Январские тезисы Никола Воваевича: мифическая идея о "миацуме" полностью провалилась

Автор: Пярвин Мирзазаде

Руководство Армении не оставляет своих попыток натравить на Азербайджан мировое сообщество, под предлогом некой блокады (речь идет об акции протеста представителей азербайджанских экологических неправительственных организаций около КПП российских миротворцев, в районе города Шуша) армянского населения Карабахского региона Азербайджана.

Немного отдохнув в ходе рождественских каникул и опохмелившись после новогодних застолий, армянские политики, как один, бросились в очередную атаку на Азербайджан, стараясь добиться успеха после декабрьского провала в СБ ООН.

Как известно, несмотря на поддержку постоянного члена СБ ООН Франции, Армении не удалось добиться принятия желаемого заявления этого органа по данному вопросу, ввиду успешных действий азербайджанской дипломатии, которой совместно c другими членами СБ (ОАЭ, Великобританией, Албанией и Россией), удалось в корню пресечь все армянские попытки включить в заявление неприемлемые антиазербайджанские формулировки, противоречащие основным принципам (территориальной целостности и суверенитету) Устава ООН.

Теперь же, представители официального Еревана решили наверстать упущенное и стараются изо всех сил добиться интернационализации ситуации, в ходе которой надеются, что новые акторы, которых они стараются завлечь в регион, окажут давление на Азербайджан и принудят открыть аэропорт в Ходжалы. Но все стремления армянской стороны, как всегда, оказываются бесперспективными. Любое давление на Баку не достигнет своей цели и аэропорт Ходжалы останется закрытым, пока этот объект контролируется сепаратистами.

Свою лепту в холодную информационно - пропагандистскую войну против Азербайджана внес и премьер-Министр Никол Пашинян, которому усиленно наступает на пятки "новоявленная" звезда мирового армянства, беглый московский олигарх Кубик- Рубик (Рубен Карленович Варданян), укрывшийся на территории, где временно размещены российские миротворцы. После того, как Кубика-Рубика освободили от российского гражданства, были устранены последние препоны на пути к армянскому политическому Олимпу, так как согласно законодательству Армении, занимать высшие государственные посты в стране могут лишь лица, имеющие только армянское гражданство. Путь в Ереван для него почти свободен, нужно лишь небольшое "яркое" шоу в Карабахе, чтобы затем толпа его сторонников на площади Свободы начала бы задуманный им захват власти в стране.

Вот почему Н. Пашинян поспешил сразу же после рождественских праздников встретиться с представителями армянской прессы, чтобы срочно поднять свой немного упавший рейтинг, который стал жертвой неудач в экономике и внешней политике. Никол Воваевич, как бывший редактор малолитражной газеты, прекрасно понимает роль средств масс медиа для формирования общественного мнения в Армении, в особенности в это непростое время, когда страна стоит на распутье перед лицом очередного кризиса с Азербайджаном. Как глава правительства Н. Пашинян осознаёт, что дальнейшее сопротивление мирному процессу может дорого обойтись Армении, которая и так погрязла в тяжелом внутри и внешнеполитическом кризисе. Но с другой стороны, Н. Пашинян опасается того, что если примет азербайджанские мирные предложения, то это может дорого обойтись его власти, которая может пасть жертвой непримиримых настроений в армянском обществе, базирующихся на туркофобских принципах, провозглашенных еще лидером армянских радикалов, нацистским преступником - коллаборационистом Г. Нжде- "ни дня без борьбы с турком".

Вот почему все свои ответы на вопросы армянских журналистов Никол Воваевич построил следующим образом: смешивал правду и полуправду, добавлял немного лжи и дезинформации, искажал факты так, чтобы все в армянском обществе были бы довольны, при этом старался не дать шанс своему конкуренту Кубику- Рубику использовать это интервью против себя. Ну и как всегда, Н.Пашинян использовал свой журналистский опыт, стараясь удовлетворить своими ответами как традиционных союзников по ОДКБ, так и новоявленных "сестер" на Западе, которые недавно увидели в "молодой армянской демократии" потенциальных перебежчиков, желающих перейти на их сторону.

В ходе интервью, Никол Воваевич вынужден был наконец признать, что весь мир (кроме, естественно Армении) признает Карабахский регион как часть территории Азербайджана, а 4 резолюции СБ ООН и заявление Действующего Председателя на Лиссабонском Саммите ОБСЕ 1996 года, которые армянская сторона всегда считала "клочками бумаги", являются документами, подтверждающими правоту азербайджанской стороны. Отрадно, что наконец и лидер Армении додумался высказать эту правду, в отличии от своих предшественников, которые вешали лапшу на уши армянскому народу, говоря, что все это просто "фикция" и не стоит обращать внимание на эти "ничего не значащие" документы международных организаций. Несмотря на это запоздалое признание, Н. Пашинян повторил свои застарелые тезисы о том, что Ереван продолжит свои усилия, направленные на "обеспечение безопасности" армянского населения Карабахского региона, которые наоборот, ставят это население под удар. Далее глава армянского правительства стал выворачиваться и рассуждать о неких обязательствах Азербайджана согласно подписанному трёхстороннему соглашению от 10 ноября 2020 года, акцентируя на том, что мол армянская сторона "имеет право" на беспрепятственное движение по Лачинскому коридору, которое должны обеспечивать российские миротворцы. Видимо господин Н. Пашинян немного слабоват в вопросах международного права и не знает разницы между временным документом о прекращении огня, которым является это Заявление и будущим мирным договором (если он будет подписан), в котором по принятой практике, отражены все детали.

Трёхстороннее заявление от 10 ноября 2020 года было подписано в условиях продолжающихся тогда боевых действий и имело целью остановить войну, которую Армения уже фактически проиграла. Армянская сторона часто старается преподнести это трёхстороннее Заявление как "священное писание", интерпретируя пункты этого заявления только в свою пользу. Однако, в этом трёхстороннем Заявлении не написано, что азербайджанская сторона не имеет право проверять пассажиров и грузы на трассе Лачинского коридора, который, как известно, является частью территории Азербайджана. Для информации господину Н. Пашиняну, в пункте 6 трёхстороннего Заявления от 10 ноября 2020 года написано, что "Азербайджан гарантирует безопасность движения по Лачинскому коридору граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях", что не ограничивает суверенные права азербайджанской стороны по проверке пассажиров и грузов, в целях обеспечения безопасности.

Пытаясь манипулировать трёхсторонним Заявлением, Н. Пашинян вновь повторил, что армянская сторона ни при каких условиях не допустит создания экстерриального коридора на своей территории, имея ввиду Зангезурский коридор, что соотвественно, ставит под вопрос существование Лачинского коридора, статус которого напрямую зависит от соблюдения сторонами принципа взаимности. Стараясь представить себя "белым и пушистым", господин Н. Пашинян вновь выразил готовность предоставить Азербайджану возможность для организации сообщения с Нахичеванской Автономной Республикой, сказав, что мол это азербайджанская сторона не согласна на армянские предложения. При этом, армянский премьер лукаво умолчал о том, что предлагаемый им северный маршрут из азербайджанского города Газах, далее через армянский город Дилижан, является неприемлемым, по причине ограничений по скорости и грузоподъемности поездов из-за сложности горного рельефа.

Коснулся господин Н. Пашинян и темы оккупированных армянской стороной 8 азербайджанских эксклавов, будущую судьбу которых он связал с тем, что есть и армянские эксклавы на азербайджанской территории, которые Армения хочет получить назад.

Речь наверное идет о судьбе бывшего армянского эксклава Башкенд (бывший Арцвашен) на территории Кедабекского района, что наверняка должно стать объектом для переговоров по делимитации и демаркации границы, которые "успешно" саботирует армянская сторона. В то же самое время, армянская пресса и некоторые соратники Воваевича постоянно твердят о том, что никаких азербайджанских эксклавов возвращать не собирается, так как они имеют стратегическое значение для Армении и являются армянской территорией. Хотя если кто-то из этих армянских политиков еще думает, что Азербайджан намерен подарить эти территории Армении во имя призрачного мира, то они глубоко ошибаются.

В то время, как армянские политиканы кричат на весь мир о мнимой азербайджанской "агрессии и оккупации" армянской территории, которая не имеет никакого подтверждения по причине того, что граница между двумя странами до сих пор не установлена, достаточно взглянуть на все географические карты времен бывшего СССР и понять, что все эти эксклавы всегда были частью Азербайджанской ССР, также же как и территория бывшего НКАО.

Отвечая на вопросы журналистов, глава армянского правительства в очередной раз поплакался о судьбе неких армянских военнопленных, "томящихся" в азербайджанском плену, имея ввиду захваченных через две недели после прекращения огня, с оружием в руках армянских террористов, в глубоком тылу азербайджанской армии во время проведения диверсионных действий, осужденных судом. Чтобы как-то успокоить родственников этих диверсантов, которые обвиняют правительство в том, что они выполняли приказ и их судьбой должны озаботиться нынешние власти, Никол Воваевич вдруг заявил, что они были якобы захвачены в Лачинском коридоре при попустительстве российских миротворцев, скинув с себя ответственность. Наверное премьер запамятовал место, где они были захвачены, а то бы назвал другую причину, так как расстояние между Лачинским коридором и этим местом составляет не один десяток километров.

В своем пространном интервью глава армянского правительства посетовал на то, что все ожидания Армении от России и союзников по ОДКБ по оказанию военной помощи против Азербайджана, оказались безуспешными, так как никто не захотел ввязываться в пограничный конфликт, причинами которого является то, что граница между двумя странами до сих пор условная. Неожиданно Пашинян выдал сенсацию сказав, что мол союзнические отношения между Арменией и Россией не способствуют положительному рейтингу страны на международной арене из-за событий в Украине. Этими своими словами господин Н. Пашинян фактически раскрыл свои истинные намерения в отношении будущего двусторонних отношений между двумя странами.

Далее коснувшись темы возможного вступления Армении в состав Союзного государства России и Беларуси, Н. Пашинян фактически отвергнул эту идею, которая в последнее время усиленно муссируется в армянском обществе, указав, что независимость и суверенитет являются приоритетом политики его правительства.

Слушая интервью господина Н. Пашиняна, у его слушателей могло возникнуть впечатление, что руководство Армении не довольно тем, что Россия не поддержала армянские иллюзорные территориальные притязания и готова изменить внешнеполитический курс. Одной из причин этому можно назвать факт того, что официальный Ереван раздражен тем, что сбежавший из Москвы в Карабахский регион миллиардер-олигарх Кубик- Рубик пытается на волне лже патриотизма запрыгнуть на армянский Олимп власти, чтобы отобрать у нынешнего премьера его теплое кресло. Вот почему Никол Воваевич в интервью не раз повторял, что это сепаратисты, а не власти Армении должны договариваться с азербайджанскими властями, прекрасно понимая, что шанса у Рубика в этом вопросе нет и не будет.

Чтобы успокоить общественное мнение в Армении, Н. Пашинян говоря о ситуации в Лачинском коридоре, несколько раз повторил свой тезис о том, что это Россия ответственна за контроль над этим коридором, фактически сняв с себя ответственность за происходящее.

И как бы в пику своим оппонентам, Никол Воваевич выдвинул новую - старую идею о том, что если Россия не способна выполнять свои обязательства, то он считает необходимым замену российских миротворцев на миротворцев ООН. Конечно, господин Н. Пашинян может выдвигать любые утопические идеи, несовместимые с международным правом, но для того, чтобы немного компенсировать недостаток его знаний в этой области и незнание им устава ООН, сообщаем, что миротворческие войска ООН могут быть размещены на территории иностранного государства лишь с согласия этого государства (то есть Азербайджана), который никогда на это не согласится. Так что мечты Никол Воваевича так и останутся невыполнимыми, как бы он не старался.

В ходе своего интервью, армянский Премьер коснулся и темы отношений с Турцией, отметив, что Армения желает скорейшего открытия границы и налаживания железнодорожного и автомобильного сообщения между двумя странами, из чего можно сделать вывод, что как бы не старались армянские радикалы -туркофобы, нынешнее руководство страны понимает важность нормализации отношений с "ненавистной" им страной.

В целом, проанализировав интервью господина Н. Пашиняна от 10 января 2023 года можно сделать однозначный вывод, что Армения находится в глубочайшем социально- экономическом и политическом кризисе, выход из которого возможен лишь при установлении нормальных отношений с Азербайджаном и Турцией. Попытки убежать на Запад и отдалиться от России не решение вопроса, так как при всех случаях, ни одна страна в мире не поддерживает армянских территориальных притязаний к соседним странам, как бы их "красиво" не пытались завуалировать армянские политики. В целом, все прогнозы на 2023 год руководителя Армении выглядели довольно пессимистично, несмотря на оптимизм его в словах. Никол Воваевич зачастую пытался выдать желаемое за действительное, свалить все со своей больной головы на здоровую, лишь бы сохранить власть. Порой казалось, что ему осталось только расплакаться и публично признать тот факт, что мифическая армянская национальная идея о "миацуме" и "арцахе" полностью провалилась раз и навсегда.

Поэтому, хотелось бы рекомендовать главе армянского правительства еще раз прислушаться к мудрому совету Президента Ильхама Алиева, который он высказал на встрече с азербайджанскими тележурналистами 10 января 2023 года о том, что нынешний год- это последняя возможность для Армении достигнуть мирного соглашения. Год только начался и у Никол Воваевича еще есть время обдумать и принять азербайджанские мирные предложения, которые основаны на принципах территориальной целостности обоих государств и международном праве. В противном случае, времени для маневра у армянской стороны уже не будет.