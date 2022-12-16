Армяне развернули истерическую кампанию "мирового" масштаба в связи с событиями на Лачинской дороге

Автор: Пярвин Мирзазаде

Армянские политиканы развернули истерическую кампанию "мирового" масштаба, в связи с событиями в районе города Шуша, в ходе которых российскими миротворцами под предлогом "обеспечения безопасности" было ограничено движение по Лачинскому коридору. Наряду с этими событиями, в результате очередной техногенной аварии временно прекращена поставка газа из Армении на территорию, где временно размещены миротворцы.

Армянская сторона пытается свалить всю ответственность на Азербайджан, выдвигая обвинения в преднамеренной блокаде и желании азербайджанских властей осуществить насильственную "депортацию" армянского населения Карабахского региона. Так как власти Армении и их зарубежные покровители всегда отличались умением поднимать вселенский вой с криками о помощи, по поводу и без повода, то стоит разобрать происходящие события, чтобы мировое сообщество, наконец, поняло истинную причину армянской истерии.

Как известно, в подписанном трёхстороннем Заявлении от 10 ноября 2020 года, которое положило конец боевым действиям и установило прекращение огня, говорится о том, что для связи между Арменией и армянским населением Карабаха будет оставлен Лачинский коридор шириной 5 км, под контролем миротворческого контингента РФ. Также в тексте Заявления говорится о том, что Азербайджан гарантирует безопасность транспортировки грузов и пассажиров в обоих направлениях.

Ровно 2 года, вплоть до сегодняшнего дня, армянская сторона безо всяких проблем пользовалась этим коридором. Кроме того, Азербайджан за свой счёт и с опережением графика, построил новый участок дороги, в объезд города Лачин, чтобы обеспечить скорейшее возвращение туда азербайджанских беженцев.

Следует отметить, что азербайджанская сторона согласилась на этот пункт Заявления в качестве временного компромиссного акта доброй воли в ответ на просьбу российской стороны, так как Азербайджан одержал победу во Второй Карабахской войне и заставив Армению принять условия капитуляции, мог спокойно отказаться от этого пункта соглашения. При этом, российский посредник осознавал, что под термином "Лачинский коридор" и "Карабахский регион" речь идёт о суверенной международно признанной части азербайджанской территории. В тексте Заявления Карабахский регион был указан "Нагорный Карабах", так как указ Президента Азербайджана о создании экономических регионов в стране, в том числе Карабахского региона, включающего Нагорный и Низинный Карабах, был подписан только 7 июля 2021 года.

Россия, как посредник и гарант соглашения, всегда признавала и признает тот факт, что Карабахский регион - это неотъемлемая часть территории Азербайджана, что неоднократно подтверждали публично как Президент России В. Путин, так и министр иностранных дел С. Лавров. Поэтому всяческие искаженные трактования армянской стороной вопроса принадлежности Карабахского региона Азербайджану ничем иным, кроме как блефом не назовёшь.

Армения также после подписания четырёхстороннего Пражского заявления от 6 октября 2022 года, фактически признала территориальную целостность Азербайджана, включая Карабахский регион, так как именно по настоянию армянской стороны, в текст Заявления было включено упоминание об Алматинской декларации 1991 года о создании СНГ, где подтверждается территориальная целостность всех бывших союзных республик в административных границах бывшего СССР.

Всяческие попытки официального Еревана представить остатки сепаратистов, которые укрылись за спиной миротворцев, в качестве некоего самостоятельного государственного образования, мол статус которого еще будет установлен, не состоятельны. Азербайджан согласился временно, до подписания мирного соглашения с Арменией, прекратить огонь и не проводить контртеррористических операций против незаконных армянских вооружённых формирований на суверенной азербайджанской территории, в надежде на то, что армянская сторона будет следовать всем пунктам Заявления, сложит оружие и начнёт процесс интеграции в азербайджанское общество.

Однако время показало, что власти Армении ошибочно восприняли этот пункт Заявления, как свой мнимый успех и продолжили использовать коридор в своих целях. Не смотря на достигнутые договоренности, армянская сторона продолжила использовать коридор для транспортировки военных грузов и военнослужащих под видом гражданских лиц. Через коридор на территорию, подконтрольную миротворцам, стали проникать граждане третьих стран, о чем неоднократно азербайджанская сторона информировала российскую сторону.

Азербайджан категорически не приемлет армянское толкование пункта Заявления о том, что мол в нем отсутствует упоминание о характере транспортируемых грузов и гражданстве пассажиров. Если кому-то в Армении еще раз хочется испробовать терапию азербайджанского железного кулака, пусть продолжают играть под дурачка и делать вид, что наличие коридора освобождает их от всех обязательств. Наличие российских миротворцев не означает безконтрольное движение пассажиров и грузов по азербайджанской территории, по желанию армянской стороны. Кроме того, подписанное трёхстороннее Заявление, на которое так любит ссылаться армянская сторона, - это временный документ о прекращении огня и остановке боевых действий, не являющийся полномасштабным, всесторонним окончательным документом об установлении мира между сторонами. Поэтому любая трактовка официального Еревана этого документа в свою пользу под соусом того, что там это не отображено или четко не написано, не может приниматься международным сообществом при оценке тех или иных событий.

Пользуясь слабым контролем и отсутствием технических средств у миротворцев, армянская сторона осуществляет по Лачинскому коридору ротацию личного состава подразделений армянской армии, доставку боеприпасов и запасных частей для боевой техники, организовывает провокационные поездки на эту территорию граждан третьих стран, которым въезд без согласия азербайджанских властей не допустим. Доказательством того, что Лачинский коридор используется армянской стороной для доставки военных грузов, может служить тот факт, что обнаруженные азербайджанскими саперами мины в освобождённых Кяльбаджарском и Лачинском районах имеют маркировку, что изготовлены в Армении в 2021 году.

Как говорится, комментарии здесь излишни. Если же у кого-то вызывает сомнение в нахождении на этой территории армянских военнослужащих, то достаточно обратиться к армянским средствам массовой информации и социальным сетям, где их родители, родственники и друзья публикуют информацию о том, что их чада находятся на передовой и они обеспокоены их судьбой. Наверное, не нужно доказывать, что проникнуть на эту территорию эти так называемые "добровольцы", а в действительности призывники, могли только используя Лачинский коридор.

Азербайджанские компетентные органы обладают достоверной информацией о том, что через Лачинский коридор из Армении, по подложным документам, на суверенную территорию Азербайджана въехали несколько десятков граждан Ирана, которые наверняка прибыли туда не для проведения концертов иранской музыки. А чего стоит незаконное посещение этой территории группой французских политиков во главе с бывшим кандидатом на пост президента этой страны В. Пекресс, находящейся в "черном списке" лиц, которым запрещен въезд в Азербайджан. Наверное, не секрет, что граждане армянской национальности третьих стран, в частности Франции, США, Ливана и других стран, представляя себя миротворцам как жители Армении, постоянно совершают поездки по этому маршруту, грубо нарушая договоренности. Все это ставит на повестку дня вопрос установления контроля азербайджанской стороны над въездом-выездом, а также проверки грузов, следующих по Лачинскому коридору в обоих направлениях.

Что касается истерической реакции властей Армении, которые при каждом удобном случае любят козырять текстом трёхстороннего Заявления от 10 ноября 2020 года, то отказывая Азербайджану в праве иметь аналогичный режим в Зангезурском коридоре, мотивируя это тем, что в документе нет упоминания о нем, армянская сторона сама этим подталкивает азербайджанскую сторону к тому, чтобы в Лачинском коридоре были установлены соотвествующие КПП. Наряду с этим, если следовать логике армянской стороны, которая постоянно жонглирует и толкует в удобной для себя версии текстом трёхстороннего Заявления, то так как там полностью отсутствует упоминание о том, что Азербайджан не может размещать свои КПП в Лачинском коридоре, значит это допускается подписанным документом. Кроме того, из обязательства азербайджанской стороны обеспечивать безопасность движения пассажиров и грузов, вытекает необходимость их проверки для того, чтобы не допускать ввоз- вывоз опасных грузов и нежелательных пассажиров.

Таким образом, все возражения армянской стороны, которая апеллирует, когда это ей нужно к Трёхсторонним заявлениям, полная фикция. Относительно того, что сепаратисты используют Лачинский коридор для вывоза золотоносной породы, меди и молибдена с эксплуатируемых ими месторождений "Гызылбулаг" и "Демирли" на территории, где временно размещены миротворцы, то согласно международному праву, вся территория Карабахского региона является суверенной территорией Азербайджана, что признано всеми государствами мира, в том числе и Арменией (после принятия Пражского Заявления), то находящиеся в недрах этой земли природные ресурсы являются азербайджанской собственностью.

Соответсвенно, разработка и эксплуатация этих месторождений незаконны и все выданные сепаратистскими властями разрешения недействительны. Значит попытки использовать Лачинский коридор для вывоза в Армению этой руды рассматриваются как контрабанда, как бы не пыталась изворачиваться армянская сторона. Все вышеперечисленное доказывает, что вся истерическая компания, развязанная Ереваном и мировым армянством относительно якобы "эксклюзивного" статуса Лачинского коридора, ничто иное, как попытка прикрыть использование армянской стороной этого маршрута исключительно в своих целях, не соответствующих достигнутым в трёхсторонних Заявлениях договоренностям.

Лачинский коридор, проходящий исключительно по азербайджанской территории и ведущий в Карабахский регион Азербайджана, на протяжении которого размещены посты миротворцев для обеспечения безопасности движения, согласно трёхстороннему Заявлению, это лишь транспортный маршрут, а не вычлененная из азербайджанской территории некая экстерриториальная зона, где не действуют законы страны, как пытается это представить армянская сторона.

Беглый олигарх, а ныне "восходящая звезда" мирового армянства Рубик Варданян, который изображает из себя "спасителя" нации, а в действительности ведет армянский народ к краю пропасти, решил отличиться оригинальностью и выступил с очередным глупым нереальным предложением, призвав оказать давление на Азербайджан и для вывода "арцаха" из блокады, которого в действительности нет, открыв аэропорт в городе Ходжалы. Ну то, что Рубик известный аферист и прохиндей, всем известно давно, а свой аэропорт ему нужен для вывоза "грязных" денег и золота, которые он в свое время украл у русского народа, а сейчас перевез в свое убежище и спит на нем, чтобы не украли.

Аэропорт Ходжалы, который армянская сторона грозится открыть вот уже почти 10 лет, будет открыт лишь тогда, когда этот аэропорт перейдет под контроль азербайджанских авиационных властей и будет проведена инспекция ИКАО (международной организации гражданской авиации). После чего этот аэропорт, в случае соответствия международным стандартам, будет включен в реестр и ему будет выдан соотвествующий код. Никакие Рубики и Араики не смогут заставить эту уважаемую международную организацию пойти на поводу у сепаратистов и изменить своим принципам.

Что же касается "бедного" армянского населения, которое якобы находится в изоляции и нуждается в медикаментах и других товарах первой необходимости (что выглядит довольно неправдоподобно), то в городе Физули, всего лишь в 30 минутах езды, есть новый международный аэропорт, сертифицированный ИКАО, готовый принять в случае необходимости гуманитарные грузы, которые беспрепятственно можно будет доставить автотранспортом в сопровождении миротворцев.

Складывается впечатление, что армянская сторона и ее зарубежные покровители специально подняли этот шум с некой несуществующей блокадой, чтобы вновь, под ширмой решения гуманитарных проблем, попытаться надавить на Азербайджан, с целью открытия аэропорта Ходжалы, который станет гигантской черной дырой для контрабанды и находящихся в розыске подельников Варданяна. Азербайджан неоднократно пресекал все попытки Армении запустить аэропорт в Ходжалы и не собирается идти на компромисс в этом вопросе, как бы не старался Рубик и компания.

Подводя итог вышеперечисленного, однозначно можно сделать вывод, что армянская сторона, раскручивая пропагандистскую кампанию относительно некой транспортной блокады сепаратистов, играет в опасные игры, вовлекая в них и российских миротворцев, которыми хочет прикрыться как щитом. Никакой блокады нет и в помине, представители азербайджанских экологических НПО проводят акцию перед постом российских миротворцев, которые используя этот предлог, перекрыли движение по Лачинскому коридору около города Шуша. При этом, автотранспорт миротворцев спокойно использует этот коридор без всяких проблем. То есть, при желании, миротворцы могут обеспечить проезд автомобильного транспорта армянского населения без всяких проблем, о чем уже заявили азербайджанские представители. Армянские спекуляции на тему того, что из-за некой блокады по коридору не могут проехать больные, пожилые, старики и дети, просто очередной фейк, рассчитанный на сердобольных тюркофобов за рубежом, которых хлебом не корми, дай подвергнуть обструкции Азербайджан и Турцию, что они сейчас и делают с удовольствием.

Азербайджанская сторона далее не намерена мириться с армянской вакханалией на Лачинском коридоре и требует установления полноценного контроля, в соответствии с законами Азербайджана и трёхсторонними договоренностями. "Коридорные" страсти, которые развязала армянская сторона, в надежде добиться преференций, лишь ударяют по ней самой. Никакие истерики и давление не смогут помешать установлению действенного контроля в Лачинском коридоре.

Пытаясь вызвать слезу, армянская сторона даже обыкновенную аварию на газопроводе преподносит, как азербайджанскую диверсию, хотя в расположенном рядом с городом Ханкенди городе Шуша (отключенного сепаратистами от системы газоснабжения после освобождения), вообще нет газа и все системы жизнеобеспечения города используют электроэнергию. Ведь после армянской оккупации Карабахского региона, туда был протянут газопровод из Армении, взамен уничтоженного газопровода из азербайджанского города Агдам. Старясь представить себя "независимыми", сепаратисты предпочитают получать газ из Армении по давно устаревшему аварийному газопроводу, который часто ломается, отказавшись от предложенного азербайджанской стороной проекта строительства нового газопровода, который бы обеспечил газом все население Карабахского региона, в том числе и города Ханкенди и Шуша.

Как бы армянская сторона не старалась, рано или поздно придется сделать свой выбор: продолжать дальше нагнетать коридорные страсти, или сев за стол переговоров, решать насущные вопросы. Причем армянским руководителям следует понять одну простую вещь, что разговор с позиции мнимой силы, которую сейчас пытается протолкнуть Рубик и его покровители, лишь усугубит ситуацию. Видимо, им не в домек, что войну Армения давно проиграла, диктовать условия не может, сил нет, а разговаривать с ними, как отметил Президент Ильхам Алиев, никто не собирается. Так что если у Варданяна хватает мозгов, пусть бежит сломя голову пока не поздно, а то Байрактар уже летает над его головой, не ровен час найдет.