый московский олигарх-миллиардер Кубик-Рубик (Р. Варданян) продолжает свою деструктивную деятельность, направленную на разжигание уже практически затухшего конфликта, который может вновь возгореться в результате его провокационных действий. Очевидно, что Кубик-Рубик уже понял, что несмотря на все его усилия, азербайджанская сторона никаких переговоров с этим самозванцем-провокатором вести не собирается. Все его попытки легализовать себя в качестве "легитимного лидера" армянского населения Карабахского региона Азербайджана окончательно провалились и поэтому он решил, что лучшим выходом из этой патовой ситуации будет новый виток боевых действий.

Для того, чтобы ускорить этот процесс, Кубик-Рубик "пошел в народ", чего он делать особенно не любит, так как боится попасть под удар азербайджанского Байрактара. Ему приходится раздавать деньги из собственного кармана вконец обнищавшему населению, которое приходит на встречу с ним, в надежде на небольшую финансовую помощь. Кубик, облачённый в камуфляжную куртку из дорогого московского охотничьего магазина, которая должна вселять аудитории его "воинствующий" дух, пустился в путешествие по территории, где временно размещены миротворцы, проводя "беспрерывные" встречи с местным населением, где дает несбыточные обещания и призывает держаться до "конца", заявляя о том, что "победа" близка. Варданян, который привык обманывать всех и вся, лишь бы добиться поставленных целей, своим "боевым" видом старается внушить армянскому населению, что ему уже практически удалось то, чего не смогли сделать все его предшественники и международное "признание" независимости "арцаха" не за горами, надо лишь "ночь продержаться, да день простоять", а после этого все пойдет как по маслу и станут они "жить почивать" как в Дубае, под его "мудрым" руководством.

К сожалению, часть населения, поддавшись пропаганде, поверила его лживым обещаниям, которые могут привести к непоправимым последствиям, повторив свои ошибки 30 летней давности, когда пошло на поводу у лидеров сепаратистов и встало на путь эскалации конфликта, принесшего лишь кровь, страдания и многочисленные человеческие жертвы. Чем это закончилось в ноябре 2020 года, всем известно: поражение и капитуляция. Кубик-Рубик, который практически незаконно узурпировал власть на этой территории, надеется, что своей агрессивной риторикой и провокационными действиями, ему удастся завоевать "сердца" всего армянского народа и диаспоры, что позволит побыстрее соскочить из Карабаха в Ереван, куда хочет въехать на "белом коне" (читай на Майбахе) и сместит ненавистного Никола Пашиняна, которому так позорно проиграл на внеочередных парламентских выборах 2021 года.

Следует отметить, что именно появление Р. Варданяна на территории, где временно размещены миротворцы, послужило сегодняшней эскалации напряженности. Ведь до его приезда уже наметились первые успешные контакты азербайджанских властей и представителей армянского населения, начался диалог и были сделаны первые шаги к примирению. Ярким примером этого диалога стал мониторинг Саргсанского водохранилища, расположенного на территории, где размещены миротворцы, летом 2022 года, когда азербайджанские и армянские специалисты договорились о совместных действиях по осуществлению необходимых работ по модернизации этого важного гидротехнического сооружения, а также участия представителей армянского населения в работах по строительству нового обходного маршрута так называемого Лачинского коридора. Однако, после появления в регионе Кубика-Рубика, армянская сторона резко свернула все это позитивное сотрудничество и взяла курс на обострение ситуации. Именно Р. Варданян провозгласил, что никакого диалога и примирения двух народов быть не может, так как считает, что никогда армянское население не будет жить совместно с азербайджанцами в одном государстве, подложив таким образом, мину замедленного действия под весь переговорный процесс.

Если официальный Ереван, еще сохранив остатки "приличия" (реально оценивая свои силы и возможности) говорил о том, что признает территориальную целостность Азербайджана, но мол при этом необходимо обеспечить некие "права и безопасность" армянского населения Карабахского региона, то Кубик, захватив власть, сразу же категорически выступил против этого тезиса, фактически вернув ситуацию на 30 лет назад, когда началась Первая Карабахская Война. Мало того, Кубик вообще отмежевался от властей Армении, заявив, что "арцах" является "независимым" государством и его мало волнует, о чем договариваются Ереван и Баку, так как все их договоренности армянского населения Карабахского региона не касаются и ничего, кроме "независимости" обсуждать с азербайджанскими властями не намерен.

Официальный Ереван, сделав вид, что всего этого он не услышал, решил, что лучше смолчать и дать возможность опасному конкуренту наделать ошибок, чтобы затем поставить Кубика-Рубика на место когда спотыкнется, в надежде, что это поможет заморозить ситуацию и переговорный процесс до "лучших времен". Но увы, вошедший в раж Кубик возомнил себя новой "Мессией" армянского народа, попер вперед и наплевав на Никол Воваевича, стал делать все возможное для поднятия своего рейтинга среди населения Армении и зарубежной диаспоры, делая непримиримые заявления, во имя вожделенного высокого кресла в Ереване.

Премьер Н. Пашинян, испугавшись, что Кубик-Рубик со своими связями, широкими финансовыми возможностями и растущей популярностью сможет без труда занять его место, поторопился стать еще более радикальным, чем его конкурент и сделал все возможное, чтобы торпедировать мирный переговорный процесс, выдвинув условия, которые категорически не приемлемы для Азербайджана. Ведь не секрет, что подписав Пражское Заявление, Н. Пашинян признал территориальную целостность Азербайджана, включая Карабахский регион, чем вызвал бурю негодования среди своих оппонентов и зарубежной диаспоры, которые сразу же пустились на поиск нового, более "стойкого" и непримиримого лидера, остановив выбор на Р. Варданяне.

Зарубежная диаспора, задействовав свои каналы влияния и используя финансовые ресурсы, смогла через некоторых недальновидных зарубежных политиков добиться остановки успешного двухстороннего переговорного процесса, при посредничестве Председателя Европейского Совета Ш. Мишеля, которому удалось фактически вывести переговоры на финишную прямую под предлогом того, что "бедная и пушистая" Армения не может участвовать в них в одиночестве и нуждается в союзнике за столом переговоров.

Естественно, что подобное условие было неприемлемо для Азербайджана, который с таким же успехом мог бы требовать участия в переговорах союзнической Турции. Воспользовавшись тем, что официальный Ереван проявил слабость и в угоду конъюнктуре и мировому армянству фактически отказался от переговоров, Кубик-Рубик устроил очередную провокацию в Карабахе, которая стала поводом для протестной акции азербайджанских экоактивистов, продолжающейся уже 50 дней. Чтобы окончательно утвердиться в качестве лидера сепаратистов и новой "Мессии" армянского народа, Кубик постарался осуществить провокацию "мирового масштаба", не допустив заранее согласованный с командованием миротворцев мониторинг незаконно разрабатываемых месторождений "Гызылбулаг" и "Демирли" и вывоз оттуда за рубеж добываемых золота, меди и молибдена, объемы которых стали катастрофическими для экологии всего Азербайджана.

Возомнив себя "хозяином" всех природных богатств региона, Кубик-Рубик самолично прибыл на место проведения мониторинга в сопровождении своих бандитов и стал требовать, чтобы представители азербайджанских властей договаривались бы с ним, а когда этого не произошло и он вынужден был убраться восвояси, его люди заблокировали транспорт миротворцев, на котором находились уполномоченные азербайджанские представители. Безусловно, что подобная провокация вызвала ответную реакцию со стороны неправительственных азербайджанских экологических организаций, которые организовали пикет на трассе Лачинского коридора возле КПП миротворцев около города Шуша, с целью не допустить незаконного вывоза хищнически разграбляемых природных богатств Азербайджана. Ввиду того, что азербайджанская сторона неоднократно требовала от командования миротворцев положить конец незаконному использованию Лачинского коридора армянской стороной, которая использовала довольно слабый контроль для того, чтобы перевозить по этой трассе военные грузы, переодетых в гражданское военнослужащих армянской армии и граждан третьих стран, в нарушении трёхстороннего Заявления от 10 ноября 2020 года, то пикетирующие потребовали проверки всех транспортных средств и пассажиров со стороны миротворцев. Это законное требование экоактивистов вызвало тревогу как у сепаратистов, так и у властей Армении, которые давно использовали Лачинский коридор в своих неблаговидных целях. Для того, чтобы не допустить обнаружения запрещенных к перевозке грузов и пассажиров, армянская сторона сама приостановила движение транспортных средств с обеих сторон и сразу же раструбила на весь мир весть о некой "блокаде" армянского населения Карабахского региона Азербайджана, численность которого постоянно искусственно завышает.

Сразу же проплаченные диаспорой зарубежные политики и средства массовой информации подхватили эту "утку" и развернули небывалую компанию по дискредитации имиджа Азербайджана на международной арене. Главной целью этой провокации, которая продолжается уже 50 дней, является замораживание переговорного процесса, который не выгоден Армении ввиду того, что рано или поздно придется отказаться от всех территориальных притязаний к Азербайджану, интернационализации ситуации в регионе, с привлечением новых проармянских акторов под видом международных наблюдателей, а также стремление признания сепаратистов в качестве стороны конфликта, чтобы затем перевести стрелки на них и переложив ответственность на их плечи за неудачу на переговорах, добиться выгодных для самой Армении уступок, взамен ничего не делая.

Наряду с этим, армянская сторона старается, используя некие "гуманитарные" причины, открыть аэропорт Ходжалы, чтобы затем использовать в своих собственных нуждах. После начала акции экологов, армянская сторона вообще стала открыто саботировать переговорный процесс, отказавшись и от встречи глав МИД в Москве, практически заморозив все дальнейшие возможные переговоры на различных международных площадках. Таким образом, мирные переговоры стали заложником внутриполитических процессов в Армении, где борьба за власть между различными группировками ведется под лозунгом верности застарелым мифам о "миацуме-арцахе", которые ничего кроме проблем и страданий армянскому народу не принесли.

Нынешние власти в Ереване, поддавшись нажиму со стороны радикальных кругов, фактически отказались от переговоров во имя сохранения своих теплых мест, проглотили наживку и сейчас выступают в авангарде необъявленной холодной войны против Азербайджана, которая может в любой момент стать и настоящей, с катастрофическими последствиями для Армении. Если кому-то кажется, что Азербайджан будет сидеть и ждать, пока Кубик-Рубик станет еще больше раскручивать спираль ненависти и агрессивности, то он глубоко ошибается. Терпение азербайджанкой стороны давно исчерпано и этот новоявленный "апатрид" получит в ближайшее время по заслугам.

Прошедшие 50 дней доказали, что давление на Азербайджан не приносит никаких результатов. Несмотря на слезы и стенания армянской стороны о "блокаде и депортации", азербайджанские эко-активисты не препятствуют доставки гуманитарных грузов и транспортировки гражданских пассажиров транспортными средствами миротворцев и Международного Комитета Красного Креста ( МККК) по Лачинском коридору. Никакой блокады в реалии нет, так как армянскому населению продолжает подаваться газ и электроэнергия из Армении, перерывы в доставках которых происходят только лишь из-за техногенных аварий на старых изношенных сетях. Армянская сторона сама отказывается от предложений азербайджанских властей организовать поставку продовольствия, газа и электроэнергии, под предлогом того, что это приведет к фактическому признанию принадлежности этой территории Азербайджану и началу интеграции армянского населения в азербайджанское общество. При этом необходимо отметить, что ссылки армянской стороны на то, что в трехстороннем Заявлении от 10 ноября 2020 года не указан характер грузов и пассажиров, абсолютно безосновательны. В 6 пункте этого Заявления азербайджанская сторона взяла на себя обязательства по обеспечению безопасности движения грузов и пассажиров по Лачинскому коридору, но не отказывалась от суверенитета над этой частью территории Азербайджана. Кроме того, согласно договоренностям, достигнутым в ходе переговоров, армянская сторона обязалась не использовать эту трассу в военных целях и не доставлять на эту территорию граждан третьих стран и военнослужащих армянской армии.

Вот почему выглядят смехотворными все утверждения армянских политиков и их зарубежных "друзей", которые требуют от Азербайджана открыть "беспрепятственное" движение по Лачинскому коридору для доставки "коммерческих" грузов и пассажиров, наверное имея ввиду боеприпасы, мины, топливо и запасные части для остатков армянской армии, которая должна была давно покинуть эту территорию, а также ротацию военнослужащих и "добровольцев" из третьих стран. Может быть сердобольным зарубежным покровителям Армении нужны факты, то тогда достаточно взглянуть лишь на переписку в армянских социальных сетях, где сами эти военнослужащие и члены их семей рассказывают о службе в Карабахском регионе или взглянуть на обнаруженные на освобождённых территориях азербайджанскими саперами мины производства Армении, с маркировкой производства "сделано в 2021 году", которые были продемонстрированы зарубежным военным атташе, аккредитованным в Азербайджане. А может быть им стоит посмотреть на полные продуктов питания рынки в Ханкенди и других населённых пунктах, кадры которых распространяют армянские блогеры, или информацию от независимого МККК об отсутствии дефицита медикаментов и детского питания в аптеках.

Это Кубик-Рубик устроил дешевое шоу с дефицитом продовольствия и лекарств, введя карточки, чтобы немного подзаработать, использовав свой московский опыт лихих 90-ых годов, когда неплохо наваривался, перекачивая дефицитные товары из государственных магазинов в коммерческие по более высоким ценам. Прежде чем выдвигать необоснованные обвинения в адрес Азербайджана, пусть эти господа вначале взглянут правде в глаза и признают неопровержимые доказательства того, что происходит в реальности. Кажется, что армянские политиканы и их зарубежные покровители доврались до того, что даже называют пикетирующих представителей азербайджанских неправительственных экологических организаций переодетыми работниками спецслужб и военнослужащими, хотя наверное им давно надо было знать, что азербайджанский народ един как никогда, когда вопрос идет о национальных интересах государства вне зависимости от политических взглядов, национальной или религиозной принадлежности.

Вот почему в рядах экоактивистов и азербайджанцы, и русские, и талыши, и лезгины, и многие другие представители народов и наций, населяющих Азербайджан, которые сами добровольно, по зову сердца, явились исполнить свой гражданский долг. Так что, пусть те, кто сейчас бесятся от того, что все азербайджанцы так едины и монолитно сплочены вокруг Президента Ильхама Алиева, во имя главной цели - защиты территориальной целостности Родины - Азербайджана, знают, что никакое давление и никакой нажим не позволит сойти с этого благородного пути. Время играет не в пользу Армении и чем быстрее это поймут в Ереване, тем лучше. В противном случае подковерные игры за власть окончатся плачевно и для Кубика-Рубика, и для нынешних армянских властей.

Президент Ильхам Алиев в интервью азербайджанским телевизионным каналам 10 января 2023 года четко и конкретно сказал, что Азербайджан выступает за скорейшее достижение мирного соглашения с Арменией. Но судя по всему, армянское руководство не способно пока что отказаться от своих иллюзорных идей об "арцахе" и принять существующие реалии, подписав мирный договор на принципах признания территориальной целостности обоих государств. Пока в Ереване не поймут, что обратной дороги нет и мир на этих основополагающих принципах международного права неизбежен, армянский народ будет продолжать ходить по лезвию бритвы, опасаясь в любой момент свалится еще глубже в пропасть.