Невыученные Мюнхенские уроки Никола Пашиняна

Автор: Пярвин Мирзазаде

В Мюнхене, с 16 по 19 февраля 2023 года прошел один из самых представительных мировых форумов, 59-я Мюнхенская конференция по вопросам безопасности, на которую съехались главы государств и правительств, министры стран мира, а также видные ученые и аналитики, занимающиеся проблемами безопасности современного мира.

Главными темами проходившего форума было обсуждение вопросов мировой безопасности в связи с событиями вокруг Украины, последствия пандемии коронавируса, а также проблемы обеспечения Европы энергоресурсами. Однако, не осталось в стороне от внимания участников форума положение в регионе Южного Кавказа.

Так как этот регион является неотъемлемой, составной частью Евроазиатского субконтинента и играет значительную роль в обеспечении транзитного транспортного сообщения между Европой и Азией, а также является важным источником поставки энергоресурсов на европейский рынок, организаторы форума посвятили Южному Кавказу отдельное заседание панели под названием "Преодолевая горы?Построение безопасности на Южном Кавказе". На участие в форуме были приглашены Президент Азербайджана, премьер-министры Армении и Грузии.

Однако тут случился интересный казус. Премьер-министр Армении Н. Пашинян, получив данное приглашение, в начале постарался увильнуть от участия на данном мероприятии. Все еще помня о своем фиаско на известном заседании в Мюнхене в феврале 2020 года, когда он в пух и прах был разбит в ходе дебатов с Президентом Ильхамом Алиевым. Тогда глава правительства Армении, впервые после прихода к власти и оказавшись на столь представительном форуме, попытался на ломаном английском проявить свою "эрудицию" и стал что-то лепетать про некое решении "кокейшн бюро", о котором имел смутное представление, пытаясь оправдать армянскую оккупацию 20% азербайджанской территории. Глава Азербайджанского государства, который мастерски своими контрдоводами сразу же поставил на место неудачливого недоучку, выставил премьера на посмешище всей аудитории.

На этот раз отвертеться Никол Воваевичу не удалось и после долгих раздумий и сомнений, под давлением своих западных друзей, вынужден был согласиться на участие в панели и на двустороннюю встречу (без участия своего покровителя, Президента Франции Э. Макрона) с лидером Азербайджана, при посредничестве госсекретаря США Э. Блинкена. Пришлось Воваевичу поступиться принципами и пойти на двусторонние переговоры, от которых армянские официальные лица бегают последние 2 месяца, под предлогом "блокады", которую сами же устроили. Хотя всем уже ясно, что официальный Ереван и Кубик-Рубик (Р. Варданян), искусственно создавая препоны для движения по Лачинской дороге, опасаются того, что в ходе внезапной проверки грузов и пассажиров обнаружится, что они используют дорогу для транспортировки военных грузов и военнослужащих армянской армии, что категорически запрещено, согласно подписанным трёхсторонним Заявлениям и двусторонним договоренностям.

Прибыв в Мюнхен, Н. Пашинян немедленно приступил к своим двусторонним встречам с лидерами западных государств и международных организаций, в ходе которых беспрерывно ябедничал на Азербайджан, умоляя помочь "бедному" армянскому населению Карабахского региона Азербайджана, которое мол "умирает" от голода и холода, умалчивая о том, что речь идет о гражданах другого суверенного государства, снабжение которых успешно осуществляет миротворческий российский контингент и Международный Комитет Красного Креста, так как армянские власти не пускают доставлять товары гражданского назначения, чтобы не проколоться, а от снабжения, предложенного азербайджанскими властями сепаратисты отказались, встав в позу "непобедимых спартанцев".

От души выговорившись на двусторонних встречах, премьер Н. Пашинян с "высоко" поднятой головой отправился на встречу с Президентом Ильхамом Алиевым, при посредничестве госсекретаря США Э. Блинкена, где сразу стушевался и опустил голову, по причине отсутствия поддержки и необходимости выполнять все взятые на себя обязательства.

Никол Воваевич ожидал, что американский госсекретарь поддержит армянские претензии и жалобы, будет "требовать" от главы Азербайджана пойти на встречу армянской стороне и удовлетворить, хотя бы частично, их нереалистические предложения, направленные на замораживание ситуации и спасения остатков сепаратистов.

Но не тут то было. Судя по всему, американский посредник ясно дал понять главе армянского правительства, что нужно договариваться на принципах международного права, а не вставать в позу, надеясь на помощь извне, причем все армянские ссылки на "демократический" и прозападный характер нынешних властей Еревана не имеет никакого значения, так как территориальная целостность государств и безопасность стран региона в данном случае превыше всего.

Вот почему сразу же после окончания встречи, армянский премьер поспешил удалиться без общения с прессой, ограничившись распространенным позже заявлением для прессы, которое повторяло застарелые тезисы о "блокаде" и "безопасности и правах" армянского населения Карабаха и явно не отражало суть прошедшей встречи.

В отличии от армянского премьера, Президент Ильхам Алиев дал подробное интервью азербайджанским средствам массовой информации и собравшимся у входа в отель представителям зарубежных масс медиа, в котором высоко оценил прошедшую встречу, как важный шаг на пути к достижению мирного соглашения и еще раз конкретно указал на то, что главное на этом пути-уважение принципов международного права, то есть признания территориальной целостности обеих государств, а также вопросы делимитации и демаркации границы, от которых армянская сторона постоянно пытается убежать, старясь повернуть переговорный процесс в другую сторону.

Президент Ильхам Алиев еще раз указал, что азербайджанские власти готовы наладить диалог с представителями армянского населения Карабахского региона по скорейшей интеграции в азербайджанское общество, но только в случае того, что там не будет провокатора Кубика- Рубика, который не имеет никакого права говорить от имени проживающих там армян и является виновником нынешнего кризиса, который армянская сторона преподносит как "блокада", что является абсолютной ложью.

Можно смело сказать, что такая непреклонная позиция Президента Ильхама Алиева в отношении принципов мирного урегулирования, превалировала на прошедших переговорах, что и нашло подтверждение в том, что господин Н. Пашинян предпочел тихое молчание своим обычно "победоносным" реляциям. Кроме того, Президент Ильхам Алиев внес окончательную ясность в будущее функционирование Лачинского и Зангезурского транспортных коридоров, сказав, что необходимо договориться с Арменией об установке пограничных и таможенных контрольно-пропускных пунктов на этих коридорах на совместной границе, чем положил конец армянским спекуляциям на тему Зангезурского коридора. Ведь в случае наличия национальных пунктов контроля на Занзезурском и Лачинском коридорах, отпадают всяческие сомнения относительно движения грузов и пассажиров в обход национального законодательства, что абсолютно соответствует принципам международного права и взаимности.

Естественно, что данное предложение было положительно встречено и американским, и европейским посредниками, которые понимают, что в этом случае снимаются все вопросы, которые могут служить поводом для конфликтных ситуаций. Недаром в информации, распространенной Госдепом США о прошедшей встрече, было особо отмечено, что госсекретарь Э. Блинкен рассматривает прошедшую встречу как уникальную возможность для достижения полноценного мира в регионе Южного Кавказа, впервые за 30 лет. Наряду с этим американцы еще раз отметили, что Лачинский коридор предназначен только для движения коммерческих грузов и товаров, а также гражданских лиц, положив таким образом конец армянским инсинуациям относительно полностью свободного и бесконтрольного движения по этому коридору.

Не получив ожидаемой поддержки от американских посредников, "несолоно хлебавший" Никол Воваевич отправился на заседание панели "Преодолевая горы? Построение безопасности на Южном Кавказе", куда пришел раньше всех остальных участников, что-то нервно перебирая в своем мобильном телефоне. Как и ожидалось, выступление армянского премьера на этом мероприятии ничего кроме улыбок и молчаливого сожаления не вызвало. Уровень знания английского языка, полученного еще в далёкие школьные годы в провинциальном городке Иджеване (который до 1961 года носил азербайджанское название Каравансарай), не позволил Никол Воваевичу четко и внятно объяснить что он хотел сказать аудитории относительно темы мероприятия. Заранее подготовленные помощниками премьера тезисы для выступления, основанные на традиционной лжи и дезинформации, выглядели неубедительно и смешно.

Когда господин Н. Пашинян попытался обмануть аудиторию своей "сенсационной" информацией о количестве разрушенных мечетях на оккупированных территориях Азербайджана, он попал впросак, стараясь преподнести варварское уничтожение мусульманских святынь за "нежную" заботу о сохранение мечетей, приведя в пример "ремонт" одной из мечетей в оккупированном азербайджанском городе Шуша, которое больше походило на разрушение, чем на реставрацию. Чтобы выглядеть "респектабельным и правдивым", Пашинян использовал свой старый журналистский трюк, выдав информацию о том, что "в Азербайджане разрушают мечети", явно полученной от своих новоявленных иранских друзей. На самом же деле, в 2017 году имело место перенос и строительство на новом месте одной из аварийных мечетей в Баку, в районе реконструированной бывшей улицы Советской. Далее он пустился в рассуждения об уничтоженных в советское время объектах религиозного культа на территории Южного Кавказа, манипулируя цифрами разрушенных объектов в Азербайджане в годы армянской оккупации, которую пытался обелить в традиционной для себя манере.

Как всегда, глава армянского правительства стал повторять известные тезисы армянской стороны о своем показном "миролюбии" и желании добиться скорейшего мирного соглашения, однако при этом вновь стал изворачиваться и заговорил о "правах и безопасности" армянского населения Карабахского региона Азербайджана. Поняв, что аудитории это совсем не интересно, резко бросился козырять своей "демократической" ориентацией, повторив несколько раз, что Армения это единственный "оплот" демократии в регионе.

Выступление армянского лидера было настолько примитивным, что несмотря на помощь модератора, который явно симпатизировал "бородатому демократу", выглядело полностью провальным и не отвечало заявленной теме дискуссии.

Ярким контрастом этому дешевому балагану стало выступление Президента Ильхама Алиева, который сразу расставил все на свои места, указав на те преимущества, которые принесет справедливый и всеобъемлющий мир в регионе, являющийся важным звеном, соединяющим Европу и Азию. Президент Ильхам Алиев еще раз напомнил присутствующим, что Азербайджан 28 лет вел переговоры в рамках "ушедшей на пенсию" Минской группы ОБСЕ, которые ничего не дали и был вынужден использовать свое право на самооборону, закрепленную в Уставе ООН, применив комбинированный военно-политический метод, принудил Армению исполнить 4 резолюции СБ ООН и освободить оккупированные азербайджанские территории.

Армения, хоть потерпела поражение и капитулировала, не хочет признать сложившиеся новые геополитические реалии и продолжает делать всяческие попытки избежать признания территориальной целостности Азербайджана. Армянский премьер, который получил очередной удар прямо под дых, не смог вытерпеть и в ответном слове постарался рассуждать о том, что мол использование слова капитуляция не "способствует" мирному процессу.

Сразу же после окончания мероприятия, злой от своего очередного поражения господин Н. Пашинян отправился в свой номер в отеле, чтобы там дать волю чувствам. Никол Воваевич так и не выучил уроков Мюнхена и не понял, что ему еще многому нужно учиться, дабы хотя бы суметь возразить мастеру дипломатии мирового уровня Президенту Ильхаму Алиеву, который каждый раз затыкает за пояс главу армянского правительства своей железной логикой и дипломатическим искусством.

Как бы не старался господин Н. Пашинян преподнести свой "демократический" имидж как основу для мирного договора на основе армянских принципов, у него ничего не получается, так как искусственная "демократия" а ля Пашинян не имеет ничего общего с международным правом и справедливостью.

Сразу же после окончания мероприятия, Президент Ильхам Алиев, отвечая на вопросы азербайджанских журналистов, поделился своими впечатлениями о ситуации с достижением мирного соглашения. Отметив, "чего хочет Армения? Мы этого понять не можем" и указав на то, что армянской стороне пора сделать свой выбор на переговорах. Азербайджанский лидер отметил, что мир в регионе возможен лишь при безоговорочном признании Арменией территориальной целостности Азербайджана, включая Карабахский регион. Такая позиция полностью отвечает принципам международного права, которые Армения игнорирует все эти годы. Как было бы не тяжело, армянскому премьеру пора определиться и сделать свой непростой выбор или продолжать фиглярствовать, в угоду зарубежной диаспоре, стараясь усидеть на двух стульях, что дорого обойдется армянскому народу, который устал от войн и конфликтов и желает только мира.