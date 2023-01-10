Почему аэропорт Ходжалы будет продолжать оставаться закрытым

Автор: Пярвин Мирзазаде

Армянская сторона продолжает истерическую пропагандистскую кампанию, направленную на то, чтобы уверить международное сообщество в полной "блокаде" армянского населения Карабахского региона Азербайджана.

Как известно, с 12 декабря 2022 года, группа представителей азербайджанских экологических неправительственных организаций проводит акцию протеста на трассе Лачинского коридора в районе города Шуша, перед постом российских миротворцев, против незаконной варварской разработки месторождений "Гызылбулаг" и "Демирли".

Акция носит мирный характер и проводится в полном соответствии с азербайджанским законодательством. Протестующие требуют допустить представителей соответствующих государственных органов Азербайджана для проведения мониторинга этих месторождений и оценки ущерба, нанесенного окружающей среде, в результате действий компании, эксплуатирующей их незаконно, а также немедленно остановить вывоз зарубеж золотоносной и медной руды.

Так как для сепаратистов эти месторождения являются основным источником доходов, которые они используют для выплат участникам незаконных вооруженных формирований и закупки вооружения, то армянская сторона постаралась сделать все возможное, чтобы не допустить азербайджанских представителей к этим месторождениям. Особенно усердствовал в этом нынешняя восходящая "звезда" сепаратистов Р. Варданян, который лично прибыл в сопровождении банды головорезов, одетых в гражданское и преградил путь азербайджанским представителям, которые по договоренности с командованием российских миротворцев, уже направлялись для мониторинга к месторождениям.

Ввиду того, что азербайджанская сторона категорически отказывается признавать Р. Варданяна и его банду за законных представителей армянского населения Карабахского региона, то соответственно, никаких переговоров с ним никто вести не собирался. После того, как в результате провокационных действий сепаратистов, представители государственных структур Азербайджана были вынуждены вернуться назад, группа азербайджанских экологов начала свою мирную акцию перед постом миротворцев, что привело к частичному ограничению движения по Лачинскому коридору. Одним из требований протестующих-остановить бесконтрольное движение армянских автомашин, которые используют Лачинский коридор отнюдь не в мирных целях, свидетельством чему может быть обнаруженные на освобождённых азербайджанских территориях армянских мин, изготовленных в 2021 году.

Предполагая, что в результате акции начнется досмотр транспортных средств, направляющихся в Карабах из Армении, которые незаконно доставляют туда боеприпасы, вооружение, военнослужащих армянской армии, переодетых в гражданское, а также граждан третьих стран (въезд которых запрещен согласно достигнутым договоренностям), а обратно вывозят золотоносную руду, армянская сторона решила использовать этот протест в своих провокационных целях и приостановила движение транспорта в обоих направлениях.

Не смотря на то, что участники акции не препятствуют движению гражданских автомобилей с пассажирами и грузами, требуя лишь их досмотра со стороны миротворцев на КПП, власти Армении перекрыли движение, под предлогом блокады со стороны Азербайджана. Сразу же после этого, армянская сторона развернула пропагандистскую антиазербайджанскую компанию, с необоснованными обвинениями в некой блокаде региона и якобы предстоящей мнимой депортации армянского населения.

Официальный Баку неоднократно публично заявлял о необходимости начала диалога и примирения двух народов, для того, чтобы начать интеграцию армянскоего населения в азербайджанское общество, в качестве полноправных граждан страны. Уже были сделаны некоторые положительные шаги в этом направлении, что выразилось в сотрудничестве азербайджанских властей с представителями местного армянского населения, в ходе строительства обьездной дороги Лачинского коридора, мониторинга Сарсангского водохранилища и других моментах.

Однако с прибытием в Карабахский регион беглого московского олигарха Р. Варданяна, ситуация резко поменялась. Этот ненасытный бандит, который заработал миллиарды в России, украв их у русского народа, возомнил, что может украсть теперь часть территории другого суверенного государства - Азербайджана, узурпировав власть. Варданян отстранил представителей местного населения, которые уже шли на диалог, остановил все только налаживаемые контакты и провозгласил, что отныне его главная цель-независимость так называемого "арцаха" и никаких переговоров о примирении быть не может.

После этого Р. Варданян, в привычной ему форме, рейдерским захватом взял все в свои руки, назначая на все должности в администрации сепаратистов своих людей. Есть не подтвержденная информация (полученная из Еревана) о том, что Р. Варданян припугнул командование миротворцев своими связями в Москве и обещав им, в случае своего успеха, хорошо отблагодарить их за бездействие. Захватив власть на территории, где временно размещены миротворцы, Р. Варданян перешел ко второй части своего "марлизонского балета" и начал готовиться к "приватизации" своей не исторической родины - Республики Армения.

Для того, чтобы совершить прыжок в Ереван и свергнуть ненавистного Никола, который давно мозолит ему глаза и мешает осуществлению "грандиозных" планов по присвоению маленькой, но вроде независимой страны, Р. Варданяну нужно убедить армянский народ в том, что он именно тот кто им нужен, чтобы вытащить Армению из глубокого политического и экономического кризиса. Не сумев сделать это на внеочередных парламентских выборах в июне 2021 года, где он не собрал даже более 1 % голосов, кубик-Рубик решил это сделать сейчас. Для этого ему нужна громкая "минипобеда" в Ханкенди, которая приведет его на армянский политический Олимп.

Понимая, что в открытом вооруженном противостоянии с азербайджанской армией его пестрая банда не продержится и полчаса, кубик-Рубик пошел на очередную авантюру, которая по его мнению, сделает свое дело и под ширмой компании за вывод территории из мнимой "блокады", он закидывает в армянские и мировые средства массовой информации тему открытия аэропорта в Ходжалы.

Аэропорт города Ходжалы в настоящее время находится под контролем российских миротворцев и используется лишь в качестве места дислокации воинских подразделений. Этот региональный аэропорт в советское время ограниченно использовался для местных полетов самолетами малой вместимости, типа ЯК40. После начала широкомасштабной агрессии Армении против Азербайджана, аэропорт был закрыт для регулярных рейсов азербайджанскими авиационными властями и оттуда осуществлялись только полеты вертолетов, доставлявшие грузы и пассажиров находящемуся в осаде азербайджанскому населению городу Ходжалы.

После захвата армянскими вооруженными формированиями Ходжалы в феврале 1992 года, разрушенный аэропорт оказался в руках сепаратистов. Во время Первой Карабахской Войны, Азербайджан закрыл все воздушное пространство над оккупированными территориями для пролетов воздушных судов, в целях безопасности полетов, информиров об этом все государства- членов Международной организации гражданской авиации (ICAO).

Армянская сторона неоднократно пыталась обойти запрет на использование воздушного пространства над оккупированными азербайджанскими территориями, несмотря на то, что согласно международным конвенциям, эта территория признается государствами- членами ICAO суверенной азербайджанской территорией и без разрешения азербайджанских властей использование воздушного пространства над ним запрещено. Несмотря на это, в 2012 году, при финансовой помощи Еревана, был отремонтирован аэропорт Ходжалы, который срочно переименовали в "Иванян" и объявили о скором запуске регулярных рейсов из Армении.

Но не тут то было. Азербайджанские авиационные власти немедленно обратились в ICAO с соответствующим предупреждением о запрете на полеты в аэропорт Ходжалы. Дело в том, что прежде, чем какой-либо гражданский аэропорт в мире может начать свою деятельность, необходимо получить соотвествующий код в ICAO, пройти там сертификацию и отвечать требованиям по безопасности полетов этой уважаемой международной организации. Ввиду того, что азербайджанские авиационные власти не могут провести подобную сертификацию из-за того, что аэропорт пока не находится под контролем азербайджанской стороны, то соответственно, открыть эту воздушную гавань для полетов не представляется возможным. Кроме того, для того, чтобы аэропорт Ходжалы начал действовать, необходимым условием является наличие представителей азербайджанских авиационных, пограничных и таможенных служб, которые бы отвечали за обеспечение работы этого объекта, согласно международным правилам и требованиям ICAO.

Отсутствие всех этих условий и позиция ICAO, которая полностью поддержала Азербайджан в вопросе уважения территориальной целостности и суверенитета и не позволили сепаратистам незаконно использовать этот аэропорт для полетов. Армянская сторона, постоянно спекулируя на теме использования аэропорта Ходжалы в "гуманитарных" целях, начиная с 2012 года пыталась использовать этот аэропорт в нарушении международного права, но не осмелилась пойти против требований ICAO, так как это грозило Армении жестокими санкциями, вплоть до закрытия всех армянских аэропортов для регулярного воздушного сообщения.

Официальный Ереван, вплоть до начала Второй Карабахской Войны, объявлял о скорейшем начале работы аэропорта Ходжалы, анонсируя устами бывшего Президента Сержика Саркисяна даже дату первого регулярного полета, но все это оказалось полной фикцией и обманом армянского народа, которому просто вешали, как всегда, лапшу на уши. Армянские власти не осмелились пойти против международного права и не рискнули оказаться в авиационной блокаде. При этом, тогдашнее руководство Армении попыталось скрыть правду от собственного народа и объяснило отмену своих провалившихся планов тем, что мол азербайджанские власти обещали использовать все возможные средства, чтобы не допустить этих полетов и поэтому не стали рисковать жизнью пассажиров.

Истинная причина заключалась в том, что азербайджанские власти обратившись в ICAO и другие влиятельные международные организации, обратили внимание этих структур на недопустимость подоьных действий армянской стороны, противоречащих международному праву и угрожавших срывом, проходившему тогда мирному процессу в рамках Минской Группы ОБСЕ и потребовали прекратить эту провокационную затею. В результате успешных совместных действий азербайджанской дипломатии и авиационных властей удалось, использовав все возможные механизмы давления и принципы международного права, не допустить использования армянской стороной аэропорта Ходжалы.

Армянские власти, которые вложили не мало бюджетных средств в восстановление и модернизацию уничтоженного в ходе Первой Карабахской Войны аэропорта Ходжалы, остались с носом и довольствовались лишь редкими полетами армянских военных вертолетов, которые на низкой высоте, скрываясь от средств азербайджанской ПВО, доставляли туда руководителей Армении, посещающих оккупированные азербайджанские территории в рекламных целях для очередного шабаша, вплоть до начала Второй Карабахской Войны в сентябре 2020 года.

После подписания трёхстороннего Заявления 10 ноября 2020 года и окончания боевых действий, аэропорт Ходжалы перешел под контроль российских миротворцев, которые используют его в качестве пункта базирования. Армянская сторона в тайне надеялась, что после этого аэропорт будет запущен в эксплуатацию, под предлогом использования для нужд миротворческих сил. Но и эта надежда Еревана оказалась неосуществимой. Российские миротворцы не получили разрешения на полеты в аэропорт Ходжалы по причине того, что в настоящее время не осуществляется соотвествующий контроль азербайджанскими авиационными властями. Лишь в исключительных случаях, по согласованию с Баку, аэропорт используется российскими военными вертолётами.

В период развёртывания, миротворцы использовали аэропорт города Гянджа, а после ввода в строй в 2021 году аэропорта Физули, могут использовать расположенный недалеко этот современный и сертифицированный в соответствии с международными правилами и требованиями ICAO аэропорт.

После начала акции азербайджанских экологов, новоявленный лидер сепаратистов Р. Варданян вновь решил реанимировать провальную идею запуска аэропорта Ходжалы в "гуманитарных" целях, под предлогом мнимой "блокады".

Кубик-Рубик стал активно муссировать тему открытия аэропорта для доставки неких гуманитарных грузов, апеллируя к международным организациям, хотя никаких препятствий для их транспортировки автотранспортом по Лачинскому коридору нет. Видимо Р. Варданяну необходимо решить этот вопрос, чтобы завоевать симпатии армянского народа для предстоящего прыжка в Ереван, в ходе борьбы за власть в Армении.

Одно ясно, что армянская сторона, спекулируя на теме аэропорта Ходжалы, старается добиться открытия неконтролируемой законными азербайджанскими авиационными властями воздушной гавани, в качестве шага для будущего "международного признания арцаха", что ни в коем случае не приемлемо для Азербайджана.

Одновременно с Варданяном, к этой пропагандисткой компании подключились и армянские политиканы всех мастей, которые стали требовать "немедленного" открытия аэропорта Ходжалы, для полетов неких транспортных самолетов с "гуманитарными" грузами, среди которых несомненно будут и грузы военного назначения, которые сейчас застряли на территории Армении. Конечно, что никакое международное давление не заставит азербайджанские власти изменить свою непреклонную позицию в этом вопросе. Наличие незаконного аэропорта на азербайджанской территории, без суверенного контроля над его деятельностью, противоречит требованиям ICAO. Лишь при условии наличия полного контроля с азербайджанской стороны и сертификации в соответствии с требованиями ICAO, возможно открытие аэропорта Ходжалы в гуманитарных целях, причем вся полетная зона над территорией, где временно размещены миротворцы, продолжает оставаться безполетной зоной для полетов воздушных судов из-за того, что там еще находятся остатки вооруженных сил Армении и незаконные вооруженные формирования сепаратистов. Только после их вывода с азербайджанской территории, будет возможно рассмотреть частичное открытие полетов над этой частью территории Азербайджана.

Так что, как бы не старались армянские лидеры, никакого изменения позиции Азербайджана в этом стратегическом вопросе не будет. Президент Ильхам Алиев неоднократно указывал, что лишь примирение и скорейшая интеграция армянского населения Карабахского региона в азербайджанское общество принесет мир и спокойствие в регион. Неконструктивные и провокационные действия армянской стороны, направленные на замораживание ситуации, отказ от реальных мирных переговоров, способствуют лишь раскручиванию новых витков напряженности, которые могут иметь непоправимые последствия для народа Армении, а также мира и безопасности в регионе Южного Кавказа.