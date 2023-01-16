Армянские страсти по мифической «блокаде» или много шума из ничего

Автор: Пярвин Мирзазаде

Армянская пропаганда и политиканы продолжают разжигать страсти по мифической "блокаде" армянского населения Карабахского региона Азербайджана, в стремлении оттянуть заключение мирного соглашения и заморозить ситуацию в регионе до "лучших времен" для сепаратистов.

Мировое армянство, стоявшее у истоков этого конфликта, поспешило остановить хрупкий процесс налаживания диалога между армянским населением Карабахского региона и азербайджанскими властями. Для чего на территорию, где временно размещены российские миротворцы, был срочно "командирован" бывший московский олигарх Кубик-Рубик (он же Рубен Варданян). Ставший в одночасье одним из лидеров сепаратистов, пришлый "варяг", никогда не живший в Карабахе, Кубик-Рубик сразу же взял быка за рога, начав поэтапно отстранять от власти местных карабахских армян, которых обвинил в "предательстве и сговоре" с азербайджанцами и спровоцировал очередное обострение ситуации, которое продолжается уже более 35 дней. Кубик-Рубик, который привык к рейдерским захватам в Москве еще в лихие 90-ые, сразу же приступил к своей излюбленной практике нагнетания ситуации. Он провозгласил себя новой армянской "мессией - спасителем нации" и стал прибирать к рукам ликвидную собственность, сосредоточившись на месторождениях полезных ископаемых (золота и меди). Так как Кубик-Рубик не привык тратить свои деньги, а показная филантропия рассчитана лишь на простаков, то первым делом он резко увеличил незаконную добычу и вывоз за рубеж золотоносной руды, доходы от продажи которой намеревался направить на поддержание своей власти и закупки вооружения для незаконных вооруженных формирований.

Официальный Баку, сразу же после появления Варданяна на территории, где временно размещены миротворцы, объявил, что никаких переговоров с этим "фруктом" вести не будет, так как специально засланный для обострения ситуации новый "поп Гапон" не может считаться представителем местного армянского населения по причине того, что никогда не проживал в Карабахском регионе и на момент провозглашения независимости Азербайджанской Республики в октябре 1991 года, являлся гражданином Российской Федерации, из гражданства которой вышел лишь в декабре 2022 года.

Приезд Варданяна в регион обострил и так непростую ситуацию, которая накалилась по вине армянской стороны, фактически вышедшей под надуманными предлогами из переговорного процесса. Власти Армении, которые давно старались уклониться от предметных переговоров по достижению мирного соглашения, делимитации и демаркации границы, используют любой повод, чтобы не вести переговоров с Азербайджаном. Поэтому фактически торпедировали проведение намеченной встречи на высшем уровне в Брюсселе при посредничестве ЕС и встречи глав МИД в Москве при посредничестве России, после того, как потерпели полное фиаско на переговорах на высшем уровне в октябре 2022 года в Праге и в ноябре 2022 года в Сочи, где фактически признали территориальную целостность Азербайджана.

Как только азербайджанская сторона, используя свои суверенные права, попыталась провести экологическую экспертизу месторождений, расположенных на территории, где временно размещены миротворцы, Варданян устроил очередную провокацию, которая и привела к тому, что представители азербайджанских неправительственных экологических организаций начали свою акцию протеста около КПП российских миротворцев, в районе города Шуша. Протестующие экологи требуют остановить незаконную добычу и вывоз золотоносной руды, провести экспертизу нанесенного природе региона ущерба и приостановить бесконтрольное движение по трассе Лачинского коридора транспортных средств армянской стороны, которая пользуясь недостаточным надзором со стороны российских миротворцев, зачастую доставляет на эту территорию военное снаряжение, боеприпасы, граждан третьих стран, въезд которым, согласно достигнутым договоренностям, закрыт.

Чтобы не быть голословным, достаточно привести несколько конкретных доказательств этой незаконной провокационной деятельности армянской стороны, в нарушении подписанных трёхсторонних Заявлений, которыми так любит козырять армянская пропаганда и их покровители за рубежом. За последнее время азербайджанские саперы обнаружили на освобождённых территориях несколько тысяч противопехотных мин с маркировкой "произведено в Армении в 2021 году". Именно на этих минах погибли и были ранены несколько десятков азербайджанских военнослужащих и гражданских лиц. Все попытки армянской стороны оправдаться тем, что они якобы передали Азербайджану все имеющиеся у них карты минных полей, а подрывы происходят на старых минах, установленных еще в годы Первой Карабахской Войны, не состоятельны.

Наряду с этим, продолжается использование Лачинского коридора для въезда на территорию, где временно размещены миротворцы, граждан третьих стран (США, Франции, Австралии и других). Подтверждением чему была поездка на встречу с лидерами сепаратистов кандидата на пост президента Франции Валери

Пекресс, в сопровождении группы депутатов парламента, а также представителей армянской диаспоры из США и некоторых других стран, без соответствующего разрешения азербайджанских властей, что можно рассматривать как грубейшее нарушение суверенитета и международного права. Причем доказательством подобным вояжам служат многочисленные видео и фото документы, размещённые в медиа пространстве как армянской стороной, так и этими лицами.

Армянская сторона, в нарушении трёхсторонних договоренностей, продолжает ротацию своих военнослужащих в частях, продолжающих находиться на территории, где размещены миротворцы и которые должны были быть давно выведены. Несмотря на утверждение официального Еревана, что там нет подразделений вооруженных сил Армении, достаточно лишь взглянуть на переписку в армянских социальных сетях, где военнослужащие Армении и члены их семей делятся информацией о службе и жизни в Карабахе.

Безусловно, что такая ситуация не могла больше продолжаться и азербайджанская сторона потребовала от командования миротворцев положить конец этому незаконному использованию Лачинского коридора. Тогда власти Армении и сепаратисты сами закрыли дорогу, не допуская сквозного движения, чтобы предотвратить обнаружение запрещенных грузов и нежелательных пассажиров в ходе возможного досмотра автотранспорта в районе проведения акции протеста экологов, около КПП миротворцев. В целях провокации сепаратисты объявили о том, что азербайджанские экологи блокируют Лачинский коридор, обвинили во всех смертных грехах Азербайджан и российских миротворцев, подняли вселенский вой и плач в своем застарелом стиле о некой "гуманитарной" катастрофе и возможной депортации армянского населения.

На самом же деле акция протеста экологов носит абсолютно мирный характер: проходит на территории, контролируемой азербайджанскими военнослужащими и не препятствует движению автотранспорта, свидетельством чему является свободное передвижение автоколонн российских миротворцев и Международного Комитета Красного Креста. Наоборот, это армянская сторона блокирует движение своих транспортных средств, чтобы скрыть тайные поставки топлива, вооружения и живой силы для остатков своих вооруженных сил и незаконных вооруженных формирований.

Президент Ильхам Алиев еще в 2021 году предупреждал мировое сообщество о том, что у азербайджанских властей есть достоверная информация о незаконной перевозке грузов для сепаратистов, которые подтверждаются современными средствами визуального контроля. Тогда удалось подсчитать, что количество ввезенного топлива на иранских грузовиках с липовыми армянскими номерными знаками, превышают нужды армянского населения во много раз, что подтвердило предположение, что часть дизельного топлива незаконно ввозится для обеспечения военной техники. Всяческие ссылки армянской стороны и их зарубежных покровителей на то, что согласно трёхстороннему Заявлению от 10 ноября 2020 года, Азербайджан и российские миротворцы "обязаны" обеспечить "беспрепятственное" движение грузов и пассажиров не выдерживают никакой критики.

Во первых, Азербайджан никому и ничего не должен, а лишь обязался обеспечить безопасность движения автотранспорта, что не ограничивает права азербайджанской стороны на недопущение военных грузов и террористов на суверенную международно признанную территорию страны, частью которой является Карабахский регион. Что же касается российских миротворцев, то претензии Армении в отношении их в части того, что они должны "силой пресечь акцию" экологов и прорвать несуществующую блокаду, то в этом вопросе армянская сторона также переигрывает, так как миротворцы обязаны обеспечивать охрану коридора шириной 5 километров и соблюдение режима прекращения огня, чем они и непосредственно занимаются. Все разговоры о некой блокаде, с последующей депортацией со стороны Азербайджана - полная дезинформация армянского народа и международного сообщества, так как если Армения исполнила бы все свои обязательства по трёхстороннему Заявлению, то подобных коллизий бы не возникло.

Наряду с этим хотелось бы отметить, что трёхстороннее Заявление от 10 ноября 2020 года - это лишь временный документ о прекращении огня, а не полновесное мирное соглашение, в котором отражены все стороны будущих отношений между Азербайджаном и Арменией. Не даром срок пребывания миротворцев определен в нем сроком на 5 лет. Никакой блокады, а тем более угрозы депортации армянского населения со стороны Азербайджана нет и в помине, если только провокация армянской стороны, которая усиливается в результате борьбы за власть между различными соперничающими группировками, конечная цель которых захват власти в Ереване. Засланный Кубик-Рубик преднамеренно усложняет ситуацию и разжигает конфликт заново, чтобы на волне ура патриотизма совершить прыжок в Ереван и сместить ненавистного Никола.

Именно с приездом Рубена Варданяна ситуация с налаживанием диалога и примирения народов резко поменялась, переговорный процесс затормозился, а обстановка на линии соприкосновения накалилась. Искусственно раздувая тему блокады, ему удалось привлечь на свою сторону представителей радикальных кругов в Армении и в диаспоре, которым через своих друзей за границей, удалось впихнуть эту тему в повестку дня некоторых зарубежных политиков, "озаботившихся" судьбой армянского населения Карабахского региона Азербайджана, якобы "замерзающего и умирающего от голода". Даже техногенные аварии на старых линиях подачи газа, света и связи, идущие из Армении, сепаратисты пытаются выдать за преднамеренные "акты саботажа" азербайджанцев, которые мол хотят "выжать" оттуда армян, отказываясь при этом от предложения заменить их более короткими, современными, аналогичными линиями, с прилегающих азербайджанских территорий.

Армянская пропаганда искусственно раздувает количество проживающих на этой территории жителей, чтобы скрыть реальное количество находящихся там армянских военнослужащих. Армянские источники постоянно оперируют цифрой в 120 тысяч армянских жителей Карабахского региона, хотя в действительности там их намного меньше, учитывая миграцию в Армению и в Россию, вызванную войнами, социальными проблемами и падением рождаемости. Сепаратисты отвергли предложения азербайджанской стороны о поставках продовольствия, предпочитая намеренно создать дефицит и ввести карточную систему, чтобы еще больше разжалобить своих друзей за рубежом, которые потакают "молодой армянской демократии", в надежде оторвать от традиционного союзника.

По большему счету, Кубику-Рубику наплевать на всех, ему нужно эффектное шоу для того, чтобы прийти к власти в Армении и для этого он готов на все возможное и невозможное. Вот почему он выступает с призывами открыть аэропорт Ходжалы для доставки неких "гуманитарных грузов", чтобы, в случае "удачи", утереть нос незадачливым руководителям Армении, которым это сделать не удалось. Но увы для него, это не произойдет, так как позиция Азербайджана в этом вопросе не изменится никогда.

Почувствовав угрозу со стороны Варданяна, ереванские политики проснулись от летаргического сна и задействовали свои каналы среди сепаратистов. На протяжении нескольких дней армянская пресса муссировала тему возможной отставки Рубена Варданяна, мол по причине давления азербайджанских властей, которые готовы прекратить акцию экологов в случае его отставки. Вообще-то это старая манера армянских политиканов, выдавать в прессе желаемое за действительное. Но Кубик-Рубик сразу же отверг эту информацию, заявив о "борьбе до победного конца", чем сам себе подписал приговор. Ведь всем хорошо известно умение лидеров "карабахского" клана, Робика Кочаряна и Сержика Саркисяна, убирать с пути тех кто мешает, а Кубик-Рубик, со своей "активностью" порядком им надоел. К сожалению, часть армянского общества вдруг воспылало симпатией к Кубику-Рубику за его "непримиримость" в вопросе "независимости" "арцаха", не осознавая, что этим он может развязать новую войну, которая закончится еще более тяжкими последствиями для Армении.

Никакие зарубежные покровители не спасут Армению от полного разгрома. Исходя из этого, премьер-министр Никол Пашинян уже открыто высказался, что сепаратисты должны вести переговоры с азербайджанскими властями напрямую и не вмешивать сюда Армению, прекрасно зная, что с Кубиком никаких переговоров не будет. Армянская сторона надуманно раздувая "много шума из ничего", старается привлечь в переговорный процесс новых акторов, которые, по мнению Еревана, поддержат позицию Армении по вопросу "независимости" "арцаха" по принципу "отделение ради спасения" и будут оказывать давление на Азербайджан, используя двойные стандарты.

Защитники Армении в своих публичных заявлениях упорно "требуют" от Азербайджана обеспечить беспрерывное движение по Лачинскому коридору, игнорируя, что коридор является суверенной азербайджанской территорией и Азербайджан не отказывался от этой части страны. Вот почему рекомендовали бы этим "знатокам" международного и гуманитарного права прежде, чем что - то говорить, внимательно изучить правовой аспект вопроса, а также Устав ООН, чтобы затем не навредить двусторонним отношениям с Азербайджаном.

При этом, эти шибко "сердобольные" зарубежные политики упорно молчали о судьбе более 400 тысяч жителей Нахичеванской Автономной Республики, которые живут в условиях блокады еще с 1988 года, когда армянские власти перекрыли подачу газа и света, прервали автомобильное и железнодорожное сообщение с остальной территорией республики, оставив азербайджанских стариков, женщин и детей без продовольствия, света и тепла, в условиях суровых зим и закрытых границ. Лишь с избранием в 1991 году председателем парламента автономной республики Общенационального Лидера Гейдара Алиева, удалось в 1992 году частично прорвать блокаду, открыв границу с Турцией и Ираном, а также решить вопрос обеспечения автономии электроэнергией. На протяжении многих лет жители Нахичевани жили без света и газа, имея лишь одну возможность для связи с большей землей - маленький местный аэропорт для полетов малой авиации, который часто (иногда неделями) был закрыт для полетов из-за погодных условий и работал только в светлое время суток.

Интересно, что все эти "радетели гуманизма", набрав в рот воды, молчали не сказав ни слова. Руководству Азербайджана, вначале Общенациональному Лидеру Гейдару Алиеву, а затем Президенту Ильхаму Алиеву, удалось частично вывести Нахичевань из блокады, обеспечив подачу электроэнергии и газа из Ирана и Турции, капитально модернизировать аэропорт до уровня международного. Хотя сухопутное сообщение с основной частью Азербайджана до сих пор остаётся довольно проблемным и осуществляется через территорию Ирана по довольно сложному маршруту. Вот почему открытие Зангезурского коридора остаётся приоритетным для азербайджанской стороны, как средство прорыва полной блокады Нахичевани.

Власти Армении понимая, что ликвидация сухопутной блокады Нахичевани лишит их возможности использовать эту битую карту в своих корыстных целях, пытаются всеми силами не допустить создания этого коридора. Если по вине Армении не будет решен вопрос Зангезурского коридора, то на принципах взаимности не будет и Лачинского коридора, как бы не старалась армянская сторона. Никакие двойные стандарты в данном вопросе неприемлемы и никакие ссылки на некое "гуманитарное право" не принимаются, в международном праве двойные стандарты не уместны.

Как бы не старалось мировое армянство интернационализировать вопрос Лачинского коридора, добиваясь замены российских миротворцев некими международными силами и открытия аэропорта Ходжалы для полетов, то все эти попытки наталкиваются на твердую логику и правоту дипломатии Президента Ильхама Алиева, который во главе своего внешнеполитического курса ставит национальные интересы Азербайджана, независимость и суверенитет страны, безопасность и процветание всего азербайджанского народа.